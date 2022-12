Local wrestling: Rumble on the Red Results

HIGH SCHOOL WRESTLING

RUMBLE ON THE RED

At Fargodome

BOYS

Team results

1. New Prague, Minn., 114. 2. Jackson County Central, Minn., 105.5 3. Stillwater, Minn., 91. 4. Waconia, Minn., 78. 5. Bemidji, Minn. 69.5. 6. Mora, Minn. 65.5. 7. Mounds View, Minn. 62. 8. Bismarck 58. 9. Legacy 56. 10. Albert Lea, Minn. 53. 11. Forest Lake, Minn., 51.5. 12. West Central Area, Minn. 50. 13T. Tri-City United, Minn. 489. 13T. West Fargo 48. 15T. Northfield, Minn. 43. 15T. St. Francis, Minn. 43. 17T. Big Lake, Minn. 40. 17T. West Fargo Sheyenne 40. 19T. Medford, Minn. 39.5. 19T. Valley City 39.5.

21. Rapid City Stevens, S.D. 39. 22T. Century 37.5. 22T. Crookston, Minn. 38.5. 24. Howard Lake-Waverly 35.5. 25. Perha, 33. 26. Aitkin, Minn. 31. 27. Fargo Davies 28. 28T. Minot Ryan 27. 28T. 27. 28T. Canby, Minn. 27. 28T. Woodbury, Minn. 27. 31. Staples-Motley, Minn. 26. 32T. Jamestown 25. 32T. United North Central, Minn. 25. 34. Byron, Minn. 24.5. 35. Minot 24. 36. Ellendale-Edgeley-Kulm 22.5. 37T. Dilworth-Glyndon-Felton, Minn. 22. 37T. Moorhead 22. 37T. Pelican Rapids, Minn. 22. 40. Lake Crystal, Minn. 20.

41. Grand Rapids, Minn. 19. 42. Dassel-Cokato, Minn. 18. 43. Rock Ridge, Minn., 16. 44. Minnetonka, Minn., 15.5. 45. Lisbon 14. 46. Pine Island, Minn. 13. 47. St. Mary’s 12. 48. Walker-Hack-Akeley, Minn., 11.5. 49. Fargo North 8. 50T. Carrington 7. 50T. Ottertail Central, Minn. 7. 52T. Delano, Minn. 6. 52T. Watford City 6. 54. Oakes 5. 55T. Mahnomen, Minn. 4. 55T. Mandan 4. 55T. Velva 4. 58. Turtle Mountain 3. 59T. Alexander, Beulah-Hazen, Fargo South, New Salem-Almont, Rugby 0.

Bismarck results

106

Cade Nieuwsma: Bye; Shea Richter, RCS, won dec. over Nieuwsma 7-4; Nieuwsma, Bis, won major dec. over Iverson 11-3; Jag Foster, PI, won dec. over Nieuwsma 6-2.

113

Hudson Egeberg: Bye; Gabriel Morin, Bem, won dec. over Egeberg 6-5; Egeberg, Bis, pinned Sam Thein, 2:08; Joey Seely, GR, pinned Egeberg, 4:05.

120

Ben DeForest: Bye; DeForest, Bis, won dec. over Jack Meyer 7-1; DeForest, Bis, win dec. over Mason Nelson 6-0.

126

Carson Lardy: Marquis Richter, Man, won dec. over Lardy 8-4; Bye; Pete Rasmussen, Jam, won major dec. over Lardy 10-0.

132

Logan Mertens: Nathan Nelson, Mora, won by tech fall over Mertens 21-2, 4:31; Ferderer, Cen, won major dec. over Mertens 13-0.

138

Landon McMahen: McMahen, Bis, won dec. over Jackson Kendall 5-2; Thompson, Leg, pinned McMahen, 5:48; Koye Grebel, VC, pinned McMahen, 3:25.

145

Dylan Kostelecky: Kostelecky, Bis, won dec. over Brock Folkema 4-0; Kostelecky, Bis, won dec. over Camden Mustachia 8-2; Logan Butzon, JCC, won major dec. over Kostelecky 14-6; Skyler Andrews, JCC, won dec. over Kostelecky 8-3.

