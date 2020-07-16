Bank of North Dakota Small Employer Loan Fund recipients
|Full Name
|BND Amount
|1 PRIORITY TRANSPORTATION LLC
|$23,676.00
|305 OILFIELD SERVICES LLC
|$6,336.38
|360 SALES LLC
|$50,000.00
|360 SOLUTIONS LLC
|$50,000.00
|4 ELEMENTS ENTERPRISES LLC
|$34,400.00
|4K EXCAVATING LLC
|$35,000.00
|60 MINUTE ENTERTAINMENT LLC
|$25,000.00
|701 APPAREL LLC
|$9,700.00
|A & L LANDSCAPING INC
|$50,000.00
|A&B CLOTHIERS LLC
|$50,000.00
|ABEL HANDYMAN SERVICES LLC
|$10,421.00
|ADVANCE CHIROPRACTIC CENTER
|$50,000.00
|AFFINITAS PSYCHIATRIC CARE PC
|$16,631.00
|AGVERIS INC
|$50,000.00
|AJ PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|AK INVESTMENTS LLP
|$25,000.00
|ALISON M KASOWSKI INC
|$25,000.00
|ALL STAR SHEDS LLC
|$16,819.00
|ALLEN R BERG
|$25,000.00
|ALLIANCE STEAM CLEAN LLC
|$4,000.00
|ALPHA ELECTRIC INC
|$25,000.00
|AMANDA FINCK
|$50,000.00
|AMERICAN HYDROTESTING LLC
|$25,000.00
|AMVETS POST NO 9
|$25,000.00
|ANCO CORP
|$50,000.00
|ANEW JULIE RIDDLE MSW LICSW PLLC
|$20,000.00
|ANIMAL ELSKAN INN LLC
|$25,000.00
|ANOVA FAMILY HEALTH CENTER INC
|$50,000.00
|ANTHONY LAVOY REALTY INC
|$50,000.00
|ANYWHERE TRANSPORT LLC
|$18,600.00
|APOLLO ELECTRIC INC
|$50,000.00
|APPLE GROVE 6 LLC
|$50,000.00
|ARNDORFER CONTRACTING LLC
|$10,000.00
|ART OF TOUCH SALON & SPA LLC
|$25,000.00
|ASHLEY BERG
|$39,781.00
|AT MOOS ENTERPRISES LLC
|$25,000.00
|ATLAS ENGINEERING LLC
|$50,000.00
|ATV INC
|$25,000.00
|AVANT HAIR & SKINCARE STUDIO
|$50,000.00
|B&N RALPH LLC
|$50,000.00
|BACKROADS BAR & GRILL LLC
|$25,000.00
|BADLANDS INTEGRITY GROUP LLC
|$25,000.00
|BAJARANGI HOSPITALITY LLC
|$50,000.00
|BAKKEN PRODUCTION INC
|$25,000.00
|BALANCED RESTORED CHIROPRACTIC
|$19,395.00
|BALLANTYNE LEGACY RESOURCES IN
|$25,000.00
|BAMBINOS LLC
|$25,000.00
|BARTSCH ELECTRIC LLC
|$50,000.00
|BEANS COFFEE LLC
|$50,000.00
|BEAUTIFIED BY CHRISTINA LLC
|$10,879.00
|BENJAMIN HILLIUS
|$6,074.00
|BF VENTURES LLC
|$25,000.00
|BISON RENOVATIONS LLC
|$17,140.00
|BIZ BROKER ND INC
|$17,638.50
|BLACK LEG BREWERY LLC
|$50,000.00
|BLACK LEG EVENTS
|$50,000.00
|BLAKES MARINE & SPORTS LLC
|$25,000.00
|BLUHM TRUCKING LLC
|$17,156.00
|BLUSH BOUTIQUE LLC
|$25,000.00
|BLUSHED BEAUTY BAR INC
|$50,000.00
|BNC RE & INVESTMENTS LLP
|$31,701.00
|BON VOYAGE TRAVEL INC
|$50,000.00
|BOUTAIN INC
|$25,000.00
|BOX J INC
|$50,000.00
|BPS LLC
|$28,425.00
|BRADLEY R STURN
|$7,841.00
|BRADY'S TOWING & RECOVERY LLC
|$50,000.00
|BRAEDEN E MATHERN
|$13,910.00
|BRANDED LLC
