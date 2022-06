Area Scores: June 3

CLASS A BASEBALL

STATE TOURNAMENT

At Jamestown

QUARTERFINALS

Fargo Shanley 4, Century 1

Shanley;010;120;0;--;4;5;0

Century;100;000;x;--;1;8;0

Elias Harris and Samue Ovsak. Carson Motschenbacher, Zac Brackin (6), Seth Dietz (7) and Maxon Vig. W—Harris. L—Motschenbacher.

Highlights: Shanley – Ovsak 1-2 R; Tommy Simon 2-4 R; Jordan Leininger 2-4 2B, R, 2 RBI; Landon Meier 1-2 2B, R; Joshua Biver 2-3 2B, 2 RBI; Harris 7 IP, 5 H, 1 R, 3 BB, 5 SO. Century – Joe LaDuke 2-4 R, SB; Motschenbacher 1-2; Noah Riedinger 1-2 RBI; Luke Pengilly 1-2; 5 IP, 7 H, 4 R, 2 BB, 3 SO; Brackin 1 1/3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 2 SO; Dietz 2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO.

Records: Fargo Shanley 15-6; Century 14-11.

Dickinson 6, Wahpeton 3

Dickinson;000;130;2;--;6;8;4

Wahpeton;000;021;0;--;3;7;3

Drew Kovash, Jadon Bast (5), Carson Weiler (7) and Landon Olson. Caden Kappes, Nickolas Zach (4), Caden Hockert (7) and Jackson Fliflet. W—Kovash. L—Cappes. Save—Weiler. HR—Dickinson: Isaac Daley.

Highlights: Troy Berg 1-3 R; Daley 2-3 HR, 2B, 2 RBI, 2 R; Kovash 2-3 R; 4 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 4 SO. Wahpeton – Tori Ulich 4-4 R, RBI; Jack Rittenour 2-2 R; Kappes 3 IP, 1 H, 1 R, 2 BB.

Records: Dickinson 24-3; Wahpeton 11-12.

Minot 10, Fargo North 5

North;000;002;3;--;5;9;4

Minot;200;161;x;--;10;7;1

Kaden Kvidera, Aaron Breitbach (5), Peter Dorsher (5), Mason Ahern (6) and William Bachman. Tyler Buchanan, Harry Mowbray (7) and Kellan Burke. W—Buchanan. L—Kvidera.

Highlights: Fargo North – Bachman 2-3 2 2B, RBI; Brady Manly 1-4 2B, R, RBI; Owen Branson 2-2 RBI. Minot – Jonas Bubach 2-4 3B, 3 R, RBI; Hunter Ruzicka 2-3 2 R, 3 RBI; Tyler Collins 1-3 RBI, BB; Noah Stenvold 1-4 R, 2 RBI; Buchanan 6 IP, 7 H, 5 R (4 ER), 4 BB, 5 SO.

Records: Minot 13-12; Fargo North 14-10.

West Fargo Sheyenne 10, Jamestown 3

Jamestown;011;100;0;--;3;4;4

Sheyenne;003;232;x;--;10;8;1

Payton Hochhalter, Thomas Newman (6) and Max Fronk. Brennan Haman, Tanner Boehm (6) and Grant Warkenthien. W—Haman. L—Hochhalter.

Highlights: Jamestown – Mason Lunzman 1-4 R; Michael Mahoney 1-3 2B, R; Gage Orr 1-2 RBI. West Fargo Sheyenne – Trey Stocker 1-3 2B, 2 R; Tate Gustafson 4-4 2B, 3B, 2 R, 4 RBI; Case Clemenson 1-3 R, RBI; Warkenthien 1-2 R, RBI; Haman 5 2/3 IP, 4 H, 3 R (2 ER), 1 BB, 11 SO; Boehm 1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO.

Records: West Fargo Sheyenne 16-7; Jamestown 13-12.

CLASS B BASEBALL

STATE TOURNAMENT

At Fargo

QUARTERFINALS

Thompson 13, North Star 3 (6 innings)

North Star;011;001;--;3;3;6

Thompson;510;304;--;13;8;0

WP – Connor Welsh. LP – Dane Hagler. HR – Thomp, Kyle Odenbach.

Highlights: NS – Zack Jorde 1-for-2, R; Hunter Hagler RBI; Jack Ahlberg R; Brett Dilley 1-for-1, RBI; Parker Simon 1-for-2. Thompson – Welsh 2-for-5, double, R, 2 RBIs, 4 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 3 Ks; Thomas Schumacher 2 R, RBI; Tyler Cunningham 2 R, RBI; Kyle Odenbach 2-fr-3, HR, 2 R, 2 RBIs; Ryan Strande 1-for-3, double, R; Brayden Wolfgram 2-for-3, triple, 2 RBIs; Drew Overby 1-for-3, R.

