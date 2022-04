Area Scores: April 20

HIGH SCHOOL BASEBALL

BISMARCK 5-13, WATFORD CITY 4-0

Bismarck 5, Watford City 1

Bismarck;203;000;0;--;5;10;1

Watford City;000;000;4;--;4;9;0

Tony Burkey and Cole Jahner, Judd Johnsrud, Hunter Cowen (4) and Kanyon Tschetter. W – Burkey. L – Johnsud. HR – None.

Highlights: Bis – Caden Fisher 2-for-3, R; Conner Harvison 1-for-2, RBI; Tanner Groseclose 1-for-3; Hunter Acker R; Jahner RBI; Jake Hettinger 1-for-2, R; Tate Schaner 1-for-2, R; Burkey 1-for-1; Carson Braun 1-for-1, RBI; Matt Stecker 1-for-1, R, RBI. Will – Jason Hogue 1-for-3, R; Tyesn Kuchenbuck 1-for-3, 2 RBIs; Carson Voll 1-for-2, R; Neil Dahl, 2-for-3, R; Gabe Smith 2-for-2, R; Landon Ledahl 1-for-3, R, RBI.

Bismarck 13, Williston 0 (5 innings)

Bismarck;600;07;--;13;14;0

Watford City;000;00;--;0;4;1

Tate Schaner and Cole Jahner; Jordan Doty, Colton Hefenbagle (4), Carson Voll (5) and Kanyon Tschetter. W – Schaner. L – Doty. HR – None.

Highlights: Bis – Caden Fisher 3-for-4, 2 R; Hunter Acker 1-for-4, R, 2 RBIs; Jahner 4-for-4, double, triple, 2 R, 2 RBIs; Matt Stecker 1-for-3, 2 R, RBI; Gannon Swanson 1-for-2, 2 R, RBI; Carson Braun 1-for-3, double, R, RBI; Tony Burkey 1-for-3, R; Grady Swanson 1-for-3, R, 3 RBIs; Ty Sanders 1-for-2, double, R, RBI. Will – Neil Dal 1-for-2, double.

COLLEGE BASEBALL

NSIC STANDINGS

Team;Conf.;Overall

Minnesota State-Mankato;20-3;27-5

Augustana;19-4;20-7-1

St. Cloud State;15-4;23-10

Minot State;13-6;19-15

Wayne State;10-9;16-17

Sioux Falls;13-12;21-19

Northern State;7-7;12-15

Winona State;7-8;9-17

Minnesota-Duluth;8-10;14-17

U-Mary;8-11;16-18

Concordia-St. Paul;9-14;15-20

Upper Iowa;7-13;9-22

Minnesota-Crookston;4-10;12-21

Bemidji State;2-16;5-27

Southwest Minn. St.;1-16;8-21

Tuesday, April 19

Minnesota State-Mankato 6, Concordia-St. Paul 1

Minnesota State-Mankato 11, Concordia-St. Paul 0

Upper Iowa 4, Sioux Falls 3

Sioux Falls 7, Upper Iowa 6

William Jewell (Mo.) 22, Wayne State 14

Wednesday, April 20

Northern State at St. Cloud State (DH)

Augustana at Winona State (DH)

Thursday, April 21

Mary at Bemidji State (DH)

Minnesota-Crookston at Minnesota-Duluth (DH)

Minot State at Southwest Minnesota State (DH)

NAHL

STANDINGS

Central Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

y-St. Cloud;41;16;3;85

x-Austin;31;23;6;68

x-Aberdeen;31;24;5;67

x-Bismarck;29;27;4;62

Minot;28;29;3;59

North Iowa;22;28;10;54

East Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

y-New Jersey;41;16;3;85

x-Johnstown;34;20;6;74

x-Jamestown;35;22;3;73

x-Northeast;35;24;1;71

Maryland;29;19;12;70

Maine;22;27;11;55

Danbury;12;42;6;30

Midwest Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

y-Fairbanks;37;20;3;77

x-Springfield;36;20;4;76

x-Anchorage;33;19;8;74

x-Minnesota Wilderness;35;23;2;72

Janesville;34;25;1;69

Minnesota Magicians;25;26;9;59

Chippewa;25;31;4;54

Kenai River;14;41;5;33

South Division

Team;W;L;OT/SL;Pts

z-Lone Star;38;12;10;86

x-New Mexico;38;17;5;81

x-Wichita Falls;35;17;8;78

x-Shreveport;34;21;5;73

Odessa;29;26;5;63

Amarillo;27;29;4;58

Corpus Christi;25;32;3;53

El Paso;15;41;4;34

x-clinched playoff berth

y-clinched division title

z-clinched league title

Robertson Cup playoffs

Divisional semifinals

(Best of 5)

Thursday, April 21

Anchorage at Springfield

Friday, April 22

Bismarck at St. Cloud, 7 p.m.

Jamestown at Johnstown

Northeast at New Jersey

Anchorage at Springfield

Aberdeen at Austin

Shreveport at Lone Star

Wichita Falls at New Mexico

Minnesota Wilderness at Fairbanks

Saturday, April 23

Bismarck at St. Cloud, 7 p.m.

Jamestown at Johnstown

Northeast at New Jersey

Aberdeen at Austin

Shreveport at Lone Star

Wichita Falls at New Mexico

Minnesota Wilderness at Fairbanks

Sunday, April 24

Anchorage at Springfield

Minnesota Wilderness at Fairbanks

Thursday, April 28

Johnstown at Jamestown

Friday, April 29

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m.

New Jersey at Northeast

Lone star at Shreveport

Fairbanks at Minnesota Wilderness

New Mexico at Wichita Falls

Austin at Aberdeen

Springfield at Anchorage, if necessary

Saturday, April 30

St. Cloud at Bismarck, 7:15 p.m., if necessary

Johnstown at Jamestown, if necessary

New Jersey at Northeast, if necessary

Lone Star at Shreveport, if necessary

Fairbanks at Minnesota Wilderness, if necessary

New Mexico at Wichita Falls, if necessary

Austin at Aberdeen, if necessary

Springfield at Anchorage, if necessary

Sunday, May 1

Fairbanks at Minnesota Wilderness, if necessary

Jamestown at Johnstown, if necessary

Northeast at New Jersey, if necessary

Springfield at Anchorage, if necessary

Monday, May 2

Bismarck at St. Cloud, 6:30 p.m., if necessary

Shreveport at Lone Star, if necessary

Wichita Falls at New Mexico, if necessary

Aberdeen at Austin, if necessary

INDOOR FOOTBALL

STANDINGS

Eastern

Team;W-L

Frisco;3-1

Iowa;3-1

Massachusetts;3-1

Bismarck;2-2

Quad City;2-3

Sioux Falls;2-3

Green Bay;1-4

Western

Team;W-L

Arizona;5-0

Northern Arizona;3-1

Duke City;2-3

Vegas;2-3

Tucson;1-2

Bay Area;1-3

San Diego;1-4

Monday, Friday 18

Bismarck 76, Bay Area 46

Friday, April 22

Bay Area at Sioux Falls

Saturday, April 23

Quad City at Bismarck, 7:05 p.m.

Iowa at Massachusetts

Duke City at Frisco

Northern Arizona at Tucson

Sunday, April 24

Vegas at Green Bay

N.D. SCORES

TUESDAY

High school baseball

Bismarck 5, Watford City 4

Bismarck 13, Watford City 0

High school girls soccer

Bismarck 9, Williston 0

Jamestown 2, Bismarck Century 0

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0