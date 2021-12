Area Scores: Dec. 12

CLASS B BOYS BASKETBALL

SURREY 67, GARRISON 53

Surrey;12;6;20;29;--;67

Garrison;12;18;13;10;--;53

SURREY - Lucas Vollmer 20, Will Mayo 17, Jagger Dickman 12, Dalen Engg 8, Dalton Walker 5, Kekoa Munos 3, Dalton Engg 2. Totals: 26 FG, 10-17 FT, 20 Fouls. Three-pointers: 5 (Mayo 2, Vollmer 2, Munos).

GARRISON - Braxton Iglehart 15, Connor Kerzmann 14, Ty Syvertson 8, Ty Iglehart 7, Bennett Kamp 5, Brady Norenberg 4. Totals: 19 FG, 9-19 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 6 (Kerzmann 3, Braxton Iglehart, Ty Iglehart, Kamp).

WASHBURN 55, PARSHALL 47

Parshall;10;12;13;12;--;47

Washburn;15;12;12;16;--;55

PARSHALL - Tyson Odermann 16, Lawrence Polanco 16, Joaquin Powell 7, River Querikoil 4, Eddie Fixico 4. Totals: 20 FG, 5-8 FT, 20 Fouls. Three-pointers: 2 (Polanco 2).

WASHBURN - Alex Retterath 18, Dylan Eckel 17, Dawson Beck 6, Parker Jacobson 5, Tyler Kulzer 3, Aiden Parrill 2. Totals: 18 FG, 14-21 FT, 8 Fouls. Three-pointers: 5 (Retterath 2, Beck, Kulzer, Jacobson).

ALEXANDER 38, DIVIDE COUNTY 30

Alexander;7;13;10;8;--;38

Divide County;5;8;9;8;--;30

ALEXANDER – Max Heen 15, Zane Soiseth 8, Keaton Wherman 7, Ryan Pangle 4, Lane Rider 4. Totals: 14 FG, 6-9 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 2 (Soiseth 2).

DIVIDE COUNTY – Stockton Nelson 9, Rylan Fennel 9, Layton Krecklau 8, Payton Hanisch 2, Hayden Smithberg 2. Totals: 11 FG, 3-13 FT, 14 Fouls. Three-pointers: 5 (Fennel 3, Nelson 2).

SHILOH CHRISTIAN 56, DICKINSON TRINITY 35

Dickinson Trinity;3;13;10;9;--;35

Shiloh Christian;11;16;9;20;--;56

DICKINSON TRINITY – Jake Shobe 18, Aiden Haich 7, Ty Praus 4, Drew Kovash 3, Cade Fitterer 1. Totals: 15 FG, 3-19 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 2 (Shobe 2).

SHILOH CHRISTIAN – Jay Wanzek 13, Kohl Blotske 9, MaBahi Baker 9, Caden Englund 9, Carter Englund 8, Kyler Klein 4, Atticus Wilkinson 4. Totals: 24 FG, 5-7 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 3 (Baker, Cad.Englund, Wanzek).

HEART RIVER 65, SOLEN 52

Heart River;19;18;9;19;--;65

Solen;8;14;16;14;--;52

HEART RIVER – Cade Wyant 17, Cayden Kling 15, Tarence Dillinger 14, Braden Obrigewitch 13, Austin Buckman 4, Beauden Krueger 2. Totals: 25 FG, 13-24 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 2 (Wyant, Obrigewitch).

SOLEN – Dathan Village Center 23, Keeten Eagle 16, Kenyan Eagle 9, Tayden Iron Road 4. Totals: 25 FG, 1-1 FT, 21 Fouls. Three-pointers: 1 (Ken.Eagle).

CENTER-STANTON 54, STRASBURG-ZEELAND 35

Center-Stanton;11;13;7;23;--;54

Strasburg-Zeeland;4;11;11;9;--;35

CENTER-STANTON – Jayden Hall 13, Hunter Hoffman 12, Derin Sailer 8, Jaret Henke 7, Kennedy Albers 2. Totals: 20 FG, 5-12 FT, 15 Fouls. Three-pointers: 3 (Hoffman 2, Henke).

STRASBURG-ZEELAND – Delson Droog 9, Lawson Nieuwsma 6, Josh Hulm 6, Brandon Eberle 4, Sawyer Haak 4, Brock Tougas 2, Devin Feist 2, Aaron Meier 2. Totals: 12 FG, 7-17 FT, 17 Fouls. Three-pointers: 4 (Hulm 2, Droog, Nieuwsma).

LISBON 40, LINTON-HMB 36

Lisbon;6;16;7;11;--;40

Linton-HMB;9;11;7;9;--;36

LISBON – Rodney Olson 20, Sam Kelsen 9, Wyatt Olson 6, Caeden Sweet 3, Wyatt Webb 2. Totals: 17 FG, 2-5 FT, 11 Fouls. Three-pointers: 4 (Olson 4).

LINTON-HMB – Kashton Moser 18, Grant Bosch 8, Jace Jochim 7, Justin Tschosik 3. Totals: 14 FG, 2-4 FT, 12 Fouls. Three-pointers: 7 (Jochim 4, Bosch 2, Tschosik).

HETTINGER-SCRANTON 52, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 49

HS;11;9;15;17;--;52

NGS;10;13;14;12;--;49

HETTINGER-SCRANTON - Maddox Pierce 15, Bennett Jorgenson 12, Ryder Sanford 8, Alex Burrer 7, Blake Larson 7, Bradee Clapper 3. Totals: 20 FG, 5-11 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 7 (Sanford 2, Jorgenson 2, Clapper, Pierce, Burrer).

