Area Scores: Jan. 21

BOYS HOCKEY

CENTURY 3, MANDAN 0

Mandan;0;0;0;--;0

Century;1;1;1;--;3

First period: 1. Century, Maxon Vig, 3:16.

Second period: 2. Century, Josh Mohl (Joe LaDuke, Alek Fosland), 9:13.

Third period: 3. Century, Mohl, 14:19 (EN, SH).

Goaltender saves: Mandan – Dominic Kautzman 9-3-x—12; Bennett Leingang x-5-12—17. Century – Luke Pengilly 4-6-4—14.

Penalties: Mandan – 3 for 6 minutes. Century -- 4 for 8 minutes.

Records: Century 3-7-3 West Region, 15 points, 3-10 overall; Mandan 6-7-2 16 points, 6-10.

CLASS A BOYS BASKETBALL

DICKINSON 79, WATFORD CITY 63

Dickinson;37;42;--;79

Watford City;28;35;--;63

DICKINSON – Alex Dvorak 28, Hubert Niyimbona 4, Tyrese Annace 6, Damon Glasser 5, Drew Biel 3, Britton Cranston 13, Isaac Daly 12, Elijah Pavlicek 8. Totals: 26 FG, Three-pointers: Pavlicek 2, Cranston 2, Glasser, Annace, Dvorak, 6-13 FT, 16 Fouls.

WATFORD CITY – Josiah Rojas 5, Jahneim Samuel 4, Landon Caldwell 10, Jalen Strickland 14, Eli Lawrence 7, Weihie Jiang 4, Calvin Garmann 15, Jacob Berg 4. Totals: 24 FG, Three-pointers: Strickland 2, Rojas, 10-13 FT, 17 Fouls.

Records: Dickinson 5-6 West Region, 5-7 overall; Watford City 0-12, 0-13.

CLASS A WRESTLING

BISMARCK 52, DICKINSON 18

132: Trenton Gillen, Dickinson pinned Dylan Kostelecky, 2:18. 138: Dawson Richter, def. Devin Halverson, 7-2. 145: L.J. Araujo, BHS pinned Houston Crimmins, 2:41. 152: Tate Olson, BHS major dec. Hugh Meyer, 13-2. 160: Tyrus Jangula, BHS tech. fall Zach Booth, 18-2. 170: Kaden Renner, BHS pinned James Bozovsky, 2:29. 182: Brock Fettig, BHS pinned Wyatt Raines, 2:59.

195: Ben Nagel, BHS major dec. Jackson Melvin, 9-0. 210: Isaiah Huus, BHS pinned Luke Mavity, 1:47. 285: Landon Fichter, Dickinson pinned Brayden Moran, 3:12. 106: Hudson Egeberg, BHS def. Aidan Dahmus, 8-2. 113: Ben DeForest, BHS pinned Gage Glaser, 1:00. 120: Gavin Morel, Dickinson def. Carson Lardy, 3-2. 126: Conner Harvison, BHS pinned Colton King, 3:17.

Records: Bismarck 6-0 West Region, 6-1 overall; Dickinson 2-1, 5-2.

CLASS B BOYS BASKETBALL

LINTON-HMB 67, SOUTH BORDER 55

South Border;13;25;39;55

Linton-HMB;17;36;51;67

SOUTH BORDER – Seth Wolf 9, Luke Scherbenske 1, Connor Kosiak 7, Jackson Meidinger 8, Blake Meyer 2, Trevor Schmidt 6, Kaden Bader 14, Kaleb Thiery 8. Totals: 23 FG, 6-8 FT, 13 fouls. Three-pointers: 3 (Wolf 1, Bader 2).

LINTON-HAZETLON-MOFFIT-BRADDOCK – Trace King 8, Jace Jochim 25, Grant Bosch 15, Justin Tschosik 6, Gentry Richter 4, Landon Bosch 9. Totals: 28 FG, 7-9 FT, 12 fouls. Three-pointers: 4 (Jochim 4).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN 102, BENSON COUNTY 26

Benson County;4;14;18;28

Four Winds-Minn.;35;62;91;102

BENSON COUNTY – Lane Benson 11, Logan Fossen 3, Macyn Olson 5, Kaden Nelson 2, Paxton Neppl 3, Gunnar Larson 4. Totals: 12 FG, 0-0 FT, 4 fouls. Three-pointers: 4 (Benson 1, Fossen 1, Olson 1, Neppl 1).