Records: North Star 8-1, Thompson 18-1.

Des Lacs-Burlington 2, Central Cass 0

Des Lacs-Burlington;000;200;0;--;2;7;1

Central Cass;000;000;0;--;0;3;0

WP – Carson Yale. LP – Brendan Maasjo. HR – None.

Highlights: DLB – Paxton Ystaas 2-for-4; Rylan Olson 1-for-4; Devin McKinney 1-for-3, triple, R; Braylon Fisher 1-for-2, R; Ty Hughes 1-for-3, RBI; Ryan Ralph 1-for-3; Jake Schaefer RBI; Yale 7 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 8 Ks. CC – Ethan Muchow 1-for-3; Kade McKinnon 1-for-1; Carter Maasjo 1-for-3.

Records: Des Lacs-Burlington 16-2, Central Cass 14-2.

LaMoure-Litchville-Marion 11, Surrey 0 (6 innings)

Surrey;000;100;--;1;3;5

LaMoure-Litchville-Marion;220;124;--;11;9;0

WP – Anthony Hanson. LP – Kekoa Munos. HR – None.

Highlights: Surrey – Will Mayo R; Evan Pursifull 1-for-1; Preston Burns 2-for-2, RBI. LLM – Tate Mart 2-for-4, 3 R; Connor Johnson 2 R; Corban Potts 2-for-4, 3 RBIs; Landon Piehl 2-for-3, R; Hanson 2-for-4, R, 2 RBIs, 4 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 7 Ks; Garrett Hebl 1-for-4, R; Dylan Carlson R, RBI; Dalton Madcke R; Blasé Isaacson R.

Records: Surrey 15-5, LaMoure-Litchville-Marion 14-1.

Langdon-Edmore-Munich 4, Beulah 1

Beulah;100;000;0;--;1;6;3

Langdon-Edmore-Munich;001;030;x;--;4;3;1

WP – Marcus Kingzett. LP – Trapper Skalsky. HR – None.

Highlights: Beulah – Zayne Phelps 1-for-4; Mason Mellmer 1-for-4; Skalsky 2-for-4, triple, R, 6 IP, 3 H, 4 R, 0 ER, 2 BB, 5 Ks; Trey Brandt 1-for-2; Tayden Doe 1-for-2. LEM – Carter Tetrault 1-for-2, R; Mason Romfo 1-for-3, 2 RBIs; Brady Renger 1-for-2, triple; Kingzett 2 RBIs, 6 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 9 Ks.

Records: Beulah 17-9, Langdon-Edmore-Munich 18-2.

CLASS B SOFTBALL

STATE TOURNAMENT

At Fargo

QUARTERFINALS

Kindred-Richland 17, Velva-Drake-Anamoose 7 (5 innings)

VDA;040;12;--;7;9;5

KR;214;73;--;17;10;4

WP – Danica Rath. LP – Olivia Passa. HR – None.

Highlights: VDA – Caroline Bodine 2-for-4, double, 2 R, 2 RBIs; Halle Keller 1-for-3, double, RBI; Passa 2-for-4, RBI; Cienna Clemens RBI; Natalie Nechiporenko 2-for-3, 2 R; Emma Dove R; Gail Hudkins 1-for-1; Jalie Fletschock 1-for-3, 2 R, RBI. KR – Leah Rolland 1-for-3, 3 R; Braya Mauch 2-for-4, 2 R; Matti Burchill 1-for-4, triple, 2 R, 3 RBIs; Mackenzie Fuxa 1-for-2, double, 2 R, 3 RBIs; Remi Dubord 1-for-3, 2 R, RBI; Jansen Jordheim 2 R; Anja Estling 2 R; Avery Amerman 2-for-4, double, R, 4 RBIs; Rath 2-for-3, R; Ryle Rankin R.

Records: Velva-Drake-Anamoose 11-5, Kindred-Richland 14-3.

Beulah 9, Thompson 6

Thompson;002;002;2;--;6;8;1

Beulah;401;103;x;--;9;15;3

WP – Taylor Christensen. LP – Sydney Schwabe. HR – None.

