Area Scores: March 26

CLASS A BOYS BASKETBALL

LEGACY 90, WATFORD CITY 39

West Region play-in game

Watford City;16;23;--39

Legacy;51;39;--;90

WATFORD CITY – Jory Lund 4, Josiah Rojas 10, Jahneim Samuel 2, Jalen Strickland 3, Weijie Jiang 2, Eli Lawrence 4, Calvin Garmann 3, Jacob Berg 11. Totals: 12 FG, Three-pointers: Rojas 2, 9-16 FT, 10 Fouls.

LEGACY – Landon Schatz 5, Brayden Weidner 16, Chase Knoll 11, Zander Albers 2, Brett LaCombe 6, Brayden Bloms 1, Lucas Kupfer 18, Logan Wetzel 12, Vegas George 4, Derek Schlittenhardt 7, Kiefer Glenn 8. Totals: 26 FG, Three-pointers: Weidner 4, Wetzel 2, Schatz, Knoll, Kupfer, Schlittenhardt, 8-11 FT, 18 Fouls.

Records: Legacy 11-11; Watford City 0-22.

MANDAN 73, TURTLE MOUNTAIN 59

West Region play-in game

Turtle Mountain;20;39;--;59

Mandan;34;39;--;73

TURTLE MOUNTAIN -- Noah Azure 2, Gunner Zerr 12, Ganyon Monette 6, Houston Davis 19, Parker Wallette 12, Kenyon LaFountain 3, Dayton Allewry 5. Totals: 23-56 FG, Three-pointers: 6-22 (Wallette 2, LaFountain, Allery, Zerr, Davis), 7-16 FT, 34 Rebounds (Davis 11, Wallette 11), 22 Fouls, 18 Turnovers.

MANDAN -- Isaac Huettl 2, Luke Darras 11, Karsyn Jablonski 6, Rustin Medenwald 8, Tahrye Frank 15, Lucas Burgum 3, Aaron Grubb 19, Nathan Gerding 9. Totals: 27-63 FG, Three-pointers: 5-20 (Frank 2, Grubb, Gerding, Darras), 14-24 FT, 36 Rebounds (Grubb 9), 18 Fouls, 12 Turnovers.

Records: Mandan 11-11; Turtle Mountain 6-16.

CLASS A GIRLS BASKETBALL

MANDAN 68, WILLISTON 22

West Region play-in game

Williston;12;10;--22

Mandan;42;26;--;68

WILLISTON – Grace Johnson 6, Kendra Hall 5, Michelle Abolis 4, Jayda Lewis 3, Ruth Crabtree 4, Taylor Rath 0. Totals: 5 FG, 11-20 FT, 22 fouls (Rath). Three-pointers: 1 (Abolis 1).

MANDAN – Mya Sheldon 3, Anna Huettl 14, Acey Elkins 5, Kenna Meschke 5, Harper Harris 4, Hailey Markel 2, Kennedit Ritz 8, Anna Bendish 5, Piper Harris 3, Morgan Sheldon 6, Jordan Toman 3, Faith Eberle 5, Emma Bogner 3, Jeinai Jones 2. Totals: 20 FG, 21-27 FT, 17 fouls. Three-pointers: 7 (Huettl 2, Ritz 2, P.Harris 1, Eberle 1, My.Sheldon 1).

Records: Williston 0-1, Mandan 10-10.

WEST REGION TOURNAMENT

BOYS

At Bismarck Event Center

First-round games

Thursday, March 3

Game 1: No. 1 Minot (19-2) vs. Jamestown (11-11), 3 p.m.

Game 2: No. 4 St. Mary’s (12-9) vs. No. 5 Dickinson (11-10), 4:45 p.m.

Game 3: No. 2 Century (17-4) vs. No. 7 Mandan (10-11), 6:30 p.m.

Game 4: No. 3 Bismarck (16-4) vs. No. 6 Legacy (10-11, 8:15 p.m.

