Funerals Today, March 17

Mary Miller, 94, Dickinson, 9:30 a.m., St. Patrick's Catholic Church, Dickinson. (Stevenson Funeral Home & Crematory, Dickinson)
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Betty Sailer, 84, Pick City, 10 a.m. CDT English Lutheran Church, 146 Main St. West, Hazen. (Barbot Funeral Home, Beulah and Hazen)
Brian Splonskowski, 48, 10 a.m., Church of St. Anne, 1321 Braman Ave, Bismarck.
Thomas Filler, 72, Chaseley, 2 p.m., Church of God, Bowdon. (Hertz Funeral Home, Harvey)
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