Births - Feb. 18

CHI St. Alexius
Daughter, Alex and Jessica Wald, Napoleon, 1:01 p.m. Feb. 10.
Son, Kacy and Travis Vetter, Wishek, 10:30 a.m. Feb. 11.
Daughter, Kyrstin and Julian, Glen Ullin, 6:38 a.m. Feb. 11.
Daughter, Jenna and Nathan Bernhardt, Bismarck, 11:51 a.m. Feb. 11.
You have free articles remaining.
Sanford Health
Daughter, Alli Caldwell and Jay Caldwell, Bismarck, 4:25 a.m. Feb. 12.
Son, Carol Jones and Chase Marthaller, Bismarck, 5:11 a.m. Feb. 12.
Son, Kathyrn Boles and Marcus Renville, Mandan, 7:27 a.m. Feb. 12.
Son, Monica and Jonas Carlisle, Bismarck, 7:02 p.m. Feb. 12.
Son, Natasha and Matthew Nieuwsma, Minot, 12:23 a.m. Feb. 14.
Son, Jenny and Brock Johnson, Bismarck, 7:45 p.m. Feb. 15.