NAPOLEON-GACKLE-STREETER - Trenton Erbele 23, Trevor Moos 9, Kayden Sperle 8, Dylan Kuipers 5, Braxton Ryum 3, Carter Haas 1. Totals: 18 FG, 10-18 FT, 12 Fouls. Three-pointers: 2 (Ryum, Kuipers).

CLASS B GIRLS BASKETBALL

NEW SALEM-ALMONT INVITATIONAL

at New Salem-Almont

Seventh-place game

CENTER-STANTON 54, STANDING ROCK 45

SR;14;14;8;9;--;45

CS;17;6;17;14;--;54

STANDING ROCK - Maddie Eagel 20, Egypt Painte 11, O'Shea Elk 6, Kayleigh ThunderHawk 5, Havannah Gates 3. Totals: 16 FG, 3-4 FT, 13 Fouls. Three-pointers: 10 (Eagel 6, Painte 3, Gates).

CENTER-STANTON - Katie Frank 28, Katelynn Albers 13, Emma Phillips 5, Elena Sorge 4, Rylee Hintz 2, Sheridan Bubel 2. Totals: 17 FG, 13-16 FT, 4 Fouls. Three-pointers: 7 (Frank 4, Albers 2, Phillips).

Fifth-place game

Flasher 39, New Salem-Almont 31

New Salem-Almont;9;17;24;31

Flasher;2;15;27;39

NEW SALEM-ALMONT – Bridget Kunz 11, Mackenzie Brandt 6, Emily Morman 6, Alaina Vanderwal 4, Kendyl Hoger 2, Marlee Bittner 2. Totals: 14 FG, 1-3 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 2 (Kunz 2).

FLASHER – Rylee Fleck 17, Lezlee Isbell 8, Olivia Erhardt 4, Alivia Geffre 3, Daci Wells 3, Taylor Zenker 2, Carlee Fuchs 2. Totals: 14 FG, 8-14 FT, 9 Fouls. Three-pointers: 3 (Fleck, Isbell, Geffre).

Third-place game

Glen Ullin-Hebron 47, Beach 35

Glen Ullin-Hebron;9;20;3;47

Beach;6;16;27;35

GLEN ULLIN-HEBRON – Mikayla Schneider 19, Tay Christenson 12, Makenzie Gerving 7, Kaley Schatz 5, Alyssa Duppong 4. Totals: 16 FG, 11-15 FT, 11 fouls. Three-pointers: 4 (Christenson 2, Duppong, Schatz).

BEACH – Madi Wilhelmi 20, Eliza Braden 6, Laiken Mahlum 5, Tyra Feldman 3, Riley Hauck 1. Totals: 11 FG, 9-18 FT, 13 fouls (Feldman). Three-pointers: 4 (Wilhelmi 3, Mahlum).

Championship

Kidder County 33, Grant County 25

Grant County;11;15;18;25

Kidder County;6;12;28;33

GRANT COUNTY – Ameerah Rosin 5, Anna Schatz 5, Dani Gathright 4, Madi Zimmerman 4, Zoey Heid 3, Merissa Meyer 2, Sam Ellison 2. Totals: 10 FG, 5-13 FT, 11 Fouls. Three-pointers: None.

KIDDER COUNTY – Taylor Zimmerman 12, Avery Rath 9, Ella Svanes 7, Kylee Rohrich 3, Grace Nicholson 2. Totals: 12 FG, 5-8 FT, 16 Fouls. Three-pointers: 4 (Zimmerman 2, Rohrich, Svanes).

BARNES COUNTY TOURNAMENT

at Valley City State University

Fifth-place game

ENDERLIN 62, BARNES COUNTY NORTH 19

Enderlin;23;18;16;5;--;62

BCN;9;2;6;2;--;19

ENDERLIN - Genevieve Gruba 23, Aspyn Schlecht 12, Amethyst Billing 7, Rachael Bergstedt 5, Krista Nord 5, Mackenzie Wall 3, Noelle Friederichs 3, Danielle Goodmanson 2, Maitlyn Maasjo 2. Totals: 24-51 FG, Three-pointers: 1-7 (Gruba), 13-22 FT, 37 Rebounds (Gruba 10), 12 Fouls, 8 Assists (Schlect 2), 12 Turnovers, 13 Steals (Wall 4).

BARNES COUNTY NORTH - Rylee Kramlich 6, Hanna Wieland 6, Jayden Samek 5, Brooke Bundy 2. Totals: 7-31 FG, Three-pointers: 3-8 (Wieland 2, Samek), 2-4 FT, 12 Rebounds (Kramlich 5), 13 Fouls, 6 Assists (Wieland 3), 24 Turnovers, 4 Steals (Wieland 2).

Third-place game

WYNDMERE-LIDGERWOOD 59, MAPLE RIVER 50

MR;14;11;12;13;--;50

WL;12;14;9;24;--;59

MAPLE RIVER - Chloe Wetch 12, Michelle Bodziachowski 10, Adyson Hannig 10, Iris Richman 6, BriElle Killoran 4, Kiana Lerud 3, Carly Hovelson 3, Claire Ihry 2. Totals: 20-59 FG, Three-pointers: 5-20 (Bodziachowski 2, Wetch 2, Hovelson), 5-8 FT, 35 Rebounds (Hannig 11), 13 Fouls, 9 Assists (Wetch 4), 12 Turnovers, 7 Steals (Richman 2, Hannig 2).

WYNDMERE-LIDGERWOOD - Gracie Kaczynski 22, Zoey Bohnenstingl 17, Emerson Johnson 10, Taylor Buchholz 10. Totals: 21-50 FG, Three-pointers: 4-11 (Bohnenstingl 2, Buchholz 2), 13-16 FT, 29 Rebounds (Kaczynski 9), 8 Fouls, 12 Assists (Johnson 6), 12 Turnovers, 7 Steals (Olivia Frolek 2, Buchholz 2).

