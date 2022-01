Area Scores: Jan. 23

CLASS A GIRLS BASKETBALL

MINOT 88, MANDAN 66

(Friday)

Mandan;25;41;--;66

Minot;39;49;--;88

MANDAN -- Hailey Markel 20, Mckenna Johnson 16, Faith Eberle 11, Jordan Toman 7, Piper Harris 5, Morgan Sheldon 5, Kennedi Ritz 2. Totals: 27 FG, 7-15 FT, 20 Fouls. Three-pointers: 5 (Markel 3, Harris, Toman).

MINOT -- Leelee Bell 23, Maggie Fricke 20, Avery Lunde 13, Taury Hoght 12, Mariah Evenson 8, Maya Agular 5, Presley Bennett 5, Kinsey Kaylor 1, Karew Lamoureux 1. Totals: 27 FG, 23-27 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 11 (Lunde 3, Hoght 2, Bell 2, Fricke 2, Agular, Bennett).

Records: Mandan 5-6 West Region, 5-7 overall; Minot 8-1, 9-1.

CLASS B BOYS BASKETBALL

SHILOH CHRISTIAN 74, GARRISON 61

Shiloh Christian;19;39;60;74

Garrison;18;30;40;61

SHILOH CHRIASTIAN – Kohl Blotske 4, MaBahi Baker 12, Michael Fagerland 7, Caden Englund 7, Isaac Heringer 9, Carter Englund 22, Kyler Klein 3, Jay Wanzek 4, Atticus Wilkinson 6. Totals: 30 FG, 10-21 FT, 22 fouls. Three-pointers: 4 (Baker 1, Fagerland 1, Heringer 1, Klein 1).

GARRISON – Braxton Iglehart 14, Ty Iglehart 3, Connor Kerzmann 29, TJ Syvertson 6, Little Hail Perkins 3, Bennett Kamp 6. Totals: 21 FG, 15-20 FT, 22 fouls (Kamp). Three-pointers: 4 (B.Iglehart 1, Perkins 1, Kamp 2).

ELLENDALE 59, CARRINGTON 47

Carrington;7;13;25;47

Ellendale:14;22;39;59

CARRINGTON – Lucas Hendrickson 12, Grady Shipman 11, Hudson Topp 9, Hudson Schmitz 7, Josh Bickett 3, Jacob Seaburg 3, Tate Larsen 2. Totals: 17 FG, 6-9 FT, 12 fouls. Three-pointers: 7 (Topp 3, Seaburg 1, Hwendrickson 1, Shipman 1, Schmitz 1).

ELLENDALE – Scott Wagner 25, Levi Reis 8, Jack Bommersbach 7, Mason Molan 6, Riley Thorpe 6, Anton Geller 5, Cole Sayler 2. Totals: 24 FG, 7-9 FT, 8 fouls. Three-pointers: 4 (Reis 2, Geller 1, Bommersbach 1).

DICKINSON TRINTY 43, BEACH 40

Dickinson Trinity;15;23;32;43

Beach;8;24;32;40

DICKINSON TRINITY – Luke Shobe 6, Jake Shobe 16, Aiden Haich 6, Ty Praus 3, Trever Jassek 2, Jace Kovash 4, Cade Fitterer 2, Trenten Bertelson 4. Totals: 15 FG, 9-18 FT, 14 fouls. Three-pointers: 4 (Haich 2, Praus 1, Kovash 1).

BEACH – Kaden Volk 2, Tevin Dietz 11, Shem Baker 4, Dane Farstveet 0, Jonas Oech 2, Trey Swanson 21. Totals: 17 FG, 6-12 FT, 17 fouls (Farstveet). Three-pointers: None.

HAZEN 81, HETTINGER-SCRANTON 55

Hettinger-Scranton;15;32;44;55

Hazen;29;49;76;81

HETTINGER-SCRANTON – Bradee Clapper 8, Bennett Jorgenson 10, Brian Bartholmy 2, Forrest Forthun 4, Maddox Pierce 13, Joey Perkins 12, Blake Larson 6. Totals: 24 FG, 2-6 FT, 6 fouls. Three-pointers: 5 (Clapper 2, Jorgenson 2, Pierce 1).

