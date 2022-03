Area Scores: March 12

COLLEGE WRESTLING

NCAA DIVISION II WRESTLING CHAMPIONSHIPS

at St. Louis, Mo.

U-Mary results, Day 1

133

Reece Barnhardt: Won dec. over Eric Bartos, Mercyhurst (Penn.), 4-3; Lost dec. to Jonathan Andreatta, Adams State (Colo.), 7-3; Won major dec. over Collin Wickramaratna, Kutztown (Penn.), 14-5.

157

Braydon Huber: Pinned Dallas Boone, King (Tenn.), 4:29; Lost dec. to Anthony Herrera, St. Cloud State, 3-2; Lost in sudden victory to Noah Tarr, Davis & Elkins (W.V.), 7-5.

165

Leo Mushinsky: Lost dec. to Cory Peterson, McKendree, 6-3; Won dec. over Ruben Garcia, CSU-Pueblo, 7-5; Lost dec. to Evan Fisler, Gannon (Penn.), 6-5.

197

Matt Kaylor: Won dec. over Darius Parker, Lander (S.C.), 5-3; Lost dec. to Derek Blubaugh, Indianapolis, 4-2; Lost dec. to Gino Sita, Alderson Broaddus (W.V.), 5-2.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 2, COLORADO COLLEGE 1

Colorado College;0;1;0;--;1

North Dakota;0;2;0;--;2

First period: No scoring.

Second period: 1, UND, Jake Sanderson (Judd Caulfield, Jake Schmaltz), 2:25. 2. CC, Jordan Biro (Stanley Cooley, Hunter McKown), 3:37. 3. UND, Tyler Kleven (Chris Jandric, Schmaltz), 12:54.

Third period: No scoring.

Goaltender saves: CC – Matt Vernon 21. UND – Zach Driscoll 15.

Penalties: CC – 1 for 2 minutes. UND – 1 for 2 minutes.

Records: Colorado College 9-23-3, North Dakota 23-12-1.

NCHC Tournament

Quarterfinals

Best of 3 series

Friday, March 11

#2 North Dakota 2, #7 Colorado College 1, North Dakota leads series 1-0

#3 Western Michigan 4, #6 Nebraska-Omaha 2, Western Michigan leads series 1-0

#8 Miami 2, #1 Denver 5, Denver leads series 1-0

#5 Minnesota-Duluth 5, #4 St. Cloud State 2, Minnesota-Duluth leads series 1-0

Saturday, March 12

#7 Colorado College at #2 North Dakota, 6 p.m.

#6 Nebraska-Omaha at #3 Western Michigan

#8 Miami at #1 Denver

#5 Minnesota-Duluth at #4 St. Cloud State

Sunday, March 13

#7 Colorado College at #2 North Dakota, 6 p.m. (if necessary)

#6 Nebraska-Omaha at #3 Western Michigan (if necessary)

#8 Miami at #1 Denver (if necessary)

#5 Minnesota-Duluth at #4 St. Cloud State (if necessary)

Frozen Faceoff

March 18-19

At Xcel Energy Center, St. Paul

Friday, March 18

#1 vs. #4, 4 or 7:30 p.m.

#2 vs. #3, 4 or 7:30 p.m.

Saturday, March 19

Semifinal winners, 7:30 p.m.

NAHL

Aberdeen 4, Bismarck 1

Bis;0;0;1;--;1

Abd;1;2;1;--;4

First period: 1. Abd, Anthony Galante (Luke Amell), 11:52.

Second period: 2. Abd, Hugo Allais (Owen DuBois, Parks Wallace), 2:07. 3. Abd, Ronan Walsh (Jacob Bosse, Cade Neilson), 10:58.

Third period: 4. Bis, Owen Michaels (Jon Ziskie), 18:29 (SH). 5. Abd, Dominic Schimizzi (unassisted), 19:04 (PP).

Goaltender saves: Bismarck – Oskar Spinnars Nordin 31 saves. Aberdeen – Anton Castro 34 saves.

Penalties: Bismarck – 2 minors. Aberdeen – 3 minors.

Records: Bismarck 22-24-3 overall for 47 points; Aberdeen 26-19-4 for 56 points.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

St. Cloud;30;14;3;63

Aberdeen;26;19;4;56

Minot;26;23;2;54

Austin;24;21;5;53

North Iowa;21;22;6;48

Bismarck;22;24;3;47

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Jersey;34;12;2;70

Maryland;26;15;8;60

Johnstown;27;16;6;60

Northeast;27;20;1;55

Jamestown;26;21;3;55

Maine;15;23;7;37

Danbury;10;32;3;23

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;31;16;3;65

Springfield;30;16;3;63

Janesville;28;19;1;57

Anchorage;24;16;6;54

Minnesota Wilderness;26;20;1;53

Minnesota Magicians;22;19;7;51

Chippewa;19;26;3;41

Kenai River;12;32;5;29

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Mexico;34;13;3;71

Lone Star;29;11;9;67

Wichita Falls;25;15;8;58

Shreveport;25;18;5;55

Odessa;24;20;5;53

Amarillo;24;22;3;51

Corpus Christi;23;25;2;48

El Paso;13;32;4;30

Thursday, March 10

Minnesota Wilderness 3, Anchorage 1

Friday, March 11

Bismarck 1, Aberdeen 4

Jamestown 2, Maryland 1

New Jersey 4, Maine 3 (OT)

Springfield 2, Janesville 5

Minnesota Magicians 4, Chippewa 2

Minot 0, St. Cloud 4

El Paso 1, Wichita Falls 7

Lone Star 2, Shreveport 3 (SO)

Amarillo 3, Odessa 2

Austin 5, North Iowa 2

Minnesota Wilderness at Anchorage (n)

Fairbanks at Kenai River (n)

Saturday, March 12

Bismarck at Aberdeen, 7:15 p.m.

Danbury at Northeast

New Jersey at Maine

Jamestown at Maryland

Springfield at Janesville

North Iowa at Austin

Minot at St. Cloud

Chippewa at Minnesota Magicians

El Paso at Wichita Falls

Lone Star at Shreveport

Amarillo at Odessa

Minnesota Wilderness at Anchorage

Fairbanks at Kenai River

Sunday, March 13

Maine at Northeast

N.D. SCORES

Class A Basketball

Boys state semifinals

Minot 64, WF Sheyenne 61 (2OT)

West Fargo 78, Fargo Davies 72

Boys state consolation semifinals

Bismarck Century 96, Bismarck High 62

Fargo North 57, Mandan 43

Girls state semifinals

Bismarck Century 57, Grand Forks Red River 41

Minot 64, Fargo Davies 57

Girls state consolation semifinals

Bismarck High 82, Wahpeton 47

Bismarck Legacy 61, West Fargo Sheyenne 58

Class B boys basketball

Region 6 Tournament

Minot Ryan 59, Velva 43

Mohall-Lansford-Sherwood 49, Rugby 38

Region 8 Tournament

Stanley 55, Powers Lake 43

Divide County 51, Trenton 44

College men’s basketball

Jamestown 84, Lewis-Clark State College 70

College hockey

North Dakota 2, Colorado College 1

Ohio University 3, Minot State 2

College baseball

Jamestown 13, Ottawa University-Arizona 6

North Dakota State 9, Maine 4

Ottawa University-Arizona 7, Jamestown 4

College softball

California Baptist 6, UND 1

Harvard 3, North Dakota 0

Jamestown 11, Dakota State University 3 (F/6)

Jamestown 17, Dickinson State University 1 (F/5)

Oregon State 11, North Dakota State 4

Portland State 2, North Dakota State 0

