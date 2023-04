COLLEGE BASEBALL

NORTH DAKOTA STATE 10, MINNESOTA 3

At Minneapolis

NDSU 020 501 020 — 10 9 0

Minnesota 000 000 021 — 3 8 1

Max Loven, Zak Endres (3), Nolan Johnson (5), Shea Zetterman (7), Wyatt Nelson (8), Reese Ligtenberg (9) and Will Busch. Sam Malec, Caden Capomaccio (4), Cam Blazek (5), Noah DeLuga (7), Randon Dauman (9) and Riley Swenson. HR—NDSU, Peter Brookshaw. Minnesota, Riley Swenson.

Highlights: NDSU — Cadyn Schwabe 1-5 2B, 3 R, BB, 2 SB; Brookshaw 2-5 HR, 2 R, RBI; Terrell Huggins 2-4 2 R, 2 RBI; Carson Hake 2-4 R; Will Busch 1-4 2 RBI; Loven 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 SO; Endres 2 IP, 4 H, 0 R, 0 BB, 2 SO; Johnson 2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 2 SO. Minnesota — Brett Bateman 1-3 R; Jake Perry 1-4 R; Brady Counsell 2-4 RBI; Swenson 1-4 HR, RBI, R; Malec 3 IP, 2 H, 2 R (1 ER), 0 BB, 1 SO; Blazek 2 1/3 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 3 SO; DeLuga 2 IP, 3 H, 2 R, 3 BB, 1 SO.

Records: North Dakota State 12-26; Minnesota 10-28.

COLLEGE SOFTBALL

UNIVERSITY OF MARY 2-4, NORTHERN STATE 2-2

At Aberdeen, S.D.

Northern State 2, University of Mary 1

U-Mary 000 001 0 — 1 3 2

NSU 200 000 0 — 2 7 4

Nicole Eckhardt and Madison Wszolek. Lexi Chase and Alexandria Arndt. W—Chase. L—Eckhardt.

Highlights: U-Mary — Kaylee Kannegiesser 1-3 R, SB; Francesca Villaneda 1-3; Eckhardt 6 IP, 7 H, 2 R, 2 BB, 4 SO. Northern State — Ashley Fauske 0-3 R; Claire Zbylut 1-3 R; Liv Richardson 2-2 BB; Kyra Knudtson 1-3 2 RBI; Emma Owens 1-3 2B, Kamdyn Barrientos 1-2; Chase 7 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 6 SO.

University of Mary 4, Northern State 2, 8 Innings

U-Mary 011 000 02 — 4 10 1

NSU 002 000 00 — 2 7 3

Emari Evans and Madison Wszolek. Abby Rux and Alexandria Arndt. W—Evans. L—Rux.

Highlights: U-Mary — Mckenzie Reinhardt 2-4; Kaylee Kannegiesser 2-4 SB; Janelle Bergmann 1-4 RBI; Wszolek 1-4 2 R, SB; Francesca Villaneda 2-2; Brooke McClure 2-2 2 R, 2 RBI, BB; Evans 8 IP, 7 H, 2 R (0 ER), 0 BB, 5 SO. NSU — Claire Zbylut 2-3 2B, RBI; Kamdyn Barrientos 2-3 R; Arndt 2-3 R; Rux 8 IP, 10 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 11 SO.

Records: University of Mary 2-22 NSIC, 7-36 overall; Northern State 8-16, 14-30.

HIGH SCHOOL BASEBALL

CENTURY 14-7, WATFORD CITY 2-2

At Watford City

Century 14, Watford City 2, 5 Innings

Century 612 05 — 14 12 2

Watford City 200 00 — 2 2 4

Tyler Odell and Max Vig. Colton Hufnagel, Carson Doll (2), Nolan Dahl (5) and Paco Baldenegro. W—Odell. L—Hufnagel.

Highlights: Century — Ben LaDuke 2-3 3 R, RBI, 2 SB; Max Vig 1-3 2B, 3 R, RBI, SB; Parker Sagsveen 2-3 3 R, RBI; Carter Krueger 2-3 3 R, 2 RBI; Charlie Vig 2-2 2B, 2 R, 2 RBI, SB; Gavin Lill 1-2 R, 2 RBI; Joey Kraljic 1-1 RBI; Odell 5 IP, 2 H, 2 R, 3 BB, 5 SO. Watford City — Tysen Kuchenbach 0-2 R; Baldenegro 0-1 R; Jason Hogue 1-2; Judd Johnsrud 0-2 RBI; Voll 1-2, 3 IP, 7 H, 5 R, 2 BB, 2 SO.

