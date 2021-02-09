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State Obituaries - Feb. 9, 2021

State Obituaries - Feb. 9, 2021

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DES LACS -- Jeanette Schaefer, 75.

DICKINSON -- Florian Volesky, 85; Harriet Wehri Ficek, 81.

ELLENDALE -- Eileen Olsen, 76.

FARGO -- Danny Bredell, 73; Beverly Carter, 92; Adam Erickson, 38; Raymond Gerszewski, 71; Mark Holman, 70; James Nelson, 75; Elaine Otterson-Hoefs, 87; Keith Pribbenow, 68; Lelia Sailer, 87.

FORMAN-- Neil Anderson, 85.

GRAND FORKS -- Anthony Glimsdahl, 75; Gale Stahl, 80.

HARVEY -- Barbara Keller, 92.

JAMESTOWN -- Howard Fruhwirth, 79; Edgar Hornung, 93; Janice Martin, 79.

LANKIN -- Debrah Novak, 74.

MCVILLE -- Victoria Haabak, 92; Ione Ringdahl, 97.

MINOT -- Thomas Green Jr, 55; Lillian Vannett, 97; Gilman Vedvig, 93.

MOHALL -- Mark Stromswold, 66.

WAHPETON -- Dennis Broderick, 62.

WALHALLA -- Harvey Clark, 86.

WILLISTON -- Willis Gunlikson, 90.

WILLOW CITY -- Doris Semler, 92.

WYNDMERE -- Brandy Jo Erdmann, 37.

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