Area Scores: Dec. 19

CLASS A BOYS BASKETBALL

CENTURY 84, WILLISTON 61

CHS;40;44;--;84

WHS;22;39;--;61

CENTURY - Isaiah Schafer 32, Ryan Erikson 17, William Ware 14, Anthony Doppler 7, Brady Dahl 4, Trayton Hinderer 3, Connor Trahan 3, Kyan Barth 2, Brogan Lambrecht 1, Oliver Jensen 1. Totals: 30 FG, 12-17 FT. Three-pointers: 12 (Schafer 8, Doppler, Trahan, Hinderer, Ware).

WILLISTON - Jacob Wilt 23, Isiah St. Romain 15, Aalijah Sowell 7, Malaki Sik 5, Jayden Williams 4, Kadin Finders 4, Austin Baumer 3. Totals: 24 FG, 4-13 FT. Three-pointers: 9 (Wilt 5, Baumer, St. Romain, Sowell, Sik).

Records: Century 5-0 WDA, 6-0 overall; Williston 0-5, 0-5.

BISMARCK 112, WATFORD CITY 36

BHS;57;55;--;112

WC;18;18;--;36

BISMARCK - Treysen Eaglestaff 49, George Gillette 20, Ethan Stotz 10, Carter Henke 10, Andre Austin 7, Jenner Smude 5, Quin Hafner 4, Drew Henrikson 3, Carter Sims 2, Kyler Scott 2. Totals: 45-99 FG, Three-pointers: 17-42 (Eaglestaff 10, Gillette 4, Henke 2, Smude), 5-10 FT, 62 Rebounds (Austin 11), 15 Fouls, 27 Assists (Eaglestaff 5), 21 Turnovers, 20 Steals (Gillette 5).

WATFORD CITY - Tanner Edwards 7, Jahneim Samuel 6, Weijie Jiang 6, Calvin Garmann 6, Eli Lawrence 4, Jacob Berg 4, Jalen Strickland 3. Totals: 15-53 FG, Three-pointers: 2-15 (Edwards, Strickland), 4-7 FT, 34 Rebounds (Berg 6), 11 Fouls, 15 Assists (Jiang 4, Caldwell 4), 37 Turnovers, 3 Steals (Samuel, Joey Arnegard, Berg).

Records: Bismarck 4-0 WDA, 4-0 overall; Watford City 0-4, 0-5.

CLASS B BOYS BASKETBALL

NEW SALEM-ALMONT 62, LINTON-HMB 44

LHMB;10;9;9;16;--;44

NSA;12;22;14;14;--;62

LINTON-HMB – Jace Jochim 15, Gentry Richter 9, Grant Bosch 8, Justin Tschosik 5, Landon Bosch 4, Trace King 3. Totals: 15 FG, 7-13 FT, 10 Fouls. Three-pointers: 7 (Jochim 3, Richter 2, G.Bosch, Tschosik).

NEW SALEM-ALMONT – Weston Kuhn 21, Dylan Rud 17, Brady Brandt 9, Wyatt Kuhn 7, Rylen Soupir 4, Hadley Erickson 4. Totals: 27 FG, 5-8 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 3 (Rud 2, Brandt).

HAZEN 74, DES LACS-BURLINGTON 56

DLB;17;12;17;10;--;56

Hazen;20;13;25;16;--;74

DES LACS-BURLINGTON – Rylan Olson 23, Jake Schafer 10, Ty Hughes 10, Braylan Fischer 8, Kashdyn Officer 5. Totals: 22 FG, 7-10 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 5 (Olson 3, Fischer, Schaefer).

HAZEN – Tyson Wick 19, Dawson Bruner 18, Talan Batke 17, Mason Wick 15, Rylan Van Inwagen 3, Cole Schneider 2. Totals: 29 FG, 8-11 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 8 (M. Wick 3, Bruner 2, Batke 2, Van Inwagen).

CLASS A GIRLS BASKETBALL

BISMARCK 77, WATFORD CITY 48

BHS;30;47;--;77

WC;27;21;--;48

BISMARCK - Peyton Neumiller 23, Payton Gerving 14, Alison Gulleson 12, Sydney Gerving 10, Miyah Holzworth 7, Jersey Berg 5, Raya Rood 4, Paige Breuer 2.Totals: 27 FG, 12-16 FT, 21 Fouls. Three-pointers: 11 (Gerving 4, Neumiller 3, Gulleson 3, Berg 1).

