Dean's list in Tennessee

Claudia Purdon, Bismarck, has been named to the dean's list at Vanderbilt University in Nashville for the fall 2022 semester.

Mayville State dean's list

The following area students have been named to the dean's list at Mayville State University for the fall 2022 semester.

Bismarck -- Ashley Locken, Andrea Beckler, Megan Anderson, Victoria Reiswig, Reece Trottier, Danielle Tiedje, Jackson Trottier, Caiden Schwehr, Micah Nagel.

Mandan -- Dara Scott, Shelby Bohl, Anthony Johnson, Amber Jutila.

Area student achieves

Madison Volk, Bismarck, has been named to the dean's list at Ridgewater College in Willmar, Minnesota, for the fall 2022 semester.

Honors at Minot State

The following area students have been named to the president’s list or the vice president for academic affairs honor roll for the fall 2022 semester.

Bismarck -- Zayden Bartosh, Brook Bonnet, Brenna Dick, Leighton Fergel, Carson Fettig, Charles Fofie Jr., Mikayla Frazier, Hannah Frohlich, Anna German, Sara Hanson, Anna Kennedy, Kenneth Kersey-Russell, Andrijana Kudranovikj, Jessica Lemieux, Molly Mac Arthur, Samuel Magelky, Ashlyn Orduna-Aguilar, Sonia Skorheim, Amber Stevahn, Margeaux Walking Elk, Lucas Walz, Jordyn Weigel, Keely-Shae Willard.

Lincoln -- Joseph Jahner.

Mandan -- Ashten Anhorn, Dustin Bures, Kennedy Harris, Lilyann Kirschemann, Kelsey Kreidt, Calsey McLellan, Kendra Miller, Jennifer Ness, Dawson Obrigewitch, Alexis Radke, Tessa Rath, Jarrett Staiger, Amanda Zeller.

New Salem -- Alisha Letzring.

NDSU dean's list

The following area students have been named to the dean's list at North Dakota State University for the fall 2022 semester.

Baldwin -- Morgyn Miller, Megan Zins.

Bismarck -- Allison Abel, Mariah Abel, Elvis Acheampong, Maren Ahneman, Taryn Allmaras, Devin Anderson, Ryan Anderson, John Ashley, Austin Backman, Indra Baeza, Abbey Bahmiller, Isaac Barth, Kierra Barth, Payton Bauman, Kristi Baumiller, Eri Bender, Ethan Bender, Abigail Berger, Lauren Berger, Lea Berger, Kennedy Black, Sydney Blum, Jacob Boehm, Sarah Bosch, Kayla Boustead, Lucas Boustead, Michael Boutrous, Kiera Brown, Abbey Campbell, Alexis Campbell, Eva Churchill, Maria Ciavarella, Jaycie Clarke, Anthony Cleary, Acacia Collado, Braden Conlon, Cullen Curl, Katrina Cysewski, Caitlyn Daniels, Taylor DeCoteau, Madison Delorme, Evan Dramko, Shelby Edison, Austin Ehrmantraut, Aris Eide, Kira Eliason, Cole Ellison, Zachary Erickson, Alea Eslinger, Carli Evanson, Lauren Feist, Andrew Fischer, Caden Fischer, Kailey Fiske, Hattie Fitterer, Jamie Flam, Hannah Flohr, Noah Fosland, Xaawaaruxti Fox, Andrea Frank, Derek Freborg, Logan Fridgen, Ella Fridley, Elizabeth Frohlich, Nathan Fuder, Jonathan Gallagher, Ethan Gardiner, Dylan Gietzen, Grant Gilliss, Keegan Glatt, Aliya Goetzfried, Ashley Goetzfried, Avry Greff, Brandon Grossman, Emma Gulleson, Ryley Gunderson, Samantha Haas, Aeriana Haggin, Karlee Hall Kristen Hall,Blake Hansted, Kaitlyn Harter, Alexander Haskins, Justin Hausauer, Breana Hauser, Benjamin Havelka, Courtney Hawkinson, Joseph Heiser, Alexis Helm, Megan Henderson, Mallory Henriksen, Cole Herbel, Evan Hermanson, Chloe Hertz, Samantha Hettinger, Trayton Hinderer, Lyric Hoffman, Jared Honeyman, Joshua Hood, Abigail Hopkins, Andrew Horner, Jessica Hutchinson, Erin Jahner, Matthew Jensen, Brock Johnsen, Quinn Johnson, Casey Jorgenson, Hailey Jose, Elena Joubert, Mason Kary, Grace Kaseman, Sidney Kautz, Karlee Kaylor, Jessica Keller, Bristol Kelley, Mason Kindel, Cade Kivisto, Jayden Kivisto, Logan Kjos, Morgan Klimpel, Hannah Klipfel, Alissa Knudson, Brooke Kohler, Chloe Kraft, Matthew Kraft, Peyton Lahr, Garrett Langerud, Micah Larshus, Anders Larson, Katrina Larson, Sidney Larson, Rachel Leblanc, Tessa Lee, Amanda Leischner, Kaia Lembke, Colleen Lin, Samuel Link, Aubree Lipp, Jacob Lundstrom, Jayden Macdonald, Abby Marthaller, Maguire Martin, Kendra Mauch, Katie McCabe, Jillian Mccusker, Remington McGraw, Brayden Meduna, Grace Meschke, Marissa Messer, Nicholas Meyers, Alyssa Miiler, Mattaya Mills, Andrew Nagel,Warren Naslund, Ryan Neiss, Anna Nelson, Clayton Nelson, Morgan A. Nelson, Morgan R. Nelson, Kristin Ness, Shyla Neugebauer, Dylan Nosbusch, Kirra O'Connor, Michael Omvig, Morgan Paul, Ryenne Pehl, Torrance Peterson, Britta Pfeifer, Connor Puetz, Matthew Rader, Madysen Rath, Caden Redinger, Joseph Reed, Matthew Reep, Jacob Reiner, Alison Renner, Kenadi Renner, Taylor Riedinger, Levi Rockey, Madison Roth, Emily Russell, Ashton Sagaser, Alec Sanders, Sigurd Saude, Mathhew Sauer, Kiana Sayler, Shayla Schaaf, Tucker Schaaf, Rachel Schall, Colton Scheetz, Austin Schlecht, Carter Schoneberg, Natalie Schuh, Kyler Scott, Sydney Seamands, Brit Senftner, Derek Shannon, Patricia Shepard, Chelsie Shook, Skyler Skees, Joshua Slaubaugh, Jack Steckler, Grace Stein, Hope Stein, Larissa Stoddart, Emily Stonecipher, Hannah Stymeist, Breann Sullivan, Corby Svihovec, Zachariah Swanson, Hannah Swenson, Jestice Talley, Whitney Thomas, Allison Thomsen, Ashley Treiber, Kylie Tucker, Morgan Twardoski, Kylee Utter, Grace Vetter, Kaitlyn Wahl, Darian Walker, Christian Walth, Ashley Wanner, Hailey Wanner, Landon Wanner, Reese Waters, Noah Weber, Jordan Weeks, Steven Weigel, Kate Weigum, Connor Weikum, Chelsey Weisbeck, KayDee Wescom, Lucas Wetzel, Payton Wetzel, Jenna Wilke, Michaela Wynn, Aurora Zainhofsky, Jericah Zander.