HAZEN – Dawson Bruner 8, Talan Batke 33, Riley Walter 3, Tyson Wick 12, Mason Wick 11, Tah’tae Sage 5, Rylan VanInwagen 9. Totals: 30 FG, 7-8 FT, 14 fouls. Three-pointers: 14 (Batke 6, Walter 1, T.Wick 2, M.Wick 3, Sage 1, VanInwagen 1).

WASHBURN 54, SOLEN 39

Washburn;14;32;44;54

Solen;5;14;23;39

WASHBURN – Dawson Beck 2, Owen Patterson 4, Dylan Eckel 6, Tyler Kulzer 6, Alex Retterath 12, Jack Retterath 10, Aien Parrill 8, Carter Knutson 3, Parker Jacobson 3. Totals: 21 FG, 6-8 FT, 11 fouls. Three-pointers: 6 (Kulzer 1, A.Retterath 4, Jacobson 1).

SOLEN – Damien Cutler 2, Caleb Lester 1, Dathan Village Center 12, Keetan Eagle 20, Hayden Morrison 2, Kenyan Eagle 2. Totals: 14 FG, 5-8 FT, 11 fouls. Three-pointers: 6 (Village Center 2, Kee.Eagle 4).

FLASHER 69, GLEN ULLIN-HEBRON 58

Glen Ullin-Hebron;15;31;38;58

Flasher;14;31;56;69

GLEN ULLIN-HEBRON – Karter Kuhn 5, Riley Schneider 2, Ben Hosman 14, Tyus Thomas 16, Landon Schaff 3, Damian Gerving 6, Gunnar Rembioldt 12. Totals: 21 FG, 11-12 FT, 12 fouls. Three-pointers: 5 (Kuhn 1, GHosman 1, Thomas 1, Schaf 1, Rembioldt 1).

FLASHER – Braxton Hatzenbuhler 25, Carter Bonogofsky 8, Javin Friesz 18, Jace Friesz 14, Joey Richter 4. Totals: 27 FG, 9-12 FT, 12 fouls. Three-pointers: 6 (B.Hatzenbuhler 3, Bonogofsky 1, Jav.Friesz 2).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 82, FARGO OAK GROVE 62

Fargo Oak Grove;19;29;52;62

Four Winds-Minnewaukan;17;49;70;82

FARGO OAK GROVE – Ian Saunders 6, Trey Hatfield 10, Trevon Rodrigues 17, Josiah Dietz 2, Rylee Bakkegard 15, Cody Card 9, Gavin Nicolas 3. Totals: 20 FG, 10-14 FT, 16 fouls. Three-pointers: 8 (Saunders 2, Rodrigues 3, Bakkegard 1, Card 1, Nicolas 1).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN – Deng Deng 13, Dalen Leftbear 16, Jayen Yankton 25, Jacolby Pearson 15, Keyshawn St. Pierre 3, Brayden Thomas 4, Kelson Keja 5, Mike Alex 1. Totals: 28 FG, 20-23 FT, 14 fouls. Three-pointers: 6 (Yankton 3, Pearson 1, St. Pierre 1, Keja 1).

NEW SALEM-ALMONT 61, NEW ENGLAND 59

New England;30;36;46;59

New Salem-Almont;17;37;41;61

NEW ENGLAND – Tallen Binstock 11, Zack Jalbert 19, Matthew Bock 13, Jaren Rafferty 3, Nathan Kaufman 13. Totals: 21 FG, 6-8 FT, 16 fouls (Jalbert). Three-pointers: 11 (Binstock 3, Jalbert 3, Bock 3, Kaufman 2).

NEW SALEM-ALMONT – Rylen Soupir 3, Dylan Rud 22, Brady Brandt 6, Wyatt Kuhn 14, Weston Kuhn 14, Levi Becker 2. Totals: 25 FG, 7-13 FT, 12 fouls. Three-pointers: 4 (Soupir 1, Rud 3).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 54, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 42

Medina-Pingree-Buchanan;14;30;42;54

Napoleon-Gackle-Streeter;7;18;32;42

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Allison Thomas 6, Abigail Reich 5, Isabel Schmidt 9, Lilly Bohl 12, Kyleigh Martin 22. Totals: 22 FG, 7-16 FT, 17 fouls (Martin). Three-pointers: 3 (Schmidt 1, Bohl 2).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Sophie Ketterling 125, Courtney Thompson 1, Emma Ketterling 5, Taylon McDowell 4, Teagen Erbele 15, Ali Gross 2. Totals: 13 FG, 13-18 FT, 14 fouls. Three-pointers: 3 (S.Ketterling 2, E.Ketterling 1).