WATFORD CITY - Jessica Mogen 17, Bailey Mattson 12, Madison Spacher 7, Gracen Breitbach 6, Akira Hogue 6. Totals: 15 FG, 12-21 FT, 15 Fouls. Three-pointers: 6 (Mattson 4, Breitbach, Mogen).

Records: Bismarck 3-0 WDA, 3-0 overall; Watford City 0-4, 1-5.

CLASS B GIRLS BASKETBALL

Friday

MOTT-REGENT 68, LEMMON (S.D.) 41

Lemmon;8;9;17;7;--;41

Mott-Regent;19;25;13;11;--;68

LEMMON - Allie Kohn 23, Macy Schiley 6, Kelly Lynch 6, Jaedyn Byre 2, Emily Faughn 2, Tevyn Lutz 2. Totals: 16 FG, 3-6 FT, 9 Fouls. Three-pointers: 6 (Kohn 6).

MOTT-REGENT - Madison Rafferty 16, Kattie Honeyman 10, Jenessa Zentner 9, MaryJane Mayer 8, Hailee Olson 8, Samantha Greff 8, Jazlyn Ottmar 6, Emily Manolovits 3. Totals: 30 FG, 3-6 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 5 (Rafferty 4, Manolovits).

Saturday

SURREY 51, BOTTINEAU 37

Surrey;10;9;14;19;--;51

Bottineau;6;10;10;11;--;37

SURREY – Mia Aberle 13, Amanda Severson 10, Amelia Hoffman 8, Melissa Dougan 7, Harli Dickman 6, CC Klimpel 4, Kaitlyn Reiter 3. Totals: 21 FG, 4-6 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 4 (Severson 2, Aberle, Dougan).

BOTTINEAU – Kylie Simpson 21, Kyra Beckman 8, Hallie Nero 5, Madeline Guariglin 2, Serinity Soland 1. Totals: 14 FG, 7-10 FT, 9 Fouls. Three-pointers: 2 (Simpson, Nero).

FLASHER 57, BEACH 42

Beach;9;11;12;10;--;42

Flasher;22;17;10;8;--;57

BEACH – Madi Wilhelmi 19, Tyra Feldman 12, Eliza Braden 9, Laiken Mahlum 2. Totals: 14 FG, 5-10, 15 Fouls. Three-pointers: 3 (Feldman 2, Wilhelmi).

FLASHER – Rylee Fleck 29, Lezlee Isbell 19, Olivia Erhardt 4, Alivia Geffre 3, Carlee Fuchs 2. Totals: 14 FG, 11-16 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 6 (Isbell 3, Fleck 2, Geffre).

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

BISMARCK 6, WILLISTON 0

Williston;0;0;0;--;0

Bismarck;3;3;0;--;6

First period: 1. Bis, Averie Hanson (unassisted): 3:21. 2. Bis, Greta Tschider (Ella Gabel, Aspen Eslinger), 6:37. 3. Bis, Brenna Curl (unassisted), 8:42.

Second period: 4. Bis, Curl (Cam Schmidt, Avery Matt), 2:26. 5. Bis, Eslinger (Tschider, Kesley Wachter), 4:26. 6. Bis, Eslinger (Curl), 16:44.

Third period: No scoring.

Goaltender saves: Will – Olivia Bervig 46. Bis – Kambree Grabar 13.

Penalties: Will – 2 minors. Bis – 3 minors.

Records: Williston2 -5-0, Bismarck 6-1-0.

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

LEGACY-BISMARCK INVITE

Team scores

1. Minot 538. 2. Century 423.5. 3. Bismarck 365. 4. Dickinson 314. 5. Williston 271. 6. Legacy 230.5. 7. Mandan 147.

Individual results

200 medley relay: 1. Min (Jaxon Reinke, Alex King, Tristen Leys, Grant Schaeffer), 1:42.52. 2. Bis, 1:44.84. 3. Cen, 1:47.77. 4. Will, 1:49.42. 5. Man, 1:56.79. 6. Dick, 1:59.52.

