Scholarship recipients

Ty MacDonald, Bismarck, has been awarded a $3,500 scholarship from FarmHouse Fraternity at North Dakota State University and the FarmHouse Foundation for the 2023-24 academic year.

Ashley and Hannah Thomas, both of Mandan, have each earned $8,400 in scholarships from the Mandan Dairy Queen's College Bound Tuition Assistance program. Hannah is working toward a Master's of Social Work and Ashley a nursing degree.

Dean's list in Utah

Kadence Hart, Bismarck, has been named to the dean's list at Utah Tech University in St. George for the spring 2023 semester.

Two receive admission

Emerson Ackerman and Norah Baerlocher, both of Bismarck, have been admitted to North Dakota State University “with distinction.”

They will enter NDSU in fall 2023. Ackerman plans to major in pharmacy and Baerlocher plans to major in civil engineering. Distinction means that NDSU is acknowledging them as honor students.

University of Mary dean's list

The following area students have been named to the dean's list at the University of Mary in Bismarck for the spring 2023 semester.

Bismarck -- Anna Aberle, Hanna Ackerman, Luis Alvarado, Kade Amundson, Olivia Anderson, Arianna Backman, Brooke Bailey, Austin Barchenger, Reece Barnhardt, Logan Barrett, Frances Barry, Mikayla Beck, Kylie Behrendt, Anthony Belile, Braden Benz, Kendall Berg, Kaylee Berger, Paige Billadeau, Zechariah Bitz, Rachel Bleth, Aidan Boehm, MacKenzie Boone, Kinley Bosch, Mikayla Brackin, Allison Braun, Julia Brodie, Dalton Bruce, Anika Butts, Skylar Carufel, Tristan Carufel, Zachary Cave, Madaline Cooper, Kyleigh Dahl, Andrew Delzer, Olivia Dickerson, Avery Dome, Ava Dosch, Erynn Dunnigan, Nehkyah Ellis, Ethan Emin h, Noah Fettig, Julia Fitterer, Maria Fleck, Emma Fleischacker, Easton Ford, Lydia Frei, Jill Frohlich, Madison Gall, Gabrielle Gannon, Payton Gerving, Sydney Gerving, Ty'Rese Gibson, Erica Glass, McKenzie Glatt, Hailee Godfrey, Elizabeth Goldade, Miguel Gonzalez, Victoria Goven, Robin Gowen, Jordan Griffin, Moriku Hakim, Matthew Harney, Ellie Hasz, Dawson Hawkinson, Cambree Heinert, William Hermanson, Adam Hinz, Mark Horner, Peter Horner, Rachel Huck, Jaren Hugelen, Allisyn Hulst, Jana Hutzenbiler, Allison Jackson, Landon Jacobson, Amelie Johnson, Anna Jones, Owen Jones, Ashley Kaiser, Kaylee Kannegiesser, Matthew Kaylor, Aidan Kelly, Michael Kerner, Jordyn Kisse, Gabriella Klein, Kayla Klein, Eliza Konieczka, Abigail Kopp, Megan Krantz, Jessica Kratka, Kenna Lambrecht, Paige Lang, Josiah Larson, Mabel Larson, Samuel Leavitt, Kylynn Lesmeister, Austin Link, Brittney Luithle, Breanna Madler, Matthew Manders, Madison Marcus, Alexander Marsh, Treyton Mattern, Amanda McGrath, Lucas Miller, Kelsey Mischel, Shaylee Moses, Brooke Mueller, Lucas Mueller, Erin Murphy, Anastasia Nagle, Gina Nelson, Benjamin Niemuth, Kiera Oukrop, Joseph Patchen-Mills, Kristian Paulsen, Isaac Pegors, Edmund Peliska, Andrea Peter, Kaylee Pinks, Kelsey Privratsky, Anna Rader, Meghan Rath, Charles Reichert, Erin Remboldt, Cole Renner, Kaden Renner, Calista Rennich, Taylor Richter, Rebecca Riepl, Leah Ross, Travis Sailer, Morgan Salwei, Luke Sammons, John Sauter, Brady Saylor, John Schaff, Paige Schaffer, Jack Schall, Rachael Schepp, Micah Schlittenhardt, Anna Schmid, Annalee Schmidt, Jordyn Schmidt, Taylor Schmitcke, Taylor Schmitt, Kaitlyn Schuette, Hallie Schweitzer, Matthew Scott, Gabrielle Seifert, Kameron Selvig, Marriann Senftner, Carter Sims, Joshua Sipes, Grant Skibicki, Jenna Smith, Jenna Stiegelmeier, Emily Storick, Mary Storick, Lakyn Stork, Grace Stroh, Gabriel Suda, Rouan Janelle Tare, Isaiah Thomas, Kendall Tibor, Mia Tickel, Allyson Treiber, Jackson Uhler, Adam Volkman, Cole Waletzko, Aliah Walth, Sarah Wegner, Allison Wiedrich, Alex Wilson, Johnny Witzke, Paul Witzke, Alaina Woock, Isaac Woodside, Gracie Zottnick.

Lincoln -- Megan Beck, Juan Flores, Kyler Kadrmas, Cadee Ryckman.

Mandan -- Ashlyn Bergan, Kirk Casey, Kaylee Conklin, Breenna Davidson, Anna Frey, Kaya Gayette, Emily Gualandri, Alexis Gullett, Madison Hanson, Kassidi Hatzenbuhler, Jenna Helgeson, Katrina Hellman, Dawson Holle, Kody Johnson, Kayleen Kihle, Cambelle Kirchmeier, Drake Lalim, Alexis Maher, Nicole Maher, Cortnie Mongeon, Emily Montgomery, Cynthia Ndahr, Shenna Parra, Jordyn Peterson, Kennedi Ritz, Katelyn Rivinius, Lucas Schlosser, Bailey Schock, Alec Stork, Taylen Thomas, Zachary Turner, Megan Voit, Caleb Wanner, Hannah Wentz, Megan Zander.

Menoken -- Daysha Malard.

Moffit -- Anna Small.

New Salem -- Logan Becker, Kathryn Kraft, Bronson Rhodes, Cora Sicble, Grace Toepke.

Wing -- Isaac Buck.

Local graduate in South Dakota

Kara Wolf, Lincoln, has earned a practical nursing diploma from Lake Area Technical College in Watertown.

Honors in Minnesota

Madison Volk, Bismarck, has been named to the dean's list at Ridgewater College in Willmar, Minnesota, for the spring 2023 semester.