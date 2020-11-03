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State Obituaries - Nov. 3, 2020

State Obituaries - Nov. 3, 2020

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BUCHANAN -- Angela Prodzinski, 58.

BUFFALO -- Robert Pierce, 82. 

BURLINGTON -- Marilyn Mitchell, 65.

CANDO-- Jon Dircks, 58.

CARPIO -- Ora Askvig, 88.

CAVALIER -- Marlys Brown, 84.

COGSWELL -- William Hayen, 73.

DOYON -- Donald Tronson, 93.

ELLENDALE -- Marvin Teske, 79.

FARGO -- Kim LePage, 62; Lorie Linstaedt, 60; Richard Smith, 74.

GARRISON -- Lawrence Galusha, 92. 

GENESEO -- Rosina Manikowski, 88.

GRAND FORKS -- Richard Gunderson, 85; Allan Kesick, 73.

HILLSBORO -- Alan Ebertowski, 71.

HOPE -- Mason Whitmore 85.

JAMESTOWN -- Lorraine Jorgenson, 93.

KENMORE -- Sylvia Hillestad, 89.

LAMOURE -- Helen Watkins, 86.

MAYVILLE -- Ronald Semmens, 81.

MINOT -- Evelyn Asendorf, 85; Albert Boehm, 87; Donna Haugen, 89; Barry Nicodemus, 70; Margie Sivertson, 80.

NEW ROCKFORD -- Bernice Seibold, 94.

OAKES -- Alfred Anderson, 96; Shirley Peters, 88; Lloyd Ptacek, 93

RICE LAKE -- Duane Baumgartner, 74.

RUGBY -- Elmer Boucher, 83; Claytus Mattern, 77.

SPIRITWOOD -- Charles Meikle, 75.

TOWNER -- James Hanretty, 79.

VELVA -- Helen Hammer, 76.

WEST FARGO -- Rosella Elshaug, 82; Robin Pattee, 61; Ann Tweten, 82.

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