Century 7, Watford City 2

Century 022 000 3 — 7 14 3

Watford City 000 101 0 — 2 7 2

Gavin Lill and Tyler Kleinjan. Judd Johnsrud and Paco Baldenegro. W—Lill. L—Johnsrud. HR—Century, Parker Sagsveen.

Highlights: Century — Ben LaDuke 1-3 3B, R; Parker Sagsveen 2-3 HR, 2B, R, 2 RBI; Carter Krueger 3-4 2B, 2 R; Charlie Vig 2-4 2 R, SB; Tate Erickson 2-4 RBI; Kleinjan 1-3; Lill 1-4 3B, 3 RBI, SB; 7 IP, 7 H, 2 R (0 ER), 1 BB, 1 SO; Adam Vigness 2-3 SB. Watford City — Jason Hogue 2-4 2B; Carson Voll 1-3; Landon Ledahl 1-2 R; Rhylan Olson 2-3 3B, R; Nolan Dahl 1-2 SB; Johnsrud 7 IP, 14 H, 7 R, 0 BB, 6 SO.

Records: Century 2-6 West Region, 2-7 overall; Watford City 0-6, 3-10.

SHILOH CHRISTIAN 3-3, HAZEN 1-6

At Dwyer Field

Shiloh Christian 3, Hazen 1

Hazen 000 001 0 — 1 4 4

Shiloh 210 000 x — 3 1 1

Bryce Lesmann, Reed Beyer (4) and Brayden Haack. Michael Fagerland, Eli Thompson (7) and Thompson, Fagerland (7). W—Fagerland. L—Lesmann. Save—Thompson.

Highlights: Hazen — Haack 1-2 R, 2 BB; Tyson Wick 2-4; Shane Bosch 1-2; Lesmann 3 IP, 0 H, 3 R (0 ER), 2 BB, 2 SO; Beyer 3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 3 SO. Shiloh — Trace King 0-2 R; Fagerland 0-2 R, 6 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 5 BB, 12 SO; Thompson 0-2 BB, 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 SO; Carson Kraemer 0-3 RBI; Jacob Pearson 1-3; Conner Martin 0-2 R, BB; Justin Bosch 0-2 RBI.

Hazen 6, Shiloh 4

Hazen 201 30 — 6 3 4

Shiloh 220 00 — 4 6 2

T. Taylor, C. Beyer (4) and G Holen. Justin Bosch, C. Martin (4) and Eli Thompson. W—Beyer. L—Bosch.

Highlights: Hazen — Bryce Lesmann 0-3 R, RBI; Brayden Haack 0-0 2 BB, 2 R; Tyson Wick 1-3 R; Jaden Brown 0-1 RBI, 2 BB; Shane Bosch 1-3 RBI; Troy Taylor 0-0 2 BB, 3 IP, 5 H, 4 R (2 ER), 3 BB, 2 SO; Grady Holen 0-1 R; Reed Breyer 1-2 R; Courtal Breyer 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO. Shiloh — Trace King 1-2 SB, R; Michael Fagerland 2-3 R, 2 RBI, SB; Eli Thompson 1-2 RBI, BB; Jacob Pearson 1-3; Evan Fuchs 0-2 R, BB; Justin Bosch 1-2, 3 IP, 3 H, 6 R (3 ER), 5 BB, 2 SO; Conner Martin 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

JAMESTOWN 2, LEGACY 2

At Bismarck

Jamestown 1 1 — 2

Legacy 0 2 — 2

First half: 1. Jamestown, Breanna Oettle (unassisted) 4th minute.

Second Half: 2. Jamestown, Reese Christ (Brenna Hatch) 64th minute. 3. Legacy, Madi Herzog (Payton Kooiman), 66th minute. 4. Legacy, Brynn Zins (Frankie Olson) 78th minute.

Keeper saves: Jamestown — Olivia Sorlie 10. Legacy — Ava Hanzal 3.

Records: Jamestown 1-1-1 West Region, 1-1-2 overall; Legacy 1-0-1, 2-0-1.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 7, MANDAN 2

Singles: No. 1: Sophia Felderman, Mandan def. Aleah McPherson, 6-3, 6-1. No. 2: Anna Sorenson, Legacy def. Audrey Duppong, 6-1, 6-2. No. 3: Cambrya Kraft, Legacy def. Noelle DeRosier, 7-6 (2), 6-1. No. 4: Hallie Severson, Legacy def. Allie Ereth, 6-3, 6-2. No. 5: Chelsa Krom, Legacy def. Lauren Katzung, 6-2, 6-3. No. 6: Brooklyn Sand, Legacy def. Kenna Meschke, 6-4, 6-1.

