Area Scores: Oct. 17

RODEO

BADLANDS CIRCUIT

Bareback riding

First round: Ty Breuer, Mandan, 87 points on Muddy Creek Pro Rodeo's Pejuta Haka; Clay Jorgenson, Watford City, 81.5; Andy Gingerich, Aberdeen, S.D., 80; Ben Kramer, Max, 79.

Second round: T. Breuer, Man, 86 points on Sutton Rodeo's Dirty Dance; Whitten Hoover, Springview, Neb., and Shane O'Connell, Rapid City, S.D., 82; B. Kramer, 79.

Third round: T. Breuer, Man, 85.5 points on Bailey Pro Rodeo's Red Face; S. O'Connell, 83.5; B. Kramer, 83; C. Jorgenson, 81.

Average results: T. Breuer, 258.5 points; B. Kramer, 241; S. O'Connell, 239.5; A. Gingerich, 236.5.

Bareback riding year-end champion: Ty Breuer.

Bareback riding Average champion: Ty Breuer.

Steer wrestling

First round: Eli Lord, Sturgis, S.D., 3.8 seconds; Austin Hurlburt, Norfolk, Neb., and Logan Lemmel, Whitewood, S.D., 4.1; Reed Kraeger, Waco, Neb., and Cameron Morman, Glen Ullin, 4.4.

Second round: C. Morman, 4.1 seconds; E. Lord and Sandstrom, Ray, 4.2; Cyler Dowling, Newell, S.D., 4.3.

Third round: R. Kraeger and C. Morman, 3.9 seconds; L. Lemmel and Kody Woodward, Dupree, S.D., 4.4.

Average results: C. Morman, 12.4 seconds; L. Lemmel 13.6; C. Dowling 14.2; R. Kraeger 14.5.

Steer wrestling year-end champion: Cameron Morman.

Steer wrestling average champion: Cameron Morman.

Team Roping

First round: Tucker McDaniel, Midland, S.D. and Clint Cobb, Red Owl, S.D., 5.3 seconds; Clay Ullery, Valleyview, Alb., and Matt Zancanella, Aurora, S.D., 6.5; Braden Pirrung, Hartford, S.D. and Trevor Schnaufer, Pueblo, Colo. and Shaw Loiseau, Flandreau, S.D., and Dylan Hart, Flandreau, S.D., 6.6.

Second round: Ullery-Zancanella, 5.1 seconds; Jake Schmidt, Box Elder, S.D., and Jade Nelson, Midland, S.D., 5.7; Clay Holz, Springfield, S.D., and Ty Talsma, Avon, S.D., 6.4; Loiseau-Hart, 6.5.

Third round: Cooper White, Hershey, Neb., and Tucker White, Hershey, Neb., 4.7 seconds; B. Pirrung-T. Schnaufer, 5.3; Cameron Irwin, Buffalo, Wyo., and Cash Hetzel, Lemmon, S.D., 5.4; Jade Schmidt, Box Elder, S.D., and J. Nelson, 6.1.

Average results: Jade Schmidt and J. Nelson, 18.5 seconds; C. Irwin-C. Hetzel, 19.3; C. Ullery-M. Zancanella, 23.5; C. White-T. White, 26.6.

Team roping year-end champion: Header -- Clay Ullery. Heeler -- Matt Zancanella.

Team roping average champion: Header -- Jade Schmidt. Heeler -- Jade Nelson.

Saddle bronc riding

First round: Shorty Garrett, Dupree, S.D., 82 points on Bailey Pro Rodeo's Big Casino; Lane Schuelke, Newell, S.D., 80; Chuck Schmidt, Keldron, S.D., and Cole Elshere, Faith, S.D., 79.5.

Second round: Jade Blackwell, Rapid City, S.D., 81.5 points on Sutton Rodeo's South Point and S. Garrett, 81.5 points on Bailey Pro Rodeo's Capone; L. Schuelke, 80; Taygen Schuelke, Newell, S.D., 78.5.

Third round: S. Garrett, 78.5 points on Muddy Creek Pro Rodeo's Thunderstruck; C. Schmidt, 78; C. Elshere, 77.4; Jake Foster, Meadow, S.D., and L. Schuelke, 76.

Average results: S. Garrett, 242 points; L. Schuelke, 237; J. Blackwell, 235; T. Schuelke, 229.

Saddle bronc year-end champion: Shorty Garrett.

Saddle bronc average champion: Shorty Garrett.

Breakaway roping

First round: Sloan Anderson, Whitehorse, S.D., 2.2 seconds; Syerra Christensen, Kennebec, S.D., 2.3; Samantha Fulton, Miller, S.D., 2.7; Brandy Schaack, Chadron, Neb., 2.8.