152

LJ Araujo: Araujo, Bis, pinned Alex Rogelstad, 1:04; Araujo, Bis, pinned Isaiah Rodriguez, 0:30; Araujo, Bis, pinned Avery Nelson, 3:15.

160

Matt Steckler: Evan Farley, NP, pinned Steckler, 3:18; Charlie Blom, Byron, pinned Steckler, 0:32.

170

Tyrus Jangula: Jangula, Bis, pinned Lance Iverson, 3:19; Jangula, Bis, won major dec. over Jeremy Blascyk 9-1; Seth Newby, Bem, won by injury default over Jangula, 0:32; Malachi Werremeyer, Dav, won by medical forfeit over Jangula.

James Nagel: Nagel, Bis, pinned Lance Iverson, 1:12; Boeden Greenley, Lis, pinned Nagel, 1:08; Graydon Bakke, RCS, pinned Nagel, 4:00.

182

Bridger Owens: Owens, Bis, pinned Brady Peltier, 3:32; Ryder Rogotzke, Still, pinned Owens, 2:53; Owens, Bis, won dec. over Carlson 5-3; Tanner VanScoy, RCS, pinned Owens, 0:48.

220

Ayden Schlafman: Schlafman, Bis, pinned Walter Guse, 3:22; Caleb Vancura, JCC, pinned Schlafman, 1:02; Schlafman, Bis, won dec. over Johnson 8-4; Spencer Henke, DCL, won dec. over Schlafman 7-1.

285

Easton Egeberg: Mason DeGrood, Med, pinned Egeberg, 3:40; Egeberg, Bis, won by medical forfeit over Jawahn Cockfield; Jacobsen, Leg, pinned Egeberg, 2:01.

Sam Larson: Carter Geerts, Byron, pinned Larson, 0:24; Larson, Bis, won dec. over Clayton Danielson 8-6; Mason DeGrood, Med, won dec. over Larson 5-1.

Century results

106

Grady Iverson: Kale Westgaard, BL, pinned Iverson, 0:27; Iverson, Cen, won by tech fall over Stratton Nelson 18-2, 4:49; Nieuwsma, Bis, won major dec. over Iverson 11-3.

113

Seamus Kuklok: Michael Jenkins, Moor, pinned Kuklok, 1:42; Joe Dauffenbach, Still, won dec. over Kuklok 8-4.

120

Cole Bohne: Jack Meyer, Med, pinned Bohne, 1:54; Bye; Zane Engels, North, won major dec. over Bohne 11-0.

126

Rylie Stair: Jacob Luebke, DGF, won major dec. over Stair 11-2; Stair, Cen, pinned Riley Skluzacek, 2:32; Keith Harner, North, pinned Stair, 2:08.

132

Brody Ferderer: Brandon Michel, NP, pinned Ferderer, 3:40; Ferderer, Cen, won major dec. over Mertens 13-0; Justin Jobe, GR, won dec. over Ferderer 6-2.

138

Kaden DeCoteau: DeCoteau, Cen, pinned Tony Baumann, 5:25; DeCoteau, Cen, pinned Heen, 3:35; DeCoteau, Cen, pinned Nathan Trotter, 1:50; Thomas Freking, JCC, won dec. over DeCoteau 4-2.

145

Brayden Morris: Ethan Dennis, WC, won dec. over Morris 8-5; Tanner Morlan, GR, won dec. over Morris 4-1.

160

Jax Gums: Ethan Swenson, MV, won dec. over Gums 6-0; Bye; Sawyer Carr, WFS, won dec. over Gums 10-3.

170

Cole Radenz: Radenz, Cen, won dec. over Graydon Bakke 9-2; Boeden Greenley, Lis, pinned Radenz, 3:52; Radenz, Cen, pinned Miller, 1:35; Radenz, Cen, pinned Andrew Torres, 2:54.

