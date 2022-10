Area Scores: Oct. 23

HIGH SCHOOL FOOTBALL

NORTH PRAIRIE 44, NORTH BORDER 12

North Border;0;0;6;6;--;12

North Prairie;16;14;8;6;--;44

First quarter

NP: Nicholas Mears 4 run (conversion good)

NP: Mears 5 run (conversion good)

Second quarter

NP: Mears 4 run (conversion good)

NP: Blake Mattson 13 pass from Mears (conversion failed)

Third quarter

NB: Ayden Stainbrook 34 pass from TJ Cosley (conversion failed)

NP: Mears 4 run (conversion good)

Fourth quarter

NP: Isaac Herbel 4 run (conversion failed)

NB: Carson Brown 18 run (conversion failed)

Highlights: NP – Mears 22-172 yards, 3 TDs rushing, 5-7, 58 yards, TD passing; Mattson 22-132 yards rushing.

GRANT COUNTY-FLASHER 44, SOUTH BORDER 18

South Border;6;6;0;6;-;18

Grant County-Flasher;0;16;14;14;--;44

First quarter

SB: Levi Bucholz 35 pass from Marshall Lindgren (run failed)

Second quarter

GCF: Carter Bonogofsky 56 interception return (Brandon Brunelle run)

GCF: Javin Friesz 4 run (Friesz run)

SB: Trevor Schmidt 24 pass from Lindgren (run failed)

Third quarter

GCF: Friesz 2 run (Friesz run)

GCF: Brunelle 52 run (Bonogofksy pass from Friesz)

Fourth quarter

GCF: Brunelle 51 run (run failed)

GCF: Brunelle 15 fumble return (pass failed)

SB: Kaden Bader 34 pass form Berkley Frantz (run failed)

Highlights: GCF – Brunelle 170 yards rushing, 2 TDs, INT return TD; Friesz 5-8 passing, 72 yards, 66 yards rushing, 2 TDs.

OAKES 34, THOMPSON 15

Thompson;8;7;0;0;--;15

Oakes;0;0;19;15;--;34

First quarter

Thomp: Karter Peterson 23 pass from Jakob Starcevic (Gavin Krogstad pass from Staecevic)

Second quarter

Thomp: Starcevic 3 run (Thomas Schumacher kick)

Third quarter

Oakes: Xavier Vossler 1 run (run failed)

Oakes: Mario Garza 36 pass from Vossler (pass failed)

Oakes: Garza 1 run (Vossler kick)

Fourth quarter

Oakes: Garza 19 run (Garza run)

Oakes: Trey Skoglund 3 pass from Vossler (Vossler kick)

CENTER-STANTON 75, TRENTON 24

6-man championship game

Trenton;6;18;0;0;--24

Center-Stanton;14;22;26;13;--;75

First quarter

CS: Hunter Hoffman 10 reception (Hoffman kick)

CS: Jarret Henke 11 run (kick failed)

Tren: Vincent Wanna 10 run (conversion failed)

Second quarter

CS: Hoffman 15 reception (Hoffman kick)

Tren: Colton Adams 10 run (conversion failed)

CS: Lane Huber 15 reception (Hoffman kick)

CS: Mason Olander 30 run (Hoffman kick)

Tren: Wanna 65 reception (conversion failed)

Third quarter

CS: Jon Russell 25 run (kick failed)

CS: Russell 25 reception (kick failed)

CS: Colton Becher 25 run (kick failed)

CS: Olander 6 run (Hoffman kick)

Fourth quarter

CS: Kelan Hintz 6 run (kick failed)

CS: Kenneth Grounds 14 run (Lathan Pierce run)

Awards

Coach of the year: Cale Ferderer, Center-Stanton

Co-Senior Athletes of the Year: Mason Olander, Center-Stanton and Nate Norby, Trenton.

All-state team

Mason Olander, Center-Stanton; Jarret Henke, Center-Stanton; Lane Huber, Center-Stanton; Vincent Wanna, Trenton; Nate Norby, Trenton; Kellen Hodnefield, Trenton.

All-conference team

Mason Olander, Center-Stanton; Jarret Henke, Center-Stanton; Lane Huber, Center-Stanton; Hunter Hoffman, Center-Stanton; Cole Nagel, Center-Stanton; Nate Norby, Trenton; Vincent Wanna, Trenton; Kellen Hodnefield, Trenton; Jaeden Wilson, Trenton; Jase Dickens, White Shield; Hunter Felix, White Shield; Oscar Felix, White Shield; Cayden Quibell, Drayton; Bryce Wimpfheimer, Drayton.