Championship game

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION 55, SARGENT COUNTY 42

SC;10;12;8;12;--;42

LMLM;14;20;15;6;--;55

SARGENT COUNTY - Annika Nelson 25, Megan Hill 8, Jami Bopp 7, Alannah Beck 2. Totals: 15-43 FG, Three-pointers: 1-8 (Nelson), 11-17 FT, 23 Rebounds (Nelson 10), 11 Fouls, 8 Assists (Bopp 3), 12 Turnovers, 6 Steals (Nelson 4).

LAMOURE-LITCHVILLE-MARION - Molly Musland 27, Tessa Rasmusson 11, Abby Haberman 5, Mollie Robbins 5, Bailie Kelley 4, Norah DelaBarre 3. Totals: 20-43 FG, Three-pointers: 11-21 (Musland 6, Rasmusson 3, Robbins, Haberman), 4-6 FT, 23 Rebounds (Robbins 8), 17 Fouls, 12 Assists (Robbins 4), 11 Turnovers, 6 Steals (Rasmusson 3).

STUTSMAN TOURNAMENT

at Jamestown

Seventh-place game

SOUTH BORDER 63, WARWICK 34

Warwick;6;19;4;5;--;34

South Border;16;15;24;8;--;63

WARWICK - Bethany Brown 19, Jayla Alberts 6, Cadence Feather 4, Hillary Archmbault 3, Jada Clark 2. Totals: 13-52 FG, Three-pointers: 8-27 (Brown 5, Alberts 2, Archmbault), 0-0 FT, 36 Rebounds (Feather 6), 11 Fouls, 2 Assists (Archmbault, Alberts), 20 Turnovers, 2 Steals (Clark 2).

SOUTH BORDER - Emily Jochim 18, Macy Monson 11, Kelsey Vetter 9, Brylee Fast 7, Eva Meyer 7, Cheyanne Lindgren 7, Kya Wiest 3, Team 1. Totals: 25-68 FG, Three-pointers: 9-28 (Jochim 3, Vetter 3, Fast, Wiest, Meyer), 4-11 FT, 38 Rebounds (Monson 10), 5 Fouls, 2 Assists (Jochim, Vetter), 7 Turnovers, 14 Steals (Jochim 6).

Fifth-place game

GRIGGS COUNTY-MIDKOTA 48, ELLENDALE 35

GM;12;12;7;17;--;48

Ellendale;6;11;11;7;--;35

GRIGGS COUNTY-MIDKOTA - Asia Becherel 27, Jenna Larson 16, Emma Kollman 5. Totals: 21-57 FG, Three-pointers: 3-17 (Larson 2, Kollman), 3-5 FT, 41 Rebounds (Larson 14, Becherel 13), 18 Fouls, 12 Assists (Kollman 6), 19 Turnovers, 9 Steals (Becherel 4).

ELLENDALE - Mackenzie Thorpe 10, Christena Walker 9, Kali Norton 8, Olivia Hagen 4, Anna Elsen 3, Sierra Bolinger 1. Totals: 10-53 FG, Three-pointers: 0-9, 15-22 FT, 31 Rebounds (Hagen 8, Thorpe 8), 9 Fouls, 2 Assists (Hagen 2), 15 Turnovers, 10 Steals (Bolinger 4).

Third-place game

MEDINA-PINGREE-BUCHANON 48, NAPOLEON-GACKLE-STREETER 37

NGS;5;9;14;9;--;37

MPB;12;13;7;16;--;48

NAPOLEON-GACKLE-STREETER - Teagan Erbele 21, Sophie Ketterling 5, Ava Moser 4, Tayton McDowell 3, Allison Zenker 3, Emma Ketterling 1. Totals: 12-34 FG, Three-pointers: 4-10 (Erbele 2, Sophie Ketterling, Zenker), 9-16 FT, 23 Rebounds (Erbele 6, Moser 6), 13 Fouls, 2 Assists (Courtney Thompson, Zenker), 18 Turnovers, 9 Steals (Sophie Ketterling 4).

MEDINA-PINGREE-BUCHANON - Ryleigh Martin 20, Allison Thomas 15, Isabel Schmidt 6, Lilly Bohl 3, Abigail Reich 2, Kalen Kinzell 2. Totals: 19-57 FG, Three-pointers: 4-12 (Thomas 3, Bohl), 6-8 FT, 35 Rebounds (Martin 12), 15 Fouls, 6 Assists (Thomas 2, Reich 2), 13 Turnovers, 6 Steals (Thomas 3).

Championship game

EDGELEY-KULM-MONTPELIER 56, CARRINGTON 26

Carrington;7;6;7;6;--;26

EKM;9;11;18;18;--;56

CARRINGTON – Sydnie Grager 7, Madison Johnson 4, Edyn Hoornaert 4, Emma Hone 4, Haley Wolsky 3, Emma Rindy 2, Olivia Threadgold 2. Totals: 9-45 FG, Three-pointers: 0-11, 28 Rebounds (Grager 12), 16 Fouls, 3 Assists (Rindy, Johnson, Grager), 16 Turnovers, 7 Steals (Rindy 2, Johnson 2).

EDGELEY-KULM-MONTPELIER – Mataeya Mathern 18, Emily Kinzler 10, Kiara Jangula 8, Norah Entzi 8, Abby Mathern 6, Reagan Teske 4, Libby Mathern 2. Totals: 21-41 FG, Three-pointers: 1-5 (A. Mathern), 13-21 FT, 35 Rebounds (Mathern 10), 17 Fouls, 5 Assists (Teske 3), 15 Turnovers, 9 Steals (Mathern 5).