200 freestyle: 1. Grant Schaeffer, Min, 1:50.96. 2. Luke Domres, Cen, 1:55.15. 3. Blake Nelson, Bis, 1:55.38. 4. Casey Tuhy, Dick, 2:01.80. 5. Jayden Ahmann, Leg, 2:01.99. 6. Griffin Osborn, Min, 2:02.96.

200 IM: 1. Kolden Kringen, Will, 2:05.45. 2. Noah Mayer, Leg, 2:11.55. 3. Alex Steichen, Bis, 2:11.72. 4. Hudson Eckart, Cen, 2:15.55. 5. Camden Ekblad-Lundby, Will, 2:16.39. 6. Kalen Hill, Min, 2:16.46.

50 freestyle: 1. Mason Beck, Dick, 22.35. 2. Alex King, Min, 22.48. 3. Benjamin Schaff, Cen, 23.70. 4. Tyler Jorgenson, Will, 23.90. 5. Detric Coleman, Dick, 24.21. 6. Tristen Leys, Min, 24.22.

Diving: 1. Ty Ross, Min, 237.10. 2. Jaron Coombs, Min, 233.80. 3. Bennett Vatnsdal, Bis, 219.80. 4. Dawson Wilson, Dick, 205.10. 5. Bryce Vatnsdal, Bis, 186.10. 6. Sebastian Mott, Min, 175.30.

100 butterfly: 1. Kolden Kringen, Will, 57.33. 2. Beau Zander, Cen, 58.26. 3. Tristen Leys, Min, 59.07. 4. Riley Kaul, Cen, 1:00.18. 5. Matt Boen, Min, 1:01.48. 6. Sam Eggl, Bis, 1:02.04.

100 freestyle: 1. Mason Beck, Dick, 50.19. 2. Jaxon Reinke, Min, 50.73. 3. Garrett Wick, Bis, 52.33. 4. Daniel Walker, Cen, 54.10. 5. Detric Coleman, Dick, 54.57. 6. Griffin Osborn, Min, 55.28.

500 freestyle: 1. Alex King, Min, 5:05.10. 2. Luke Domres, Cen, 5:08.76. 3. Isaac Vallie, Cen, 5:25.35. 4. Noah Mayer, Leg, 5:28.08. 5. Camden Ekblad-Lundby, Will, 5:32.19. 6. Kadin Barth, Dick, 5:35.87.

200 freestyle relay: 1. Min (Logan Hill, Alex Prestwich, Griffin Osborn, Alex King), 1:33.51. 2. Bis, 1:34.60. 3. Cen, 1:34.92. 4. Dick, 1:36.62. 5. Will, 1:36.99. 6. Leg, 1:39.89.

100 backstroke: 1. Jaxon Reinke, Min, 56.61. 2. Blake Nelson, Bis, 57.04. 3. (tie) Kalen Hill, Min, 1:01.59 and Grant Schaeffer, Min, 1:01.59. 5. Benjamin Schiff, Cen, 1:02.0. 6. Braxton Steele, Leg, 1:03.21.

100 breaststroke: 1. Beau Zander, Cen, 1:02.14. 2. Logan Hill, Min, 1:03.70. 3. Garrett Wick, Bis, 1:06.23. 4. Alex Steichen, Bis, 1:06.39. 5. Huson Eckart, Cen, 1:08.60. 6. Ben Nasset, Leg, 1:10.64.

400 freestyle relay: 1. Min (Jaxon Reinke, Logan Hill, Alex Prestwich, Grant Schaeffer), 3:26.65. 2. Will, 3:30.21. 3. Cen, 3:31.29. 4. Dick, 3:38.20. 5. Leg, 3:41.10. 6. Bis, 3:53.03.

HIGH SCHOOL WRESTLING

VALLEY CITY HOLIDAY TOURNAMENT

Bismarck results

106

Colton Ireland, sixth: Pinned by Ridley Waldo, Aberdeen Central, 2:58; Pinned AJ Matzke, Jamestown, 2:00; Pinned Ethan Samuelson, Mandan, 2:50; Lost to Ryan Enge, Lisbon, 6-0.

132

Dylan Kostelecky, fifth: Pinned Nathan Hokstad, Fargo South, 0:29; Lost to Augustus Maughan, Fargo North, 14-12, OT; Pinned Ethan Witte, Dickinson, 0:23; Pinned Henry Slettedahl, Breckenridge-Wahpeton, 2:38; Pinned Noah Kramer, Aberdeen Central, 2:53.