ACHA HOCKEY

UNIVERSITY OF MARY 8, LINDENWOOD 1

Lindenwood;1;0;0;--;1

U-Mary;3;2;3;--;8

First period: 1. UM, Johnny Witzke (Tanner Eskro, Andrew Huber), 3:43 (PP). 2. LU, Villa (McClellan), 6:06. 3. UM, Seth Cushing (Liam Massie, Alex Flicek), 8:50. 4. UM, Eskro (Garrett Freeman), 18:27.

Second period: 5. UM, Eskro (Drew Lenertz, Witzke), 7:51 (PP). 6. UM, Eskro (Freeman), 13:28 (SH).

Third period: 7. UM, Eskro (Witzke), 5:50. 8. UM, Witzke (Freeman, Lenertz), 6:35. 9. UM, Flicek (Massie, Cushing).

Goaltender saves: Lindenwood – Errico 7-10-x--17 saves; Bak x-x-5--5 saves. UM – Conan Hayton 9-14-11—34.

Penalties: LU – 5 for 10 minutes. UM – 3 for 6 minutes.

Records: University of Mary 12-0; Lindenwood 6-3.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 5, MINNESOTA 4, OT

North Dakota;0;4;0;1;--;5

Minnesota;0;3;1;0;--;4

First period: No scoring.

Second period: 1. UM, Matthew Knies (Jackson LaCombe, Jaxon Nelson), 0:48, (pp). 2. UM, Rhett Pitlick (LaCombe), 8:48. 3. UND, Jackson Blake (Chris Jandric), 10:58, (pp). 4. UND, Riese Gaber (Jandric, Blake), 11:51, (pp). 5. UND, Mark Senden (Gavin Hain, Cooper Moore), 12:00. 6. UND, Jackson Kunz (Moore, Ethan Frisch), 14:51, (pp). 7. UM, Mason Nevers, Mike Koster, Luke Mittelstadt), 19:26.

Third period: 8. UM, Jimmy Snuggerud (Knies, Brock Faber), 6:30.

Overtime: 9. UND, Senden (Gaber, Frisch), 2:21,

Goaltender saves: UND – Drew DeRidder 37. UM – Owen Bartoszkiewicz 10; Justen Close 5.

Penalties: UND – 4 for 19 minutes. UM – 7 for 33 minutes.

Records: North Dakota 3-2-1, Minnesota 4-2-0.

COLLEGE VOLLEYBALL

MSU-MOORHEAD 3, UNIVERSITY OF MARY 0

U-Mary;23;14;18

MSUM;25;25;25

UNIVERSITY OF MARY – Kills: Nehkyah Ellis 12, Maddie Cooper 4, McKenna Kirkpatrick 1, Reyna Isenbart 4, Ally Gruber 3, Robi Binaji 3, Emily Baumstarck 1. Assists: Freed 26. Aces: Kaia Sueker 2, Kameron Selvig 1, Baumstarck 1. Blocks: Cooper 1.5, Gruber 1, Kirkpatrick .5. Digs: Ellis 6, Selvig 3, Sueker 23, Chloe Lieser 3, Maddy Freed 7, Kirkpatrick 1, Isenbart 2, Gruber 1, Binagi 6.

MSU-MOORHEAD – Kills: Elise Bakke 2, Teeya Doppler 5, Bridget Witzmann 13, Abby Thompson 8, Tori Thompson 6. Assists: Thompson 1, Macie Wieman 1, Emily Skalicky 22, Emily McPhee 1, Thompson 1. Blocks: Bakke 2.5, Doppler .5, Witzmann 1, A.Thompson 2.5, Skalicky 2, T.Thompson 1.5, Halle Erickson 1. Digs: Doppler 2, Witzmann 11, Brooke Walthall 6, A.Thompson 2, Wieman 9, Skalicky 10, McPhee 11, T.Thompson 5.

Records: MSU-Moorhead 4-11 NSIC, 7-16 overall; University of Mary 2-13, 3-20.

HIGH SCHOOL FOOTBALL

CLASS AA PLAYOFFS

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

Game 1: No. 8 Century at No. 1 West Fargo Sheyenne (8-1), 6:30 p.m.

Game 2: No. 5 Fargo Davies (6-3) at No. 4 Legacy (6-3)

Game 3: No. 7 West Fargo (4-5) at No. 2 Mandan (7-2)

Game 4: No. 6 Minot (6-3) at No. 3 Fargo Shanley (7-2), 6 p.m.

