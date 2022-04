Area Scores: April 23

CLASS A BASEBALL

MOORHEAD 20-10, CENTURY 10-2

Moorhead 20, Century 10, 6 innings

Century;011;044;--;10;7;3

Moorhead;201;188;--;-20;13;4

Joe LaDuke, Luke Pengilly (2), Carson Motschenbacher (4), Zac Brackin (4), Sid Olmsted (5), Carter Krueger (6) and Tyler Kleinjan. Gavin Quade, Allbritton (6) and Wyatt Tweet. W--Quade. L--Motschenbacher. HR--Moorhead: Tweet.

Highlights: Century -- Olmsted 1-1 R; Noah Riedinger 1-3; Carter Krueger 0-2 3 R; Gavin Lill 1-3 2B, 2 R, 2 RBI; Kleinjan 1-1 RBI; Seth Dietz 3-4 2B, 3 RBI; Pengilly 2 2/3 IP, 3 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 3 SO. Moorhead -- Zach Taft 3-4 2B, 3 R, 2 RBI; Tweet 3-4 HR, 2 B, 4 RBI; Quade 5 IP, 3 H, 6 R (1 ER), 6 BB, 9 SO.

Moorhead 10, Century 2

Century;000;02;--;4;2;8

Moorhead;107;4x;--;12;6;4

Noah Riedinger, Seth Dietz (3), Gavin Lill (4) and Tyler Kleinjan, Maxon Vig (4). Ignacio Delgado, Gavin Gast (1) and Tweet. W--Gast. L--Riedinger.

Highlights: Century -- Lill 1-3 2B, R; Carter Krueger 1-3 2B, RBI; Seth Dietz 2-3. Moorhead -- Taft 1-1 2 R, 2 RBI.

Records: Century 3-2.

COLLEGE WOMEN’S TENNIS

MINNESOTA STATE-MANKATO 4, U-MARY 2

NSIC Tournament quarterfinals

At Sioux Falls, S.D.

Singles: 1. Tristen Bryant-Otake, MSUM, def. Chloe Chong 6-2, 6-2. 2. Avery Stillwell, MSUM, vs. Ilona Freitag, UM, 6-3, 6-6 (unfinished). 3. Doaa Farouk Mohamed, UM, def. Elizabeth Felderman 6-2, 6-3. 4. Hana Minisy, MSUM, def. Emily Needham 6-3, 6-3. 5. Taylor Julsrud, MSUM, def. Heidi Jacobson 6-1, 6-4. 6. Bryn Psooy, MSUM, def. Callie McDonald 7-6 (7-2), 6-2.

Doubles: 1. Avery Stilwell-T Bryant-Otake, MSMU, def. Chong-Freitag 6-3. 2. Farouk-Mohamed, UM, def. Felderman-Minisy 6-3. 3. Jacobson-McDonald, UM, def. Julsrud-Psooy 6-4.

Records: Minnesota-Mankato 16-9; University of Mary 9-7.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

LEGACY 4, BISMARCK 1

Singles: 1. Aleah McPherson, Leg, def. Sydney Hall 10-1. 2. Abby Meier, Leg, def. Olivia Koch 10-0. 3. Cambrya Kraft, Leg, def. Alexis Burckhard 10-0.

Doubles: 1. Grace Haider-Peyton Kovash, Bis, def. Chelsa Krom-Anna Sorensen 11-9. 2. Brooklyn Sand-Halle Seversen, Leg, def. Jessica Schuh-Jami Bachmeier 10-8.

ST. MARY’S 4, MANDAN 1

Singles: 1. SophiaFelderman, Man, def. Brooke Haas 10-4. 2. Katrina Hellman, SM, def. Brenna Schock 10-1. 3. Katie Peyerl, SM, def. Allie Ereth 10-2.

Doubles: 1. Elizabeth Bichler-Gabbi Mann, SM, def. Alyssa Olson-Audrey Duppong 10-6. 2. Mary Richter-Claire Vetter, SM, def. Kenna Meschke-Lauren Katzung 10-3.

BISMARCK 4, MANDAN 1

Singles: 1. Peyton Kovash, Bis, def. Alussa Olson 10-3. 2. Jessica Schuh, Bis, def. Audrey Duppong 10-7. 3. Jami Bachmeier, Bis, def. Noelle DeRosier 10-5.

Doubles: 1. Grace Haier-Sydney Hall, Bis, def. Sophia Felderman-Allie Ereth 10-5. 2. Brenna Schock-Taylor Adamski, Man. Def. Alexis Burckhard-Olivia Koch 10-4.