Tournament Awards

Free-Throw Champions: Ellendale Cardinals, 74%

Coach of the Tournament: Rory Entzi, Edgeley-Kulm-Montpelier

Sportsmanship Award: Ellendale Cardinals

All-Tournament Team

Medina-Pingree-Buchanon: Allison Thomas, Rylee Martin

Griggs County-Midkota: Asha Becker, Jenna Larson

Edgeley-Kulm-Montpelier: Norah Entzi, Kiara Jangula, Mataeya Mathern

South Border: Emily Jochim

Carrington: Emma Rindy, Sydnie Grager

HIGH SCHOOL GIRLS HOCKEY

BISMARCK 6, FARGO NORTH-SOUTH 5 (OT)

FNS;3;1;1;0;--;5

Bismarck;2;2;1;1;--;6

First period: 1. FNS, Rylee Bartz, 0:31. 2. FNS, Bartz (Sara Stich), 9:29. 1. Bis, Brenna Curl (Cameron Schmidt), 13:43. 3. FNS, Evelyn Olson, 15:22. 2. Bis, Curl (Schmidt), 16:32.

Second period: 3. Bis, Averie Hanson (Kendra Peterson), 3:18. 4. FNS, Bartz (Olivia Olson, Evelyn Olson), 11:19. 4. Bis, Madison Cole (Ava Krikorian), 14:20.

Third period: 5. Bis, Krikorian (Cole), 12:33. 5. FNS, Olivia Kalus (Bartz), 14:27.

Overtime: 6. Bis, Morgan Celley (Aspen Eslinger), 2:06.

Goaltender saves: Fargo North-South - Olivia Gowin 17 saves. Bismarck - Brooklyn Skjeret 30 saves.

Penalties: Fargo North-South - 2 minors. Bismarck - 1 minor.

Records: Fargo North-South 1-1-0-1 N.D. League, 1-1-0-1 overall for 4 points; Bismarck 2-1-2-0, 2-1-2-0 for 10 points.

HIGH SCHOOL BOYS SWIMMING

MINOT 131, BISMARCK 55

200 medley relay: 1. Bismarck (Nelson, Wick, Steichen, Zaidi), 1:44.44. 2. Minot (Bartsch, Hubbard, Hill, Prestwich), 1:44.60.

200 free: 1. Alex King, Minot, 1:49.17. 2. Levi VonBokern, Minot, 1:57.58. 3. Noah Zaidi, Bismarck, 2:10.69. 4. Kaden Dodds, Minot, 2:12.04. 5. Gabe Hanson, Bismarck, 2:17.78.

200 individual medley: 1. Jaxon Reinke, Minot, 2:02.54. 2. Ryan Hubbard, Minot, 2:14.07. 3. Logan Hill, Minot, 2:18.53. 4. Max Nelson, Bismarck, 2:22.83. 5. Nathan Sagsveen, Bismarck, 2:36.20.

50 free: 1. Grant Schaeffer, Minot, 21.92. 2. Peyton Bartsch, Minot, 23.07. 3. Garrett Wick, Bismarck, 23.49. 4. Alex Prestwich, Minot, 23.66. 5. Bridger Duckwitz, Bismarck, 25.85.

Diving: 1. Jaron Coombs, Minot, 210.20. 2. Bennett Vatnsdal, Bismarck, 197.45. 3. Cody Kranz, Minot, 181.85. 4. Ty Ross, Minot, 179.25. 5. Gaige Merck, Bismarck, 170.45.

100 fly: 1. Reinke, Minot, 54.08. 2. VonBokern, Minot, 58.27. 3. Sam Eggl, Bismarck, 1:00.33. 4. Blake Nelson, Bismarck, 1:00.97. 5. Trevor Ricks, Minot, 1:04.12.

100 free: 1. Schaeffer, Minot, 47.97. 2. King, Minot, 49.43. 3. Alex Steichen, Bismarck, 50.99. 4. Oliver Roongin, Minot, 52.46. 5. Garrett Wick, Bismarck, 52.70.

500 free: 1. Hubbard, Minot, 5:30.05. 2. Zaidi, Bismarck, 5:52.45. 3. Kalen Hill, Minot, 5:52.85. 4. Alex Moe, Minot, 6:04.70. 5. Austin Wick, Bismarck, 7:01.36.

200 free relay: 1. Minot (Roongin, VonBokern, Reinke, King), 1:33.37. 2. Bismarck (Steichen, Eggl, Wick, Nelson), 1:35.61.

100 back: 1. Bartsch, Minot, 55.92. 2. Nelson, Bismarck, 57.42. 3. Eggl, Bismarck, 1:00.67. 4. Carter Larson, Minot, 1:01.33. 5. Dodds, Minot, 1:08.02.

100 breast: 1. Hill, Minot, 1:04.00. 2. Griffin Osborn, Minot, 1:09.50. 3. Sagsveen, Bismarck, 1:11.29. 4. Matt Boen, Minot, 1:12.16. 5. Nelson, Bismarck, 1:13.97.

400 free relay: 1. Minot (Schaeffer, Reinke, Bartsch, King), 3:20.38. 2. Bismarck (Hanson, Nelson, Sagsveen, Zaidi), 4:10.13.

MINOT 143, LEGACY 41

200 medley relay: 1. Minot A (Bartsch, Hubbard, Hill, Prestwich), 1:44.60. 2. Minot B (Larson, Osborn, Schaeffer, Hill), 1:48.19. 3. Legacy (Steele, Nasset, Mayer, Donat), 1:52.00.

200 free: 1. King, Minot, 1:49.17. 2. VonBokern, Minot, 1:57.58. 3. Braxton Steele, Legacy, 2:03.05. 4. Grant Meidinger, Legacy, 2:04.79. 5. Dodds, Minot, 2:12.04.

