The University of North Dakota has released its dean’s list and president’s honor roll for the fall semester.

Dean's list students are ranked in the top 15% of their college. They must have completed at least 12 semester hours at the close of the semester, eight of which must be for traditional letter grades.

Undergraduate students qualify for the president's honor roll by having a cumulative UND GPA of 3.80 or higher. The student must also have a minimum of 30 semester hours at UND and have completed a minimum of 12 hours at the close of the semester, eight of which must be for traditional letter grades.

Area students on the dean’s list are:

Bismarck — Greysen Anderson, Jada Anderson, Kennedy Anderson, Amanda Baerlocher, Mason Balerud, Natalie Becker, Olyvia Bender, Jayda Boyd, Grace Boyer, Jaden Brandner, Anna Braun, Nicholas Brown, Brooklyn Buchholz, Kaden Dowling, Chad Erickstad, Brooke Fleming, Rylie Fode, Elijah Fricke, Emma Fricke, Isaiah Germolus, Austin Glanville, Caylie Graeber, Rebecca Grey Bull, Gracie Grinsteiner, Logan Gronberg, Jadyn Guidinger, Ashley Guthmiller, Brady Haskell, Nicholas Hinsz, Madelyn House, Megan Hubley, Autym Humann, Caitlyn Inman, Aspen Jewkes, Mason Jochim, Annabelle Jundt, Emily Just, Srikrishna Kandooru, Ella Kohler, Danielle Korsmo, Mikella Kost, Nicholas Kupfer, Mason Maier, Aleasha Marcotte, Noelle Martin, Abigail Mayer, Damian McCormick, Spencer Meeker, Carter Meidinger, Abigail Meier, Travis Metzger, Mackenzie Meyer, Ashlynn Mitzel, Miranda Morey, Brooklyn Morris, Matthew Nathe, Ava Nickel, Jacob Nistler, Elian Radoi, Aubrey Roemmich, Alexander Samardzic, Kambri Schaner, Tyler Schmit, Caleb Schuler, Lucas Schweigert, Cayden Sorge, Tatjana Svjetlanovic, Rogel Jan Tare, Nealee Thomas, Gina Tietz, Mason Trahan, Vanessa Vincent, Aron Vinchattle, Faith Wahl, Alexis Wanner, Hailyn Weigel, Kailey Weigel, Lucas Weigel, Sydney Weigel, Jack Weikum, Jakob Weippert, Hayden Wolf, Abigail Wuitschick, Tyler Yanez, Blaike Zander, Alexis Zhorela.

Lincoln — Jay Moylan.

Linton — Callie Hase.

Mandan — Amy Aldinger, Evan Arenz, Seth Arenz, Leah Breuer, Jayme Cepek, Katelyn Cermak, Ian Dahners, Chelsi Doll, Cura Doll, Bella Ficklin, Breanna Helbling, Kate Kesler, Hanna Krause, Katarina Krush, Olivia Lacher, Anna Masseth, Madison Mildenberger, Adam Moch, Olivia Moe, Megan Mosbrucker, Konnor Nelson, Trae Steckler, Katie Weiand, Sarah Wobbema.

Menoken — Maren Schettler, Macee Van Vleet.

Area students on the president’s honor roll are:

Bismarck — Greysen Anderson, Amanda Baerlocher, Mason Balerud, Lauren Carlson, Riley Crothers, Sarah Fleming, Emma Fricke, Isaiah Germolus, Caylie Graeber, Rebecca Grey Bull, Gracie Grinsteiner, Jadyn Guidinger, Ashley Guthmiller, Nicholas Hinsz, Madelyn House, Autym Humann, Caitlyn Inman, Mason Jochim, Annabelle Jundt, Emily Just, Srikrishna Kandooru, Mason Maier, Maria Mann, Aleasha Marcotte, Miranda Morey, Matthew Nathe, Micah Penn, Michaela Quaschnick, Kambri Schaner, Tyler Schmit, Brynn Shirley, Tatjana Svjetlanovic, Rogel Jan Tare, Kylie VerMaas, Faith Wahl, Lucas Weigel, Austin Wolf, Blaike Zander.

Mandan — Amy Aldinger, Brooklyn Buchholz, Jayme Cepek, Chelsi Doll, Cura Doll, Breanna Helbling, Kate Kesler, Joseph Khalifa, Grace Klee, Katarina Krush, Megan Mosbrucker, Konnor Nelson, Mallory Sheldon, Sarah Wobbema.

Menoken — Maren Schettler.

Wing — Belle Bernhardt.