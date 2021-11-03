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State Obituaries - Nov. 3, 2021

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ALEXANDER -- Marsha Abelmann, 74.

BOWBELLS -- Gary Ruhnke, 81.

CARRINGTON -- Linda Deede, 74.

COOPERSTOWN -- James Lura, 95.

DICKINSON -- Dorothy Tuhy, 90.

DRAYTON -- Roger Mattson, 83.

EDGELEY -- Kent Meidinger, 55.

EMERADO -- Charles Mauk Jr., 79.

FAIRFIELD -- Lynette Kessel, 57.

FARGO -- Mary Clarke, 69; Robert Crowe, 70; Judy Martinson, 83.

FULLERTON -- Jeanne Glynn, 85.

MCHENRY -- LuVerne Hoyt, 83.

MINOT -- Danielle Arriola, 34; Tanner Renfrow, 18.

REEDER -- Bruce Kadrmas, 66.

TIOGA -- Alice Sathre, 99.

WEST FARGO -- Donelle Nitzkorski, 59; Agnes Rieniets, 87; Kaeden Steiner, 15.

WILLISTON -- Thelma Hagen, 81.

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