GIRLS

At Exhibit Hall

Game 1: No. 1 Century (19-0) vs. No. 8 Watford City (5-16), 2 p.m.

Game 2: No. 4 Jamestown (11-7) vs. No. 5 Legacy (10-9), 3:45 p.m.

Game 3: No. 2 Minot (17-3) vs. No. 10 Turtle Mountain (3-16), 5:30 p.m.

Game 4: No. 3 Bismarck (16-3) vs. No. 6 Mandan (9-10), 7;15 p.m.

CLASS B BOYS BASKETBALL

SHILOH CHRISTIAN 78, STANDING ROCK 73

Shiloh Christian;18;37;53;78

Standing Rock;20;33;54;73

SHILOH CHRISTIAN – Isaac Emmel 23, MaBahi Baker 20, Jay Wanzek 17, Carter Englund 6, Kyler Klein 5.

STANDING ROCK – Brently Harrison 22, Carter Harrison 15, Ty Giroux 13, Drew Bordeaux 9, Lance Bradley 6.

NOTE: Complete boxscore was not made available.

NEW SALEM-ALMONT 61, WASHBURN 51

New Salem-Almont;7;29;46;64

Washburn;15;29;42;51

NEW SALEM-ALMONT – Rylen Soupir 11, Dylan Rud 20, Brady Brandt 6, Wyatt Kuhn 16, Weston Kuhn 8. Totals: 24 FG, 8-15 FT, 11 fouls. Three-pointers: 5 (Soupir 3, Rud 2).

WASHBURN – Dylan Eckel 9, Tyler Kulzer 3, Alex Retterath 8, Jack Retterath 5, Aiden Parrill 14, Parker Jacobson 12. Totals: 18 FG, 5-8 FT, 23 fouls (J.Retterath). Three-pointers: 10 (J.Retterath 2m, ?Parrill 4, Jacobson 4).

FLASHER 62, LEMMON, S.D. 44

Lemmon;16;27;36;44

Flasher;11;32;48;62

LEMMON – Tanner Miller 11, Riley Tenant 4, Sawyer Thompson 2, Jacob Sunsala 3, Tell Mollman 17, Christopher Maher 4, Talin Trogstad 3. Totals: 19 FG, 4-11 FT, 18 fouls (Trogstad). Three-pointers: 2 (Miller 1, Sunsala 1).

FLASHER – Braxton Hatzenbuhler 20, Carter Bonogosfky 7, Javin Friesz 33, Joey Richter 2. Totals: 21 FG, 17-23 FT, 14 fouls. Three-pointers: 3 (Hatzenbuhler, Bonogofsky 1, Friesz 1).

BEULAH 78, HAZEN 68

Hazen;13;28;51;69

Beulah;17;36;57;78

HAZEN – Dawson Bruner 7, Talan Batke 15, Tyson Wick 25, Mason Wick 13, Tah’tae Sage 2, Garrett Byerly 6. Totals: 28 FG, 7-12 FT, 16 fouls. Three-pointers: 5 (Bruner 1, Batke 2, T.Wick 1, M.Wick 1).

BEULAH – Trace Beauchamp 14, Champ Hettich 4, Trey Brandt 28, Trapper Skalsky 27, Brooks Vigesaa 5. Totals: 31 FG, 12-16 FT, 14 fouls. Three-pointers: 4 (Beauchamp 1, Brandt 2, Vigesaa 1).

DICKINSON TRINITY 62, KILLDEER 32

Killdeer;10;18;24;32

Dickinson Trinity;21;40;53;62

KILLDEER -- Colby Asay 3, Cooper Bang 2, Keith Dukart 4, Red Sky Starr 9, Owen Schleppenbach 6, Nekori Dahlen 1, Jakori Dahlen 2, Ian Dukart 2, Calvin Dobitz 4.

DICKINSON TRINITY -- Luke Shobe 3, Drew Kovash 3, Jake Shobe 18, Aiden Haich 17, Ty Praus 2, Trever Jassek 3, Jace Kovash 3, Cade Fitterer 4, Max Lefor 3, Trenten Bertelsen 6.