|$37,393.00
|BRENT BURGARD
|$7,100.50
|BRENT'S PIT STOP LLC
|$50,000.00
|BRIAN ARTMAN
|$25,000.00
|BRICK OVEN BAKERY LLC
|$50,000.00
|BRICKS INC
|$24,500.00
|BRIDGE CITY PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|BRUCE A WIEBUSCH
|$25,000.00
|BRY'S GUIDE SERVICE LLC
|$25,000.00
|BTV LLC
|$50,000.00
|BUECHE LLC
|$15,895.00
|BULLARD CONSULTING & SOLUTIONS
|$14,527.00
|BURCKHARD CUSTOM CONTRACTING
|$25,000.00
|BURIAN & ASSOCIATES LLC
|$50,000.00
|BURNS PLUMBING & HEATING INC
|$50,000.00
|C & C PLUMBING AND HEATING LLP
|$25,000.00
|C & M ERECTORS INC
|$50,000.00
|CAPITAL CITY JUNCTION LLC
|$50,000.00
|CAPITAL CITY SPORTING CLAYS LLC
|$25,000.00
|CARL W DAVISON
|$23,000.00
|CARL W DAVISON
|$23,000.00
|CARLEEN ROERICK
|$9,000.00
|CARMEL DEMARAY
|$24,809.00
|CASSELTON DRUG INC
|$50,000.00
|CASUAL LIVING INC
|$15,000.00
|CAT BLAST INC
|$50,000.00
|CATHERINE KARGES
|$25,000.00
|CAULFIELD STUDIO INC
|$50,000.00
|CENTRAL AVENUE CHIROPRACTIC
|$25,000.00
|CENTURY EYEWEAR, INC.
|$50,000.00
|CG RENTALS LLC
|$25,000.00
|CHARLES CLOER TOOLS LLC
|$50,000.00
|CINDY S WERLINGER
|$27,608.00
|CIRCLE R LUMBER & FARM SUPPLY
|$25,000.00
|CK DEVELOPMENT LLC
|$50,000.00
|CLAY YOUR WAY INC
|$25,000.00
|CLG ENTERPRISE INC
|$50,000.00
|CONNOR ADV MKTG PUB & PROMO
|$25,000.00
|CORRIGIDOR BAR LLC
|$50,000.00
|COUGAR CORP
|$25,000.00
|COVE INVESTMENT LLC
|$25,000.00
|CRAIG N THOMAS
|$25,000.00
|CRAZY 4 DAISIES LLC
|$50,000.00
|CREATIVE CARDS & GIFTS LLC
|$40,000.00
|CSP INSURANCE AGENT INC
|$25,000.00
|CUSTOM 365 LLP
|$50,000.00
|CUSTOM CUT AND FAB LLC
|$50,000.00
|D & C HOME IMPROVEMENT
|$25,000.00
|D & E FERGUSON, LLP
|$50,000.00
|D & N CINEMATICS LLC
|$50,000.00
|D AND M'S OFFICE INC
|$25,000.00
|D&C LAB LLP
|$50,000.00
|DAKOTA AWARDS INC
|$50,000.00
|DAKOTA BUSINESS SOLUTIONS
|$24,900.00
|DAKOTA BUSINESS SOLUTIONS EAST
|$25,000.00
|DAKOTA IMAGING INC
|$50,000.00
|DAKOTA PHYSICAL THERAPY
|$50,000.00
|DAKOTA PLACE LLC
|$25,000.00
|DAKOTA PREP ATHLETICS LLC
|$50,000.00
|DAKOTA PRIME INVESTMENTS LLP
|$33,618.50
|DAKOTA SILVER LLC
|$25,000.00
|DAKOTA VINES VNYRD & WNRY LLC
|$45,131.50
|DAKOTA WASH MASTER LLP
|$50,000.00
|DAMMEN CONCEPTS LLC
|$50,000.00
|DANA BRANDENBURG
|$9,334.00
|DANIEL N CORUM
|$50,000.00
|DAVID BROWN
|$25,000.00
|DAVID WOLF TRANSPORT INC
|$50,000.00
|DAVIS SINCLAIR LLC
|$50,000.00
|DAWN TORBENSON
|$22,200.00
|DCH CONSTRUCTION LLC
|$20,653.50
|DECORATED WEARABLES LLC
|$50,000.00
|DENALI DRYWALL INC
|$50,000.00
|DESERAE WANNER
|$7,537.00
|DEVILS LAKE CHAMBER OF COMMERC
|$25,000.00
|DK FREEMAN LLC
