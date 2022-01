On Campus - Jan. 22, 2022

Lineworker program graduates

Tristen Schwartz, Mandan, and Carter Scanson, Bismarck, have graduated from the North Dakota Association of Rural Electric Cooperatives lineworker apprenticeship program.

Schwartz works for Capital Electric Cooperative.

Scanson also received the Outstanding Apprentice Award as the highest-ranking apprentice in both related studies and on-the-job performance. He works for Verendrye Electric Cooperative.

BSC president's honor rolls

The following area students have been named to the president's honor rolls at Bismarck State College for the fall 2021 semester.

*Designates a 4.00 GPA

Baldwin -- Tanner Hofer.

Bismarck -- Haley Aamold, Taylor Aasen, Elvis Acheampong, Kolton Albaugh,* Michelle Amay, Jenna Anderson, Shaye Anderson, Blake Backman, Brady Bauer, Xavier Bedard,* Kaylee Berger,* Lexie Berger,* Alecia Biel, Nathan Bjorndahl, Nikki Blowers, Jasmine Boeckel,* Eleeshua Bohlen, Wyatt Bonnell, MacKenzie Boone, Amanda Bosch,* Emily Bosley, Grace Boyer, Alexander Brady, Paityn Brandner, Daisie Brintnell,* Ashlyn Brown,* Ian Broxmeyer,* Rebecca Burckhard,* Anika Butts, Christopher Cain, Skyler Carman, Evan Chaffee,* Hannah Churchill,* Jonathan Cooper,* Cole Craven, Sydney Croucher, Bradley Cutler,* Brookelynn Dahme,* Jordyn Dearth, Megan Dekker,* Autumn Dodd,* Daniel Draovitch,* Jordyn Edwards, Aris Eide, Edward Ell, Christy Ellingson, Chad Erickstad, Austin Fisher, Wes Fitterer,* Caleb Fix, Katrina Gellerman,* Max Georgeson, Aliya Goetzfried, Jacob Goldade, Jean Graeber,* Connor Grahl,* Alicia Grimm, Jason Grueneich, Trey Haberlock, Mark Haegele,* Ty Hartl,* Aidan Hasby, Austen Hasche, Jamie Haug, Devon Haugen,* Jaxston Hausauer, Kaiden Heidt, Nathan Heinert,* Kyle Heley,* Lauryn Hoesel,* Adam Hoffmann,* Jake Holt, Ty Hornbacher,* Cassidy Horner, Landon Jacobson,* Griffin Jensen,* Grant Johnson, Jennifer Johnson,* Rachel Johnson,* Simon Johnson, Carter Judah,* Ashley Kaiser,* David Kaiser, Kyle Kaiser, Kelly Kamphuis, Ashton Kinnebrew,* Karsten Klein,* Megan Klein,* Abigail Kopp,* Samuel Kraft,* Saffron Kulackoski, Michael Kuntz, Zoe Kyes, Joshua Lakoduk-Ernst,* Danielle Landeis, Cayman Lee, Jamison Lincoln,* Taylor Lujan, Elsie Marchuk, Alexander Marsh,* Riley Martin, Jacob Massee,* Kiana Maxon, Caleb McCallum, Austin McDaniel,* Nicole McDonough, Morgan Mcdowall,* Bridget McNamee,* Lyndon Mertz, Alyssa Miiller,* Emily Miller, Sophia Mittelsteadt, Jaden Mitzel,* Robert Modin,* Suzanne Nagel,* Brooke Neideffer, Kassandra Neuman,* Thi Nguyen,* Alexis Nieuwsma,* Taylor Olheiser, Emmanuel Otoo, Svetlana Peterson, Torrance Peterson, Jayda Piatz, Mandie Picard, Jacob Porras, Elian Radoi,* Austin Rasmusson, Patrick Reiman, Zachary Renz, Maizie Richard,* Callie Rienstra,* Hunter Sabot, Brooke Saunders, Jeffrey Savadel,* Amy Schaff,* Joshua Schaner, Colton Scharf, Lucas Schell,* Myles Schlosser, Braxtyn Schmaltz, Jaden Schmidt,* Jonathan Schmidt,* Leanna Schmidt,* Grace Schmitt,* Brian Schreiner, Derek Schreiner,* Colton Schulte, Gabrielle Seifert,* Harrison Seil,* Richard Senger,* Brian Setterlund, Shelby Sevilla,* Taylor Sheldon, McKenna Shelkey, Alyssa Simpron,* Alexander Smith,* Allison Souther, Brent Souza,* Jamie Sprague,* Nicole Stadick, Rowan Stanton, Bradley Steier, Dylan Steiner, Jager Stramer,* Sydney Sweep,* Jennifer Sweitzer,* Thessa Taghon,* Isabelle Taylor,* Brennan Thomas, Chase Thorenson,* Cain Trhlik, Ty Sturm,* Cale Turner, Jackson Uhler, Nicholas Uhlich,* Ashley Ulmer, Luis Vilella, X'avier Vincent,* Jake Voeller,* Dustin Volk, Caitlyn Wahl, Lucas Walz,* Patrick Watson, Noah Weaver, Luke Weber, Zachary Weiand, Keenan Welder, Jacksen Welle,* Ethan Wells,* Dylan Wentz, Laredo Werner, Macy Wetsch, Scout Wheeler, Matthew Wolf,* Nevaeh Wolf,* Jamison Wuitschick, Trenton Zainhofsky, Jake Zehr, Nicholas Zezeus, Jaiden Ziegler, Keane Zimmerman.*