DISTRICT 11 TOURNAMENT

At Rugby

First round

Bottineau 52, Drake-Anamoose 31

Drake-Anamoose;6;14;22;31

Bottineau;14;39;52;52

DRAKE-ANAMOOSE – John Bossert 9, Elijah Nickelson 12, Kyle Volson 4, Tyler Meckle 4, Mason Lemer 2.

BOTTINEAU – Carson Haerer 23, Nate Olson 2, Talor Christenson 5, Ryder Pollman 2, Trasen Pollman 8, Gabe Nero 10, Jake Hennings 2.

Velva 50, Nedrose 27

Nedrose;4;12;19;27

Velva;10;25;35;50

NEDROSE – Joseph Roberts 5, Keaton Cole 8, Jodey Myers 1, Ethan Brevik 4, Gavin Ball 5, Mitch Heinert 2, William Crawford 2.

VELVA – Preston Kraft 8, Reggie Bruner 13, Payton Bodine 9, Ben Schepp 6, Kyle Sandy 5, Kaden Chadwick 9.

Towner-Granville-Upham 43, Westhope-Newburg 37

Westhope-Newburg;9;23;31;37

Towner-Granville-Upham;8;24;35;43

WESTHOPE-NEWBURG – Ethan Cartwright 3, Will Artz 6, Braden Bailey 13, Maddox Juntunen 6, Anthony Tabarez 9.

TOWNER-GRANVILLE-UPHAM – Dayton Myers 9, Ethan Schmitt 10, Blake Latendresse 12, Jake Cargo 3, Bryce Latendresse 6, Jaxon Nelson 1, Blake Lunde 2.

DISTRICT 8 TOURNAMENT

At Langdon

First round

Rolla 51, Langdon-Edmore-Munich 50

Rolla;10;24;34;51

Langdon-Edmore-Munich;10;23;39;50

ROLLA – Nicholas Mears 6, Deryk Thomas 6, Jeffry Risinski 13, Mitchell Leas 22, Harrison Longie 4. Totals: 19 FG, 10-18 FT, 6 fouls. Three-pointers: 3 (Roskinski 1, Leas 2).

LANGDON-EDMORE-MUNICH – Carter Tetrault 16, Tucker Welsh 4, Markus Kingzett 3, Rayce Worley 20, Cody Amble 5, Jack Romfo 2. Totals: 19 FG, 6-10 FT, 18 fouls. Three-pointers: 6 (Tertault 2, Welsh 1, Worley 2, Amble 1).

St. John 48, Rolette 43

St. John;8;15;27;48

Rolette;12;24;29;43

ST. JOHN – Brayton Baker 17, Jaydynee McCloud 4, Zavier Parisien 6, Ethan DeCoteau 15, Isaac Charbonneau 6. Totals: 15 FG, 16-23 FT, 16 fouls (Baker). Three-pointers: 2 (Baker 1, Charbonneau 1).

ROLETTE – Montgomery Grant 7, Blake Mattson 17, Ben Kraft 2, Carter Casavant 9, Nate Tastad 8. Totals: 17 FG, 5-10 FT, 17 fouls. Three-pointers: 4 (Grant 1, Casavant 3).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

GLEN ULLIN-HEBRON 80, NEW ENGLAND 44

New England;5;14;29;44

Glen Ullin-Hebron;13;32;58;80

NEW ENGLAND – Brock Ehlis 8, Tallen Binstock 12, Zack Jalbert 9, Matthew Bock 3, Jaren Rafferty 6, Brady Bock 1, Nathan Kaufman 5. Totals: 18 FG, 2-9 FT, 19 fouls. Three-pointers: 6 (Ehlis 1, Binstock 2, Jalbert 1, Bock 1, Haufman 1).