WASHBURN 61, SOLEN 43

Washburn; 20;43;53;61

Solen;8;24;33;43

WASHBURN – Chev Obering 2, Kaylin Klindtworth 3, Kari Patterson 13, Brynn Hyttinen 19, Monica Goven 2, Dara Beck 8, Ashlyn Schmitz 12. Totals: 23 FG, 12-32 FT, 11 fouls. Three-pointers: 1 (Klindtworth 1)

SOLEN – Kiarra Lester 12, Malika Village Center 2, Kinawin Uses Arrow 17, Jaelie Silk 6, Cienna Red Bear 3, Jaela Has Horns 3. Totals: 17 FG, 6-9 FT, 24 fouls (Uses Arrow). Three-pointers: 3 (Lester 2, Has Horns 1).

GLEN ULIN-HEBRON 60, FLASHER 29

Glen Ullin-Hebron;12;31;49;60

Flasher;7;11;23;29

GLEN ULLIN-HEBRON – Alyssa Duppong 4, Courtnee Soupir 2, Cassidy Christensen 3, McKenzie Gerving 2, Kaley Schatz 18, Taylor Christensen 19, MiKayla Schneider 12. Totals: 16 FG, 1-3 FT, 12 fouls. Three-pointers: 9 (Duppong 1, C.Christensen 1, Schatz 4, T.Christensen 3).

FLASHER – Rylee Fleck 8, Leszlee Isbell 10, Olivia Erhardt 10, Carlee Fuchs 1. Totals: 8 FG, 4-7 FT, 5 fouls. Three-pointers: 3 (Fleck 1, Isbell 2).

NEW ENGLAND 47, NEW SALEM-ALMONT 40

New England;2;24;33;47

New Salem-Almont;13;24;33;40

NEW ENGLAND – Emma Bock 3, Sam Volk 5, Hannah Frank 11, Irea De Paz 9, Emma Olsonawski 8, Grace Dinius 5, Sophie Olsosawski 6. Totals: 16 FG, 7-13 FT, 13 fouls. Three-pointers: 8 (Bock 1, Volk 1, de Paz 3, E.Olsonawski 2, S.Olsonawski 1).

NEW SALEM-ALMONT – Kendyl Hoger 7, Alaina Vaderwal 5, Grace Toepke 2, Mackenzie Brandt 15, Emily Morman 6, Kendra Romac 1, Bridget Kunz 4. Totals: 16 FG, 6-11 FT, 11 fouls. Three-pointers: 2 (Vanderwal 1, Brandt 1).

RUGBY 53, BOTTINEAU 46

Rugby;8;25;37;53

Bottineau;13;23;35;46

RUGBY – Anna Johnson 16, Joran Jundt 4, Mykell Heidlebaugh 17, Joey Wolf 16. Totals: 16 FG, 20-24 FT, 19 fouls. Three-pointers: 1 (Johnson 1).

BOTTINEAU – Kylie Simpson 18, Hallie Nero 7, Emma Aberle 12, Kyra Beckman 13, Triniti Soland 1, Serenity Soland 5. Totals: 16 FG, 12-20 FT, 20 fouls (Nero). Three-pointers: 2 (Simpson 2).

HETTINGER-SCRANTON 56, HAZEN 46

Hettinger-Scranton;20;25;31;56

Hazen;14;26;34;46

HETTINGER-SCRANTON – Lilli Steeke 4, Laela Jensen 7, Ella Jensen 12, Bailee Pierce 16, Monica Moen 11, Ally Schalesky 6. Totals: 19 FG, 13-18 FT, 19 fouls (Schaleksy). Three-pointers: 5 (E.Jensen 2, Pierce 3).

HAZEN – Myah Mosset 2, Makenna Brunmeier 21, Lauren Doll 7, Eliza Herrick 3, Macee Smith 5, AnnaRoth 7, Jenneva Ward 1. Totals: 18 FG, 7-12 FT, 18 fouls (Smith), Three-pointers: 3 (Doll 1, Herrick 1, Roth 1).