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 6:40 p.m.

CLASS A PLAYOFFS

Quarterfinals

Friday, Oct. 28

Game 1: No. 8 Dickinson (4-5) at No. 1 Fargo South (6-3)

Game 2: No. 5 Fargo North (5-4) at No. 4 Valley City (7-2)

Game 3: No. 7 Grand Forks Central (4-5) at No. 2 Jamestown (7-2)

Game 4: No. 6 Wahpeton (5-4) at No. 3 Grand Forks Red River (7-2)

Semifinals

Friday, Nov. 4

Game 5: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 7: Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 3 p.m.

CLASS B 11-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 22

No. 1 Kindred 27, R2#4 Langdon-Edmore-Munich 6

R1#3 Central Cass (6-2) 28, R2#2 Bottineau 16

No. 3 Beulah 42, R3#4 Minot Ryan 15

R4#3 Shiloh Christian 35, R3#2 Des Lacs-Burlington 14

No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, R4#4 Bowman County 13

R4#2 Dickinson Trinity 49, R3#3 Ray-Powers Lake 0

No. 3 Hillsboro-Central Valley 14, R1#4 Lisbon 8

R1#2 Oakes 34, R2#3 Thompson 15

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 9: Central Cass (7-2) at No. 1 Kindred (10-0)

Game 10: Shiloh Christian (8-2) at No. 3 Beulah (8-2)

Game 11: Dickinson Trinity (9-1) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (10-0)

Game 12: Oakes (9-1) at No. 3 Hillsboro-Central Valley (9-1)

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Winner Game 9 vs. Winner Game 10

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 12

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 15

R2#2 Maple River 36, R1#3 Richland 6

R8#2 Surrey 60, R7#3 Mohall-Lansford-Sherwood 12

R4#2 North Star 40, R3#3 Larimore 22

R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 50, R2#3 Hatton-Northwood 12

R6#2 Hettinger County 34, R5#3 Kidder County 0

R5#2 South Border 46, R6#3 Hettinger-Scranton 16

R3#2 North Border 42, R4#3 New Rockford-Sheyenne 8

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 50, R8#3 Tioga 14

Second round

Saturday, Oct. 22

No. 1 LaMoure-Litchville-Marion 44, R2#2 Maple River 0

R8#2 Surrey 30, No. 8 St. John 6

No. 4 Cavalier 60, R4#2 North Star 6

No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 22

No. 2 New Salem-Almont 42, R6#2 Hettinger County 6

No. 7 Grant County-Flasher 44, R5#2 South Border 18

No. 3 North Prairie 44, R3#2 North Border 12

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 70, No. 6 Divide County 66

Quarterfinals

Game 17: Surrey (7-3) at No. 1 LaMoure-Litchville-Marion (9-0)

Game 18: No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg (8-1) at No. 4 Cavalier (9-0), 2 p.m.

Game 19: No. 7 Grant County-Flasher (7-2) at No. 2 New Salem-Almont (9-0), 2 p.m.

Game 20: Westhope-Newburg-Glenburn (7-3) at No. 3 North Prairie (9-0), 2 p.m. at Rolette

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: Winner Game 17 vs. Winner Game 18

Game 22: Winner Game 19 vs. Winner Game 20

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 23, Noon

6-MAN CHAMPIONSHIP

Saturday, Oct. 22

At Center

Center-Stanton 75, Trenton 24

NAHL

AUSTIN 3, BISMARCK 2, SO

Austin wins shootout 3-2

Austin;1;1;0;0;1;--;3

Bismarck;1;1;0;0;0;--;2

First period: 1. Bis, Drew Holt (unassisted), 7:17. 2. Aus, Walter Zacher (Matthew Desiderio), 14:32.

Second period: 3. Aus, Ocean Wallace (Dylan Cook, Gavin Morrissey), 8:44, (pp). 4. Bis, Vertti Jantunen (unassisted), 19:27.

Third period: No scoring.

Overtime: No scoring.

Goaltender saves: Aus – Trent Wiemken 32. Bis – CJ Kier 33.

Penalties: Aus – 6 for 14 minutes. Bis – 7 for 14 minutes.

