HIGH SCHOOL BOYS GOLF

MINOT INVITATIONAL

Team scores

1. Minot 308. 2. Century 325. 3. Mandan 326. 4. Jamestown 334. 5. Williston 338. 6. St. Mary’s 344. 7. Legacy 347. 8. Bismarck 362. 9. Dickinson 365. 10. Watford City 408. 11. Turtle Mountain 433.

Top 10 individuals

1. Jayce Johnson, Man, 70. 2. Kasen Rostad, Min, 72. 3. Evan Fisher, Will, 75. 4. Andrew Walz, James, 76. 5. Tyler Best, Min, 77. 6. (tie) Brock Jones, Min, 78; Parker Beck, Cen, 78; and Mathew Souther, Leg, 78. 9. (tie) Fynn Sagsveen, Cen, 80; Quinn Shllingstad, SM, 80; and Cameron Wittenberg, Cen, 80.

By Team

MINOT (308): Brock Jones 78, Kasen Rostad 72, Tyler Bast 77, Bennett Bartsch 81, Easton Bradley 90, Parker Argent 83.

CENTURY (325): Cameron Wittenberg 80, Aidan Kaufman 87, Parker Beck 78, Fynn Sagsveen 80, Carter Kraft 102, Landon Domres 103.

MANDAN (326): Jayce Johnson 70, Braiden Bosch 87, Shawn Pack 85, Jorey Johnson 84, Bennett Leingang 97, Stran Ressler 94.

JAMESTOWN (334): Andrew Walz 76, Easton Romsdal 85, Hunter Gegelman 84, Jordan Dooley 99, Luke LeFevre 93, Camron Anderson 89.

WILLISTON (338): Evan Fischer 75, Kane Shannon 82, Aiden Rustand 96, Parker Jackman 96, Bode Ekblad 87, Ty Watterud 94.

ST. MARY’S (344): Caden Willer 82, Quinn Shillingstad 80, Ryker Landers 91, Matt Selensky 102, Ryder Benning 91, Oliver Coghlan 97.

LEGACY (347): Matt Souther 78, Jace Johnson 90, Sam Miller 88, Zach Brenden 92, Finn Andrisen 96, Josiah Will 96.

BISMARCK (362): Charlie Jerome 93, Dawson Lentz 86, Owen Haase 93, Luke Dockter 92, Dane Beechie 92, Reece Nagel 99.

DICKINSON (365): Ty Nelson 92, Kaden Hintz 90, Emersyn Lee 91, Owen Seizel 92, Kolton Kupper 102, Shayden Jackson-Zietz 111.

WATFORD CITY (408): Aidan Pelton 103, Jodues Talley 98, Masyn Strom 111, Konnor Winter 96.

TURTLE MOUNTAIN (433): Matt D. 98, Houston Davis 96, Kyjuan F. 135, Kelly Davis 125, Parker Walette 116, Izayis L. 123.

MINOT NORTH: Walter Langhans 88.

HIGH SCHOOL BASEBALL

WILLISTON 6-3, ST. MARY’S 0-6

At Williston

Williston 6, St. Mary’s 0

St. Mary’s;000;000;0;--;0;8;2

Williston;221;001;x;--;6;11;1

Kayden Larson and Logan Herman; Alex Blume, Chase Collings (7) and Christian Combs. W – Blume. L – Larson. HR – None.

Highlights: SM – Hank Barry 1-for-4; Connor Schatz 1-for-4; Tommy Kraljic 2-for-3, double; Logan Herman 1-for-3, double; Conrad Kalberer 1-for-3; Jacoby Grimm 1-for-3; Peyton Koppy 1-for-3. Will – Kaeden Call 1-for-3, triple, R, 2 RBIs; Connor Ekblad 2-for-4, R, RBI; Micah Larson 2-for-4; RBI; Garrett Solberg 2-for-3, triple, R; Blume 2-for-3, RBI, 6 IP, 8 H, 0 R, 1 BB, 10 Ks; Jayden Uba 1-for-2, R; Combs 1-for-2, 2 R.