GLEN ULLIN-HEBRON – Kanyon Unruh 15, Karter Kuhn 3, Riley Schneider 2, Brycen Glass 3, Ben Hosman 16, Tyus Thomas 12, Damian Gerving 7, Luma Sako 4, Gunnar Remboldt 18. Totals: 31 FG, 8-12 FT, 11 fouls. Three-pointers: 10 (Unruh 5, Hosman 1, Remboldt 4).

REGION 3 TOURNAMENT

At Jamestown

Semifinals

LaMoure-Litchville-Marion 49, Edgeley-Kulm-Montpelier 38

Edgeley-Kulm-Montpelier;6;18;22;38

LaMoure-Litchville-Marion;9;27;34;49

EDGELEY-KULM-MONTPELIER – Kiara Jangular 11, Emily Kinzler 2, Mataeya Mathern 11, Libby Mathern 3, Norah Entzi 9, Grace Irey 2. Totals: 15 FG, 6-13 FT, 15 fouls, 25 rebounds (Kinzler 5). Three-pointers: 2-8 (Jangula 1, A.Mathern 1).

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION – Abby Haberman 3, Tessa Rasmusson 8, Ivy Jacobson 1, Mollie Robbins 8, Molly Musland 17, Norah DelaBarre 12. Totals: 18 FG, 7-12 FT, 13 fouls, 29 rebounds (Musland 8). Three-pointers: 6-15 (Haberman 1, Rasmusson 2, Musland 3).

Linton-HMB 52, Medina-Pingree-Buchanan 34

Medina-Pingree-Buchanan;7;16;26;34

Linton-HMB;14;23;31;52

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Allison Thomas 4, Abigail Reich 4, Isabel Schmidt 8, Maddie Gefroh 2, Lilly Bohl 3, Kalen Kinzell 2, Ryleigh Martin 11. Totals: 13 FG, 5-13 FT, 12 fouls (Bohl), 23 rebounds (Bohl 6). Three-pointers: 3-11 (Schmidt 2, Bohl 1).

LINTON-HMB – Teegan Scherr 11, Eri Kelsch 5, JayCee Richter 22, Emma Weiser 3, Callie Hase 7, Kaylee Weninger 4. Totals: 17 FG, 7-21 FT, 11 fouls, 21 rebounds (Richter 5). Three-pointers: 7-21 (Scherr 2, Kelsch 1, Richter 2, Weiser 1, Hase 1).

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 2, WESTERN MICHIGAN 1

Western Michigan;0;1;0;--;1

North Dakota;1;1;0;--;2

First period: 1. UND, Ashton Calder (Jake Schmaltz, Matteo Costantini), 13:41.

Second period: 2. WM, Jacob Bauer (Jason Polin), 7:28. 3. UND, Costantini (Judd Caulfield, Connor Ford), 13:53.

Third period: No scoring.

Goaltender saves: WM – Brandon Bussi 17. UND – Zach Driscoll 34.

Penalties: WM – 2 fior 4 minutes. UND – 4 for 8 minutes.

Records: Western Michigan 20-9-1, 12-8-1 NCHC; North Dakota 20-11-1, 15-5-1 NCHC.

NCHC STANDINGS

Team;;Pts.;W;L;T;OTW;OTL;SOW

North Dakota;;48;15;5;1;0;1;1

Denver;;44;15;6;0;1;0;0

Western Michigan;;37;12;8;1;1;0;1

Minnesota-Duluth;;34;9;8;4;0;1;2

St. Cloud State;;29;8;9;4;1;1;1

Nebraska-Omaha;;28;10;11;0;2;0;0

Colorado College;;18;6;14;1;2;1;0

Miami;;14;3;17;1;0;3;1

Overall records: Denver 22-8-1, Western Michigan 20-9-1, North Dakota 20-11-1, Nebraska-Omaha 20-13-0, St. Cloud State 16-11-4, Minnesota-Duluth 16-13-4, Colorado College 9-19-3, Miami 6-23-2.