182

Grant Carlson: Anthony Sykora, WCAABE, pinned Carlson, 1:31; Carlson, Cen, won dec. over Jordan Johnson 7-0; Owens, Bis, won dec. over Carlson 5-3.

Darion Bitz: Ayden Kellogg, RCS, pinned Bitz, 1:16; Bitz, Cen, pinned Payden Yeats, 3:33; Spencer Ness, Bem, won sudden victory over Bitz 8-6.

195

Olav Taylor: Bye; Taylor, Cen, won major dec. over Hudson Hackel 11-0; Max McEnelly, Wac, won by tech fall over Taylor 22-7, 2:19.

Legacy results

106

Nicolas Enzminger: Enzminger, Leg, pinned Matthew Dettling, 0:51; Enzminger, Leg, pinned Jag Foster, 0:18; Enzminger, Leg, pinned Shea Richter, 1:54.

Walker Sabot: Dane Ellingsberg, Moor, pinned Sabot, 3:35; Bye; Jag Foster, PI, pinned Sabot, 1:44.

113

Joey Enzminger: Enzminger, Leg, won dec. over Kyle McCarthy 6-4; Anthony Nelson, Mora, pinned Enzminger, 3:02; Enzminger, Leg, pinned Brayden Collins, 1:54; Enzminger, Leg, won dec. over Caden Borgen 6-0.

120

Jesse Thompson: Bye; Thompson, Leg, won major dec. over Zane Engels 15-7; Thompson, Leg, pinned Corbin Zent, 5:07.

132

Cannon Bertch: Chandler Mickelson, Per, won major dec. over Bertch 11-3; Jason Trantina, Stap-Mot, pinned Bertch, 1:55.

138

Clark Thompson: Augustus Maughan, FN, won dec. over Thompson 12-5; Thompson, Leg, pinned McMahen, 5:48; Kenny Erickson, Aitkin, won by medical forfeit over Thompson.

145

Justice Backman: Callen Whitney, WHAN, pinned Backman, 1:13; Lee Ellingsberg, Moor, pinned Backman, 1:45.

170

Brett Miller: Mack Carlson, Still, pinned Miller, 2:55; Miller, Leg, won major dec. over Mason Smith 10-1; Miller, Leg, pinned Weston Danielson, 2:29; Radenz, Cen, pinned Miller, 1:35.

182

Lincoln Lemar: Lemar, Leg, won dec. over Jordan Johnson 8-3; Anthony Sykora, WCAABE, pinned Lemar, 1:04; Brady Peltier, SF, pinned Lemar, 3:54.

195

Hayden Stymeist: Stymeist, Leg, pinned Jacob Bild, 1:49; Bo Flagstad, SF, pinned Stymeist, 3:30; Stymeist, Leg, won dec. over Nathan Keiser 12-6; Beau Robinson, WCAABE, pinned Stymeist, 0:19.

220

Carter Johnson: Colton Long, HLWW, won dec. over Johnson 8-1; Bye; Schlafman, Bis, won dec. over Johnson 8-4.

285

Haaken Jacobsen: Jacobsen, Leg, won dec. over Clayton Danielson 3-1; Carter Geerts, Byron, pinned Jacobsen, 1:17; Jacobsen, Leg, pinned Egeberg, 2:01; Cameron Scholten, JCC, pinned Jacobsen, 1:48.

Treyson Renken: Renken, Leg, pinned Cameron Scholten, 2:28; Jaxon Vetsch, Per, pinned Renken, 4:43; Renken, Leg, won dec. over Vincent Halliday 3-0; Renken, Leg, won dec. over Mason DeGrood 1-0.

St. Mary’s individual results

106

Carson Mosset: Ryan Collins, ALA, won by tech fall over Mosset 17-2, 5:10; Mosset, SM, won by forfeit; Gabriel Witschorik, Wac, pinned Mosset, 0:59.

132

Colin Steidler: Nick Korman, ALA, won dec. over Steidler 8-2; Steidler, SM, pinned Zach Hendrickson, 3:32; Joe Juenger, RCS, won dec. over Steidler 6-4.