145

Ty Sanders, sixth: Pinned by Roy Rude, Dilworth-Glyndon-Felton, 2:25; Pinned Hunter Owens, Breckenridge-Wahpeton, 1:44; Dec. Logan Opitz, Aberdeen Central, 10-5; Lost by medical forfeit to Henry Maughan, Fargo North.

170

Kaden Renner, first: Pinned Evan Lubken, Dickinson, 1:51; Pinned Ayden Gisi, Aberdeen Central, 2:17; Major dec. over over Levi Sveum, Lisbon, 10-2; Dec. Jordan Summers, Dilworth-Glyndon-Felton, 8-6, OT.

Matt Steckler, seventh: Pinned Grant Davis, Breckenridge-Wahpeton, 3:20; Pinned by Jackson Walters, Jamestown, 2:33; Major dec. over Evan Lubken, Dickinson, 10-2; Lost to Cyncere Haskins, Grand Forks Central, 7-5, OT; Dec. Ayden Gisi, Aberdeen Central, 3-2).

195

Ben Nagel, first: Pinned Bryce Beitelspacher, Aberdeen Central, 1:49; Pinned Eric Levin, Jamestown, 0:18; Pinned Jackson Melvin, Dickinson, 3:59; Dec. Caleb Vacura, Badger-Greenbush-Middle River 6-0.

220

Isaiah Huus, first: Pinned Dorian Sandness, Fargo South, 0:55; Pinned Samson Flakus, Aberdeen Central, 3:27; Pinned Ayden Schlafman, Bismarck, 1:01; Pinned Jackson Burchill, Breckenridge-Wahpeton, 4:45.

COLLEGE MEN'S BASKETBALL

UNIVERSITY OF MARY 65, MINNESOTA-CROOKSTON 60

UMC;26;34;--;60

U-Mary;31;34;--;65

MINNESOTA-CROOKSTON - Ethan Channel 14, Leonard Dixon 13, Zach Westphal 10, Nathaniel Powell 8, Uzo Dibiamaka 6, Dylan Hushaw 3, Zen Goodridge 3, Jerome Mabry 3. Totals: 22-61 FG, Three-pointers: 7-23 (Dixon 3, Channel 2, Hushaw, Mabry), 9-15 FT, 33 Rebounds (Dixon 9), 8 Fouls, 12 Assists (Dibiamaka 5), 6 Turnovers, 8 Steals (Dixon 4).

U-MARY - Kai Huntsberry 25, Josh Sipes 10, Jacob Jackson 7, Kade Amundson 7, Matthew Johnson 7, Davids Atelbauers 3, Kam Warrens 2, Liam Dougherty 2, Regan Tollefson 2. Totals: 26-58 FG, Three-pointers: 6-18 (Huntsberry 3, Amundson, Johnson, Atelbauers), 7-8 FT, 39 Rebounds (Jackson 13), 14 Fouls, 12 Assists (Huntsberry 4), 11 Turnovers, 2 Steals (Warrens, Dougherty).

Records: UM-Crookston 1-6 NSIC, 4-9 overall; U-Mary 3-4, 4-8.

BISMARCK STATE 78, ANOKA-RAMSEY 68

BSC;41;37;--;78

ARCC;38;30;--;68

BISMARCK STATE – Seth Nelson 23, Alex Huber 18, Garrick Baines 9, Jerrick Baines 7, Jaden Mitzel 6, Latrel Davis 5, Jaden Hamilton 5, Max Tschosik 3, Jacob Prudhomme 2. Totals: 32-67 FG, Three-pointers: 9-23 (Nelson 5, Davis, Huber, Hamilton, Tschosik), 5-8 FT, 37 Rebounds (Hamilton 8), 9 Fouls, 22 Assists (G. Baines 9), 17 Turnovers, 5 Steals (J. Baines 2, G. Baines 2).