COLLEGE WOMEN’S SWIMMING

UMARY PENTATHLON

Combined events: 1. Maddie Gonzales, Northern State, 3:02.70. 2. Camille Merimee, Mary, 3:02.79. 3. Haley Osborn, NSU, 3:03.68. 4. Lauren Forsyth, NSU, 3:04.32. 5. Mady Scherwinski, UM, 3:04.77. 6. Connor Doran, NSU, 3:04.83. 7. Mia Fursedonne, NSU, 3:09.14. 8. Marialuisa Avila, NSU, 3:09.35. 9, Breanna Lund, UM, 3:10.00. 10. Korie Riely, UM, 3:10.09.

50 butterfly: 1. Avila, NSU, 27.14. 2. Breena Delegge, UM, 27.47. 3. Merimee, UM, 27.55. 4. Forsyth, NSU, 27.62. 5. Gonzales, NSU, 27.98. 6. Doran, NSU, 28.0.

50 backstroke: 1. Merimee, UM, 28.43. 2. Gonzales, NSU, 28.46. 3. Scherwinski, UM, 28.82. 4. Geoprgy Turner, NSU, 29.40. 5. Fursedonne, NSU, 29.79. 6. Osborne, NSU, 29.92.

50 breaststroke: 1. Mayson Sheldon, NSU, 32.50. 2. Sarah Dudley, UM, 33.80. 3. Andrea Lee, UM, 34.37. 4. Riely, UM, 35.10. 5. Gonzales, NSU, 35.11. 6. Fanny Legros, NSU, 35.16.

50 freestyle: 1. Merimee, UM, 24.83. 2. Delegge, UM, 25.32. 3. Osborne, NSU, 25.68. 4. Doran, NSU, 25.74. 5. Avila, NSU, 25.99. 6. Gonzales, NSU, 26.20.

100 IM: 1. Osborne, NSU, 1:04.30. 2. Forsyth, NSU, 1:04.37. 3. Gonzales, NSU, 1:04.95. 4. Scherwinski, UM, 1:05.07. 5. Doran, NSU, 1:05.15. 6. Merimme, UM, 1:06.06.

HIGH SCHOOL WRESTLING

CENTURY 68, FARGO NORTH 12

106: Seamus Kuklok, Cen, won by forfeit. 113: Riley Stair, Cen, won by forfeit. 120: Ethan Kuntz, Cen, won by forfeit. 126: Brayden Morris, Cen, pinned Konnor Johnson, 1:39. 132: Kaden DeCoteau, Cen, pinned Augustus Maughan, 5:03. 138: Brody Fitterer, Cen, pinned Henry Maughan, 5:49. 285: Gunner Cadreau, FN, pinned Isaiah Kwandt, 1:14. 145: Braxtyn Fischer, Cen, dec. Kenneth Johnson 5-2. 152: Cole Radenz, Cen, pinned Cal Bratton, 0:30. 160: Jax Gums, Cen, pinned Harper Schultz, 0:35. 170: Ole Taylor, Cen, won by forfeit. 182: William Ward, FN, pinned Grant Carlson, 2:56. 195: Chance Gries, Cen, technical fall over Jack Miller 16-1. 220: Lykken Gensrich, Cen, won by forfeit.

BISMARCK 65, FARGO NORTH 9

126: Conner Harvison, Bis, dec. Konnor Johnson 9-5. 132: Augustus Maughan, FN, dec. Dylan Kostelecky 7-4. 138: Devin Halverson, Bis, dec. Henry Maughan 12-6. 285: Gunner Cadreau, FN, pinned Brayden Moran, 1:56. 145: LJ Araujo, Bis, pinned Kenneth Johnson, 1:22. 152: Tate Olson, Bis, pinned Cal Bratton, 1:31. 160: Tyrus Jangula, Bis, pinned Harper Schultz, 0:58. 170: Matt Steckler, Bis, won by forfeit. 182: Brock Fettig, Bis, technical fall over William Ward 23-8. 195: Ben Nagel, Bis, won by forfeit. 220: Isaiah Huus, Bis, won by forfeit. 106: Hudson Egeberg, Bis, won by forfeit. 113: Ben DeForest, Bis, won by forfeit. 120: Carson Lardy, Bis, won by forfeit.