INDOOR FOOTBALL

STANDINGS

Eastern

Team;W-L

Frisco;4-1

Iowa;3-1

Massachusetts;3-1

Bismarck;3-2

Sioux Falls;3-3

Quad City;2-3

Green Bay;1-4

Western

Team;W-L

Arizona;5-0

Northern Arizona;3-1

Duke City;2-3

Vegas;2-3

Tucson;1-3

San Diego;1-4

Bay Area;1-5

Friday, April 22

Sioux Falls 49, Bay Area 27

Saturday, April 23

Quad City at Bismarck, 7:05 p.m.

Iowa at Massachusetts

Duke City at Frisco

Northern Arizona at Tucson

Sunday, April 24

Vegas at Green Bay

NAHL

ST. CLOUD 4, BISMARCK 1

At St. Cloud, Minn.

Bismarck;1;0;0;--;1

St. Cloud;2;1;1;--;4

First period: 1. St. Cloud, Blake Perbix (Broten Sabo, Gramm McCormack), 4;28. 2. Bismarck, Ryan Taylor (Jake McLean), 12:09. 3. St. Cloud, Sabo (Ethan Benz), 14:12.

Second period: 4. St. Cloud, Nick Young, 6:08.

Third period: 5. St. Cloud, Perbix (Evan Murr, Ryan O’Neill), 16:14.

Goaltender saves: Bismarck – Oskar Spinnars Nordin 13-14-9--36. Tomas Bolo 8-6-9—23.

Penalties: Bismarck – 3 for 6 minutes. St. Cloud – 2 for 4 minutes.

Records: St. Cloud leads best-of-five 1-0.

Game 2: Saturday, 7 p.m., St. Cloud.

ROBERTSON CUP PLAYOFFS

Divisional semifinals

(Best of 5)

Thursday, April 21

Anchorage 2, Springfield 1

Friday, April 22

St. Cloud 4, Bismarck 1 (St. Cloud leads series 1-0)

Northeast 4, New Jersey 1, (Northeast leads series 1-0)

Anchorage 2, Springfield 1 (Anchorage leads series 2-0)

Aberdeen 4, Austin 2 (Aberdeen leads series 1-0)

Lone Star 1, Shreveport 0 (Lone Star leads series 1-0)

Wichita Falls 4, New Mexico 3 (Wichita Falls leads series 1-0)

Jamestown 2, Johnstown 1, 2 OT (Jamestown leads series 1-0)

Minnesota Wilderness at Fairbanks (n)

Saturday, April 23

Bismarck at St. Cloud, 7 p.m.

Jamestown at Johnstown

Northeast at New Jersey

Aberdeen at Austin

Shreveport at Lone Star

Wichita Falls at New Mexico

Minnesota Wilderness at Fairbanks

Sunday, April 24

Anchorage at Springfield

Minnesota Wilderness at Fairbanks

Thursday, April 28

Johnstown at Jamestown

Friday, April 29

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Northeast

Lone star at Shreveport

Fairbanks at Minnesota Wilderness

New Mexico at Wichita Falls

Austin at Aberdeen

Springfield at Anchorage, if necessary

Saturday, April 30

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m., if necessary

Johnstown at Jamestown, if necessary

New Jersey at Northeast, if necessary

Lone Star at Shreveport, if necessary

Fairbanks at Minnesota Wilderness, if necessary

New Mexico at Wichita Falls, if necessary

Austin at Aberdeen, if necessary

Springfield at Anchorage, if necessary

Sunday, May 1

Fairbanks at Minnesota Wilderness, if necessary

Jamestown at Johnstown, if necessary

Northeast at New Jersey, if necessary

Springfield at Anchorage, if necessary

Monday, May 2

Bismarck at St. Cloud, 6:30 p.m., if necessary

Shreveport at Lone Star, if necessary

Wichita Falls at New Mexico, if necessary

Aberdeen at Austin, if necessary

N.D.SCORES

FRIDAY

High school baseball

Minot 6, Watford City 3

Minot 4, Watford City 1

Moorhead, Minn. 20, Bismarck Century 10

Moorhead, Minn. 10, Bismarck Century 2

Shiloh Christian 7, Washburn-Wilton-Center-Stanton 6

High school girls soccer

Bismarck Legacy 2, Bismarck St. Mary’s 0

Fargo Shanley 4, Fargo South 1

Minot 4, Jamestown 0

West Fargo 1, Grand Forks Red River 0

West Fargo Sheyenne 4, Grand Forks Central 1

High school girls tennis

Bismarck Legacy 4, Bismarck 1

Bismarck St. Mary’s 4, Mandan 1

Bismarck 4, Mandan 1

College women’s tennis

Minnesota State-Mankato 4, Mary 2

