State Obituaries - Nov. 3, 2020

BUCHANAN -- Angela Prodzinski, 58.
BUFFALO -- Robert Pierce, 82.
BURLINGTON -- Marilyn Mitchell, 65.
CANDO-- Jon Dircks, 58.
CARPIO -- Ora Askvig, 88.
CAVALIER -- Marlys Brown, 84.
COGSWELL -- William Hayen, 73.
DOYON -- Donald Tronson, 93.
ELLENDALE -- Marvin Teske, 79.
FARGO -- Kim LePage, 62; Lorie Linstaedt, 60; Richard Smith, 74.
GARRISON -- Lawrence Galusha, 92.
GENESEO -- Rosina Manikowski, 88.
GRAND FORKS -- Richard Gunderson, 85; Allan Kesick, 73.
HILLSBORO -- Alan Ebertowski, 71.
HOPE -- Mason Whitmore 85.
JAMESTOWN -- Lorraine Jorgenson, 93.
KENMORE -- Sylvia Hillestad, 89.
LAMOURE -- Helen Watkins, 86.
MAYVILLE -- Ronald Semmens, 81.
MINOT -- Evelyn Asendorf, 85; Albert Boehm, 87; Donna Haugen, 89; Barry Nicodemus, 70; Margie Sivertson, 80.
NEW ROCKFORD -- Bernice Seibold, 94.
OAKES -- Alfred Anderson, 96; Shirley Peters, 88; Lloyd Ptacek, 93.
RICE LAKE -- Duane Baumgartner, 74.
RUGBY -- Elmer Boucher, 83; Claytus Mattern, 77.
SPIRITWOOD -- Charles Meikle, 75.
TOWNER -- James Hanretty, 79.
VELVA -- Helen Hammer, 76.
WEST FARGO -- Rosella Elshaug, 82; Robin Pattee, 61; Ann Tweten, 82.
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.