200 individual medley: 1. Reinke, Minot, 2:02.54. 2. Noah Mayer, Legacy, 2:11.96. 3. Hubbard, Minot, 2:14.07. 4. Hill, Minot, 2:18.53. 5. Brandon Seibel, Legacy, 2:31.50.

50 free: 1. Schaeffer, Minot, 21.92. 2. Bartsch, Minot, 23.07. 3. Prestwich, Minot, 23.66. 4. Logan Donat, Legacy, 23.95. 5. Broden Seifert, Legacy, 35.96.

Diving: 1. Coombs, Minot, 210.20. 2. Kranz, Minot, 181.85. 3. Ross, Minot, 179.25. 4. Sam Nasset, Legacy, 90.20.

100 fly: 1. Reinke, Minot, 54.08. 2. VonBokern, Minot, 58.27. 3. Ricks, Minot, 1:04.12. 4. Donat, Legacy, 1:06.69.

100 free: 1. Schaeffer, Minot, 47.97. 2. King, Minot, 49.43. 3. Roongin, Minot, 52.46. 4. Ben Nasset, Legacy, 56.65. 5. Austin Jacobson, Legacy, 1:02.31.

500 free: 1. Hubbard, Minot, 5:30.05. 2. Meidinger, Legacy, 5:49.65. 3. Hill, Minot, 5:52.85. 4. Moe, Minot, 6:04.70. 5. Anthony James, Legacy, 6:21.23.

200 free relay: 1. Minot (Roongin, VonBokern, Reinke, King), 1:33.37. 2. Legacy (Seibel, Janes, Nasset, Meidinger), 1:44.94.

100 back: 1. Bartsch, Minot, 55.92. 2. Larson, Minot, 1:01.33. 3. Steele, Legacy, 1:02.03. 4. Dodds, Minot, 1:08.02. 5. Seibel, Legacy, 1:08.53.

100 breast: 1. Hill, Minot, 1:04.00. 2. Mayer, Legacy, 1:07.34. 3. Griffin Osborn, Minot, 1:09.50. 4. Ben Nasset, Legacy, 1:10.60. 5. Boen, Minot, 1:12.16.

400 free relay: 1. Minot A (Schaeffer, Reinke, Bartsch, King), 3:20.38. 2. Minot B (Prestwich, Roongin, VonBokern, Hubbard), 3:35.83. 3. Legacy (Steele, Meidinger, Donat, Mayer), 3:42.48.

HIGH SCHOOL BOYS WRESTLING

RAPID CITY (S.D.) INVITATIONAL

Bismarck results

113

Ben DeForest (11-1, second): Pinned Holden Hight, Sioux Falls O’Gorman, 0:41; Pinned Emory Johnson, Harrisburg, 1:34; Dec. Tegan Zebroski, Sturgis Brown, 7-0; Major dec. over Turner Gordon, Sioux Falls Lincoln, 9-0; Lost major dec. to Slan Johannsen, Watertown, 14-2.

126

Carson Lardy (4-7): Lost major de. To Maddix Slykhuis, 13-3; Dec. Colton King, Dickinson, 6-5; Dec. Chandler Carda, West Central, 4-1; Lost major dec. to Logan Brownh, Rapid City Central, 8-0.

132

Dylan Kostelecky (10-6, sixth): Lost major dec. to Kelton Olson, Sturgis Brown, 15-2; Pinned Jonathan Pelliotte, Hot Springs, 2:11; Dec. Jaron Frank, Hettinger, 6-1; Dec. Ross Goncalves, Worland, 6-4, OT; Dec. Dawson Wallen, Sioux Falls Lincoln, 3-2; Lost to Mason Schremptt, Aberdeen Central, 6-2; Pinned by Tristan Spencer, Pierre T.F. Riggs, 1:33.

138

Landon McMahen (8-8, seventh): Dec Will Radke, Huron, 3-0; Pinned by Wyatt Stuntebeck, Tea Area, 1:03; Dec. Carson Hansmann, Watertown, 9-5; Dec. Bryce Reuer, Chamberlain, 7-0; Dec. Bryan Roselles, Rapid City Stevens, 3-0; Pinned by Brayden Chritensen, Milbank, 3:34; Major dec. over Brock Martin, Aberdeen Central, 10-1.

145

Ty Sanders (4-5): Pinned Kaden Duffy, Sioux Falls Roosevelt, 1:47; Pinned by Houston Crimmins, Dickinson, 3:38; Dec. Navarre Head, Harding County, 11-4; Pinned by Chase Carda, Pierre T.F. Riggs, 1:25.

152

Tate Olson (8-7, fourth): Dec. Micah Larson, Williston, 4-1; Lost to Clayton Donovan, Spearfish, 4-1; Pinned Braden Temple, Sturgis Brown, 2:25; Dec. Jais Rose, Thunder Basin, 7-2; Dec. Cael Porter, Thunder Basin, 11-4; Lost to Clayton Donovan, Spearfish, 5-2.

160

Tyrus Jangula (10-5, fifth): Pinned Asher Eidem, Sioux Falls Washington, 5:16; Pinned Evan Lubken, Dickinson, 1:19; Lost to Troy Berg, Dickinson, 9-2; Pinned Preston Ray, Sturgis Brown, 3:30; Dec. Conner Andress, Hettinger, 4-2; Lost to Riley Benson, Rapid City Stevens, 6-2; Dec. Landin Winter, Rapid City Central, 3-1.

Kaden Renner (11-2, second): Pinned Quinten Carlson, Sperfish, 1:33; Pinned Cutter Jones, Williston, 1:40; Dec. Riley Benson, Rapid City Stevens, 9-3; Lost to Troy Berg, Dickinson, 8-3.

170

Matt Steckler (3-4) Pinned by Carson Holt, Sioux Falls O’Gorman, 5:14; Dec. Zander Eidem, Sioux Falls Washington, 6-0; Lost major dec. to Colin Horrocks, Harrsburg, 11-2.

