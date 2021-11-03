State Obituaries - Nov. 3, 2021

ALEXANDER -- Marsha Abelmann, 74.
BOWBELLS -- Gary Ruhnke, 81.
CARRINGTON -- Linda Deede, 74.
COOPERSTOWN -- James Lura, 95.
DICKINSON -- Dorothy Tuhy, 90.
DRAYTON -- Roger Mattson, 83.
EDGELEY -- Kent Meidinger, 55.
EMERADO -- Charles Mauk Jr., 79.
FAIRFIELD -- Lynette Kessel, 57.
FARGO -- Mary Clarke, 69; Robert Crowe, 70; Judy Martinson, 83.
FULLERTON -- Jeanne Glynn, 85.
MCHENRY -- LuVerne Hoyt, 83.
MINOT -- Danielle Arriola, 34; Tanner Renfrow, 18.
REEDER -- Bruce Kadrmas, 66.
TIOGA -- Alice Sathre, 99.
WEST FARGO -- Donelle Nitzkorski, 59; Agnes Rieniets, 87; Kaeden Steiner, 15.
WILLISTON -- Thelma Hagen, 81.