FOUR WINDS-MINNEWAUKAN – Deng Deng 10, Dalen Leftbear 10, Jayden Yanktion 26, Jacolby Pearson 26, Keyshawn St. Pierre 2, Keenan Keo 3, Brayden Thomas 4, Wade Nestell 6, Kelspn Keja 4, Kylan Keja 5. Totals: 45 FG, 5-6 FT, 3 fouls. Three-pointers: 7 (Yankton 2, Pearson 1, Keo 1, Ke.Keja 2, Ky.Keja 1).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER 65, STRASBURG-ZEELAND 45

SZ;13;23;36;45

NGS;9;29;43;65

STRASBURG-ZEELAND – Brock Tougas 8, Devin Feist 14, Loren Wolf 8, Lawson Nieuwsma 2, Joshua Hulm 2, Delson Droog 8, Sawyer Haak 3. Totals: 13 FG, Three-pointers: 2, 13-20 FT.

NAPOLEON-GACKLE-STREETER – Jaxcen Glatt 7, Joren Jangula 2, Kayden Sperle 20, Ethan Schaffner 9, Adbeel Alvarez 1, Braxton Ryum 2, Dylan Kuipers 4, Trenton Erbele 20. Totals: 21 FG, Three-pointers: Sperle, Schaffner, Glatt, 14-29 FT, 16 Fouls.

NOTE: Strasburg-Zeeland stats submitted with faxing error.

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN 65, GRIGGS-MIDKOTA 46

GM;8;21;33;46

MPB;19;36;52;65

GRIGGS-MIDKOTA – Wyatt Spickler 10, Logan Topp 7, Carter Spitzer 7, Benjamin Edland 2, Brady Haugen 5, Jaxon Gronneberg 6, Ashton Smith 1, Latrell Rainey 2, Dylan Johnson 2, Caleb Edland 4. Totals: 19 FG, Three-pointers: C.Edland, 5-13 FT, 11 Fouls.

MEDINA-PINGREE-BUCHANAN – Mark Thomas 3, Chase Ova 2, Sawyer Wanzek 5, Josh Moser 15, Rylen Wick 32, Adam McClellan 8. Totals: 20 FG, Three-pointers: Wick 4, Thomas, Wanzek, 7-7 FT, 13 Fouls.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

WASHBURN 47, WILTON-WING 33

Washburn;4;12;33;47

Wilton-Wing;2;13;22;33

WASHBURN – Chev Obering 2, Kaylin Klindtworth 2, Kari Patterson 3, Brynn Hyttinen 14, Lauren Braun 2, Monica Goven 2, Zoe Oberg 4, Dara Beck 11, Hailey Ternes 1, Ashlyn Schmitz 6. Totals: 18 FG, Three-pointers: Beck 2, 5-10 FT, 14 Fouls.

WILTON-WING – Austyn Schafer 7, Kynlee Wolff 5, Kalyssa Shock 7, Kesley Backman 14. Totals: 12 FG, Three-pointers: Schock 2, 7-17 FT, 10 Fouls.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

FLASHER 47, CENTER-STANTON 33

Center-Stanton;4;16;17;33

Flasher;6;20;34;47

CENTER-STANTON – Katie Frank 18, Sheridan Bubel 6, Ari Marklevitz 3, Rylee Hintz 2, Katie Albers 4. Totals: 13 FG, 5-12 FT, 20 fouls (Albers). Three-pointers: 2 (Frank 2).

FLASHER – Rylee Fleck 14, Olivia Erhardt 14, Lezlee Isbell 11, Carlee Fuchs 4, Alivia Geffre 2, Taylor Zenker 2. Totals: 19 FG, 8-14 FT, 12 fouls. Three-pointers: 1 (Isbell 1).