Brock Fettig (13-0, first): Pinned Jeron Martz, Rapid City Stevens, 4:29; Pinned Chet Carda, West Central, 3:43; Technical fall over Ben Althoff, Watertown, 17-2; Major dec. over Reese Jacobs, Sturgis Brown, 13-4.

182

Ben Nagel (14-0, first): Pinned Ayden Kellogg, Rapid City Steven, 1:02; Pinned John Eder, Sioux Falls Washington, 3:10; Major dec. over Josh Rose, Worland, 8-0; Dec. Ryan Hirschkorn, Harrisburg, 4-1; Dec. Colson Coon, Sheridan, 8-4.

195

Ayden Schlafman (7-6): Pinned by Gavin Stotts, Pierre T.F. Riggs, 1:48; Pinned Nick Trevett, Milbank, 2:02; Dec. Bryce Beitelspacher, Aberdeen Central, 9-4; Pinned Luke Lengenfelder, St. Mary’s, 4:03; Lost to Aiden Werlinger, Sturgis Brown, 4-1.

Mandan results

126

Kaullen Hegney (2-2): Lost technical fall to Nate Williams, Pierre T.F. Riggs, 16-1; Pinned Jonathon Hoang, Sioux Falls Jefferson, 1:49; Major dec. over Brody Aesoph, Aberdeen Central, 11-3; Pinned by Kaden Olson, Sturgis Brown, 2:26.

182

Brendan Palmer (2-2): Pinned by Tanner VanScoy, Rapid City Stevens, 0:29; Pinned Leyton Raffety, Milbank, 3:27; Dec. Chance Carda, Pierre T.F. Riggs, 9-4; Pinned by Mac Young, Watertown, 1:55.

220

Blake Opp (0-2): Pinned by Aidyn Mitchell, Thunder Basin, 3:13; Pinned by Bowden Hasbrouck, Hettinger, 1:57.

285

Seth Gerhardt (6-2, fourth): Pinned Antuan Duran, Sioux Falls Jefferson, 0:31; Pinned by Colton Lauen, Rapid City Stevens, 0:21; Won by forfeit over Josh Larsen, Harrisburg; Dec. Landon Fichter, Dickinson, 9-7; Pinned Dakari Osborne, Sturgis Brown, 4:01; Won by DQ over Draven Bau, Watertown; Major dec. over Nivon Hayes, Watford City, 15-5; Lost to Reign Thompson, Rapid City Steven, 1-0.

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

RAPID CITY (S.D.) INVITATIONAL

Bismarck results

106

Izzy Owens (5-6, sixth): Pinned by Maraia Kruske, Spearfish, 1:43; Dec. Alicia Kenfack, Legacy, 7-6; Pinned Emily Youboty, Legacy, 0:49; Pinned by Sydney Uhrig, Pierre T.F. Riggs, 0:29; Pinned by Trinity Duran, Rapid City Stevens, 2:12.

Julia Araujo (8-2, first): Pinned Brooklyn LaFrenz, Mandan, 0:21; Pinned Kendall Peterson, Chamberlain, 0:48; Pinned Sydney Uhrig, Pierre T.F. Riggs, 4:56; Dec. Maraia Kruske, Spearfish, 3-2.

113

Cambrie Feist (8-5, seventh): Pinned by Elizabeth Youboty, Legacy, 0:40; Pinned Maya Pinkman, Aberdeen Central, 2:30; Pinned Kaylee Efraimson, Aberdeen Central, 2:34; Pinned by Madyson Gillen, Aberdeen Central; Pinned Elizabeth Youboty, Legacy, 3:29.

132

Breonna Davis (0-2): Pinned by Karla Gomez, Sioux Falls Roosevelt, 1:23; Pinned by Brianna Borah, Huron, 1:32.

142

Ashlee Potter (9-4, fifth): Pinned by Abbi Lewis, Pierre T.F. Riggs, 1:32; Pinned Katelyn Koleness, Williston, 0:44; Pinned Carolyn Goebel, Mandan, 2:03; Pinned Avalon Brenner, Sioux Falls O’Groman, 0:52; Pinned by Abbi Lewis, Pierre T.f. Riggs, 1:39; Pinned Jayden Werlinger, Spearfish, 2:03.

154

Bryanna Kitzman (0-3, sixth): Pinned by Ireland Templeton, Pierre T.F. Riggs, 0:39; Pinned by Olivia Schuchard, Century, 1:26; Pinned by Kaitlyn Florey, Huron, 0:58.

170

Josmely Perez (6-5, seventh): Pinned by Elizabeth Dahl, Legacy, 3:02; Pinned Rhiannen Heimdal, Harrisburg, 2:05; Pinned by Katrina Gibson, Aberdeen Central, 2:49; Pinned Serenity Schell, Hot Springs, 2:20.

190

Lexi Beckler (8-6, seventh): Pinned by Emmalee Larson, Pierre T.F. Riggs, 1:59; Pinned Kyanna Traversie-Johnson, Pierre T.F. Riggs, 0:56; Pinned by Veronica Schneider, Legacy, 1:36; Pinned Brianna Johnson, Tea Area, 3:42.

285

Zion Beaubrun (8-4, fourth): Won by forfeit over JoMarie Watson, Century; Pinned by Ciara McFarling, Pierre T.F. Riggs, 0:37; Pinned Cambree Aneerson, Bismarck, 4:10; Pinned by Phoenix Lindseth, Legacy, 4:28.

Cambree Anderson (2-2, fifth): Pinned Autum Gauer, Aberdeen Central, 2:38; Pinned Lilli Boone, Mandan, 0:46; Pinned by Zion Beaubrun, Bismarck, 4:10; Won by medical forfeit over Autum Gader, Aberdeen Central.