NOTE: Teams are awarded three points for wins in regulation, two points for an overtime or shootout win and one point for an overtime or shootout loss. Overtime wins and losses appear in both the W and L columns as well as the OTW and OTL columns.

Friday, Feb. 25

North Dakota 2, Western Michigan 1

Minnesota-Duluth 3, Miami 1

Nebraska-Omaha 5, Denver 1

St. Cloud State 4, Colorado College 1

Saturday, Feb. 26

Western Michigan at North Dakota, 6:07 p.m.

Minnesota-Duluth at Miami

Denver at Nebraska-Omaha

Colorado College at St. Cloud State

HIGH SCHOOL HOCKEY

STATE TOURNAMENT

BOYS

SEMIFINALS

FARGO DAVIES 6, WEST FARGO SHEYENNE 0

FD;3;2;1;--;6

WFS;0;0;0;--;0

First period: 1. FD, Barron Stibbe (Cam Bullinger), 1:37. 2. FD, Stibbe (Garrett Winjum, Jackson Archbold), 14:43. 3. FD, Archbold (Winjum), 16:58.

Second period: 4. FD, Stibbe (Winjum), 1:26. 5. FD, Archbold (Winjum, Stibbe), 11:19.

Third period: 6. FD, Stibbe (Mason Kiland), :59.

Goaltender saves: FD -- Trent Wiemken 7-9-4--20

Penalties: FD 5 for 10 minutes. WFS -- 4 for 8 minutes.

Records: Fargo Davies 22-3; West Fargo Sheyenne 13-13.

GRAND FORKS RED RIVER 3, FARGO SOUTH-SHANLEY 1

FSS;0;1;0;--;1

GFRR;0;1;2;--;3

First period: No scoring.

Second period: 1. GFRR, Carter Sproule (Wyatt LeDuc), 3:25 (PP). 2. Andrew O'Neill (Boden Meier), 16:36.

Third period: 3, GFRR, Dillon Jackson (Mason Reynolds, Sproule), 3:43 (PP). 4. GFRR, LeDuc (Sproule), 5:09 (PP).

Goalie saves: FSS -- Noel Olsonawski 19-8-12--39. GFRR -- Noah Burger 8-5-11--24.

Penalties: FSS -- 4 for 11 minutes. GFRR -- 2 for 7 minutes.

Records: Grand Forks Red River 19-5; Fargo South-Shanley 19-5.

LOSER-OUT GAMES

JAMESTOWN 4, MINOT 2

Jamestown;0;1;3;--;4

Minot;0;1;1;--;2

First period: No scoring.

Second period: 1. Jamestown, Hunter Nelson, 8:18. 2. Minot, Caelton Eslinger (Zachary Diehl), 10:56.

Third period: 3. Jamestown, Brooks Roaldson (Nelson), 1:45. 4. Minot, Ben Svangstu, 3:40. 5. Jamestown, Roaldson (Tyson Jorissen), 5:36. 6. Jamestown, Nolan Nenow (Roaldson), 16:29 (EN).

Goaltender saves: Jamestown – Brodee Hillstrom 7-9-6—22. Minot 12-5-10—27.

Penalties: Jamestown – 5 for 10 minutes. Minot – 4 for 8 minutes.

Records: Jamestown 21-5; Minot 16-10.

MANDAN 3, LEGACY 1

Mandan;1;1;1;--;3

Legacy;0;1;0;--;1

First period: 1. Man, Rylan Bechtel (Colten Berreth, Jayden Arenz), 4:40.

Second period: 2. Man, Parker Anderson (Bechtel), 2:59. 3. Leg, Marcus Butts (Lucas Vasey, Caleb Moore), 10:23.

Third period: 4. Man, Kyyan Jahner (Carter Kilen), 1:28.

Goaltender saves: Mandan – Bennett Leingang 26 saves. Legacy – Tyler Miller 24 saves.

Penalties: Mandan – 1 minor. Legacy – 2 minors.