NEW ENGLAND 62, HAZEN 43

New England;24;33;51;62

Hazen;8;13;25;43

NEW ENGLAND – Emma Bock 9, Sam Volk 4, Hannah Frank 19, Irea De Paz 3, Emma Olsonawski 9, Grace Dinius 5, Sophie Olsonawski 13. Totals: 26 FG, Three-pointers: E.Olsonawski 3, Bock 3, 4-7 FT, 16 Fouls.

HAZEN – Myah Mosset 3, Makenna Brunmeier 10, Lauren Doll 7, Eliza Herrick 8, Macee Smith 15. Totals: 16 FG, Three-pointers: Doll 2, Smith 2, Mosset, 6-14 FT, 12 Fouls.

ROLLA 49, BOTTINEAU 44

Bottineau;8;19;25;44

Rolla;9;27;39;49

BOTTINEAU – Kylie Simpson 19, Aria Marom 3, Hallie Nero 9, Erin Guariglia 3, Kyra Beckman 10. Totals: 17 FG, 5-8 FT.

ROLLA – Jaina Canapi 2, Jenna Rosinski 12, Morgan Leas 28, Carmen Elick 4, Trista Henderson 3. Totals: 16 FG, 14-24 FT.

FARGO OAK GROVE 47, LISBON 46

Oak Grove;7;30;40;47

Lisbon;14;24;30;46

FARGO OAK GROVE – Isabel Anderson 14, Ellie Machayya 6, McKenna Mcilonie 15, Kendal Moe 3, Azahna Luschen 3, Remi Johnson 6.

LISBON – Olivia Kern 2, Asha Sweet 11, Sheyenne Waletzko 7, Kyra Haecherl 7, Kaia Sweet 6, Kendra Differding 1, Emerson Schultz 12.

CLASS B WRESTLING

LINTON-HMB 36, MOBRIDGE-POLLOCK 36

106: Gerard Goldade, LHMB won by forfeit. 113: Hunter Bridwell, LHMB won by forfeit. 120: Hope Mittleider, LHMB won by forfeit. 126: Wyatt Wientjes, MP pinned Garett Zink, 4:50. 132: Mark Sandquist, LHMB won by forfeit. 138: Dylan Berg, MP won by forfeit. 145: Remington Ford, MP pinned Blake Ketterling, 1:44.

152: Open. 160: Landon Schumacher, LHMB poinned Day Day Heminger, 2:49. 170: Kane Lund, LHMB won by forfeit. 182: Jesse Bears Heart, MP pinned Dominic Vetter, 2:21. 195: Austin Donley, MP won by forfeit. 220: Aiden Schoenhard, MP won by forfeit. 285: Open.

CLASS B WRESTLING

ELLENDALE TRIANGULAR

LISBON 64, ELLENDALE-EDGELEY-KULM 3

106: Ryan Enge, Lis, pinned Walker Miller, 1:33. 113: Noah Anderson, Lis, won major dec. over Carson Henningsen 10-1. 120: Kashdon Wadeson, Lis, won by forfeit. 126: Eli Lyons, Lis, won by forfeit. 132: Jordan Dick, Lis, won by forfeit. 138: Mike Nelson, Lis, won dec. over Isaiah Carruth 5-3. 145: Carter Wallner, Lis, won dec. over Gregory Fuher 7-4.

152: Blaze Reinke, Lis, won dec. over Carl Tjernlund 6-2. 160: Boeden Greenley, Lis, pinned Jeremiah Kolstad, 0:57. 170: Anton Carruth, EEK, won dec. over Levi Sveum 10-3. 182: Silas Reinke, Lis, won by forfeit. 195: Cameron Opp, Lis, won by forfeit. 220: Gabe Lyons, Lis, won dec. over Noah Klusmann 8-7. 285: Grant Lyons, Lis, won by forfeit.