Mandan results

106

Jillian Schwartz (0-2): Pinned by Maraia Kruske, Spearfish, 1:38; Pinned by Trinity Duran, Rapid City Stevens, 0:30.

Brooklyn LaFrenz (0-2): Pinned by Julia Araujo, Bismarck, 0:21; Lost to Emily Youboty, Legacy, 10-3.

126

Kali Kroh (0-2): Pinned by Shelby Shrake, Chamberlain, 2:55; Pinned by Madison Snyder, Sturgis Brown, 1:19.

142

Tavy Heinert (0-2): Pinned by Emerson Skuodas, Harrisburg, 5:25; Pinned by Avalon Brenner, Sioux Falls O’Gorman, 2:48.

Carolyn Goebel (1-2): Pinned Jaci Cox, Aberdeen Central, 2:59; Pinned by Kyla Logan Iroqois-Doland, 2:58; Pinned by Ashlee Potter, Bismarck, 2:03.

170

Alexis Storsved (3-2, fifth): Pinned Rhiannen Heimdal, 3:59; Pinned Serenity Schell, Hot Springs, 0:58; Pinned by Kennedy Niedan, Sioux Falls Jefferson, 5:03; Lost to Katrina Gibson, Aberdeen Central, 5-2; Pinned Elizabeth Dahl, Legacy, 2:02.

Shelby Zachmeier (0-2): Pinned by Katrina Gibson, Aberdeen Central, 1:28; Pinned by Mylie Taylor, Pierre T.F. Riggs, 0:41.

190

Summer Fike (2-1, second): Pinned Veronica Schneider, Legacy, 1:19; Pinned Emalee Larson, Pierre T.f. Riggs, 3:49; Lost major dec. to Marlee Shorter, Pierre T.F. Riggs, 11-0.

285

Lilli Boone (1-2, seventh): Pinned by Maria Larson, Sioux Falls Lincoln, 0:22; Pinned by Cambree Anderson, Bismarck, 0:46. Won by forfeit over JoMarie Watson, Century.

HIGH SCHOOL GYMNASTICS

BISMARCK INVITATIONAL

Team scores

1. Century 135.750. 2. Legacy 135.475. 3. Grand Forks 130.075. 4. Minot 124.175. 5. Fargo Davies 120.750. 7. Fargo 119.1.

All-around: 1. Joanne Lee, Leg. 2. Teah Schulte, Cen. 3. Alyson Krug, Bis. 4. Haley Conklin, Min. 5. Keelie Ehlert, Far. 6. Alexa Evanger, Leg.

Vault: 1. Anne Heil, Leg, 8.950. 2. Joanne Lee, Leg, 8.825. 3. Gabbi Nelson, GF, 8.775. 4. Keelie Ehlert, Far, 8.600. 5. Cortney Lrueger, Cen, 8.575. 6. Alyson Krug, Bis, 8.525.

Beam: 1. Teah Schulte, Cen, 9.175. 2. Alyson Krug, Bis, 9.000. 3. (tie) Alexa Evanger, Leg, 8.800, Taryn Swanson, GF, 8.800 and Anna Wicklow, FD, 8.800. 6. (tie) Keelie Ehlert, Far, 8.575 and Joanne Lee, Leg, 8.525.

Floor: 1. Alyson Krug, Bis, 9.125. 2. Haley Conklin, Min, 9.100. 3. Keira Davis, Min, 9.050. 4. Keelie Ehlert, Far, 8.975. 5. Joanne Lee, Leg, 8.850. 6. Delani Barrett, GF, 8.750.

Bars: 1. Joanne Lee, Leg, 9.025. 2. Teah Schulte, Cen, 8.950. 3. (tie) Corrina Ugland, Cen, 8.625 and Haley Conklin, Min, 8.625. 5. (tie) Alexa Evanger, Leg, 8.400 and Alyson Krug, Bis, 8.400.

COLLEGE BASKETBALL

MINNESOTA-DULUTH 77, UNIVERSITY OF MARY 64

U-Mary;33;31;--;64

UMD;42;35;--;77

U-MARY - Kai Huntsberry 19, Gertautas Urbonacivius 10, Jacob Jackson 9, Kam Warrens 8, Kade Amundson 6, Deven Franks 3, Josh Sipes 3, Treyton Mattern 2, Regan Tollefson 2, Veljko Radakovic 2. Totals: 27-61 FG, Three-pointers: 5-19 (Warrens 2, Huntsberry, Sipes, Jackson), 5-7 FT, 24 Rebounds (Jackson 7), 20 Fouls, 13 Assists (Huntsberry 3), 10 Turnovers, 5 Steals (Warrens 2).

MINNESOTA-DULUTH - Drew Blair 22, Joshua Brown 21, Austin Andrews 13, Charlie Katona 8, Jack Middleton 7, Zach Lea 2, Jacob Shields 2, Lincoln Meister 2. Totals: 24-48 FG, Three-pointers: 6-19 (Blair 3, Brown 2, Middleton), 23-26 FT, 25 Rebounds (Andrews 7), 12 Fouls, 5 Assists, 11 Turnovers, 4 Steals (Katona 2).

Records: U-Mary 2-3 NSIC, 3-7 overall; Minnesota-Duluth 5-0, 11-0.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

MINNESOTA-DULUTH 73, U-MARY 67

U-Mary;13;27;49;67

Minnesota-Duluth;24;43;52;73

U-MARY – Lexie Schneider 21, Megan Voit 10, Ryleigh Wacha 9, Macy Williams 6, Megan Zander 5, Ellie Hasz 5, Reese Wishart 4, Carly Kottsick 3, Addison Rozell 2, Moriku Hakim 2. Totals: 25-51 FG, Three-pointers: 7-14 (Voit 3, Williams, Zander, Hasz, Kottsick), 10-16 FT, 31 Rebounds (Schneider 9), 18 Fouls, 14 Assists (Wacha 3, Williams 3), 15 Turnovers, 9 Steals (Zander 3).

