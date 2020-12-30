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State Obituaries - Dec. 30, 2020

State Obituaries - Dec. 30, 2020

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ARTHUR -- Elaine Holm, 77.

DICKINSON -- Pearl Ewoniuk, 96; Mary Freed, 62; Erma Mayer, 85.

FARGO -- Norma Anderson, 86; Nita Foreman, 62; Iona Johnson, 81; Arlene Nelson, 80; Nancy Reger, 54; Tammy Williams, 55.

GLENFIELD -- Timothy Gader, 69.

GRAND FORKS -- Janis Hoff, 85; Gordon Moen, 81; Tim Rygh, 49.

HARVEY -- Merceda Zerr, 89.

LEEDS -- Curtis Munson, 77.

MINOT -- Marie Boeshans, 80; Julie Haaland, 59; Jean Irmen, 68; Peter Jundt, 94.

PENN -- John Peyerl, 79.

SURREY -- Jimmie Swartwout, 80.

WEST FARGO -- Danielle Jones, 38; Denise Rheault, 64.

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