St. Mary’s 6, Williston 3

St. Mary’s;004;110;0;--;6;8;0

Williston;002;100;0;--;3;5;4

Conrad Kalberer, Tommy Kraljic (4) and Jacoby Grimm; Chase Collings, Micah Larson (4) and Christian Combs. W – Kraljic. L – Collings. HR – None.

Highlights: SM – Connor Schatz 2-for-4, R; Kraljic 2-for-3, R, RBI; Conrad Kalberer 1-for-3, R, 2 RBIs; Grimm 2-for-3, double, R, 2 RBIs; Peyton Koppy 1-for-4, RBI. Will – Haden Bergstrom 1-for-4; Micah Larson 1-for-3; Garrett Solberg 1-for-3, R; Combs 2-dfor-3, double, R, RBI.

Records: St. Mary’s 5-7, 3-7 West Region; Williston 10-4, 6-4 West Region

DICKINSON 11-9, CENTURY 2-6

Dickinson 11, Century 2

Dickinson;520;112;0;--;11;12;1

Century;000;020;0;--;2;3;5

Jeremiah Jilek, Hunter Deschamp (5) and catcher N/A; Tyler Odell, Adam Vigness (1), Ben LaDuke (4), Tyler Klinejan (6) and Maxon Vig. W – Jilek. L – Odell. HR – None.

Highlights: Dick – Jace Kovash 3-for-4, 2 R, RBI; Jadon Bast 1-for-4, RBI; Colin Tschetter 3-for-5, 3 R, RBI; Kaeden Krieg 2-for-3, 2 R; Davin Seibel 2-for-3, 3 R, 2 RBIs; Jilek 1-for-3, triple, RBI; 4.2 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 4 Ks. Cen – LaDuke 1-for-3; Zac Brackin 1-for-2; M.Vig 1-for-2, 2 RBIs.

Dickinson 9, Century 6

Dickinson;105;030;0;--;9;11;1

Century;510;000;0;---;6;7;1

Chase Selle, Colin Tschetter (2), Jadon Bast (6) and Landon Olson; Parker Sagsveen, Zac Brackin (5), Gavin Lill (7) and Maxon Vig. W – Tschetter. L – Sagsveen. Sv – Bast. HR – None.

Highlights: Dick – Jace Kovash 2-for-4, double, R: Jack Price 2-for-4, double, R, RBI; Bast 1-for-3, 2 R; Tschetter 2-for-4, triple, 2 R, 2 RBIs; Olson 2-for-4, 2 doubles, 2 RBIs; Jeremiah Jilek 1-for-3, 3 RBIs; Camden Kubas 1-for-2, R. Cen – Gavin Lill 1-for-4, R; Ben LaDuke 2-for-4, double, R; Parker Sagsveen 1-for-2, R; Hayden Ritter 2-for-4, 2 RBIs; Tyler Kleinjan 1-for-4, RBI.

Records: Dickinson 6-3, 5-1 West Region; Century 5-10, 2-8 West Region.

MANDAN 21-16, WATFORD CITY 3-2

At Watford City

Mandan 21, Watford City 3, 5 innings

Mandan;260;(11)2;--;21;19;1

Watford City;000;30;--;3;4;1

Brayden Bunnell, Dylan Gieger (4) and Tukker Horner; Carson Voll, Landon Ledahl (4) and Paco Baldenegro. W – Bunnell. L – Voll. HR – Man, Horner, Owen Gress, Bunnell, Seth Gerhardt 2.

Highlights: Man – Ashton Michlitsch 1-for-4, double R; Jordan Binder 1-for-1; Tate Olson 2-for-4, double, 4 R, 3 RBIs; Bunnell 4-for-4, HR, R, 3 RBIs; Dylan Gieger 1-for-1, 3 R, RBI; Gress 2-for-3, HR, 3 R, 2 RBIs; Dylan Gierke 1-for-1, R; McCoy Keller 2-for-4, 2 doubles, 2 R, 3 RBIs; Gerhardt 2-for-3, 2 HR, 2 R, 7 RBIs; Mason Oster 2-for-4, R; Horner 1-for-2, HR, 2 R, 2 RBIs. WC – Jason Hoguwe 2-for-3; Tyesn Kuchenbuch 1-for-1, R; Colton Hugnagel 1-for-2, 3 RBIs.