Flasher -- Hunter Frederick.

Glen Ullin -- Kathryn Dziuk, Alexius Gietzen, Garrett Kuhn, Kristin Schaaf, Caroline Senn.

Hebron -- Breanna Hosman, Braxton Rolle, Kiana Soupir.

Lincoln -- Bailey Hulm, Trey Jacob, Erin Kelsch, Teegan Scherr, Gabrielle Valdellon, Paul Vetter, Ethan Zink.

Mandan -- Ashley Albers, Morgan Anderson, Wyatt Armstrong, Karie Bauer, Demi Beehler, Ryan Bergman, Henry Bierman, Alex Binstock, Darian Coghlan, Jaxon Duttenhefer, Faith Eberle, Samuel Enget, Andrew Entzi, Andrew Fergel, Allison Fleck, Hailey Fried, Tayla Gange, Elizabeth Goodhart, Kylee Grabow, Adam Gress, Maddie Guthmiller, Dayton Haugen, Brianna Helbling, Brandon Hoff, Samantha Johnson, Anne Kesler, Mallory Knoll, Nathan Kramer, Kolton Krance, James Larson, Isaiah Leingang, Olivia Leingang, Taylor Leingang, Abby Lembcke, Sophie Lind, Nellie Masseth, Isaac McGarvey, Brian Meissner, Shayla Newgard, Samuel Peterson, Owen Piehl, Elizabeth Piper, Taiyler Rall, Kambree Reinhardt, Kyla Ritchart, Karter Schauer, Aubrey Spangelo, Masyn Steinhaus, Tyler Thilmony, Jayli Wandler, Jaxon Wiseman.

Menoken -- Cody Goehring.

New Salem -- Brenna Hoger, Travis Kunkel, Brianna Letzring, Micaela Maixner, Jacklyn Pazdernik, Jolie Sanders.

Wilton -- Tavi Hirchert, Erin Thompson.

Wing -- Jade Koski.

Local graduate in Illinois

Maria Aune, Lincoln, has graduated with a Master of Science in family nurse practitioner from Bradley University.