Records: Austin 7-2-3, 17 points; Bismarck 5-5-2, 12 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;7;2;3;17

Minot;8;5;0;16

North Iowa;8;5;0;16

Aberdeen;6;5;3;15

Bismarck;5;5;2;12

St. Cloud;5;6;1;11

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;13;3;0;26

Northeast;8;6;1;17

New Jersey;7;9;0;14

Johnstown;4;5;2;10

Philadelphia;4;8;1;9

Maine;3;7;0;6

Danbury;2;13;0;4

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Kenai River;10;4;1;21

Fairbanks;10;5;0;20

Janesville;7;3;4;18

Chippewa;8;6;0;16

Minnesota;7;4;2;16

Anchorage;6;4;3;15

Springfield;5;8;0;10

Wisconsin;4;8;1;9

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;11;1;0;22

Amarillo;7;2;1;15

New Mexico;7;2;1;15

Oklahoma;7;2;0;14

Shreveport;6;6;2;14

Odessa;5;6;1;11

El Paso;5;6;0;10

Corpus Christi;2;11;1;5

Friday, Oct. 21

Austin 5, Bismarck 3

Danbury 2, Maine 1

Maryland 4, Johnstown 3

New Jersey 3, Philadelphia 2, SO

Oklahoma 7, Corpus Christi 3

Shreveport 2, New Mexico 1

Springfield 1, Minnesota 0

Amarillo 8, Odessa 5

Minot 3, Aberdeen 2, OT

Lone Star 5, El Paso 2

Anchorage 5, Janesville 4, SO

Fairbanks 5, Chippewa 0

Kenai River 2, Wisconsin 1, OT

Saturday, Oct. 22

Austin 3, Bismarck 2, SO

Johnstown 4, Maryland 2

Maine 6, Danbury 3

Philadelphia 5, New Jersey 2

Oklahoma 5, Corpus Christi 1

St. Cloud 3, North Iowa 1

New Mexico 4, Shreveport 2

Minnesota 2, Springfield 0

Odessa 5, Amarillo 1

Aberdeen 4, Minot 2

Lone Star at El Paso, n

Janesville at Anchorage, n

Chippewa at Fairbanks, n

Wisconsin at Kenai River, n

Tuesday, Oct. 25

Maine at Northeast

Thursday, Oct. 27

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Friday, Oct. 28

Minot at Bismarck, 7:15 p.m.

Maine at Danbury

Johnstown at Maryland

Northeast at New Jersey

Springfield at North Iowa

St. Cloud at Minnesota

Austin at Aberdeen

Shreveport at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Odessa at Lone Star

Wisconsin at Anchorage

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Saturday, Oct. 29

Bismarck at Minot, 7:35 p.m.

Maine at Danbury

Northeast at New Jersey

Johnstown at Maryland

Minnesota at St. Cloud

Springfield at North Iowa

Austin at Aberdeen

Shreveport at Oklahoma

Amarillo at New Mexico

Odessa at Lone Star

Wisconsin at Anchorage

Janesville at Fairbanks

Chippewa at Kenai River

Sunday, Oct. 30

Johnstown at Maryland

Wisconsin at Anchorage

N.D. SCORES

SATURDAY

College hockey

North Dakota 5, Minnesota 4, OT

ACHA hockey

Mary 8, Lindenwood 1

College football

Dakota State 38, Mayville State 24

Hastings 23, Jamestown 16

Minnesota State-Moorhead 40, U-Mary 38

South Dakota State 49, North Dakota 35

Upper Iowa 33, Minot State 22

Valley City State 35, Waldorf 14

College volleyball

Bellevue 3, Dickinson State 2

Dakota State 3, Valley City State 1

Jamestown 3, Northwestern, Iowa 2

Minnesota State-Moorhead 3, Mary 0

North Dakota 3, Western Illinois 0

North Dakota State 3, St. Thomas 0

Northern State 3, Minot State 0

Viterbo 3, Mayville State 1

High school football

Class B 11-man playoffs

Kindred 27, Langdon-Edmore-Munich 6

Central Cass 28, Bottineau 16

Beulah 42, Minot Ryan 15

Shiloh Christian 35, Des Lacs-Burlington 14

Velva-Drake-Anamoose-Garrison 38, Bowman County 13

Dickinson Trinity 49, Ray-Powers Lake 0

Hillsboro-Central Valley 14, Lisbon 8

Oakes 34, Thompson 15

Class B nine-man playoffs

LaMoure-Litchville-Marion 44, Maple River 0

Surrey 30, St. John 6

Cavalier 60, North Star 0

Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 50, Wyndmere-Lidgerwood 22

New Salem-Almont 42, Hettinger County 6

Grant County-Flasher 44, South Border 18

North Prairie 44, North Border 12

Westhope-Newburg-Glenburn 70, Divide County 66

6-man championship

Center-Stanton 74, Trenton 24