STORHAUG INVITE

at Lisbon

Boys team results

1. Lisbon, 234.5. 2. South Border 201.5. 3. Valley City, 187.5. 4. Lakeville North (Minn.), 178.0. 5. St. Mary’s, 148.5.

St. Mary’s results

106

Carson Mossett, fifth: Pinned Ryan Olson, Lisbon JV, 2:50; Pinned by Koltyn Grebel, VC, 1:13; Won major dec. over Tyson Klabo, VC, 11-0; Pinned Joseph Keller, SB, 3:58; Pinned by Brock Johnson, Kindred, 2:40; Pinned Brody Foss, Oakes, 2:08.

113

Jacoby Grimm, sixth: Lost dec. to Kruiser Burns, Grafton, 5-2; Won dec. over Landon Huck, SMJV, 4-0; Won tie-breaker over Peyton Forcier, Border West, TB-1 (9-8); Pinned Jace Duffy, LaMoure, 2:36; Lost dec. to Brady Peterson, Central Cass, 5-0; Lost dec. to Griffin Greenley, Lis, 10-6.

120

Tyler Heen: Pinned by Koye Grebel, VC, 1:31; Pinned Levi Kelly, Oak, 5:43; Pinned Bryce Schneider, Napoleon, 3:23; Lost by tech fall to Jude Olson, BW, 4:23 (17-2).

<h4>

Joryn Richter: Pinned Grady Link, CC, 1:02; Lost sudden victory to Eli Larson, BW, SV-1 (11-9); Won dec. over Garett Zink, LHMB, 10-3; Pinned by Aidan Johnson, LVN, 4:57.

132

John Richter, third: Pinned Logan Feist, Nap, 0:16; Pinned by Cade Olson-Tingelstad, CC, 5:19; Pinned Seamus Kelly, Lis, 2:28; Pinned Jaylen Harstad, MPCG, 1:41; Won dec. over Matthew Wolf, SB, 3-2; Won major dec. over Olson-Tingelstad, CC, 10-1.

138

Hank Berry, eighth: Pinned by Blaine Wald, Oak, 1:16; Pinned Cameron Naslund, SMJV, 2:50; Won by forfeit vs. William Lengenfelder, SM; Pinned by Riley Forar, LVN, 1:34; Lost dec. to Blaine Wald, Oak, 6-0.

William Lengenfelder: Won by tech fall over Jerrett Kihne, MPCG, 4:00 (18-3); Pinned Mason Weigel, Nap, 3:23; Lost sudden victory to Tristan Lepp, SB, SV-1 2-0; Forfeited to Hank Barry, SM.

145

Isaac Felchle, third: Pinned Eliot Spallinger, SMJV, 0:50; Pinned Corbin Clifton, Carrington, 1:32; Pinned by Zach Hanson, LVN, 5:10; Pinned Carter Wallner, Lis, 4:22; Won dec. over Jake Deutsch, CC, 8-6.

152

Harrison Grad, sixth: Pinned Coleson Stahl, CC, 2:28; Won dec. over Alex Ibanez, Graf, 5-3; Won dec. over Bridger Foss, Oak, 5-2; Pinned by Ethan Miller, VC, 1:44; Lost dec. to Kley Krause, LVN, 8-5; Pinned by Foss, Oak, 1:52.

160

Jaxyn Richter, third: Pinned Robert Rodriguez, Graf, 0:42; Pinned Landon Schumacher, LHMB, 5:24; Lost dec. to Baxter Sand, SB, 6-5; Won major dec. over Isaiah Schuldheisz, VC, 10-0; Pinned Blake Krause, LVN, 2:58.

James Marks, sixth: Pinned by Boeden Greenley, Lis, 1:00; Bye; Pinned John German, Oak, 1:42; Pinned Robert Parsons, Graf, 2:35; Lost dec. to Krause, LVN, 9-2; Lost dec. to Schuldheisz, VC, 2-0.

195

Trenton Radenz, fifth: Pinned Joshua Kvernen, MPCG, 0:14; Pinned William Marks, SMJV, 6:00; Pinned by Daniel Schumacher, SB, 5:09; Lost dec. to Landon Ptacek, Oak, 7-2; Won dec. over Callen Garber, Carr, 8-1.

220

Johnny Plante: Pinned by Ashton Peterson, SB, 1:13; Bye; Pinned by Sage Gusaas, LM, 2:18.

285

Jack Weikum, fourth: Bye; Pinned by Conor Popp, LVN, 1:37; Won dec. over Jayden Hankel, Oak, 3-0; Won dec. over Cormac Dewane, LVN, 4-3; Won dec. over Wyatt Weight, LM, 2-0; Pinned by Popp, LVN, 2:02.

