Area Scores: April 29

CLASS A BASEBALL

DICKINSON 11-5, ST. MARY’S 2-2

Dickinson 11, St. Mary’s 2

Dickinson;300;205;1;--;11;13;0

St. Mary’s;000;200;0;--;2;6;1

Jaden Bast, Jace Kovash (6) and Landon Olson; Landon Gerving, Holden Mercer (6) and Hank Barry. W – Bast. L – Gerving. HR – None.

Highlights: Dickinson – Carson Weller 4-for-5, 2 R, 3 RBIs; Troy Berg 1-for-2, 2 H; Aiden Haich 1-for-3, double, R, 2 RBIs; Bast 2-for-4, R, RBI; Drew Kovash 2-for-4, 2 RBIs; Olson 2-for-4, 3 R; Isaac Daley 1-for-4, double, R, 2 RBIs. St. Mary's – Matthew Porter 1-for-4, R; Preston Bartsch 1-for-3, R, RBI; Tommy Kraljic 1-for-2; Harrison Reichert RBI; Holden Mercer 1-for-1; Barry 1-for-3.

Dickinson 5, St. Mary’s 2

Dickinson;200;200;1;--;5;10;0

St. Mary’s;000;000;2;--;2;3;2

Aiden Haich, Britton Cranston (6), Troy Berg (7) and cather N/A; Kayden Larson, Casey Fischer (6) and Logan Herman. W – Haich. L – Larson. Save – Berg. HR – None.

Highlights: Dickinson – Isaac Daley 2-for-3; Jeremiah Jilek 1-for-2, double, 2 RBIs; Cranston 2-for-2, R; Carson Weiler 1-for-3, double; Bast 1-for-3, double, R. St. Mary's – Holden Mercer 1-for-3, RBI; Preston Bartsch R; Tommy Kraljic R; Connor Schatz 1-for-2; Ben Zenker 1-for-1, 2 RBIs.

Records: Dickinson 10-2, 5-1 West Region; St. Mary’s 3-7, 2-4 West Region.

CENTURY 10, WATFORD CITY 0 (5 INNINGS)

Watford City;000;00;--;0;0;4

Century;302;32;--;10;12;3

Jordan Doty, Carson Voll (4) and Kanyon Tschetter; Luke Pengilly, Carson Motschenbacher (3), Joe LaDuke (5) and Maxon Vig. W -- Pengilly. L -- Doty. HR – None.

Highlights: Century – Gavin Lill 3-for-4, 2 2B, 3 R, 2 RBIs; Motschenbacher 3-for-3, 3 R, RBI, 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO; Carter Krueger 1-3 RBI; Seth Dietz 1-for-2, R, 2 RBI, SB; Joe LaDuke 1-2 R; Tate Erickson 1-1 R; TJ Olson 1-1; Luke Pengilly 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO.

Records: Watford City 2-10, 0-8 West Region; Century 5-3, 4-1 West Region.

CLASS A SOFTBALL

WEST FARGO 10-10, CENTURY 0-0

West Fargo 10, Century 0

Century;000;000;0;--;0;6;2

West Fargo;061;003;x;--;10;8;0

Ashlyn Schumacher and Grace Grimm. Emma Johnson and Mara Lick. W--Johnson. L--Schumacher. HR--WF: Johnson.

Highlights: Century -- Ashlyn Schumacher 1-3. WF -- Emma Johnson 3-3 HR, 5 RBI; Kaitlyn Kackman 2-3 3 R.

West Fargo 10, Century 0

Century;000;000;--;0;3;3

West Fargo;401;005;--;10;10;1

Malory Held and Eve Sheldon. Gracie Wehrily and Maria Luck. W--Wehrily. L--Held.

Highlights: Century -- Paige Pengilly 1-3. WF -- Courtney Dockter 3-3 2 R, 4 RBI.

Records: West Fargo 4-1; Century 0-10.

JAMESTOWN 13-12, MANDAN 2-2

Jamestown 13, Mandan 2

Mandan;101;00;--;2;4;4

Jamestown;063;4x;--;13;5;0

Jenna Wandler, LaReena Mosbrucker and Savannah Gustavsson. Nold and Jenna Fischer. W—Nold. L—Wandler.