Second round: S. Christensen, 2.3 seconds; Sawyer Gilbert, Buffalo, S.D., 2.5; Misti Brown, Valentine, Neb., 3.0; S. Fulton, 3.3.

Third round: S. Fulton, 1.9 seconds; Codi Sebastian, Dickinson, 2.2; S. Christensen and Rickie Engesser, 2.4.

Average: S. Christensen, 7.0 seconds; S. Fulton, 7.9; S. Gilbert, 8.9; S. Anderson, 18.0.

Breakaway roping year-end champion: Sawyer Gilbert.

Breakaway roping average champion: Syerra Christensen.

Tie-down roping

First round: Austin Hurlburt, Norfolk, Neb., 8.5 seconds; Myles Kenzy, Iona, S.D., 9.1; Trey Young, Dupree, S.D., 9.2; Ty Moser, Volga, S.D., 10.7.

Second round: A. Hurlburt, 8.2 seconds; Clint Kindred, Oral, S.D., 9.3; T. Moser, 10.4; Joe Schmidt, Belfield, 10.9.

Third round: C. Kindred, 8.0 seconds; T. Moser, 8.7; Rex Treeby, Hecla, S.D., 8.8; T. Young, 9.5.

Average results: A. Hurlburt, 26.8 seconds; T. Moser, 29.8; T. Young, 30.2; C. Kindred, 17.3 (two head).

Tie-down roping year-end champion: Clint Kindred.

Tie-down roping average champion: Austin Hurlburt.

Barrel racing

First round: Nikki Hansen, Dickinson, 13.91 seconds; Cydney Peterson, Minot, 14.04; Fonda Melby, Backus, Minn., 14.05; Lisa Lockhart, Oelrichs, S.D., 14.07.

Second round: L. Lockhart, 13.72 seconds; Molly Otto, Grand Forks, 13.81; Hallie Fulton, Miller, S.D., 13.82; N. Hansen, 13.91.

Third round: L. Lockhart, 13.6 seconds; Jessica Routier, Buffalo, S.D., 13.73; C. Peterson, 13.8; N. Hansen, 13.82.

Average results: L. Lockhart, 41.39 seconds; N. Hansen, 41.64; C. Peterson, 41.77; H. Fulton, 46.99.

Barrel racing year-end champion: Jessica Routier.

Barrel racing average champion: Lisa Lockhart.

Bull riding

First round: Jeff Bertus, Avon, S.D., 81 points on Bailey's Pro Rodeo's Candy Man.

Second round: Chance Schott, McLaughlin, S.D., 88.5 points on Sutton Rodeo's Crystalyx; Mason Moody, Letcher, S.D., 86; J. Bertus, 83.5; Jestyn Woodward, Custer, S.D., 82.

Third round: C. Schott, 84 points on Muddy Creek Pro Rodeo's Watergate and J. Woodward, 84 points on Muddy Creek Pro Rodeo's Gold Medal; Corey Maier, Timber Lake, S.D., 83; M. Moody, 78.

Average results: C. Schott, 172.5 points; J. Woodward, 166; J. Bertus, 164.5; M. Moody, 164.

Bull riding year-end champion: Jestyn Woodward.

Bull riding average champion: Chance Schott.

Year-end winners

All-around champion: Austin Hurlburt.

All-round finals champion: A. Hurlburt.

COLLEGE WOMEN'S SOCCER

MINNESOTA STATE-MANKATO 1, UNIVERSITY OF MARY 0

Mary;0;0;--;0

Mankato;1;0;--;1

First half: 1. Mankato, Tia Martin (Anna Van Wyngarden), 38:00.

Second half: No scoring.

Goalkeeper saves: Mary -- Madisyn Waltman 7 saves. Mankato -- Mackenzie Rath 7 saves.

Penalties: None.

Records: Mary 9-3-3 overall, 6-3-3 Northern Sun; Mankato 10-1-4 overall, 8-0-4 Northern Sun.

COLLEGE MEN'S HOCKEY

UNIVERSITY OF MARY 1, LIBERTY UNIVERSITY (D-II) 0, OT

Saturday

Mary;0;0;0;1;--;1

Liberty;0;0;0;0;--;0

First period: No scoring.

Second period: No scoring.

Third period: No scoring.

Overtime: 1. Mary, Seth Cushing (Drew Lenertz, Tanner Eskro), 3:09.

Goaltender saves: Mary -- Conan Hayton 25 saves. Liberty -- Lane Skon 31 saves.

Penalties: Mary -- 4 penalties for 8 minutes. Liberty -- 6 penalties for 12 minutes.

Records: Mary 9-0-0; Liberty 8-2-0.

Note: University of Mary winning streak now at 29 games.

HIGH SCHOOL FOOTBALL

CLASS B 11-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 22

Game 1: R2#4 Langdon-Edmore-Munich (6-3) at No. 1 seed Kindred (9-0), 2 p.m.