Girls team results

1. Minot, 137. 2. Central Cass, 123. 3. Mandan, 73. 4. Lisbon, 56. 5. Kindred, 49. 5. Napoleon, 49.

Mandan results

100

Jillian Schwartz, first: Won dec. over Brooklyn LaFrenz, Mandan, 4-2; Pinned Brooklyn Ponzer, Lisbon, 4:45; Pinned Jada Kunze, Valley City, 4:35; Pinned Elizabeth Mortensen, Minot, 1:54.

Brooklyn LaFrenz, fourth: Lost dec. to Schwartz, Man, 4-2; Pinned by Kunze, VC, 2:44; Lost dec. to Mortensen, Minot, 11-4; Won dec. over Ponzer, Lis, 13-12.

125

Kali Kroh, sixth: Pinned by Mylee Christianson, VC, 0:17; Pinned Jadyn Jacobson, Central Cass, 2:33; Pinned by Chea Baugh, Jamestown, 2:17; Pinned by Cai Stautz, CC, 0:34.

130

Carolyn Goebel, fourth: Pinned Lyla Gillespie, Lis, 0:18; Pinned by Grace Lemar, CC, 2:46; Pinned Tyka Heinert, Man, 0:06; Pinned by Rylie Rankin, Kindred, 1:48.

Tyka Heinert, sixth: Pinned by Haleigh Carr, Minot, 0:18; Won by medical forfeit over Karissa Mann, Napoleon; Pinned by Goebel, Man, 0:06; Pinned by Lois Schneider, CC, 0:15.

135

Kayda Newgard, fifth: Lost dec. to Macy Jo Boushey, GF Central, 7-6; Pinned Josephine Lade, CC, 0:42; Lost major dec. to Lauren Glennon, CC, 8-0; Won dec. over Boushey, GF Central, 9-4.

Anna Campagna, seventh: Pinned by Glennon, CC, 3:03; Pinned by Carmen LeTexier, Pembina County North, 1:37; Pinned Lade, CC, 0:39.

155

Shelby Zachmeier, third: Pinned by Olivia Ochoa, GF Central, 2:38; Pinned by Jordan Flynn, CC, 0:49; Pinned Alexis Erickson, Jam, 5:20.

170

Alexis Storsved, third: Pinned by Britney Leedahl, Kin, 3:13; Pinned by Jade’ence Fletcher, Minot, 3:56; Pinned NaKhya Ibach, Nap, 3:53.

250

Lilli Boone, second: Pinned by Danijah Moore, Minot, 0:11; Pinned by Moore, Minot, 0:16.

COLLEGE HOCKEY

WESTERN MICHIGAN 2, NORTH DAKOTA 0

North Dakota;0;0;0;--;0

Western Michigan;1;0;1--;2

First period: 1, WM, Max Sasson (unassisted), 19:13, (sh).

Second period: No scoring.

Third period: 2. WM, Michael Joyaux (Cole Gallant), 18:19, (en).

Goalie saves: UND – Jakob Hellsten 24. WM – Brandon Bussi 24.

Penalties: UND – 4 for 8 minutes. WM – 3 for 6 minutes.

Records: North Dakota 13-10-0, 8-4-0 NCHC; Western Michigan 16-5-0, 8-4-0 NCHC.

NCHC STANDINGS

Team;;Pts.;W;L;T;OTW;OTL;SOW

Denver;;27;9;3;0;0;0;0

North Dakota;;24;8;4;0;0;0;0

Western Michigan;;24;8;4;0;0;0;0

Minnesota-Duluth;;21;6;4;2;0;0;1

St. Cloud State;;18;6;4;0;1;1;0

Nebraska-Omaha;;14;5;7;0;1;0;0

Colorado College;;11;3;8;1;0;1;0

Miami;;5;1;12;1;1;0;0

Overall records: Western Michigan 16-5-0, Denver 16-5-1, St. Cloud State 14-6-0, Nebraska-Omaha 15-9-0, Minnesota-Duluth 13-9-2, North Dakota 13-10-0, Colorado College 6-13-3, Miami 4-18-2.