Highlights: Mandan – Wandler 1-3 R; Andi Borchers 1-2 2B, RBI; Wandler 1-2 RBI; Gange 0-2 R; Joseph 1-2 R, 3 RBI; Fischer 2-3 3 RBI; Nold 1-1 R, RBI.

Jamestown 12, Mandan 2

Mandan;200;000;--;2;6;4

Jamestown;022;062;--;12;13;1

Andi Borchers, Jayli Wandler (5) and Gustavsson. Katie Falk and Nold. W—Falk. L—Borchers. HR—Jamestown: Nold.

Highlights: Mandan – Jenna Wandler 1-2 R; Mosbrucker 1-3 2B, 2 RBI. Jamestown – Falk 4-4 3 R, RBI; Nold 3-3 HR, 3 R, 2 RB.

Records: Jamestown 9-3 overall, 9-5; Mandan 0-2 West Region, 0-6 overall.

CLASS B BASEBALL

HAZEN 5-12, HETTINGER-SCRANTON 4-5

Hazen 5, Hettinger-Scranton 4

H-S;100;300;0;--;4;7;0

Hazen;003;020;x;--;5;5;1

Greff, Pierce (6) and UA. Tyson Wick, Mason Wick and Leviticus Zempel. W--M.Wick. L--Greff.

Highlights: H-S -- Joseph Perkins 2-4; Oscar Perkins 1-2 2B, R, RBI; Tanner Blackwell 2-3 R; Malachi Dilse 1-3 2 RBI. Hazen -- T.Wick 1-2 R; Kade Goebel 1-3 R; Dawson Bruner 1-3 R, RBI; Brayden Haack 1-3 RBI; M. Wick 3 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 1 SO.

Hazen 12, Hettinger-Scranton 5

H-S;002;30;--;5;9;3

Hazen;730;2x;--;12;6;1

Clapper, Wilson (3) and Frank. Krause, Holen (4) and Haack. W--Krause. L--Ckapper. HR--Hazen: Haack.

Highlights: H-S -- Defoe 2-4 R; Clapper 2-3 R; Erickson 2-3 R, 2 RBI. Hazen -- Zempel 1-2 R; Koebel 1-1 3B, R, RBI; Sayler 1-1 RBI; Haack 1-1 HR, 2 R, 2 RBI; Krause 3 IP, 7 H, 2 R (0 ER), 1 BB, 1 So; Holen 2 IP, 2 H, 3 R (0 ER), 2 BB, 1 SO.

GIRLS SOCCER

MANDAN 1, CENTURY 1

First half: 1. Mandan, Rylie Kalberer (Janessa Dillmann), 8:59.

Second half: 2. Century, Kiana Pollert (Ashlyn Davison), 48:35.

Goalkeeper saves: Mandan – Quinn Carter 4. Century – Olivia Schuchard 8.

Records: Mandan 2-1-1 West Region, 2-1-1 overall; Century 2-3-1, 2-3-1.

GIRLS TENNIS

MINOT 8, BISMARCK 1

Singles

No. 1: Eden Olson, Minot def. Grace Haider, 6-1, 6-1. No. 2: Sofia Egge, Minot def. Sydney Hall, 6-0, 6-0. No. 3: Hallet Matson, Minot def. Peyton Kovash, 6-3, 6-1. No. 4: Sidney Ressler, Minot def. Megan Richter, 6-0, 2-6, 10-7. No. 5: Sienna Ronning, Minot def. Jessica Schuh, 6-1, 6-1. No. 6: Sabryn Ronning, Minot def. Grace Gross, 6-0, 6-2.

Doubles

No. 1: Olson/Ressler def. Haider/Kovash, 7-5, 6-0. No. 2: Egge/Ronning def. Hall/Schuh, 6-1, 6-2. No. 3: Richter/Jami Bachmeier, BHS def. Ronning/Emma Scheeler, 6-4, 6-4.