Highlights: Thompson – Schwabe 1-for-4, R; Mya Krogstad 3-for-4, R, RBI; Olivia Dick 1-for-3, R, RBI; Faith Stumpf 1-for-4, R, RBI; Summer Hegg 1-for-4, double; Dru Schwab 1-for-4, R; Kya Hurst R. Beu – T.Christensen 3-for-4, 3 doubles, 2 R, RBI, 6.2 IP, 6 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 14 Ks; Addie Geiger 2-for-3, 2 doubles, R, 3 RBIs; Ava Seibel 2-fo-4, double, RBI; Brecken Bieber 1-for-4, 2 R; Averi Backus 1-for-4, R, RBI; Jayda Remboldt 2-for-3, triple, R, RBI; Lizzy Duppong 2-for-3, 2 RBIs; Kayla Gierke 1-for-2, triple, R; Cassidy Christensen 1-for-3, R.

Records: Thompson 14-6, Beulah 20-6.

Central Cass 20, Des Lacs-Burlington 3 (5 innings)

Des Lacs-Burlington;000;30;--;3;4;2

Central Cass;453;8x;--;20;21;0

WP – N/A. LP – N/A. HR – DLB: Cambrey Benno, Logen Ystaas. CC: Rylie Holzer.

Highlights: DLB – Benno 1-for-3, HR, R, RBI; Kaelyn Bachmeier 1-for-3, triple; Zannah Bjerklie 1-for-2, R; Ystaas 1-for-2, HR, R, 2 RBIs. CC – Tori Richter 3-for-5, 3 R, 2 RBIs; Grace Fletschock 2-for-4, 2 doubles, 2 R, RBI; Catie Sinner 2-for-3, 2 doubles, 3 R, RBI; Barbara Prante 3-for-3, double, 4 RBIs; Olivia Haugen 4 R; Peyton Nelson 2-for-3, double, 2 R, 2 RBIs; Holzer 3-for-3, double, HR, 2 R, 4 RBIs; Paige Wixo 1-for-4; Taylor Siverson 1-for-3, R, RBI; Camry Nelson 4-for-4, 2 doubles, 2 R, RBI.

Records: Des Lacs-Burlington 14-4, Central Cass 16-4.

Renville County 4, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 3

RC;100;020;1;--;4;7;0

MPCG;002;001;0;--;3;5;2

WP – Ginger Savelkoul. LP – Rylee Satrom. HR – RC: Savelkoul, Addison Mach, Ellie Braaten.

Highlights: RC – Mach 2-for-4, HR, 2 R, RBI; Braaten 2-for-4, HR, R, RBI; Savelkoul 1-for-2, HR, R, RBI, 7 IP, 5 H, 3 ER, 10 BB, 15 Ks; Karsyn Lautenschlager 1-for-3, double; Marleigh Henry 1-for-3. MPCG – Danica Hanson 1-for-5; Maysa Larson 1-for-3, R; Raina Satrom 1-for-2, 2 R; Kora Gensrich 1-for-3, RB; Parker Strand 1-for-3, double.

Records: Renville County 15-2, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 17-2.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

STATE TEAM TOURNAMENT

At Grand Forks

QUARTERFINALS

Fargo Davies 4, Century 1

Singles: No. 1: Lily Andrews, FD def. Kate Miller, 6-0, 6-0. No. 2: Paige McCormick, FD def. Ava Dunlop, 6-0, 6-0. No. 3: Marissa Burian, FD def. Becca Bassingthwaite, 6-0, 6-0.

Doubles: No. 1: India Rohl/Tanis Lee, FD def. Maya Kubsad/Erika Lee, 6-1, 6-1. No. 2: Bailey Upgren/Ashley Kindem, Century def. Grace Wanzek/Lily Wicklow, 6-1, 6-4.

Legacy 4, Valley City 1

Singles: No. 1: Aleah McPherson, Legacy def. Kailee Nielson, 6-0, 6-1. No. 2: Abby Meier, Legacy def. Abby Redfearn, 6-2, 6-0. No. 3: Halle Seversen, Legacy def. Georgia Zaun, 6-2, 6-4.

Doubles: No. 1: Olivia Ingstad/Breck Sufficool, VC def. Chelsa Krom/Cambrya Kraft, 7-6 (5), 6-3. No. 2: Anna Sorensen/Brooklyn Sand, Legacy def. Abby Martineck/Alyssa Thomsen, 2-6, 7-5, 6-4.

Minot 5, Fargo North 0

Singles: No. 1: Sofia Egge, Minot def. Ellen Erickson, 6-0, 6-2. No. 2: Halle Mattson, Minot def. Julia Puhl, 6-1, 6-0. No. 3: Sidney Ressler, Minot def. Kellan Taragos, 6-4, 6-3.