Mandan 16, Watford City 2, 5 innings

Mandan;430;90;--;16;11;2

Watford City;101;00;--;2;8;7

Gage Miller, Mason Oster (3), Dylan Gierke (4) and Tukker Horner; Judd Johnson, Joshua Chavez (4), Hunter Cowan (4) and Paco Baldenegro. W – Miller. L – Johnson. HR – Man, Owen Gress, Brayden Bunnell.

Highlights: Man – Dylan Gierke 4 R; Bunnell 3-for-3, double, triple, HR, 3 R, 4 RBIs; Gress 1-for-2. Dpin;e. HR, 2 R, 4 RBIs; McCoy Keller 1-for-2, double, R, 2 RBIs; Oster 1-for-2, R, 2 RBIs; Gage Miller 1-for-4, double, R, RBI; Horner 2-for-34, double, R, RBI. WC – Jason Hogue 1-for-2; Baldenegro 1-for-3, R; Carson Voll 1-for-2, R, RBI; Judd Johnsud 1-for-3; Tyesn Kuchenbach 1-for-3; Landon Ledahl 1-for-2; Colton Hufnagel 1-for-2.

Records: Mandan 7-4, 5-3 West Region; Watford City 3-14, 0-10 West Region.

JAMESTOWN 7-1, LEGACY 2-3

At Jamestown

Jamestown 7, Legacy 2

Legacy;000;020;1;--;2;7;4

Jamestown;030;022;x;--;7;6;2

Jameson Johnson, Logan Lawrence (6) and aaron Urlacher; Mason Lunzman, Thomas Newman (7) and Max Fronk. W – Lunzman. L – Johnson. HR – None.

Highlights: Leg – Lucas Vasey 2-for-4, R; Marcus Butts 1-for-2, 2 RBIs; Johnson 2-for-3; Tommy Kuhn 1-for-3, R; Wyatt Kraft 1-for-2. James – Lunzman 2-for-4, 2 R, RBI; Max Fronk 1-for-2, R, RBI; Jackson Walters 1-for-3, RBI; Payton Hochhalter 1-for-3, RBI; Brooks Roaldson 1-for-3, R; Carson Orr, R, RBI.

Legacy 3, Jamestown 1, 8 innings

Legacy;100;000;02;--;3;5;2

Jamestown;000;1000;00;--;1;3;2

Gavin Brice, Tommy Kohn (5) and Aaron Urlacher; Payton Hochhalter, Carson Orr (7) and Max Fronk. W – Kuhn L – Orr. HR - None.

Highlights: Leg- Jameson Johnson 1-for-4, R; Isaac Mitchell 1-for-3; Isaac Lewis R, RBI; Nick Patton 1-for-3, R; Wyatt Kraft 2-for-3, 2 doubles, 2 RBIs. James – Mason Lunzman 1-for-3; Jackson Walters 1-for-4; Hochhalter 1-for-4, R; Carson Orr RBI.

Records: Legacy 8=5, 8-2 West Region; Jamestown 8-2, 8-2 West Region.

SHILOH CHRISTIAN 5-16, HETTINGER-SCRANTON-NEW ENGLAND 0-1

Shiloh Christian 5, Hettinger-Scranton-New England 0

HSNE;000;000;0;--;0;2;4

Shiloh Christian;000;041;x;--;5;7;1

Devin Greff, Tanner Blackwell (6) and catcher N/A; Michael Fagerland and Eli Thompson. W – Fagerland. L – Greff. HR – None.

Highlights: HSNE – M Pierce 1-for-3; Greff 1-for-3. SC –Trace King 2 R; Fagerland 2-for-4, R, RBI, 7 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 10 Ks; Thompson 1-for-4; Alex Huntington R; Atticus Wilkinson 2-for-4, double, R, 2 RBIS; Conner Martin 1-for-2; Evan Fuchs 1-for-3.