ANOKA-RAMSEY – Jacob Say 14, Josiah Remus-Ford 10, Anthony Baker 10, Ontario Chapman 7, Elijah Mead 6, Ousseynou Ngom 6, Devin Wade-Henderson 5, Daydor Phillips 4, Carson Critchley 3, Terrell Fountain 3. Totals: 30-83 FG, Three-pointers: 5-29 (Remus-Ford 2, Say 2, Critchley), 3-9 FT, 46 Rebounds (Chapman 9), 13 Fouls, 9 Assists (Say 2, Mead 2, Isaiah Woodstock 2), 13 Turnovers, 9 Steals (Mead 2, Bryson Funmaker 2).

Records: Bismarck State 2-5 Mon-Dak, 5-5 overall; Anoka-Ramsey 0-0 MCAC, 5-5 overall.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

UNIVERSITY OF MARY 74, MINNESOTA-CROOKSTON 73

UMC;21;18;14;20;--;73

U-Mary;16;15;20;23;--;74

MINNESOTA-CROOKSTON – Emma Carpenter 16, Mary Burke 14, Kylie Post 13, Abi Fraaza 10, Bren Fox 8, Alex Page 7, Jes Mertens 3, Kylea Praska 2. Totals: 25-62 FG, Three-pointers: 8-22 (Carpenter 3, Burke 2, Fraaza, Page, Mertens), 15-24 FT, 29 Rebounds (Post 9), 11 Fouls, 16 Assists (Post 4), 11 Turnovers, 4 Steals (Mertens 2).

U-MARY – Lexie Schneider 21, Macy Williams 15, Megan Voit 12, Ryleigh Wacha 11, Ellie Hasz 8, Megan Zander 4, Addison Rozell 2, Carly Kottsick 1. Totals: 31-69 FG, Three-pointers: 5-18 (Voit 3, Wacha, Hasz), 7-9 FT, 36 Rebounds (Schneider 15), 19 Fouls, 13 Assists (Williams 4), 12 Turnovers, 9 Steals (Schneider 2, Williams 2, Voit 2).

Records: UM-Crookston 0-7 NSIC, 1-12 overall; U-Mary 3-4, 8-7.

BISMARCK STATE 79, ANOKA-RAMSEY CC 49

BSC;18;21;23;17;--;79

ARCC;10;13;13;13;--;49

BISMARCK STATE – Sydney Gustavsson 16, Ashton Kinnebrew 9, Sam Oech 9, Jaiden Baker 8, Katherine Horgan 8, Kaity Hove 7, Reile Payne 5, Mandie Picard 5, Kathrine Fox 4, Jenna Rust 3, MacKenzie Boone 3, Haley Gereau 2. Totals: 27-63 FG, Three-pointers: 5-16 (Hove, Kinnebrew, Payne, Boone, Gustavsson), 20-27 FT, 53 Rebounds (Oech 11), 20 Fouls, 13 Assists, 28 Turnovers, 6 Steals (Kinnebrew 2, Boone 2).

ANOKA-RAMSEY – Demaiyah Hill 21, Mikayla Kanenwisher 6, Hailey Babcock 6, Lachantice Baggett 6, CeCe Bell 4, Sydney Kehr 4, LaTayla Pemberton 2. Totals: 20-74 FG, Three-pointers: 3-16 (Hill 2, Kehr), 6-11 FT, 24 Rebounds (Bell 8), 24 Fouls, 4 Assists (Hill 2), 19 Turnovers, 19 Steals (Kanenwisher 6).

Records: Bismarck State 6-1 Mon-Dak, 9-1 overall; Anoka-Ramsey 0-0 MCAC, 6-1 overall.

COLLEGE WRESTLING

MIDWEST CLASSIC

U-Mary results, Day 1

125

Jaden Verhagen: Lost to Christian Lopez, Col. School of Mines, 11-5; Lost to Isaac Jacquez, Lindenwood, 5-4.

133

Reece Barnhardt: Pinned Will Courtney, William Jewell, 1:30; Major dec. Hunter Ross, Coker, 11-3; Pinned Jonathan Andreatta, Adams State, 6:24.

141

Laken Boese: Pinned Nate Deboe, Lake Erie, 1:55; lost major dec. to Branson Proudlock, Findlay, 12-2; Major dec. Joseph Semerad, McKendree, 17-7; lost to Joel Cawoski, Seton Hill, 5-3.

149

Trevor Fauver: lost major dec. to Carson Speelman, Ashland, 11-1; Pinned Tommy Nichols, American International, 4:02; lost by medical forfeit to Brennon Reid, Wheeling.