Game 2: R1#3 Central Cass (6-2) at R2#2 Bottineau (8-1), 2 p.m.

Game 3: R3#4 Minot Ryan (4-5) at No. 4 Beulah (7-2), 2 p.m.

Game 4: R4#3 Shiloh Christian (7-2) at R3#2 Des Lacs-Burlington (6-2), 1:30 p.m.

Game 5: R4#4 Bowman County (6-3) at No. 2 Velva-Drake-Anamoose-Garrison (9-0), 2 p.m.

Game 6: R3#3 Ray-Powers Lake (6-3) at R4#2 Dickinson Trinity (8-1)

Game 7: R1#4 Lisbon (6-3) at No. 3 Hillsboro-Central Valley (8-1), 1 p.m.

Game 8: R2#3 Thompson (7-2) at R1#2 Oakes (8-1), 2 p.m.

Quarterfinals

Saturday, Oct. 29

Game 9: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 10: Winner Game 3 vs. Winner Game 4

Game 11: Winner Game 5 vs. Winner Game 6

Game 12: Winner Game 7 vs. Winner Game 8

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 13: Winner Game 9 vs. Winner Game 10

Game 14: Winner Game 11 vs. Winner Game 12

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 15: Winner Game 13 vs. Winner Game 14, 9:10 a.m.

CLASS B 9-MAN PLAYOFFS

First round

Saturday, Oct. 15

R2#2 Maple River 36, R1#3 Richland 6

R8#2 Surrey 60, R7#3 Mohall-Lansford-Sherwood 12

R4#2 North Star 40, R3#3 Larimore 22

R1#2 Wyndmere-Lidgerwood 50, R2#3 Hatton-Northwood 12

R6#2 Hettinger County 34, R5#3 Kidder County 0

R5#2 South Border 46, R6#3 Hettinger-Scranton 16

R3#2 North Border 42, R4#3 New Rockford-Sheyenne 8

R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn 50, R8#3 Tioga 14

Second round

Saturday, Oct. 22

Game 9: R2#2 Maple River (6-3) at No. 1 seed LaMoure-Litchville-Marion (8-0)

Game 10: R8#2 Surrey (6-3) at No. 8 St. John (6-2)

Game 11: R4#2 North Star (5-4) at No. 4 Cavalier (8-0)

Game 12: R1#2 Wyndmere-Lidgerwod (7-2) at No. 5 Mayville-Portland-Clifford-Galesburg (7-1)

Game 13: R6#2 Hettinger County (5-4) at No. 2 New Salem-Almont (8-0)

Game 14: R5#2 South Border (7-2) at No. 7 Grant County-Flasher (6-2)

Game 15: R3#2 North Border (6-3) at No. 3 North Prairie (8-0)

Game 16: R7#2 Westhope-Newburg-Glenburn (6-3) at No. 6 Divide County (8-0)

Quarterfinals

Game 17: Winner Game 9 vs. Winner Game 10

Game 18: Winner Game 11 vs. Winner Game 12

Game 19: Winner Game 13 vs. Winner Game 14

Game 20: Winner Game 15 vs. Winner Game 16

Semifinals

Saturday, Nov. 5

Game 21: Winner Game 17 vs. Winner Game 18

Game 22: Winner Game 19 vs. Winner Game 20

Championship

Dakota Bowl at Fargodome

Friday, Nov. 11

Game 23: Winner Game 21 vs. Winner Game 23, Noon

COLLEGE FOOTBALL

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

Team;MVFC;Overall

South Dakota State;4-0;6-1

Southern Illinois;4-0;5-2

North Dakota State;3-1;5-2

North Dakota;3-1;4-2

Illinois State;2-1;4-2

Northern Iowa;2-2;3-4

Youngstown State;1-2;3-3

Missouri State;0-3;2-4

Indiana State;0-3;1-5

South Dakota;0-3;1-5

Western Illinois;0-3;0-6

Saturday, Oct. 22

South Dakota State at North Dakota, 3 p.m.

Illinois State at Indiana State, Noon

Southern Illinois at South Dakota, 2 p.m.

Youngstown State at Western Illinois, 3 p.m.

Missouri State at Northern Iowa, 4 p.m.

NORTHERN SUN

North

Team;NSIC;Overall

Bemidji State;3-0;5-2

Minnesota-Duluth;3-0;5-2

Northern State;1-1;4-3

University of Mary;1-1;1-6

MSU-Moorhead;1-2;2-5

Concordia-St. Paul;0-2;0-7

Minot State;0-3;0-7

South

Team;NSIC;Overall

Sioux Falls;2-0;7-0

Winona State;2-0;5-2

Augustana;2-1;6-1

Minnesota-Mankato;1-1;5-2

Wayne State;1-2;5-2

Southwest Minnesota State;1-2;4-3

Upper Iowa;0-3;0-7

Saturday, Oct. 22

MSU-Moorhead at University of Mary, 2 p.m.

