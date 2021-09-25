 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
University of Mary dean’s list - Sept. 25, 2021
0 Comments
UNIVERSITY OF MARY DEAN’S LIST

University of Mary dean’s list - Sept. 25, 2021

  • 0
{{featured_button_text}}

The following area students have been named to the summer 2021 dean’s list at the University of Mary in Bismarck.

Bismarck -- Skylar Ackerman, Kathryn Buechler, Zachary Cave, Emily DeSantis, Jeffrey Dimdiman, Olivia German, Taylor Gerving, Brianna Hanson, Taylor Hoekstra, Sarah Jangula, Kelsey Mischel, Rachel Mischel, Monica Northrop, Brooke Pfaff, Meghan Rath, Taylor Richter, Morgan Salwei, Noel Scalzo, Jessica Schultz, Dylan Smith, Madison Steckler, Hannah Stroeder, Frances Taylor, Allyson Treiber, Kyla Wanzek, Allison Wiedrich.

Lincoln -- Natalia Cruz, Mercedes Flores.

Mandan -- Dylan Binder, Breenna Davidson, Hannah Gardner.

New Salem -- Andrew Hulm.

Wing -- Lauren Koski.

0 Comments
0
0
0
0
0

Watch Now: Related Video

What household items need cleaning everyday and what can wait

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News