University of North Dakota honors lists - July 16, 2022

The University of North Dakota has released its dean’s list and president’s honor roll for the spring semester.

Dean's list students are ranked in the top 15% of their college. They must have completed at least 12 semester hours at the close of the semester, eight of which must be for traditional letter grades.

Undergraduate students qualify for the president's honor roll by having a cumulative UND GPA of 3.80 or higher. The student must also have a minimum of 30 semester hours at UND and have completed a minimum of 12 hours at the close of the semester, eight of which must be for traditional letter grades.

Area students on the dean’s list are:

Bismarck — Mason Balerud, Erin Becker, Olyvia Bender, Jayda Boyd, Jaden Brandner, Nicholas Brown, Hope Burdolski, Lauren Carlson, Kate Dillman, Mckenzie Eckroth, Katherine Ely, Cade Erickson, Michaela Ficek, Jamie Fillbrandt, Emma Fricke, Isaiah Germolus, Emily Glass, Caylie Graeber, Rebecca Grey Bull, Gracie Grinsteiner, Jadyn Guidinger, Ashley Guthmiller, Ethan Hardy, Victoria Helm, Autym Humann, Thomas Iken, Caitlyn Inman, Mason Jochim, Grant Johnson, Annabelle Jundt, Emily Just, Jordan Kadrmas, Srikrishna Kandooru, Carter Kindel, Danielle Korsmo, Nicholas Kupfer, Eliza Lofberg, Katie Logan, Mason Maier, Maria Mann, Aleasha Marcotte, Sarah Marquardt, Austin Martin, Brianna Metzger, Elizabeth Muhs, Matthew Nathe, Micah Penn, Michaela Quaschnick, Zachary Reamann, Elizabeth Renner, Alexandra Rice, Monica Richard, Anna Roaldson, Aubrey Roemmich, Tyler Schmit, Tess Sether, Brynn Shirley, Tiana Staudinger, Mason Trahan, Vanessa Vincent, Jackson Ward, Thomas Warner Jr., Kailey Weigel, Jaxon Wetzel, Kylee Whisman, Kenneth Winbauer, Tyler Yanez, Blaike Zander.

Lincoln — Stephanie Schuster, Chance Ripley.

Linton — Kole Glass.

Mandan — Amy Aldinger, Leah Breuer, Keith Bride, Jayme Cepek, Katelyn Cermak, Ian Dahners, Chelsi Doll, Breanna Helbling, Kailey Jerome, Olivia Lacher, Jonathan Lafleur, Evan Leingang, Megan Mosbrucker, Elizabeth Preszler, Korey Rennich, Savana Schauer, Mallory Sheldon, Trae Steckler, John Sturgeon.

Menoken — Briana Krupinsky, Maren Schettler, Gabriel Schettler.

New Salem — Madeline Henke.

Area students on the president’s honor roll are:

Bismarck — Melissa Anderson, Greysen Anderson, Mason Balerud, Kierra Barth, Erin Becker, Rachel Brook, Hope Burdolski, Lauren Carlson, Riley Crothers, Mckenzie Eckroth, Katherine Ely, Cade Erickson, Rylie Fode, Emma Fricke, Hallie Gabel, Isaiah Germolus, Emily Glass, Caylie Graeber, Rebecca Grey Bull, Gracie Grinsteiner, Jadyn Guidinger, Allison Guthmiller, Ashley Guthmiller, Victoria Helm, Nicholas Hinsz, Madelyn House, Autym Humann, Caitlyn Inman, Mason Jochim, Annabelle Jundt, Emily Just, Jordan Kadrmas, Srikrishna Kandooru, Olivia Kost, Eliza Lofberg, Katie Logan, Mason Maier, Maria Mann, Aleasha Marcotte, Abigail Mayer, Brianna Metzger, Miranda Morey, Matthew Nathe, Micah Penn, Jake Purdy, Michaela Quaschnick, Anna Roaldson, Aubrey Roemmich, Tyler Schmit, Tess Sether, Brynn Shirley, Elise Smokey, Tatjana Svjetlanovic, Rogel Tare, Kylie VerMaas, Faith Wahl, Jackson Ward, Lucas Weigel, Jaxon Wetzel, Ashley Wohl, Austin Wolf, Blaike Zander.

Lincoln — Chantal Herr.

Mandan — Amy Aldinger, Evan Arenz, Brooklyn Buchholz, Jayme Cepek, Ian Dahners, Breckon Felch, Breanna Helbling, Kailey Jerome, Kate Kesler, Joseph Khalifa, Grace Klee, Jonathan Lafleur, Evan Leingang, Lathan Lowman, Megan Mosbrucker, Konnor Nelson, Elizabeth Preszler, Aaron Riopelle, Savana Schauer, Mallory Sheldon, John Sturgeon, Jackson Wiese.

Menoken — Briana Krupinsky, Gabriel Schettler, Maren Schettler.

New Salem — Trevor Goetzfridt.

Wing — Belle Bernhardt.