Driscoll -- Sydney Berg,* Jonah Harter.

Flasher -- Jade Hoff.*

Glen Ullin -- Shannon Neuberger.*

Hebron -- Taizalee Glass.

Lincoln -- Lexi Coutts, Bart Gnirk,* Brian Schwab,* William Hayek,* Shanon McCormick.

Linton -- Erin Kelsch,* Madison Ptacek, Tiffney Salwei,* Daniel Schumacher, Ethan Tschosik,* Kathleen Vetter.

Mandan -- Alexander Allan,* Dante Ames, Matia Anderson, Victoria Austin,* Kolten Barnhard,* Caitlyn Bauer, Sydney Bauer, Kaylee Bentz, Kimberlee Berger, Adam Bitz,* Mason Boehm,* Samantha Dirk, Lewis Dobitz, Amy Doll, Taylor Duben, Ella Emter, Mikael Fetch, Brooklyn Fettig, Kaylena Fried, Riley Griffin, Lamont Hardy, Jacob Harm, Avery Hauff,* Hunter Heinle, Brittany Helm,* Scott Herda,* Kalvyn Hettich, Kambree Jahner, Yna Jasmann, Abigayle Johnson,* Alexas Johnson, Damien Jore, William Karls,* Jaromir Kraus, Hanna Krause, Kelsey Kreidt, Nicole Mattson, Wyatt McGee, Olivia Mieras, Karamea Miller,* Derek Moen, Jakob Mosbrucker,* Sr Ndahr, Dawson Obrigewitch, Savannah Peeples,* Daniel Peters,* Thomas Power,* Samuel Rath,* Maria Redfield,* Ana Ross,* Lusiana Ruiz, Allyson Schultz, Isabel Sieg, Madison Spotts,* Elizabeth Sundby, Tara Ternes, Benjamin Thompson, Jenna Thompson, Cole Trauger,* Caitlin Wald, Logan Weigel, Cody Weinhandl, Melissa Weltikol, Cody Werbelow-Miller, Trevin Yeoman, Taylor Wilkie.*

Menoken -- Caden Montplaisir,* Ryan Morel,* James Richter.

Moffit -- Ryan Beller.*

New Salem -- Tovah Danielson,* Fayth Hoger, Adam Morman.*

Wilton -- Robert Goethe, Benjamin Perkerewicz.

Wing -- Hannah Fischer.*

Hill gets degree

Devyn Hill, Bismarck, has earned a degree from Minnesota State Community and Technical College.

Dean's list in South Dakota

The following area students have been named to the dean's list at Northern State University in Aberdeen, South Dakota, for the fall 2021 semester.

Bismarck -- Brady Bauman, Adam DeBoer, William Madler, Emma Pulfrey, Malee Wittenberg.

Flasher -- Sarah Schafer.

Mandan -- Mayson Sheldon.

Korom makes list

Nicholas Korom, Bismarck, has been named to the president's list at Central Lakes College, Brainerd and Staples, Minnesota, for the 2021 fall semester.

Honor rolls in New Hampshire

The following area students have been named to the dean's or president's list at Southern New Hampshire University in Manchester, New Hampshire, for the fall 2021 semester.

Bismarck -- Joseph Boyer, Michael Bullistron, Samantha King, Mariah Nicholson, Kane Perrin, Lacy Wyatt.

Mandan -- Lloyd Nantt, Catalena Ogden, Toni Russell, Catherine Thompson.