|$25,000.00
|DONALD E HOEPFER
|$50,000.00
|DOUBLE J CONSTRUCTION & SNOW
|$50,000.00
|DOWNTOWN COMMUNITY PARTNERSHIP
|$50,000.00
|DR JAIME HAALAND OPTOMETRIST
|$50,000.00
|DRIVEN INVESTMENT GROUP LLC
|$25,000.00
|DRUMCONRATH BREWING CO LLC
|$50,000.00
|DUFNER CONSTRUCTION INC
|$50,000.00
|DYNASTY PERFORMANCE TRAINING
|$50,000.00
|E SERVICES LLC
|$50,000.00
|EDDIE & BARKUS INC HARWOOD CC
|$50,000.00
|EDDIE AND BARKUS INC
|$50,000.00
|EDGELEY & ELLENDALE VETERINARY
|$50,000.00
|EDGELEY SERVICE & REPAIR INC
|$4,796.00
|ELGIN VETERINARY SERVICE
|$50,000.00
|ELITE DESIGNZ LLC
|$22,755.38
|ELITE KICKBOXING FITNESS LLC
|$25,000.00
|EMINETH PLUMBING LLC
|$19,000.00
|EMPOWER PHYSICAL THERAPY LLC
|$25,000.00
|EPIC NUTRITION LLC
|$15,000.00
|EVERY EYE PC
|$50,000.00
|EXECUTIVE PROPERTIES LLC
|$20,000.00
|FARGO LODGE 260 ORDER OF ELKS
|$25,000.00
|FARGO-MOORHEAD OPERA COMPANY
|$25,000.00
|FETTS INC
|$25,000.00
|FINDING NORMAL LLC
|$25,000.00
|FINLEY ON THE ROOF LLC
|$36,301.00
|FIRST CHOICE PROMOTIONS LLC
|$50,000.00
|FISH FASHIONS LLC
|$35,000.00
|FLEX FIBER LLC
|$50,000.00
|FLOODWATER PROPERTIES INC
|$50,000.00
|FLOW PRO INC
|$50,000.00
|FLUGE ENTERPRISES LLC
|$50,000.00
|FLYING B CONSTRUCTION LLC
|$50,000.00
|FOUR STAR NINJA ACADEMY LLC
|$25,000.00
|FRANK HOCKRIDGE
|$25,000.00
|FROSETH PROPERTIES LLP
|$25,000.00
|FULL CIRCLE STRENGTH SYSTEMS L
|$50,000.00
|FULL LIFE CHIROPRACTIC PLLC
|$50,000.00
|GENUINE DRAFT TRANSPORTATION
|$25,000.00
|GERESZEK LAW PLLC
|$20,000.00
|GESSNER IRON WORKS LLC
|$25,000.00
|GFLIMO LLC
|$30,000.00
|GLEN J EMINETH
|$50,000.00
|GLITZ FABRIC OF WAHPETON LLC
|$20,785.00
|GOCAKE LLC
|$50,000.00
|GOOD SHEPHERD HOME IMPROVEMENT LLP
|$50,000.00
|GOOD WATER COMPANY INC
|$25,000.00
|GOODMAN ADDICTION SERVICES LLC
|$20,977.50
|GOODWORKS LLC
|$45,000.00
|GOOSE RIVER DENTAL ASSOCIATES
|$50,000.00
|GRAND FORKS MOTOR VEHICLE BRAN
|$25,000.00
|GREAT AMERICAN INN & SUITES INC
|$25,000.00
|GREAT PLAIN DIVERSIFIED SERVIC
|$25,000.00
|GREGORY JOHNSON
|$12,817.50
|GREGORY WEIMER
|$25,000.00
|GROUNDATION LLP
|$25,000.00
|HAABY REAL ESTATE LLC
|$14,932.00
|HAGER EXCAVATING LLC
|$12,374.56
|HALEYS HOPE INC
|$50,000.00
|HALT ENTERPRISES INC
|$50,000.00
|HANNA TRUCKING & TRENCHING LLC
|$20,000.00
|HANSANA-NGUYEN LLC
|$44,604.50
|HARBOR BAR & GRILL INC
|$20,000.00
|HARPER CONSTRUCTION LLC
|$50,000.00
|HARVEY MOTOR SERVICE LLC
|$40,000.00
|HAUTE YOGIS LLC
|$50,000.00
|HEALTH PROS PERSONAL TRAINING
|$25,922.00
|HIGH DREAMS INC
|$50,000.00
|HIGH PLAINS CONCEPTS LLC
|$50,000.00
|HI-LINE HOSPITATLITY LLC
|$25,000.00