Shiloh Christian 16, Hettinger-Scranton-Neew England 1, 4 innings

HSNE;010;0;--;1;4;2

Shiloh Christian;40(12);x;--;16;9;2

Tanner Defoe, Bowden Hasbrouck (2), Joseph Perkins (2), Malachi Dilse (3) and H Defoe; J Kunze and Justin Bosch. K – Kunze. L – T.Defoe. HR – None.

Highlights: HSNE – T.Defoe 1-for-1; H.Defoe 1-for-2, Blake Pierce 1-for-2, R. SC – Trace King 2 R; Bosch 1-for-3, triple, 2 R, RBI; Michael Fagerland 1-for-2, double, 2 R, 2 RBIs; Eli Thompson 2-for-3, triple, 2 R, 2 RBIs; Atticus Wilkinson 1-for-3, 2 R, 2 RBIs; Alex Huntington 1-for-1, R, RBI; Conner Martin 1-for-2, R, RBI; L Barth 1-for-3, double, R, 2 RBI; Kunze 1-for-1, 4 IP, 4 H, 1 R, 2 BB, 4 Ks.

Records: Hettinger-Scranton-New England 2-7, 2-5 Region 8; Shiloh Christian 12-2, 7-0 Region 8.

HAZEN 9-0, WASHBURN-WILTON-CENTER-STANTON 8-4

Hazen 9, Washburn-Wilton-Center-Stanton 8, 8 innings

WWCS;007;010;00;--;8;14;0

Hazen;330;010;01;--;9;13;1

H.Hoffman, A.Retterath (8) and E.Retterath; BLesmann, G.Holen (5) and B.Haack. W – Holen. L – A.Retterath. HR – None.

Highlights: WWCS – J.Miller 3-for-4, 2 doubles, R, RBI; A.Retterath 2-for-4, R, RBI; T.Koski 1-for-4, R, RBI; H.Wolff 2-for-4, triple, R, 3 RBIs; O.Patterson 2-for-3, R, RBI; E.Retterath 3-for-3, R. Hazen – B.Haack 1-for-3, 2 R; T.Wick 3-for-5,2 R, RBI; G.Krause 3-for-4, R, 3 RBIs; B,Lesman 1-for-4, R; G.Holen 3-for-4, R, 2 RBIs; C.Grimm 1-for-4, RBI.

Washburn-Wilton-Center-Stanton 4, Hazen 0

WWCS;011;02;--;4;5;0

Hazen;000;00;--;0;0;0

J.Miller and catcher N/A; T.Taylor, C.Beyer (3), B.Haack (4) and catcher N/A. W – Miller. L – Taylor. HR – None.

Highlights: WWCS – J.Miller 1-for-3, 5 IP, 0 H 0 R, 2 BB, 8 Ks; J.Retterath 2-for-3, R; A,Retterath 1-for-3, R; H.Wolff 1-for-3.

HIGH SCHOOL SOFTBALL

CENTURY 10-12, TURTLE MOUNTAIN 2-1

Century 10, Turtle Mountain 2

Century;031;113;0;--;10;12;0

Turtle Mountain;100;100;0;--;2;5;2

Lexi Tollefson and Grace Grimm; Avery Davis and Kayanna Parisian. W – Tollefson. L – Davis. HR – None.

Highlights: Cen – Tollefson 7 IP, 5 H, 2 ER, 1 BB, 10 Ks, 2-for-4, triple, 3 RBIs; Grimm 2-for-3, R, RBI; Gabby Bird 2-for-5, triple, R, RBI. TM – A.Davis 2-for-3, RBI.

Century 12, Turtle Mountain 1, 5 innings

Century;305;31;--;12;16;1

Turtle Mountain;010;00;--;1;1;2

Ashlyn Schumacher and Grace Grimm; TM battery N/A. W – Schumacher.

Records: Century 4-12, 3-7 West Region; Turtle Mountain 1-12, 0-10 West Region.

