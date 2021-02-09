State Obituaries - Feb. 9, 2021

DES LACS -- Jeanette Schaefer, 75.
DICKINSON -- Florian Volesky, 85; Harriet Wehri Ficek, 81.
ELLENDALE -- Eileen Olsen, 76.
FARGO -- Danny Bredell, 73; Beverly Carter, 92; Adam Erickson, 38; Raymond Gerszewski, 71; Mark Holman, 70; James Nelson, 75; Elaine Otterson-Hoefs, 87; Keith Pribbenow, 68; Lelia Sailer, 87.
FORMAN-- Neil Anderson, 85.
GRAND FORKS -- Anthony Glimsdahl, 75; Gale Stahl, 80.
HARVEY -- Barbara Keller, 92.
JAMESTOWN -- Howard Fruhwirth, 79; Edgar Hornung, 93; Janice Martin, 79.
LANKIN -- Debrah Novak, 74.
MCVILLE -- Victoria Haabak, 92; Ione Ringdahl, 97.
MINOT -- Thomas Green Jr, 55; Lillian Vannett, 97; Gilman Vedvig, 93.
MOHALL -- Mark Stromswold, 66.
WAHPETON -- Dennis Broderick, 62.
WALHALLA -- Harvey Clark, 86.
WILLISTON -- Willis Gunlikson, 90.
WILLOW CITY -- Doris Semler, 92.
WYNDMERE -- Brandy Jo Erdmann, 37.