LISBON 62, LAMOURE-LITCHVILLE-MARION 6

106: Ryan Enge, Lis, won major dec. over Logan Potts 9-0. 113: Noah Anderson, Lis, won dec. over Jace Duffy 5-4. 120: Kashdon Wadeson, Lis, pinned Karyssa Meidinger, 2:39. 126: Eli Lyons, Lis, pinned Maddux Shockman, 3:45. 132: Jordan Dick, Lis, pinned Gavin Christoferson, 0:52. 138: Mike Nelson, Lis, won dec. over Cael Hebl 8-2. 145: Carter Wallner, Lis, won by forfeit.

152: Blaze Reinke, Lis, pinned Brayden Steffes, 3:55. 160: Boeden Greenley, Lis, won major dec. over Garrett Hebl 18-5. 170: Levi Sveum, Lis, pinned Henry Lettenmaier, 0:30. 182: Silas Reinke, Lis, pinned Brock Wendel, 2:44. 195: Sage Gusaas, LMLM, 5:32. 220: Gabe Lyons, Lis, won dec. over Brady Lettenmaier 2-1. 285: Grant Lyons, Lis, won dec. over Wyatt Weight 7-0.

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION 48, ELLENDALE-EDGELEY-KULM 22

106: Logan Potts, LMLM, pinned Walker Miller, 1:17. 113: Jace Duffy, LMLM, pinned Carson Henningsen, 2:34. 120: Karyssa Meidinger, LMLM, won dec. over Shelby Miller 7-2. 126: Maddux Shockman, LMLM, won by forfeit. 132: Gavin Christoferson, LMLM, won by forfeit. 138: Isaiah Carruth, EEK, won by forfeit. 145: Gregory Fuher, EEK, won by forfeit.

152: Carl Tjernlund, EEK, pinned Brayden Steffes, 5:29. 160: Garrett Hebl, LMLM, pinned Jeremiah Kolstad, 0:41. 170: Anton Carruth, EEK, won major dec. over Brock Wendel 12-2. 182: Open. 195: Sage Gusaas, LMLM, won by forfeit. 220: Brady Lettenmaier, LMLM, won dec. over Noah Klusmann 5-3. 285: Wyatt Weight, LMLM, won by forfeit.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

MINOT 48, MANDAN 4

100 pounds: Elizabeth Mortensen, Minot def. Brooklyn LaFrenz, 12-8. 100: Jillian Schwartz, Mandan major dec. Elizabeth Mortensen, 9-1. 115: Hallie Nash, Minot pinned Kali Kroh, :52. 120: Martha Ward, Minot pinned Kali Kroh, 1:51. 125: Kylee Yetter, Minot def. over Carolyn Goebel, 4-1.

130: Haleigh Carr, Minot pinned Kayda Newgard, 1:41. 135: Payton Russell, pinned over Anna Campagna, 5:30. 145: Kiera Aguilar, Minot pinned Kayda Newgard, 3:32. 145: Arianna Aguilar, Minot pinned Anna Campagna, 3:28. 250: Danijah Moore, Minot pinned Alexis Storsved, 1:27.

LEGACY 25, TURTLE MOUNTAIN 6

120: Aleiya Cullinan, Legacy pinned Sunny Poitra, :556. 130: Morgan Schneider, Legacy def. Mary Peliter, 8-4. 135: Quesha Medina, TM pinned Raelynn Roehr, 3:23. 140: Summer Hanna, Legacy major dec. Mylena Brunelle, 14-4. 170: Elizabeth Dahl, Legacy pinned Kenley Hamely, :58. 190: Phoenix Lindseth, Legacy pinned Madison Champagne, 1:38.

