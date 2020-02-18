Births - Feb. 18
BIRTHS

Births - Feb. 18

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CHI St. Alexius 

Daughter, Alex and Jessica Wald, Napoleon, 1:01 p.m. Feb. 10.

Son, Kacy and Travis Vetter, Wishek, 10:30 a.m. Feb. 11.

Daughter, Kyrstin and Julian, Glen Ullin, 6:38 a.m. Feb. 11.

Daughter, Jenna and Nathan Bernhardt, Bismarck, 11:51 a.m. Feb. 11. 

Sanford Health 

DaughterAlli Caldwell and Jay Caldwell, Bismarck, 4:25 a.m. Feb. 12. 

Son, Carol Jones and Chase Marthaller, Bismarck, 5:11 a.m. Feb. 12.  

Son, Kathyrn Boles and Marcus Renville, Mandan, 7:27 a.m. Feb. 12. 

SonMonica and Jonas Carlisle, Bismarck, 7:02 p.m. Feb. 12. 

Son, Natasha and Matthew Nieuwsma, Minot, 12:23 a.m. Feb. 14. 

Son, Jenny and Brock Johnson, Bismarck, 7:45 p.m. Feb. 15. 

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