MANDAN 11-20, WATFORD CITY 1-9

At Mandan

Mandan 11, Watford City 1, 5 innings

Watford City;010;00;--;2;2;1

Mandan;402;41;--;11;7;1

Schaff and Hogue. Jenna Wandler, Lilly Giggee (4). W—Wandler. L—Schaff.

Highlights: Watford City – Hogue 2-2. Mandan – Ellie McElvanie 0-1 RBI; McKenzie Yantzer 0-3 R; Savannah Gustavsson 3-4 2B, R; Kaebry Weeks 0-2 R; Taylor Arnegard 2-3 2B, 3 R, 2 RBI; Jenna Wandler 0-0 3 R, RBI, 3 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 4 SO; Lilly Giggee 1-1 R, 2 RBI; 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 SO; Shayla Bechtel 1-2, 2B, 3 RBI.

Mandan 20, Watford City 9, 5 innings

WC;000;09;--;9;4;2

Mandan;01(16);3x;--;20;10;3

Schaff, Clark (4) and Hogue. Kaebry Weeks, Makenzie Miller (4) and Grace Bugbee. W—Weeks. L—Schaff.

Highlights: Watford City – Rubalcava 0-0 R, RBI; Cumstock 1-3 R, RBI; Hogue 1-3 R, RBI; Chavez 1-3 RBI; Bradley 1-2 R, RBI. Mandan – Ellie McElvanie 0-2 2 R; Hope Hanson 0-0 R, RBI; McKenzie Yantzer 3-4 2 R, RBI; Savannah Gustavsson 2-4 2 R, 3 RBI; Jenna Wandler 2-3, 2B, 2 R, 2 RBI; Weeks 1-3 2 R, RBI, 4 IP, 1 H, 0 R, 5 BB, 4 SO; Taylor Arnegard 1-1 3 R, 2 RBI; Bugbee 0-2 R, RBI; Alyssa Bitz 1-1 2 R, 2 RBI.

Records: Mandan 4-2 West Region, 4-5 overall; Watford City 2-10, 2-10.

LEGACY 14-11, WILLISTON 12-19

At Bismarck

Legacy 14, Williston 12

Williston;432;012;0;--;12;8;0

Legacy;422;132;x;--;14;18;1

K. Slagle, K. Larsen (3), C.Goodman (5) and A.Bertelsen. B. Arnold, A. Funk (4) and H. Hammes. W—Funk. L—Slagle. HR—Williston, Bertelsen. Legacy, M.Weisbeck.

Highlights: Williston – J. Nass 1-2 2B, 2 R, 3 BB; K. Slagle 1-4 2B, R, BB; A. Bertelsen 1-5 R, 3 RBI; L. Senderhauf 1-3 2 R, RBI; C. Stundal 1-1 3 R, RBI, 2 BB; K. Stundal 1-4 2 RBI; B. Ekblad 0-2 2 R; T. Wash burn 2-4. Legacy – B. Arnold 1-4 R, SB; A. Johnson 1-5 2 R, RBI, 2 SB; K. Lemoine 3-5 2B, 2 R, 2 RBI; H. Hammes 4-5 3 2B, 2 RBI; M. Weisback 2-4 HR, 2 R, 4 RBI; K. Schiermesiter 2-4 2B, 2 R, 2 RBI, BB; A. Allard 2-3 R, RBI; M. Heinenmeyer 1-3 BB; A. Funk 2-3 R, 2 RBI.

Williston 19, Legacy 11

Williston;101;454;4;--;19;13;2

Legacy;003;080;0;--;11;10;4

C.Goodman and A.Bertelsen; A.Funk, .Liudahl (4), K.Olson (7) and A.Johnson. W–Goodman. L–Funk. HR–Williston, C. Stundal, E.Stenberg.