COLLEGE BASEBALL

NSIC PRESEASON POLL

(First-place votes in parentheses)

Team;Points

1. Minnesota-Mankato (9);190

2. Augustana (6);188

3. St. Cloud State;162

4. Minot State;159

5. Minnesota-Crookston;130

6. University of Mary;122

7. Winona State;116

8. Wayne State;108

9. Northern State;89

10. Sioux Falls;73

11. Concordia-St. Paul;69

12. Upper Iowa;61

13. Minnesota-Duluth;58

14. Bemidji State;26

15. Southwest Minnesota State;24

COLLEGE BASKETBALL

NORTHERN SUN

MEN

Team;NSIC;Overall

Minnesota-Duluth;9-1;16-1

Upper Iowa;10-2;16-2

Augustana;7-2;13-2

Wayne State;6-3;9-6

Winona State;6-4;10-5

Minot State;4-4;10-4

Minnesota-Mankato;4-4;10-4

Northern State;6-6;12-8

Southwest Minn. St.;5-5;9-6

MSU-Moorhead;4-4;9-8

Sioux Falls;4-5;8-7

St. Cloud State;4-5;8-8

U-Mary;4-7;5-11

Bemidji State;3-8;6-9

Minnesota-Crookston;2-9;5-12

Concordia-St. Paul;1-10;2-16

Friday, Jan. 21

Concordia-St. Paul at University of Mary, 7:30 p.m.

Bemidji State at Sioux Falls

Minnesota-Mankato at Minot State

Minnesota-Crookston at Southwest Minnesota State

Winona at MSU-Moorhead

St. Cloud State at Wayne

Upper Iowa at Northern State

Duluth at Augustana

Saturday, Jan. 22

Mankato at U-Mary, 5:30 p.m.

Concordia-St. Paul at Minot

Bemidji at Southwest Minnesota State

St. Cloud at Augustana

Duluth at Wayne

Crookston at Sioux Falls

Upper Iowa at Moorhead

Winona at Northern State

WOMEN

Team;NSIC;Overall

St. Cloud State;10-2;12-3

Minnesota-Duluth;10-2;12-4

Minnesota-Mankato;8-3;12-3

Bemidji State;7-4;9-6

Sioux Falls;6-4;11-6

Concordia-St. Paul;6-5;10-5

Northern State;6-5;9-7

Augustana;5-5;9-5

Southwest Minnesota State;5-5;8-6

MSU-Moorhead;4-4;5-7

Minot State;4-5;6-10

U-Mary;4-7;10-10

Wayne State;4-7;7-8

Winona State;4-8;7-9

Upper Iowa;1-9;4-12

Minnesota-Crookston;0-9;1-14

Friday, Jan. 21

Concordia-St. Paul at University of Mary, 5:30 p.m.

Bemidji State at Sioux Falls

Minnesota-Mankato at Minot State

Minnesota-Crookston at Southwest Minnesota State

Winona at MSU-Moorhead

St. Cloud State at Wayne

Upper Iowa at Northern State

Duluth at Augustana

Saturday, Jan. 22

Mankato at U-Mary. 3:30 p.m.

Concordia-St. Paul at Minot

Bemidji at Southwest Minnesota State

St. Cloud at Augustana

Duluth at Wayne

Crookston at Sioux Falls

Upper Iowa at Moorhead

Winona at Northern State

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Austin;20;12;3;43

Minot;20;15;1;41

Aberdeen;18;14;2;38

North Iowa;16;12;5;37

St. Cloud;16;13;1;33

Bismarck;12;19;3;27

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Jersey;25;10;1;51

Maryland;20;7;5;45

Johnstown;17;12;4;38

Jamestown;17;14;3;37

Northeast;18;16;1;37

Maine;10;19;3;23

Danbury;9;22;3;21

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

Fairbanks;25;11;1;51

Springfield;22;9;2;46

Anchorage;19;12;3;41

Minnesota Magicians;17;14;4;38

Chippewa;17;16;2;36

Minnesota Wilderness;17;18;1;35

Janesville;16;17;1;33

Kenai River;7;24;5;19

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

New Mexico;22;10;2;46

Lone Star;19;9;6;44

Odessa;19;12;3;41

Amarillo;19;13;2;40

Wichita Falls;15;13;6;36

Shreveport;14;14;4;32

Corpus Christi;15;18;2;32

El Paso;13;17;3;29

Thursday, Jan. 20

Lone Star 5, Amarillo 0

Friday, Jan. 21

North Iowa at Bismarck, 7:15 p.m.