138

Tyler Heen: Carson Byer, Per, won major dec. over Heen 15-5; DeCoteau, Cen, pinned Heen, 3:35.

145

Kolby Hollenbeck: Brock Folkema, Mora, pinned Hollenbeck, 4:51; Koy Buesgens, NP, pinned Hollenbeck, 0:46.

152

John Dahmen: Solomon Wales, WCAABE, pinned Dahmen, 1:26; Jimmy Morgan, FL, pinned Dahmen, 2:47.

Charles Richter: Alex Torres, Wac, pinned Richter, 1:30; Kaden Feldt, Per, pinned Richter, 0:31.

160

Harrison Grad: Grad, SM, won dec. over Drew Zwak 11-6; Carter Coauette, Crook, won major dec. over Grad 10-2; Levi Mueller, Wac, won dec. over Grad 3-0.

170

Jaxyn Richter: Richter, SM, won dec. over DeJarius Jones 5-4; Richter, SM, won dec. over Damion Tapio 7-6; Cittadino Tuttle, Still, pinned Richter, 4:51; Tucker Hass, Mora, won dec. over Richter 11-10.

James Marks: Dylan Withers, JCC, pinned Marks, 0:51; Malachi Werremeyer, Dav, won dec. over Marks 5-1.

220

William Marks: Ryder Weigel, WFS, pinned Marks, 3:51; Bye; Henke, DCL, won major dec. over Marks 11-0.

Mandan results

126

Marquis Richter: Richter, Man, won dec. over Lardy 8-4; Gavyn Hlucny, Crook, won major dec. over Richter 11-2; Richter, Man, won dec. over Jacob Williams 5-4; Richter, Man, won dec. over Benjamin Dahlin 8-6.

138

Kaullen Hegney: Wyatt Olson, UNCW, won major dec. over Kaullen Hegney 11-0; Adam Lohse, WCAABE, won by medical forfeit over Hegney.

GIRLS

Team results

1. Bismarck 172. 2, Minot 144. 3. Legacy 137. 4. Central Cass 105. 5. Fargo 83. 6. Bemidji 82. 7. West Fargo Sheyenne 78. 8. Mandan 74. 9. Lisbon 69. 10. Mora 66. 11. Century 62. 12. Rapid City Stevens 62. 13T. Stillwater 59. 13T. Jamestown 59. 15. Carrington 49. 16. Turtle Mountain 49. 17. Des-Lacs Burlington 46. 18. Pine Island 42. 19. Ellendale-Edgeley-Kulm 41. 20. Moorhead 36.

21. Byron 35. 22T. Forest Lake 34. 22T. Valley City 34. 24. Grand Forks 31. 25. Badger-GB-MR, Minn., 28. 26T. Aitkin 27.5. 26T. Walker-Hackley-Akeley 27.5. 28. White Shield 24, 29. Northern Cass 22. 30. Beulah-Hazen 21. 31. Rugby 19. 32. West Central Area 17. 33T. Albert Lea 15. 33T. LaMoure-LM 15. 33T. New Prague 15. 33T. Northfield 33T. Tri-City 15. Velva 13. 39. Mounds View 11.

40. Minnetonka 10. 41. Otterail Central 4. 42. Dassel-Cokato-Litchfield 3. 42T. St. Peter, Minn. 3. 42T. Woodbury 3.

Bismarck results

100

Izzy Owens: Owens, Bis, pinned Aurora Shelton, 0:26; Henning, WHAN, pinned Owens, 1:50; Owens, Bis, won by forfeit over Samantha Hanson; Owens, Bis, pinned Ella Brown, 2:33; Owens, Bis, won dec. over Lafrenz 6-3.

110

Julia Araujo: Bye; Araujo, Bis, pinned Miah Torres, 1:02; Araujo, Bis, pinned Teva Feit, 1:01; Araujo, Bis, won dec. over Aspen Blasko 4-2.

115

Maggie Thielges: Bye; Thielges, Bis, won dec. over Milli Lovin 10-8; Thielges, Bis, pinned Olivia Johs, 1:04; Hallie Nash, Min, pinned Thielges, 2:27.

