University of Mary dean’s list - Sept. 25, 2021

The following area students have been named to the summer 2021 dean’s list at the University of Mary in Bismarck.
Bismarck -- Skylar Ackerman, Kathryn Buechler, Zachary Cave, Emily DeSantis, Jeffrey Dimdiman, Olivia German, Taylor Gerving, Brianna Hanson, Taylor Hoekstra, Sarah Jangula, Kelsey Mischel, Rachel Mischel, Monica Northrop, Brooke Pfaff, Meghan Rath, Taylor Richter, Morgan Salwei, Noel Scalzo, Jessica Schultz, Dylan Smith, Madison Steckler, Hannah Stroeder, Frances Taylor, Allyson Treiber, Kyla Wanzek, Allison Wiedrich.
Lincoln -- Natalia Cruz, Mercedes Flores.
Mandan -- Dylan Binder, Breenna Davidson, Hannah Gardner.
New Salem -- Andrew Hulm.
Wing -- Lauren Koski.