NOTE: Teams are awarded three points for wins in regulation, two points for an overtime or shootout win and one point for an overtime or shootout loss. Overtime wins and losses appear in both the W and L columns as well as the OTW and OTL columns.

Friday, Jan. 21

Western Michigan 4, North Dakota 1

Minnesota-Duluth 5, Nebraska-Omaha 1

St. Cloud State 11, Miami 1

Denver 5, Colorado College 0

Saturday, Jan. 22

Western Michigan 2, North Dakota 0

St. Cloud State 8, Miami 0

Nebraska-Omaha 5, Minnesota-Duluth 0

Denver 4, Colorado College 0

Friday, Jan. 28

St. Cloud State at North Dakota, 7:07 p.m.

Denver at Miami

Western Michigan at Minnesota-Duluth

Nebraska-Omaha at Colorado College

Saturday, Jan. 29

St. Cloud State at North Dakota, 6:07 p.m.

Denver at Miami

Western Michigan at Minnesota-Duluth

Nebraska-Omaha at Colorado College

NAHL

NORTH IOWA 4, BISMARCK 3

North Iowa;1;1;2;--;4

Bismarck;1;1;1;--;3

First period: 1. NI, Jake LaRusso (Jack Campion, Dulan Gajewski), 15:33, (pp). 2. Bis, Brady Egan (Aiden VanRooyan), 16:38.

Second period: 3. NI, Jack Mesic (Campion, Gajewski), 2:29. 4. Bis, Patrick Johnson (Adam Pietila, Nico Chmelevski), 11:43, (pp).

Third period: 5. NI, Gajewski (Joey Potter), 6:51. 6. NU, Byron Hartley (Logan Dombrowsky), 13:30. 7. Bis, Egan (Jon Ziskie, Quinn Rudrud), 14:03.

Goalie saves: NI – Hunter Garvey 32. Bis – Oskar Spinnars Nordin 14.

Penalties: NI – 7 for 14 minutes. Bis – 9 for 44 minutes.

Records: North Iowa 17-13-5, Bismarck 13-20-3.

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;22;12;3;47

Minot;20;16;1;41

Aberdeen;18;15;3;39

North Iowa;17;13;5;39

St. Cloud;17;13;1;35

Bismarck;13;20;3;29

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Jersey;25;11;2;52

Maryland;21;7;6;48

Johnstown;19;12;4;42

Northeast;20;16;1;41

Jamestown;17;15;3;37

Maine;10;21;3;23

Danbury;9;22;3;21

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;25;12;1;51

Springfield;24;9;2;50

Anchorage;20;12;3;43

Minnesota Wilderness;19;18;1;39

Minnesota Magicians;17;16;4;38

Chippewa;17;18;2;36

Janesville;17;17;1;35

Kenai River;7;25;5;19

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Mexico;23;10;3;49

Lone Star;20;9;6;46

Odessa;20;13;3;43

Amarillo;19;14;2;40

Wichita Falls;16;13;7;39

Corpus Christi;16;18;2;34

Shreveport;15;15;4;34

El Paso;13;18;3;29

Friday, Jan. 21

Bismarck 9, North Iowa 7

Johnstown 4, Maine 3

Jamestown 4, Maryland 3, SO

Northeast 5, New Jersey 4, OT

Austin 3, Aberdeen 2, OT

Wichita Falls 6, Odessa 1

Lone Star 5, Amarillo 1

Springfield 5, Chippewa 2

Minnesota Wilderness 5, Minnesota Magicians 3

Corpus Christi 4, El Paso 3

St. Cloud 4, Minot 1

New Mexico 3, Shreveport 2

Anchorage 8, Fairbanks 1

Janesville 4, Kenai River 1

Saturday, Jan. 22

North Iowa 4, Bismarck 3

Northeast 3, New Jersey 1

Johnstown 7, Maine 2

Maryland 4, Jamestown 1

Springfield 5, Chippewa 2

Austin 5, Aberdeen 2

Minnesota Wilderness 7, Minnesota Magicians 0

Odessa 6, Wichita Falls 5, OT

Shreveport 2, New Mexico 1, SO

Corpus Christi at El Paso, n

St. Cloud at Minot, n

Fairbanks at Anchorage, n

Janesville at Kenai River, n

Sunday, Jan. 23

Janesville at Kenai River

Tuesday, Jan. 25

Maryland at New Jersey

Thursday, Jan. 27

St. Cloud at North Iowa

Springfield at Minnesota Magicians

Friday, Jan. 28

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

Maine at Jamestown

Johnstown at Maryland

Minnesota Wilderness at Chippewa

Minot at St. Cloud

Springfield at Minnesota Magicians

Amarillo at Corpus Christi

Lone Star at Shreveport

Wichita Falls at Odessa

North Iowa at Aberdeen

El Paso at New Mexico

Janesville at Anchorage

Kenai River at Fairbanks

Saturday, Jan. 29

Austin at Bismarck, 7:15 p.m.