120

Leyna Ulroan: Ulroan, Bis, pinned Jaslyn Akewanzie, 0:33; Ulroan, Bis, pinned Elizabeth Hook, 0:33; Madelyn Strohmayer, Aitkin, pinned Ulroan, 3:26; Steidler, Leg, won major dec. over Ulroan 8-0.

Kassidi Monroe: Trista Gessler, TCU, pinned Monroe, 1:10; Monroe, Bis, pinned Sabrina Shepard, 0:49; Monroe, Bis, won dec. over Kayetana Lopez-Moen 12-7; Deegan Kirschenmann, VC, won dec. over Monroe 2-1.

125

Taeghan Rittenbach: Mac Donnohue, MV, pinned Rittenbach, 1:15; Bye; Rittenbach, Bis, pinned Emma Schneider, 0:14; Rittenbach, Bis, pinned Frueh, 0:18; Rittenbach, Bis, pinned Riley Hanson, 2:45.

135

Madison Reems: Violet Sola, Velva, pinned Reems, 1:13; Reems, Bis, pinned Fischer, 2:26; Reems, Bis, pinned Tasha Severson, 0:20; Reems, Bis, pinned Megan Ebach, 0:35; Reems, Bis, pinned Leah Bendix, 4:01.

Adriana Turner: Tasha Severson, Bem, won sudden victory over Turner 6-4; Liam Glynn, EEK, pinned Turner, 3:41.

140

Paige Baumgartner: Bye; Baumgartner, Bis, pinned Mary Peltier, 1:50; Baumgartner, Bis, pinned Violet Peterson, 4:00.

Violet Wenniger: Marieda Kalahar, RCS, pinned Wenniger, 0:36; Bye; Mary Peltier, TM, pinned Wenniger, 0:40.

145

Aubrie Overson: Overson, Bis, pinned Samantha Hotten, 3:33; Lindsey Nosbush, Mora, pinned Overson, 2:24; Overson, Bis, pinned Shelby Sherman, 3:19.

155

Lexi Beckler: Bye; Beckler, Bis, pinned Aubrey King, 1:41; Sarah Pulk, BGBMR, pinned Beckler, 1:09; Beckler, Bis, pinned Lily Gregory, 0:48.

170

Josie Trieu: Charlee Leedahl, WFS, pinned Trieu, 1:17; Bye; Madison Champagne, TM, pinned Trieu, 2:47.

Lily Bishop: Bishop, Bis, won by medical forfeit over Summer Marnette; Maya Schmidt, Bem, pinned Bishop, 1:11; Hope Miller, Jam, pinned Bishop, 3:12.

190

Cambree Anderson: Bye; Anderson, Bis, pinned Stordalen, 1:21; Anderson, Bis, pinned Mireya Sanchez, 1:35; Anderson, Bis, pinned Audrey Fuher, 2:54.

250

Brinley Buechler: Bye; Buechler, Bis, pinned Igiehon, 0:48; Buechler, Bis, pinned Lindseth, 0:37.

Century individual results

105

Vivian Backer: Backer, Cen, pinned Natalie Carlson, 1:08; Lauren Elsmore, PI, pinned Backer, 4:41; Backer, Cen, pinned Kiara Fields, 2:56.

110

Bailey Leintz: Karina Lee, Minn, pinned Leintz, 0:32; Bye; Kiera Hagman, Bem, pinned Leintz, 2:03.

120

Rei Ogden: Ogden, Cen, pinned Lexi Timmerman, 0:07; Ogden, Cen, pinned Kamey Leedom, 0:16; Ogden, Cen, pinned Sanie Gayflor, 0:19; Ogden, Cen, pinned Trista Gessler, 2:00.

125

Hadley Frueh: Bye; Cailey Williams, Moor, pinned Frueh, 1:24; Frueh, Cen, pinned Alyssa Witt, 3:50; Rittenbach, Bis, pinned Frueh, 0:18.

