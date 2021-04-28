Births - April 28

CHI St. Alexius
Daughter, Kevin and Paige Sandgren, Hettinger, 7:35 a.m. April 21.
Daughter, Kody and Kimmie Keysor, Bismarck, 12:24 p.m. April 22.
Son, Gary and Cassie Smith, Washburn, 12:44 p.m. April 22.
Daughter, Benjamin and Andrea Evinger, New Salem, 1 p.m. April 22.
Daughter, Michael and Lisa Malard, Bismarck, 8:51 a.m. April 23.
Daughter, Crystal Ennis and Chris Fox, Mandan, 10:20 a.m. April 23.
Son, Dharma Muller and Chance Grosz, Garrison, 12:16 p.m. April 23.
Son, John and Rebekah Pfaff, Bismarck, 6:46 a.m. April 24.
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