Johnstown at Maine

Maryland at Jamestown

Northeast at New Jersey

Aberdeen at Austin

Odessa at Wichita Falls

Lone Star at Amarillo

Chippewa at Springfield

Minnesota Magicians at Minnesota Wilderness

Corpus Christi at El Paso

St. Cloud at Minot

Shreveport at New Mexico

Fairbanks at Anchorage

Janesville at Kenai River

Saturday, Jan. 22

North Iowa at Bismarck, 7:15 p.m.

Northeast at New Jersey

Johnstown at Maine

Maryland at Jamestown

Chippewa at Springfield

Aberdeen at Austin

Minnesota Wilderness at Minnesota Magicians

Odessa at Wichita Falls

Shreveport at New Mexico

Corpus Christi at El Paso

St. Cloud at Minot

Fairbanks at Anchorage

Janesville at Kenai River

Sunday, Jan. 23

Janesville at Kenai River

N.D. SCORES

THURSDAY

College men’s basketball

Bismarck State 108, United Tribes 92

Missouri-Kansas City 80, North Dakota State 77

Oral Roberts 80, North Dakota 76

College women’s basketball

Dawson 67, Dakota College-Bottineau 49

Missouri-Kansas City 67, North Dakota State 62

North Dakota 53, Oral Roberts 34

High school boys basketball

Bottineau 69, Westhope-Newburg 56

Central Cass 61, Hankinson 28

Dickinson 79, Watford City 63

Fargo Davies 102, Devils Lake 46

Fargo Oak Grove 99, Richland 86

Four Winds-Minnewaukan 102, Benson County 28

Harding County, S.D. 59, Hettinger-Scranton 53

Harvey-Wells County 62, Dakota Prairie 39

Hillsboro-Central Valley 63, Cavalier 43

Kidder County 67, Central McLean 56

Kindred 66, Maple River 27

Lakota 67, Warwick 36

Linton-HMB 67, South Border 55

Medina-Pingree-Buchanan 65, Griggs-Midkota 46

Minot Our Redeemer’s 51, South Prairie 45, OT

Minot Ryan 73, Surrey 61

Mohall-Lansford-Sherwood 69, Glenburn 25

Napoleon-Gackle-Streeter 65, Strasburg-Zeeland 45

Park River-Fordville-Lankin 49, Hatton-Northwood 32

Powers Lake 55, Kenmare 46

Rolla 56, Langdon-Edmore-Munich 52

Rugby 74, Nedrose 36

Shiloh Christian 89, Max 47

Thompson 66, North Border 50

West Fargo 84, Valley City 47

West Fargo Sheyenne 96, Wahpeton 62

White Shield 80, Williston Trinity Christian 60

High school girls basketball

Beulah 62, Richardton-Taylor 29

Bowman County 55, Mott-Regent 40

Carrington 80, Oakes 53

Central Cass 68, Hankinson 24

Edgeley-Kulm-Montpelier 53, LaMoure-Litchville-Marion 46

Fargo Davies 83, Devils Lake 38

Fargo Oak Grove 47, Lisbon 46

Flasher 47, Center-Stanton 33

Grant County 75, Solen 25

Heart River 61, Dickinson Trinity 40

Kindred 77, Maple River 24

Minot Ryan 63, Stanley 57

New England 62, Hazen 43

New Town 65, Williston Trinity Christian-Alexander 27

Oakes 60, Carrington 53

Park River-Fordville-Lankin 61, Midway-Minto 38

Rolla 49, Bottineau 44

Sargent County 65, Richland 42

Shiloh Christian 69, New Salem-Almont 33

Thompson 69, Hillsboro-Central Valley 24

Washburn 47, Wilton-Wing 33

West Fargo 99, Valley City 49

West Fargo Sheyenne 95, Wahpeton 76

High school boys hockey

Bismarck Century 3, Mandan 0

Dickinson 4, Hazen-Beulah 0

Minot 3, Bismarck 1

High school boys wrestling

Bismarck 52, Dickinson 18

Legacy 74, Turtle Mountain 6