Records: Mandan 9-17-1 overall; Legacy 12-13-1.

GIRLS

SEMIFINALS

FARGO DAVIES 3, WEST FARGO 0

Fargo Davies;0;0;3;--;3

West Fargo;0;0;0;--;0

First period: No scoring.

Second period: No scoring.

Third period: 1. FD, Morgan Sauvageau, 9:14. 2. FD, Olivia Opheim (Taylor Klassen), 9:49. 3. FD, Olivia Opheim (Kylie Autrey), 11:40.

Goalie saves: FD -- Noelle Lewis 4-6-7--17. WFU -- Maggie Seeley 12-9-8--29.

Penalties: FD -- 4 for 8 minutes. WFU -- 1 for 2 minutes.

Records: Fargo Davies 24-1; West Fargo United 15-9-1.

LOSER OUT

MANDAN 4, GRAND FORKS 1

Mandan;1;2;1--;4

Grand Forks;0;1;0;--;1

First period: 1. Mandan, Jenna Wandler (Ellie McElvaney, Isabella Holle), 1:26 (PP).

Second period: 2. GF, Emily Becker (Averi Greenwood), :53. 3. Mandan, Maci Berg (Mallory Brahos), 5:26 (PP). 4. Mandan, Kenlee Edland, 11:10 (SH).

Third period: 5. Mandan, Mikayla Fleck, 3:25.

Goalie saves: Mandan -- Jayli Wandler 9-11-8--28. GF -- Kaylee Baker 8-6-10--24.

Penalties: Mandan -- 4 for 8 minutes. GF -- 7 for 22 minutes.

Records: Mandan 12-10; Grand Forks 9-15.

JAMESTOWN 3, MINOT 2, OT

Minot;0;1;1;0;--;2

Jamestown;1;1;0;1;--;3

First period: 1. Minot, Martine Hammer (Marissa Votava, Jersey Johnson), 9:20. 2. Jamestown, Ellie Krueger, 12:23.

Second period: 3. Jamestiown, Madi Hagan (Bernadette Belzer, Makenna Nold), 7:19 (PP). 4. Minot, Taylyn Cope, 13:36 (PP).

Third period: No scoring.

Overtime: 5. Jamestown, Cadee Stockert (Belzer), 3:03.

Goalie saves: Minot -- Jillian Ackerman 7-5-3-0--15. Jamestown -- Olivia Sorlie 13-14-17-3--47.

Penalties: Minot 5 for 10 minutes. Jamestown 4 for 8 minutes.

Records: Jamestown 10-13; Minot 13-10.