Doubles: 1. Eden Olson/Sienna Ronning, Minot def. Erika Spanjer/Lizzie Hardie, 6-1, 6-0. No. 2: Sabryn Ronning/Grace Olson Minot def. Lainy Latunski/Mallory Pladson, 6-3, 6-2.

West Fargo Sheyenne 3, St. Mary’s 2

Singles: No. 1: Mimi Gu, WFS def. Elizabeth Bichler, 6-1, 6-0. No. 2: Alyssa Sommerfeld, WFS def. Brooke Haas, 6-2, 6-2. No. 3: Sarea Gu, WFS def. Claire Vetter, 6-3, 6-3.

Doubles: No. 1: Katrina Hellman/Katie Peyerl, SM def. Hailey Beeter/Jayne Thompson, 6-3, 6-2. No. 2: Mary Richter, SM def. Abby Timmerman/Grace Edberg, 4-6, 6-4, 6-2.

SEMIFINALS

Fargo Davies 3, Legacy 2

Singles: No. 1: Aleah McPherson, Legacy def. Lily Andrews, 6-3, 6-2. No. 2: Paige McCormick, FD def. Abby Meier, 6-0, 6-0. No. 3: Marissa Burian, FD def. Halle Seversen, 6-4, 6-0.

Doubles: No. 1: India Rohl/Tanis Lee, FD def. Chelsa Krom/Cambrya Kraft, 6-0, 6-1. No. 2: Anna Sorensen/Brooklyn Sand, 6-4, 6-7 (3), 6-3.

Minot 3, West Fargo Sheyenne 2

Singles: No. 1: Mimi Gu, WFS def. Eden Olson, 6-1, 6-2. No. 2: Sofia Egge, Minot def. Hailey Beeter, 6-0, 6-0. No. 3: Sarea Gu, WFS def. Halle Mattson, 5-7, 6-4, 6-1.

Doubles: No. 1: Sidney Ressler/Sienna Ronning, Minot def. Jayne Thompson/Abby Timmerman, 6-3, 6-3. No. 2: Sabryn Ronning/Grace Olson, Minot def. Alyssa Sommerfeld/Grace Edberg, 6-4, 6-4.

LOSER OUT

Valley City 3, Century 2

Singles: No. 1: Maya Kubsad, Century def. Olivia Ingstad, 6-3, 6-4. No. 2: Erika Lee, Century def. Abby Matrineck, 6-3, 6-4. No. 3: Georgia Zaun, VC def. Ava Dunlop, 6-3, 4-6, 6-2.

Doubles: No. 1: Breck Sufficool/Abby Redfearn, VC def. Bailey Upgren/Ashley Kindem, 6-2, 6-0. No. 3: Kailee Nielson/Alyssa Thomsen, VC def. Kate Miller/Becca Bassingthwaite, 6-2, 2-6, 6-1.

Fargo North 3, St. Mary’s 2

Singles: No. 1: Elizabeth Bichler, SM def. Erika Spanjer, 6-4, 3-6, 6-3. No. 2: Mallory Pladson, North def. Katrina Hellman, 6-4, 6-3. No. 3: Kellan Taragos, North def. Gabbi Mann, 7-6 (2), 3-6, 6-3.

Doubles: No. 1: Lainy Latunski/Lizzie Hardie, North def. Brooke Haas/Kennedy Mertz, 6-3, 6-2. No. 2: Mary Richter/Katie Peyerl, SM def. Ellen Erickson/Julia Puhl, 6-4, 1-6, 6-2.

FIFTH PLACE

Valley City 3, Fargo North 2

Singles: No. 1: Erika Spanjer, North def. Olivia Ingstad, 6-1, 6-1. No. 2: Abby Martineck, VC def. Mallory Pladson, 4-6, 6-4, 6-3. No. 3: Georgia Zaun, VC def. Kellan Taragos, 6-1, 4-6, 6-1.

Doubles: No. 1: Breck Sufficool/Abby Redferan, VC def. Lainy Latunski/Lizzie Hardie, 6-2, 6-2. No. 2: Ellen Erickson/Julia Puhl, North def. Kailee Nielson/Alyssa Thomsen, 7-5, 6-0.

Records: Valley City 13-5; Fargo North 7-10.