Johnstown at Maryland

Maine at Jamestown

Danbury at Northeast

Minot at St. Cloud

Amarillo at Corpus Christi

Lone Star at Shreveport

Chippewa at Minnesota Wilderness

Wichita Falls at Odessa

North Iowa at Aberdeen

El Paso at New Mexico

Kenai River at Fairbanks

Sunday, Jan. 30

Danbury at Northeast

Janesville at Anchorage

N.D. SCORES

SATURDAY

College hockey

Western Michigan 2, North Dakota 0

College men’s basketball

Jamestown 82, Hastings 52

Kansas City 79, North Dakota 74

Mary 65, Minnesota State-Mankato 60

Mayville State 88, Dickinson State 80

Minot State 98, Concordia-St. Paul 54

Missouri-Kansas City 79, North Dakota 74

North Dakota State 72, Oral Roberts 71

Valley City State 84, Presentation 65

College women’s basketball

Dickinson State 78, Valley City State 68

Jamestown 68, Hastings 59

Minnesota State-Mankato 74, Mary 60

Minot State 81, Concordia-St. Paul 70

North Dakota 78, Missouri-Kansas City 66

North Dakota State 74, Oral Roberts 70

Valley City State 74, Presentation 68

High school boys basketball

Bowman County 72, Belle Fourche (S.D.) 71 (2OT)

Dickinson Trinity 43, Beach 40

Ellendale 59, Carrington 47

Four Winds-Minnewaukan 82, Fargo Oak Grove 62

Flasher 69, Glen Ullin-Hebron 58

Hazen 81, Hettinger-Scranton 55

May-Port-C-G 61, Hatton-Northwood 54

Midway-Minto 59, Drayton-Valley-Edinburg 36

Minot 82, Mandan 53

New Salem-Almont 61, New England 59

Lewis & Clark-North Shore-Plaza 49, Bowbells-Burke Central 40

Sargent County 48, Lisbon 42

Shiloh Christian 74, Garrison 61

Wahpeton 65, Breckenridge (Minn.) 38

Washburn 54, Solen 39

West Fargo Sheyenne 70, Grand Forks Red River 61

High school girls basketball

Central McLean 40, Surrey 33

Glen Ullin-Hebron 60, Flasher 29

Harvey-Wells County 51, Towner-Granville-Upham 39

Hatton-Northwood 50, Mayville-Portland-Clifford-Galesburg 48

Hettinger-Scranton 56, Hazen 46

Lisbon 46, Sargent County 36

Medina-Pingree-Buchanan 54, Napoleon-Gackle-Streeter 42

Nelson County 68, Warwick 37

New England 47, New Salem-Almont 40

New Town 84, Stanley 71

North Star 53, Larimore 46

Northern Cass 79, North Border 34

Powers Lake 81, White Shield 21

Rugby 53, Bottineau 46

South Prairie-Max 63, Lewis & Clark-Berthold 43

Wahpeton 66, Breckenridge, Minn. 60 (OT)

Washburn 61, Solen 43

Westhope-Newburg 57, Velva 52

West Fargo Sheyenne 74, Grand Forks Red River 59

High school boys hockey

Bismarck Legacy 4, Mandan 0

Dickinson 5, Bottineau-Rugby 4

Fargo Davies 2, Fargo North 1 (OT)

Fargo South-Shanley 4, West Fargo 0

Grand Forks Central 4, Bismarck Century 1

Grand Forks Red River 8, Bismarck 0

Minot 6, West Fargo Sheyenne 1

High school girls hockey

Bismarck 2, Jamestown 2, Bismarck wins SO 2-1

Fargo Davies 4, Fargo North-South-Shanley 2

Grand Forks 4, Minot 3

Mandan 6, Aberdeen, S.D. 3

Williston 4, Devils Lake 2

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0