Southwest Minnesota State at Wayne State, Noon

Minot State at Upper Iowa, Noon

Minnesota-Mankato at Augustana, 1 p.m.

Minnesota-Duluth at Bemidji State, 1 p.m.

Sioux Falls at Winona State, 2 p.m.

Concordia-St. Paul at Northern State, 6 p.m.

NORTH STAR ATHLETIC ASSOCIATION

Team;NSAA;Overall

Dickinson State;3-0;5-2

Waldorf;2-1;6-2

Valley City State;1-1;2-4

Presentation;1-1;2-5

Dakota State;1-2;3-4

Iowa Wesleyan;1-2;3-5

Mayville State;0-2;3-4

Saturday, Oct. 22

Valley City at Waldorf, 1 p.m.

Iowa Wesleyan at Presentation, 1 p.m.

Dakota state at Mayville State, 5 p.m.

GREAT PLAINS ATHLETIC CONFERENCE

Team;GPAC;Overall

Morningside;6-0;6-0

Midland;5-1;6-1

Northwestern;5-1;5-1

Hastings;5-2;6-2

Concordia;3-3;3-3

Doane;3-3;3-3

Dordt;3-3;3-3

Jamestown;2-5;3-5

Mount Marty;1-5;2-5

Briar Cliff;1-6;1-7

Dakota Wesleyan;1-6;1-7

Saturday, Oct. 22

Northwestern at Doane, 1 p.m.

Midland at Dakota Wesleyan, 1 p.m.

Dordt at Concordia, 1 p.m.

Morningside at Mount Marty, 1 p.m.

Hastings at Jamestown, 1 p.m.

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

WEST REGION

Team;Region;Overall

Century;15-0;26-2

Jamestown;15-2;27-4

Legacy;12-3;19-9

Bismarck;11-3;17-10

St. Mary’s;9-6;17-11

Dickinson;8-6;14-13

Minot;5-10;11-18

Williston;4-11;13-15

Watford City;3-13;10-19

Mandan;1-13;4-23

Turtle Mountain;0-16;1-16

Tuesday, Oct. 18

Mandan at Bismarck, 7 p.m.

Watford City at Century, 7 p.m.

Legacy at Minot, 7 p.m.

Turtle Mountain at Williston, 7 p.m.

St. Mary's at Dickinson, 8 p.m.*

Wednesday, Oct. 19

Bismarck at Legacy, 7 p.m.

Jamestown at Century, 7 p.m.

Williston at Mandan, 7 p.m.

Minot at Watford City, 7 p.m.

Note: Games with asterisks are double-counters

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

North Iowa;8;4;0;16

Minot;7;4;0;14

Austin;5;2;3;13

Aberdeen;5;5;2;12

Bismarck;5;4;1;11

St. Cloud;4;6;1;9

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Maryland;12;2;0;24

Northeast;8;6;1;17

New Jersey;6;8;0;12

Johnstown;3;4;2;8

Philadelphia;3;8;0;6

Maine;2;6;0;4

Danbury;1;12;0;2

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Kenai River;9;4;1;19

Fairbanks;9;5;0;18

Janesville;7;3;3;17

Chippewa;8;5;0;16

Minnesota;6;3;2;14

Anchorage;5;4;3;13

Springfield;4;7;0;8

Wisconsin;4;8;0;8

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Lone Star;10;1;0;20

Amarillo;6;1;1;13

New Mexico;6;1;1;13

Shreveport;5;5;2;12

Oklahoma;5;2;0;10

El Paso;5;5;0;10

Odessa;4;5;1;9

Corpus Christi;2;9;1;5

Saturday, Oct. 15

Fairbanks 3, Kenai River 1

Friday, Oct. 21

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

Danbury at Maine

Maryland at Johnstown

New Jersey at Philadelphia

Oklahoma at Corpus Christi

New Mexico at Shreveport

Springfield at Minnesota

Odessa at Amarillo

Aberdeen at Minot

Lone Star at El Paso

Janesville at Anchorage

Chippewa at Fairbanks

Wisconsin at Kenai River

Saturday, Oct. 22

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at Johnstown

Danbury at Maine

New Jersey at Philadelphia

Oklahoma at Corpus Christi

St. Cloud at North Iowa

New Mexico at Shreveport

Springfield at Minnesota

Odessa at Amarillo

Aberdeen at Minot

Lone Star at El Paso

Janesville at Anchorage

Chippewa at Fairbanks

Wisconsin at Kenai River

N.D. SCORES

College women's soccer

North Dakota State 2, North Dakota 0

Concordia-St. Paul 0, Minot State 0, FT