THIRD PLACE

West Fargo Sheyenne 3, Legacy 2

Singles: No. 1: Mimi Gu, WFS def. Abby Meier, 6-3, 6-0. No. 2: Alyssa Sommerfeld, WFS def. Cambrya Kraft, 6-3, 6-1. No. 3: Sarea Gu, WFS def. Brooklyn Sand, 6-1, 6-2.

Doubles: No. 1 Chelsa Krom/Aleah McPherson, Legacy def. Hailey Beeter/Jayne Thompson, 6-0, 6-1. No. 2: Anna Sorensen/Halle Seversen, Legacy def. Abby Timmerman/Sophia Layfield, 7-6 (3), 6-1.

Records: West Fargo Sheyenne 17-4; Legacy 16-6.

CHAMPIONSHIP

Fargo Davies 4, Minot 1

Singles: No. 1: Paige McCormick, FD def. Eden Olson, 6-1, 6-3. No. 2: Marissa Burian, FD def. Sofia Egge, 6-3, 6-4. No. 3: India Rohl, FD def. Halle Mattson, score NA.

Doubles: No. 1: Sidney Ressler/Sienna Ronning, Minot def. Lily Andrews/Lily Wicklow, 6-0, 4-6, 6-2. No. 2: Tanis Lee/Grace Wanzek, FD def. Sabryn Ronning/Grace Olson, 6-1, 6-0.

Records: Fargo Davies 17-1; Minot 22-1.

NORTHWOODS LEAGUE

BISMARCK 6, ROCHESTER 4

Rochester;021;001;001;--;5;6;0

Bismarck;310;020;00x;--;6;8;2

Sam Hanson, David Rodriguez (5), Thaniel Trumper (8) and Jaxson Edwards. Joshua Alpough, Luke Hempel (4), Jake Lynch (7), Julio Romero (8) and Spencer Sarringar. W—Hempel. L—Hanson. Save—Colon.

Highlights: Rochester – Nate Chester 1-5 2B, R; Nico Regino 2-3 2 2B, 2 R; AJ Campbell 1-3 2 RBI; Rodriguez 2 2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 5 SO Bismarck – A.J. Barraza 2-4 2 R, RBI; Aaron Mann 1-4 R, RBI; Reggie Williams 1-3 R, RBI; Jackson Beaman 1-2 2B, R, RBI; Sarringar 2-3 RBI, SB; Khalid Collymore 1-3 RBI, SB; Hempel 2 2/3 IP, 2 H, 1 R, 0 BB, 5 SO; Lynch 1 IP, 0 H, 0R, 0 BB, 2 SO.

Records: Bismarck 2-0; Rochester 1-3.

STANDINGS

Great Lakes East

Team;W-L;Pct.;GB

Rockford;3-1;.750;--

Kenosha;3-1;.750;--

Battle Creek;2-2;.500;1

Kokomo;2-2;.500;1

Kalamazoo;1-3;.250;2

Traverse City;1-3;.250;2

Great Lakes West

Team;W-L;Pct.;GB

Fond du Lac;4-0;1.000;--

Wisconsin Rapids;3-1;.750;1

Madison;2-2;.500;2

Green Bay;1-3;.250;3

Lakeshore;1-3;.250;3

Wausau;1-3;.250;3.5

Great Plains East

Team;W-L;Pct.;GB

Eau Claire;3-1;.500;--

Minnesota;1-1;.500;1

Duluth;1-3;.250;2

La Crosse;1-3;.250;2

Waterloo;1-3;.250;2

Great Plains West

Team;W-L;Pct.;GB

St. Cloud;4-0;1.000;--

Bismarck;2-0;1.000;1

Mankato;3-1;.750;1

Rochester;1-3;.250;3

Willmar;1-3;.250;3

Thursday, June 2

Bismarck 6, Rochester 5

Kalamazoo 19, Battle Creek 10

Fond du Lac 6, Green Bay 4

Minnesota 7, Duluth 6, 12 innings

Wisconsin Rapids 8, Madison 6

Wausau 5, Lakeshore 0

Rockford 7, Traverse City 2

St. Cloud 6, La Crosse 2

Kenosha 8, Kokomo 7

Mankato 13, Waterloo 4

Eau Claire 3, Willmar 2

Friday, June 3

Rochester at Bismarck, 7:05 p.m.

Rockford at Kalamazoo

Kokomo at Kenosha

Battle Creek at Traverse City

Fond du Lac at Madison

Mankato at La Crosse

Green Bay at Wausau

Willmar at Duluth

Wisconsin Rapids at Lakeshore

Waterloo at Eau Claire

Minnesota at St. Cloud