Records: Minot 1-0 West Region, 5-0 overall; Bismarck 0-2, 1-3.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

ST. MARY’S 7, JAMESTOWN 2

Singles

1. Phoene Olso, James, def. Elizabeth Bichler 6-0, 6-0. 2. Brooke Haas, SM, def. Grace Lefevre 6-1, 6-1. 3. Katrina Hellman, SM, def. Mya Henderson 6-1, 6-1. 4. Mary Richter, SM, def. Bria Nieswaaf 6-2, 6-3. 5. Katie peyerl, SM, def. Sofia Williams 6-4, 4-6, 10-8. 6. Gabbi Mann, SM, def. Isabel Lefevre 6-1, 6-1.

Doubles

1. Olson-Nieswaag, James, def. Bichler-Haas 6-4, 7-6 (7-2). 2. Hellman-Peyerl, SM, def. Henderson-Williams 6-3, 6-0. 3. Richter-Mann, SM, def. G.Lefevre-T.Lefevre 7-6 (10-8), 6-1.

Records: St. Mary's 3-0 West Region, 4-1 overall; 0-2, 0-5.

NAHL

ROBERTSON CUP PLAYOFFS

Divisional semifinals

(Best of 5)

Thursday, April 21

Anchorage 2, Springfield 1

Friday, April 22

St. Cloud 4, Bismarck 1

Jamestown 2, Johnstown 1, 2 OTs

Northeast 4, New Jersey 1

Anchorage 2, Springfield 1

Aberdeen 4, Austin 2

Lone Star 1, Shreveport 0

Wichita Falls 4, New Mexico 3

Fairbanks 3, Minnesota Wilderness 2, OT

Saturday, April 23

Bismarck 2, St. Cloud 1, 2 OTs (series tied 1-1)

Johnstown 3, Jamestown 1

New Jersey 6, Northeast 2 (series tied 1-1)

Aberdeen 3, Austin 2 (Aberdeen leads series 2-0)

Lone Star 3, Shreveport 2 (Lone Star leads series 2-0)

New Mexico 2, Wichita Falls 1 (series tied 1-1)

Fairbanks 7, Minnesota Wilderness 1 (Fairbanks leads series 2-0)

Sunday, April 24

Anchorage 4, Springfield 3, OT (Anchorage wins series 3-0)

Thursday, April 28

Johnstown 5, Jamestown 4 (Johnstown leads series 2-1)

Friday, April 29

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Northeast

Lone star at Shreveport

Fairbanks at Minnesota Wilderness

New Mexico at Wichita Falls

Austin at Aberdeen

Saturday, April 30

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m.

Johnstown at Jamestown

New Jersey at Northeast

Lone Star at Shreveport, if necessary

Fairbanks at Minnesota Wilderness, if necessary

New Mexico at Wichita Falls

Austin at Aberdeen, if necessary

Sunday, May 1

Fairbanks at Minnesota Wilderness, if necessary

Jamestown at Johnstown, if necessary

Northeast at New Jersey, if necessary

Monday, May 2

Bismarck at St. Cloud, 6:30 p.m., if necessary

Shreveport at Lone Star, if necessary

Wichita Falls at New Mexico, if necessary

Aberdeen at Austin, if necessary

N.D. SCORES

THURSDAY

College baseball

College softball

Mayville State 7, Valley City State 6

Valley City State 2, Mayville State 1

High school baseball

Bottineau 14, Rugby 4

Century 10, Watford City 0, 5 innings

Grand Forks Central 9, Valley City 1

LaMoure-Litchville-Marion 10, Midkota 0

West Fargo 22, Fargo Davies 0

Legacy 8, Mandan 4

High school softball

Dickinson 10, Watford City 3

Dickinson 28, Watford City 7

Fargo North 17, Devils Lake 2

Grand Forks Central 16, Fargo Shanley 6

Grand Forks Red River 12, Fargo Davies 8

Thompson 7, Grafton 0

West Fargo Sheyenne 14, Valley City 13

High school girls soccer

Fargo Davies 3, West Fargo Sheyenne 0

Fargo North 0, West Fargo 0

Fargo Shanley 4, Grand Forks Central 0

Grand Forks Red River 4, Fargo South 0

High school girls tennis

Century 5, Dickinson 4