135

Cadence Cook: Madilyn Grabau, PI, pinned Cook, 2:14; Bye; Cook, Cen, pinned Dezi Puffe, 4:09; Cook, Cen, pinned Leah Shepard, 2:19; Cook, Cen, pinned Schiermeister, 2:06.

170

Paige Spomer: Bye; Sadie Richmond, Min, pinned Spomer, 0:58; Spomer, Cen, pinned Lilly Nygard, 2:42; Madison Champagne, TM, pinned Spomer, 3:40.

Jaylee Jetty: Kiley Cline, H-B, pinned Jetty, 2:23; Bye; Bye; Jetty, Cen, pinned Savana Stans, 0:39; Jetty, Cen, pinned Cheyenne Helland, 2:54.

Brennida Myers: Myers, Cen, won dec. over Lilly Nygard 7-0; Emma Buee, DLB, pinned Myers, 1:24; Mya Sanchez, WFS, pinned Myers, 0:57.

190

Mekayla Stordalen: Bye; Anderson, Bis, pinned Stordalen, 1:21; Bye; Stordalen, Cen, pinned Kadyn Schumanm, 1:44; Ava Gulleson, CC, pinned Stordalen, 3:28.

250

Belinda Perry: Perry, Cen, pinned Cora Oster, 1:14; Aleeona Meza, Jam, pinned Perry, 1:06; Perry, Cen, pinned Ashley Lindberg, 1:40.

Morgan Harvey: Harvey, Cen, pinned Boone, 0:46; Love Hopkins, WS, pinned Harvey, 4:48; Harvey, Cen, pinned Emily Driskill, 2:19.

Legacy results

100

Emily Youboty: Bye; Youboty, Leg, pinned Amber Kremper, 0:29; Tiacious Kanneh, Moor, pinned Youboty, 1:14; Youboty, Leg, pinned Monica Boakye, 2:41.

105

Alicia Kenfack: Kenfack, Leg, pinned Josie Legge, 0:29; Kenfack, leg, pinned Elizabeth Mortensen, 2:39; Kenfack, Leg, pinned Brenalen Fredriksen-Holm, 5:30.

115

Sophia Johnson: Johnson, Leg, pinned Hazel Bodell, RCS, 0:58; Zakai Freidig, WFS, won sudden victory over Johnson 10-8; Chaynee Marcellais, TM, pinned Johnson, 2:56.

Megan Zins: Bye; Hallie Nash, Min, pinned Zins, 0:32; Bye; Zins, Leg, pinned Anna Ruka, 4:13; Zakai Freidig, WFS, pinned Zins, 2:34.

120

Adrian Steidler: Steidler, Leg, pinned Sabrina Shepard, 1:59; Trista Gessler, TCU, pinned Steidler, 3:51; Steidler, Leg, pinned Anya Hudson, 0:38; Steidler, Leg, won major dec. over Izzy MacDonald 9-0; Steidler, Leg, won major dec. over Ulroan 8-0.

135

Aleiya Cullinan: Cullinan, Leg, pinned Fischer, 0:32; Cullinan, Leg, pinned Violet Sola, 1:00; Cullinan, Leg, pinned Lois Schneider, 1:07; Cullinan, Leg, pinned Quesha Medina, 1:08.

Keeley Schiermeister: Schiermeister, Leg, pinned Kenadi Rodenborg, 0:34; Schiermeister, Leg, pinned Ava Hughes, 0:26; Allyssa Johnson, GF, pinned Schiermeister, 2:30; Cook, Cen, pinned Schiermeister, 2:06.

140

Hanna Ryberg: Ryberg, Leg, pinned Katelyn Vetter, 5:57; Rachel Fode, Byron, pinned Ryberg, Leg, 1:54; Ryberg, Leg, won by forfeit over Ryann Sellars.

145

Summer Hanna: Hanna, Leg, pinned Ashlyn Lee, 3:23; Victoria Pasterz, DLB, pinned Hanna, 1:53; Mackenzie Thorpe, EEK, pinned Hanna, 2:36.

