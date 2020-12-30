State Obituaries - Dec. 30, 2020

ARTHUR -- Elaine Holm, 77.
DICKINSON -- Pearl Ewoniuk, 96; Mary Freed, 62; Erma Mayer, 85.
FARGO -- Norma Anderson, 86; Nita Foreman, 62; Iona Johnson, 81; Arlene Nelson, 80; Nancy Reger, 54; Tammy Williams, 55.
GLENFIELD -- Timothy Gader, 69.
GRAND FORKS -- Janis Hoff, 85; Gordon Moen, 81; Tim Rygh, 49.
HARVEY -- Merceda Zerr, 89.
LEEDS -- Curtis Munson, 77.
MINOT -- Marie Boeshans, 80; Julie Haaland, 59; Jean Irmen, 68; Peter Jundt, 94.
PENN -- John Peyerl, 79.
SURREY -- Jimmie Swartwout, 80.
WEST FARGO -- Danielle Jones, 38; Denise Rheault, 64.