Doubles: No. 1: Felderman-Katzung, Mandan def. McPherson-Krom, 4-6, 6-1, 7-5. No. 2: Sorenson-Severson, Legacy def. DeRosier-Meschke, 4-6, 6-0, 6-3. No. 3: Kraft-Sand, Legacy def. Ereth-Ellie Thomsen, 6-1, 5-7, 6-4.

Records: Legacy 1-0 West Region, 2-0 overall; Mandan 2-1, 2-2.

MINOT 8, BISMARCK 1

Singles: No. 1: Halle Mattson, Minot def. Peyton Kovash, 6-7 (6), 6-3, 6-0. No. 2: Kyllie Fettig, Minot def. Sydney Hall, 6-4, 6-2. No. 3: Grace Olson, Minot def. Grace Haider, 6-1, 6-1. No. 4: Sidney Ressler, Minot def. Megan Richter, 7-6 (5), 6-2. No. 5: Lila Olson, Minot def. Jessica Schuh, 6-2, 2-6, 6-2. No. 6: Sabryn Ronning, Minot def. Jami Bachmeier, 6-3, 6-4.

Doubles: No. 1: Haider-Hall, BHS def. Fettig-G.Olson, 6-3, 3-6, 6-4. No. 2: Mattson-Ressler def. Kovash-Schuh, 7-5, 7-5. No. 3: L.Olson-Ronning, Minot def. Richter-Bachmeier, 6-2, 7-6 (5).

Records: Minot 2-0 West Region, 3-0 overall; Bismarck 0-1, 0-1.

N.D. SCORES

TUESDAY

College baseball

North Dakota State 10, Minnesota 3

College softball

Mayville State 8, Valley City State 4

Minot State 3, MSU-Moorhead 2

MSU-Moorhead 5, Minot State 1

Northern State 2, University of Mary 1

Valley City State 15, Mayville State 7

University of Mary 4, Northern State 2, 8 innings

High school baseball

Bismarck 9, Mandan 1

Century 14, Watford City, 5 innings

Century 7, Watford City 2

Dickinson 4, Jamestown 1

Hazen 6, Shiloh 4

Hettinger-Scranton-New England 11, Beulah 5

Jamestown 8, Dickinson 4

LaMoure-Litchville-Marion 7, New Rockford-Sheyenne 6

Minot 8, Williston 1

Minot 6, Williston 4

Kidder County-Napoleon-Gackle-Streeter 2, South Border 1

Kidder County-Napoleon-Gackle-Streeter 8, South Border 7

Legacy 13, St. Mary’s 1, 5 innings

Legacy 2, St. Mary’s 1

Mandan 16, Bismarck 0, 5 innings

Thompson 5, Hillsboro-Central Valley 1

Shiloh 3, Hazen 1

Washburn-Wilton-Center-Stanton 10, Heart River 1

High school softball

Bismarck 19, Turtle Mountain 1, 5 innings

Bismarck 16, Turtle Mountain 4, 5 innings

Carrington 31, Northern Lights 1

Century 15, Legacy 12, 8 innings

Fargo Davies 10, Devils Lake 8

Grand Forks Red River 7, Fargo North 6

Legacy 13, Century 5

Minot 5, Dickinson 3

Minot 6, Dickinson 1

West Fargo Sheyenne 25, Valley City 1, 5 innings

West Fargo 16, West Fargo Horace 1

Wiliston 13, Watford City 1

Williston 15, Watford City 3

High school girls soccer

Bismarck 6, Williston 0

Century 4, Dickinson 0

Legacy 2, Jamestown 2

Mandan 2, Minot 2

Grand Forks Central 2, Grand Forks Red River 0

Fargo South 1, Fargo North 0

Fargo Davies 2, Fargo Shanley 1

West Fargo Sheyenne 2, West Fargo 1

High school girls tennis

Century 7, St. Mary’s 2

Dickinson 7, Williston 2

Minot 8, Bismarck 1

Fargo Davies 9, Wahpeton 0

Grand Forks Central 9, Fargo South 0

Legacy 7, Mandan 2

Minot 8, Bismarck 1

Valley City 8, Fargo North 1

West Fargo Sheyenne 9, West Fargo 0