Highlights: Will – J.Nass 2-for-4, 4 R, RBI; K.Saigle 2-for-4, $, 2 RBIs; Bertelsen 1-for-5, double, 2 RBIs; C.Stundal 2-for-5, double, HR, 3 R, RBI; K.Stundal 1-for-2, double, 4 R, RBI; Stenberg 2-for-3, HR, 2 R, 2 RBIs; C.Goodman 2-for-4, 3 R, 2 RBIs. Leg – B.Arnold 3-for-4, 2 R, RBI; K.Lemoine 2-for-3, double, 2 R, RBI; H.Hammes 1-for-3, 2 R; M.Weisbeck 1-for-4, double, 2 RBIs; K.Schiermeister 1-for-4, double, R, RBI; E.Stewart 1-for-4, double, R, 3 RBIs; A.Funk 1-for-3, double, R, RBI.

Records: Legacy 4-4 West Region, 5-8 overall; Williston 6-3, 7-7.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

MINOT 3, LEGACY 1

At Bismarck

Minot;3;0;--;3

Legacy;1;0;--;1

First half: 1. Minot, Emerson Perrin, 6th minute (PK). 2. Minot, Perrin 16th minute. 3. Legacy, Oakley Will (Madison Lein) 17th minute. 4. Minot, Perrin (Anistyn Perrin) 34th minute.

Second half: No scoring.

Keeper saves: Minot -- Kynsli Gilmore 6. Legacy -- Ava Hanzal 9.

Records: Minot 4-0-1 West Region, 7-0-1 overall; Legacy 1-1-1, 2-2-1.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 5, DICKINSON 4

Singles: 1. Valeria Bradley, Dick, def. Aleah McPherson 6-2, 6-2. 2. Shayna Klitzke, Dick, def. Anna Sorenson 6-0, 6-1. 3. Cambrya Kraft, Leg, def. Morgan Daley 6-1, 6-1. 4. Halle Seversen, Leg, def. Julianne Kadrmas 6-1, 6-3. 5. Chelsa Krom, Leg, def. Rachel Dazell 6-2, 6-1. 6. Emma Stillings, Dick, def. Brooklyn Sand 6-4, 6-2.

Doubles: 1. Bradley-Klitzke, Dick, def. McPherson-Kraft 7-5, 6-0. 2. Seversen-Krom, Leg, def. Daley-R.Dazell 6-4, 3-6, 6-1. 4. Sorenson-Sand, Leg, def. Stillings-Grace Dazell 6-3, 6-1.

Records: Legacy 4-0, 3-0 West Region; Dickinson 3-3, 3-3 West Region.

BISMARCK 8, MANDAN 1

Singles: 1. Sophia Felderman, Man, def. Peyton Kovash 6-1, 6-3. 2. Sydney Hall, Bis, def. Audrey Duppong 6-2, 6-1. 3. Grace Haider, Bis, def. Noelle DeRosier 6-1, 6-1. 4. Megan Richter, Bis, def. Allie Ereth 6-2, 6-0. 5. Jessica Schuh, Bis, def. Lauren Katzung 6-1, 6-1. 6. Jami Bachmeier, Bis, def. Kenna Meschke 6-3, 6-1.

Doubles: 1. Hall-Haider, Bis, def. Felderman-Katzung 4-6, 6-4, 7-6 (6). 2. Kovash-Schuh, Bis, def. DeRosier-Ererth 7-5, 6-1. 3. Richter-Bachmeier, Bis, def. MEschke-Lilly Thomsen 6-2, 6-1.

Records: Bismarck 3-1, 3-1 West Region; Mandan 2-4, 2-3 West Region.

COLLEGE SOFTBALL

NSIC TOURNAMENT

May 3-6 at Rochester, Minn.

Wednesday’s games

Game 1: #8 Sioux Falls (24-24) vs. #9 Concordia-St. Paul (27-26), 10 a.m.

Game 2: #7 Minot State (29-21) vs. #10 Bemidji State (23-25), 10 a.m.

Game 3: #4 Minnesota State-Mankato (31-17) vs. #5 St. Cloud State (31-18), Noon

Game 4: #3 Winona State (37-14) vs. #6 Minnesota State-Moorhead (28-14), Noon

Game 5: Lowest Seeded Winner of G1-2 vs. #1 Augustana (36-13), 2 p.m.

Game 6: Highest Seeded Winner of G1-2 vs. #2 Minnesota-Duluth (36-11), 2 p.m.