MINNESOTA-DULUTH – Payton Kahl 12, Sarah Grow 12, Brooke Olson 11, Taytum Rhoades 10, Madelyn Granica 10, Ann Simonet 8, Maesyn Thiesen 5, Kaylee Nelson 5. Totals: 25-60 FG, Three-pointers: 8-20 (Kahl 2, Rhoades 2, Olson, Granica, Simonet, Thiesen), 15-20 FT, 33 Rebounds (Olson 8), 13 Fouls, 21 Assists (Rhoades 7), 11 Turnovers, 8 Steals (Kahl 3).

Records: U-Mary 6-7, 1-4 NSIC; Minnesota Duluth 6-3, 4-1 NSIC.

COLLEGE HOCKEY

NORTH DAKOTA 4, COLORADO COLLEGE 1

North Dakota;1;1;2;--;4

Colorado College;1;0;0;--;1

First period: 1. CC, Matthew Gleason (Tyler Coffey, Stanley Cooley), 7:55, (pp). 2. UND, Louis Jamernik (unassisted), 8:42.

Second period: 3. UND, Gavin Hain (Connor Ford, Riese Gaber), 8:59, (pp).

Third period: 4. UND, Tyler Kleven (unassisted), 19:13, (en). 5. UND, Jamernik (Ford), 19:42, (en).

Goaltender saves: UND – Jakob Hellsten 23. CC – Matt Vernon 25.

Penalties: UND – 6 for 12 minutes. CC – 6 for 12 minutes.

Records: North Dakota 13-6-0, 8-2-0 NCHC; Colorado College 3-10-3, 1-6-1 NCHC.

N.D. SCORES

College football

NDSU 27, East Tennessee State 3

College men's basketball

Eastern Washington 76, North Dakota 60

Jamestown 83, Mount Marty University 51

Minnesota-Duluth 77, U-Mary 64

St. Cloud State 82, Minot State 67

College women's basketball

Jamestown 73, Mount Marty University 46

Minnesota-Duluth 73, U-Mary 67

Marquette 89, North Dakota 65

St. Cloud State 71, Minot State 50

College men's hockey

Minot State 4, Jamestown D-I 3

North Dakota 4, Colorado College 1

College women's hockey

Minot State 3, Dakota College at Bottineau 1

College wrestling

NDSU 34, Buffalo 7

High school boys basketball

Alexander 38, Divide County 30

Beach 60, New Town 23

Center-Stanton 54, Strasburg-Zeeland 35

Central Cass 50, May-Port-CG 45

Flasher 71, Kidder County 46

Harvey-Wells County 62, Rolette 36

Heart River 65, Solen 52

Hettinger-Scranton 52, Napoleon-Gackle-Streeter 49

Kindred 53, Dilworth-Glyndon-Felton 44

Legacy 44, Williston 36

Lisbon 40, Linton-HMB 36

Minot 76, Devils Lake 50

North Border 65, Central Cass 54

Shiloh Christian 56, Dickinson Trinity 35

Surrey 67, Garrison 53

Thompson 56, New Rockford-Sheyenne 53

Tioga 56, Max 48

Turtle Mountain Community 81, Dickinson 78

Washburn 55, Parshall 47

High school girls basketball

Bowman County 53, Beulah 49

Center-Stanton 54, Standing Rock 45

Central Cass 69, May-Port-CG 32

Edgeley-Kulm-Montpelier 56, Carrington 26

Enderlin 62, Barnes County North 19

Flasher 39, New Salem-Almont 31

Four Winds-Minnewaukan 66, Dunseith 40

Glen Ullin-Hebron 47, Beach 35

Griggs County-Midkota 48, Ellendale 35

Hettinger-Scranton 47, Heart River 36

Kidder County 33, Grant County 25

Killdeer 38, Richardton-Taylor 30

Kindred 87, Dilworth-Glyndon-Felton (Minn.) 22

LaMoure-Litchville-Marion 55, Sargent County 42

Medina-Pingree-Buchanon 48, Napoleon-Gackle-Streeter 37

Minot 90, Dickinson 57

Mohall-Lansford-Sherwood 66, Towner-Granville-Upham 27

Park River-Fordville-Lankin 51, Larimore 31

Shiloh Christian 67, Dickinson Trinity 43

South Border 63, Warwick 34

St. John 66, Bottineau 54

Stanley 65, New England 53

Wyndmere-Lidgerwood 59, Maple River 50

High school boys hockey

Dickinson 3, Minot 2 (SO)

May-Port Area 4, Bottineau-Rugby 0

West Fargo Sheyenne 3, West Fargo 0

Williston 5, International Falls 3

High school girls hockey

Bismarck 6, Fargo North-South 5 (OT)

Dickinson 8, Devils Lake 4

Fargo Davies 4, Minot 3

Jamestown 9, Williston 2

Mandan 4, Grand Forks Central/Red River 0

High school boys swimming

Minot 131, Bismarck 55

Minot 143, Legacy 41

High school boys wrestling

Friday

Carrington 59, Napoleon 12

Grafton 45, Minot Bishop Ryan 24

Minot 31, Carrington 24

Minot 55, Grafton 12

Minot Bishop Ryan 36, Napoleon 33

New Salem 52, Carrington 14

New Salem 69, Grafton 6

New Salem 40, Minot 34

New Salem 52, Pembina County North 15

Pembina County North 52, Minot Bishop Ryan 21

Pembina County North 39, Carrington 31

Pembina County North 69, Napoleon 11

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0