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

St. Cloud;28;13;1;57

Aberdeen;24;18;3;51

Austin;23;19;4;50

Minot;23;22;2;48

North Iowa;20;19;6;46

Bismarck;19;23;3;41

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Jersey;31;11;2;64

Maryland;25;12;8;58

Johnstown;26;15;5;57

Jamestown;24;19;3;51

Northeast;23;20;1;47

Maine;14;22;5;33

Danbury;9;30;3;21

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;30;15;3;63

Springfield;29;13;3;61

Anchorage;23;15;5;51

Minnesota Magicians;20;17;7;47

Janesville;23;19;1;47

Minnesota Wilderness;22;19;1;45

Chippewa;19;23;2;40

Kenai River;11;31;5;27

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Mexico;31;12;3;65

Lone Star;26;10;8;60

Wichita Falls;23;15;7;53

Odessa;24;17;5;53

Shreveport;21;17;5;47

Corpus Christi;22;23;2;46

Amarillo;21;21;3;45

El Paso;13;27;4;30

Friday, Feb. 25

Bismarck 6, Austin 3

New Jersey 7, Maine 2

Jamestown 6, Danbury 1

Maryland 6, Johnstown 5

Janesville 4, Chippewa 0

St. Cloud 5, Minnesota Wilderness 2

Amarillo 5, New Mexico 4

Shreveport 7, Corpus Christi 1

North Iowa 3, Springfield 1

Aberdeen 2, Minot 1

Lone Star at El Paso, n

Minnesota Magicians at Kenai River, n

Saturday, Feb. 26

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

Maryland at Johnstown

New Jersey at Maine

Danbury at Jamestown

North Iowa at Springfield

Chippewa at Janesville

New Mexico at Amarillo

Shreveport at Corpus Christi

St. Cloud at Minnesota Wilderness

Minot at Aberdeen

Lone Star at El Paso

Minnesota Magicians at Kenai River

N.D. SCORES

FRIDAY

College hockey

North Dakota 2, Western Michigan 1

High school boys basketball

Beach 69, Hettinger-Scranton 33

Beulah 78, Hazen 68

Dickinson Trinity 62, Killdeer 32

Flasher 62, Lemmon, S.D. 44

Glen Ullin-Hebron 80, New England 44

Grafton 60, Thompson 52

Grand Forks Red River 74, West Fargo 68

Hatton-Northwood 61, Drayton-Valley-Edinburg 46

Heart River 69, Bowman County 67

Lisbon 72, Hankinson 57

Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 78, Midway-Minto 29

Mott-Regent-Grant County 68, Richardton-Taylor 45

New Salem-Almont 61, Washburn 51

North Border 59, Cavalier 53

Park River-Fordville-Lankin 58, Larimore 36

Shiloh Christian 78, Standing Rock 73

Tri-State 69, Maple River 61, OT

Class A West Region play-in games

Jamestown 74, Williston 50

Mandan 73, Turtle Mountain 59

Bismarck Legacy 90, Watford City 39

Class B District 7 tournament

New Rockford-Sheyenne 54, Dakota Prairie 39

Harvey-Wells County 72, Benson County 32

Warwick 54, Lakota 52

Class B District 8 tournament

Rolla 51, Langdon-Edmore-Munich 50

St. John 48, Rolette 43

Class B District 11 tournament

Bottineau 52, Drake-Anamoose 31

Velva 50, Nedrose 27

Towner-Granville-Upham 43, Westhope-Newburg 37

Class B District 12 tournament

Minot Ryan 64, Glenburn 26

Minot Our Redeemer’s 63, South Prairie 53

Surrey 66, Berthold 58

Mohall-Lansford-Sherwood 57, Des Lacs-Burlington 47

Class B District 15 tournament

Parshall 63, New Town 50

Williston Trinity Christian 56, White Shield 50

North Shore-Plaza 67, Mandaree 48

Trenton 61, Alexander 32

Class B District 16 tournament

Divide County 46, Tioga 37

Stanley 72, Burke County 34

Kenmare 68, Ray 43

High school girls basketball

Class A West Region play-in games

Watford City 57, Dickinson 45

Turtle Mountain 58, Bismarck St. Mary’s 57

Mandan 68, Williston 22

Class B Region 1 semifinals

Kindred 55, Richland 19

Northern Cass 64, Central Cass 55

Class B Region 3 semifinals

LaMoure-Litchville-Marion 49, Edgeley-Kulm-Montpelier 38

Linton-HMB 52, Medina-Pingree-Buchanan 34

High school hockey

State tournament

Boys

Semifinals

Fargo Davies 6, West Fargo Sheyenne 0

Grand Forks Red River 3, Fargo South-Shanley 1

Consolation

Jamestown 4, Minot 2

Mandan 3, Bismarck Legacy 1

Girls

Semifinals

Fargo Davies 3, West Fargo 0

Fargo North-South 5, Bismarck 1

Consolation

Mandan 4, Grand Forks 1

Jamestown 3, Minot 2, OT

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

STATE MEET

At Dickinson

Team scores

1. Dickinsn 148.650. 2. Jamestown 146.650. 3. Valley City 145.283. 4. Century 137.033. 5. Legacy 135.333. 6. Grand Forks 134.100. 7. Mandan 132.983. 8. Wahpeton 132.33.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0