Game 7: Loser Game 3 vs. Loser Game 2, 4 p.m.

Game 8: Loser Game 1 vs. Loser Game 4, 4 p.m.

Thursday’s games

Game 9: Winner Game 7 vs. Loser Game 5, 10 a.m.

Game 10: Winner Game 8 vs. Loser Game 6, 10 a.m.

Game 11: Winner Game 3 vs. Winner Game 5, Noon

Game 12: Winner Game 4 vs. Winner Game 6, Noon

Game 13: Winner Game 10 vs. Loser Game 11, 2 p.m.

Game 14: Winner Game 9 vs. Loser Game 12, 2 p.m.

Friday’s games

Game 15: Winner Game 11 vs. Winner Game 12, Noon

Game 16: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 2 p.m.

Game 17: Loser Game 15 vs. Winner Game 16, 4 p.m.

Saturday’s games

Game 18: Winner Game 15 vs. Winner Game 17, Noon

Game 19: Second championship game (if necessary), 2 p.m.

NJCAA DIVISION II WEST SUB-REGION XIII TOURNAMENT

May 4-6 at Glendive, Mont.

Thursday’s games

Game 1: #4 Bismarck State vs. #5 Williston State, 10 a.m.

Game 2: #2 Miles vs. #3 Lake Region State, Noon

Game 3: #! Dawson vs. Winner Game 1, 2 p.m.

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 4 p.m.

Friday’s games

Game 5: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

Game 6: Winner Game 4 vs. Loser Game 3, Noon

Game 7: Winner Game 6 vs. Loser Game 5, 2 p.m.

Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 7, 4 p.m.

Saturday’s game

Game 9: Second championship game (If necessary), 10 a.m.

N.D. SCORES

TUESDAY

College baseball

Mary 13, Bemidji State 1

Mary 24, Bemidji State 2

Southwest Minnesota State 8, Minot State 7

Southwest Minnesota State 15, Minot State 14

High school baseball

Bismarck Legacy 3, Jamestown 1

Bismarck St. Mary’s 6, Williston 3

Dickinson 11, Bismarck Century 2

Dickinson 9, Bismarck Century 6

Hazen 9, Washburn-Wilton-Center-Stanton 8

Jamestown 7, Bismarck Legacy 2

Kindred-Richland 4, Northern Cass 3

Mandan 21, Watford City 3

Mandan 16, Watford City 2

North Star 1, Rugby 0

Shiloh Christian 6, Hettinger-Scranton-New England 0

Shiloh Christian 16, Hettinger-Scranton-New England 1

Thompson 13, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 1

Thompson 8, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 5

Washburn-Wilton-Center-Stanton 4, Hazen 0

Williston 6, Bismarck St. Mary’s 0

High school softball

Bismarck Century 19, Turtle Mountain 2

Bismarck Century 12, Turtle Mountain 1

Bismarck Legacy 14, Williston 12

Central Cass 22, Northern Cass 3

Dickinson 11, Bismarck Century 2

Fargo North 16, Grand Forks Central 14

Grafton 7, Thompson 6

Grand Forks Red River 25, Fargo South 0

Mandan 11, Watford City 1

Mandan 20, Watford City 9

Tioga 10, Rugby 6

Valley City 19, Fargo Shanley 14

West Fargo 22, Devils Lake 3

West Fargo Sheyenne 12, West Fargo Horace 0

High school girls tennis

Bismarck 8, Mandan 1

Bismarck Legacy 5, Dickinson 4

Fargo Davies 9, West Fargo 0

Fargo North 6, Wahpeton 3

Grand Forks Red River 9, Fargo South 0

Valley City 6, Fargo Shanley 3

West Fargo Sheyenne 6, Grand Forks Central 3

Williston 19, Bismarck Legacy 11

High school girls soccer

Fargo Davies 3, West Fargo 1

Fargo Shanley 2, West Fargo Sheyenne 1

Grand Forks Central 3, Fargo South 1

Grand Forks Red River 2, Fargo North 1

Minot 3, Legacy 1