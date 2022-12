Report Card - Dec. 31, 2022

Athletes achieve

Mandan High School student athletes have earned WDA Academic All-Conference for the fall sports season as follows:

• Boys cross country — Omar Foley, Austin Helbling, Mygel Porter, Jack Sayler, Zachary Schanandore, Michael Storsved, Jamison Symington.

• Boys soccer — Thomas Catalano, Adam Eberle, Joseph Hutzenbiler, Kyyan Jahner, Caleb Meidinger, Tyler Moe, Sam Pierce, Camden Reimers, Jackson Schmidt, Parker Vander Vorst, Alexander Wegner.

• Boys tennis — Jared Christen, Karter Hatzenbuhler, Brady Helbling, Dominic Kautzmann, Logan Miller.

• Cheerleading (football) — Aayliah Glass, Addison Flynn.

• Football — Trinity Anderson, Austin Bay, Andrew Bierman, John Bugbee, Ian Butman, Thomas Catalano, Colton Egli, Dylan Geiger, Dominick Giggee, Tayton Giggee, Casper Holkup, Holden Howard, Jayce Johnson, Rustin Medenwald, Treyton Mildenberger, Tyler Moe, Paxton Ohlhauser, Isaac Peterchuk, Ryder Piehl, Wyatt Piehl, Logan Rooker, Jensen Schulz, Hudsen Sheldon, Kaiden Steele, Tristan Ulmer, Alexander Wegner, Mason Zander.

• Girls cross country — Anna Bendish, Acey Elkins, Sierra Gustavsson, Tayah Myhre, Ava Rerick, Alexis Ritzman, Sundriana Shane, Marabell Siebel.

• Girls golf — Brittyn Mettler, Rylee Meyers, Kenzie Miller, Stray Ressler.

• Girls swimming and diving — Taylor Adamski, Kate Beckler, Kelbie Bender, Grace Bugbee, Malayna Gerhardt, Monica Gerhardt, Grace Goettle, Julia Graff, Josey Jackson, Lynnea Jackson, Brooklyn Leingang, Emma Masseth, Morgan Walz.

• Volleyball — Olivia Corbin, Madison Frohlich, Savannah Gustavsson, Sydney Heinert, MaKenna Meschke, Breann Radke, Mya Sheldon, Eleanor Thomsen, Lillian Thomsen, Jayden Wiest.

Students named WDA Academic All-Conference must be on a varsity team in a sport sanctioned by the North Dakota High School Activities Association and earn a minimum 3.6 GPA for the grading period.

The following Braves fall sports teams earned the NDHSAA Team Scholar Award for a composite GPA of 3.2 or better for the current grading period: football, girls golf, boys and girls cross country, girls swimming and diving, boys tennis and volleyball.