157

Braydon Huber: Tech fall over Jude Lloyd, Queens, 17-2; Dec. Nathan Smith, Pitt.-Johnstown, 2-1; Dec. Jace Fisher, Newman, 6-4 (OT).

165

Leo Mushinsky: Dec. over Jacob Potok, Lake Erie, 6-2; Lost dec. to Bryan LaVearn, 4-2 (OT); won by medical forfeit over Justin Henry, Alderson Broaddus; Dec. over Connor Weeks, Belmont Abbey, 4-3.

174

Max Bruss: Pinned Ethan Smith, Drury, 2:58; Dec. over Joseph Petrella, Gannon, 2-0; Lost dec. to Josh Jones, McKendree, 6-5.

184

Wyatt Lidberg: Dec. over Gage Roaldson, Minn. State-Moorhead, 9-2; Lost dec. to Anderson Salisbury, Col. School of Mines, 10-3; Lost dec. to Elijah Mahan, Lindenwood, 9-5.

197

Matt Kaylor: Pinned Ian Lawson, William Jewell, 1:43; Dec. over Darius Parker, Lander, 6-3; Lost major dec. to Dalton Abney, Central Oklahoma, 9-1.

285

Gerardo Jaime: Dec. over Clarouly Meca, Wheeling, 4-2 (OT); Lost dec. to Gabriel Carranza, Colorado Mesa, 6-1; Major dec. over Nate Lloyd, UW-Parkside, 9-0; Won by tiebreaker over Justin Wright, Belmont Abbey, TB-1 4-1.

N.D. SCORES

SATURDAY

College men's basketball

Bismarck State 78, Anoka-Ramsey CC 68

Dixie State 78, North Dakota 69

Minot State 80, Bemidji State 78

U-Mary 65, Minnesota-Crookston 60

College women's basketball

Bemidji State 73, Minot State 62

Bismarck State 79, Anoka-Ramsey CC 49

North Dakota 70, Detroit Mercy 60

U-Mary 74, UM-Crookston 73

High school boys basketball

Beach 43, Heart River 23

Bismarck 112, Watford City 36

Bowman County 55, Dickinson Trinity 42

Byron (Minn.) 84, Enderlin 68

Carrington 60, Benson County 44

Central Cass 72, Midway-Minto 54

Central McLean 64, Nedrose 51

Century 84, Williston 61

Devils Lake 59, Wahpeton 51

Dunseith 62, Harvey-Wells County 57 (OT)

Hankinson 53, Barnes County North 50

Hazen 74, Des Lacs-Burlington 56

Hettinger-Scranton 51, Richardton-Taylor 37

Killdeer 61, New England 39

LaMoure-Litchville-Marion 58, Wyndmere-Lidgerwood 28

Mandan 70, Turtle Mountain 56

Medina-Pingree-Buchanan 63, Northern Cass 60

Minot Ryan 64, Shiloh Christian 57

New Salem-Almont 62, Linton-HMB 44

Our Redeemer's 51, South Prairie 35

South Border 75, McIntosh 51

St. John 74, Rugby 51

Towner-Granville-Upham 43, Glenburn 42

Velva 52, Surrey 47

High school girls basketball

Bismarck 77, Watford City 48

Cavalier 81, Rolla 41

Central Cass 59, Kenmare 32

Divide County 46, Minot JV 42

Dunseith 63, Nelson County 45

Flasher 57, Beach 42

Kindred 73, Langdon Area-Edmore-Munich 37

Lisbon 49, Kidder County 45

Mandan 74, Turtle Mountain 52

Medina-Pingree-Buchanan 47, Hankinson 41

Northern Cass 72, Glenburn 39

Shiloh Christian 54, Minot Ryan 42

Surrey 51, Bottineau 37

Wahpeton 76, Devils Lake 72

High school boys hockey

Bismarck 3, Williston 2

Grand Forks Red River 3, Fargo South-Shanley 2

Lake of the Woods-Baudette (Minn.) 4, Mayville-Portland 2

Minot 2, Jamestown 1

High school girls hockey

Bismarck 6, Williston 0

Jamestown 3, Grand Forks Central-Red River 2

Warroad (Minn.) 7, Fargo North/South/Shanley 2

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0