155

Elizabeth Dahl: Sarah Pulk, BGBMR, pinned Dahl, 1:21; Bye; Dahl, Leg, won dec. over Olivia Ochoa 6-3; Dahl, Leg, pinned Alexis Erickson, 2:03; Dahl, Leg, pinned Kadie Mendel, 1:34.

170

Ella McKechnie: Emma Buee, DLB, pinned McKechnie, 1:15; Lilly Nygard, Min, pinned McKechnie, 3:34.

190

Phoenix Lindseth: Bye; Lindseth, Leg, pinned Kayleanna Insley, 0:12; Lindseth, Leg, pinned Ava Gulleson, 1:09; Lindseth, Leg, pinned Koiline Govergo, 0:50.

250

Jacey Lindseth: Bye; Lindseth, Leg, pinned Ella Sad, 0:20; Buechler, Bis, pinned Lindseth, 0:37.

Mandan results

100

Brooklyn Lafrenz: Bye; Lafrenz, Man, won major dec. over Eliana Zent 15-5; Maggie Olson, ALA, pinned Lafrenz, 5:44; Owens, Bis, won dec. over Lafrenz 6-3.

Keeley Kainoa: Bye; Kainoa, Man, pinned Monica Boakye, 1:47; Bianca Eide, Still, pinned Kainoa, 0:31; Amber Kremper, Bem, pinned Kainoa, 0:53.

110

Jillian Schwartz: Bye; Schwartz, Man, pinned Karina Lee, 1:39; Mallory DeVries, CC, pinned Schwartz, 5:23; Miah Torres, Jam, pinned Schwartz, 0:29.

115

Nevaeh Varriano: Adaleene Hansen, Lis, pinned Varriano, 1:13; Bye; Anna Ruka, FL, pinned Varriano, 1:38.

120

Elizabeth Hook: Hook, Man, pinned Leah Torres, 2:44; Ulroan, Bis, pinned Hook, 0:33; Hook, Man, won by forfeit over Jade LaFontaine; Shayla DeBlaere, WFS, won major dec. over Hook 12-1.

125

Robyn Albitre: Bye; Tori Bahr, Bem, pinned Albitre, 2:51; Lucy Czarnowski, Far, pinned Albitre, 4:52.

130

Kal Kroh: Kroh, Man, pinned Emily Light, 4:14; Lindsey Anderson, WFS, pinned Kroh, 0:46; Kroh, Man, won dec. over Jadyn Jacobson 9-5.

Kayda Newgard: Mylee Christianson, VC, pinned Newgard, 0:41; Newgard, Man, pinned Jazmyn Ybarra, 4:53; Payton Russell, Min, pinned Newgard, 2:35.

Tyka Heinert: Mackenzie Stoddartt, Jam, pinned Heinert, 0:22; Jadyn Jacobson, CC, pinned Heinert, 2:08.

135

Hayleigh Fischer: Cullinan, Leg, pinned Fischer, 0:32; Reems, Bis, pinned Fischer, 2:26.

145

Madalee Canales: Victoria Pasterz, DLB, pinned Canales, 1:37; Canales, Man, pinned Ashlyn Lee, 4:47; Canales, Man, won by medical forfeit over Sarah Nelson.

170

Alexis Storsved: Storsved, Man, pinned Shelby Strandlund, 0:24; Bye; Storsved, Man, pinned Bella Morteo, 0:18; Storsved, Man, pinned Emma Buee, 2:28.

Tavy Heinert: Bye; Kiley cline, H-B, pinned Heinert, 2:46; Heinert, Man, pinned Shelby Strandlund, 1:25; Heinert, Man, pinned Hope Miller, 0:58; Hannah Seefeld, EEK, pinned Heinert, 0:08.

250

Omoyewmese Igiehon: Igiehon, Man, pinned Ashley Lindberg, 3:39; Buechler, Bis, pinned Igiehon, 0:48; Igiehon, Man, pinned Cora Oster, 1:44.

Lilli Boone: Harvey, Cen, pinned Boone, 0:46; Bye; Ella Sad, Lis, pinned Boone, 0:55.