|HILLS 210 CAFE & SUBS LLC
|$25,000.00
|HOLLY KEELEY
|$19,045.00
|HOME FOR NOW PROPERTY MGMT LLC
|$14,597.83
|HONEY HOLE
|$25,000.00
|HONKER MACHINERY INC
|$25,000.00
|HOPS AND BERRY LLC
|$50,000.00
|HORIZON THERAPY INC
|$47,000.00
|HPR LLC
|$26,117.50
|HUSTLE PROOF CORPORATION
|$25,000.00
|ICI PARTNERSHIP LLC
|$50,000.00
|IGNITE CHIROPRACTIC PROFESSIONAL CORPORATION
|$25,000.00
|INSTANT PRINTING & BUSINESS
|$50,000.00
|INTEGRATIVE MEDICAL SOLUTIONS
|$50,000.00
|INTEGRITY ENTERPRISES LLC
|$50,000.00
|INTEGRITY ONE
|$25,000.00
|INTEGRITY SERVICES & SALES INC
|$50,000.00
|IVY REAL ESTATE GROUP LLC
|$25,000.00
|J & G SCHATZ PROPANE INC
|$50,000.00
|J E HOMES LLC
|$50,000.00
|JAMES HOLWEGER
|$12,592.00
|JAMES L FOCHT
|$25,000.00
|James M. Kasper
|$50,000.00
|JAMES RONNIE
|$25,000.00
|JAMIESON CAPITAL FINANCIAL LLC
|$25,000.00
|JASON E CONRAD
|$50,000.00
|JASON MATHERN
|$50,000.00
|JASON WISNIEWSKI
|$6,887.00
|JAX CONTRACTING LLC
|$25,000.00
|JAY J SCHLEHR
|$18,241.00
|JAY SIMES
|$25,000.00
|JBROS N ME
|$25,000.00
|JCEE PROPERTIES LLP
|$25,000.00
|JEFF DODDS INC
|$50,000.00
|JEFFERY BOOTS
|$25,000.00
|JET ENTERPRISES INC
|$50,000.00
|JG TRANSPORT LLC
|$35,000.00
|JH SEED & SOIL
|$25,000.00
|JIM BUUS COMPANY
|$50,000.00
|JLN ENTERPRISES LLC
|$50,000.00
|JOE & BROS MOW FOR DOUGH
|$25,000.00
|JOHN H AHRENS
|$21,080.00
|JOHN NYGAARD
|$10,298.00
|JORDAN BJERKE
|$6,502.50
|JOSH JELINEK
|$25,000.00
|JOSH STEINKE REAL ESTATE GROUP
|$25,000.00
|JPKMBL LLP
|$44,650.76
|JRP TRUCKING LLC
|$25,000.00
|JS BRIDAL LLC
|$50,000.00
|JTH PORTABLES LLC
|$25,000.00
|JUDY'S TAVERN LLC
|$50,000.00
|JUICE BLENDS FARGO LLC
|$25,000.00
|JUICE IT LLC
|$25,000.00
|JULIE A NESS
|$11,360.00
|JUSTIN D ZICH
|$14,675.50
|JUSTIN J SIMS
|$25,000.00
|JUVEN TOURS & TRAVEL INC
|$25,000.00
|JW EQUITY PARTNERS LLC
|$2,464.50
|KAEREN ACCOMMODATIONS INC
|$50,000.00
|KEITH A BONAGOFSKY
|$25,000.00
|KELLER PLUMBING & HEATING LLC
|$25,000.00
|KELLINGTON & OSTER PC
|$50,000.00
|KENNELLY GUNKELMAN LTD
|$50,000.00
|KENNEN HUCK
|$14,073.00
|KERRY ANDERSON
|$15,000.00
|KEVIN MAGSTADT
|$50,000.00
|KEY BLISS BOUTIQUE LLC
|$30,000.00
|KEYS PLEASE PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|KIM M FISCHER
|$24,370.50
|KINERT AVIATION INC
|$25,000.00
|KIRBY VOLTZ
|$10,000.00
|KNIFE RIVER TRUCKING LLC
|$41,000.00
|KOERBITZ VENTURES LLC
|$50,000.00
|KRYSTAL D ABENTROTH
|$8,480.50
|KRYSTLE C HILLIUS
|$17,935.00
|KULM HARDWARE & HOME CENTER
|$25,000.00
|KVALVOG VI LLP
|$50,000.00
|KYLE LEIDHOLM
|$50,000.00
|L & B ZAVALNEY INC
|$50,000.00
|L & V INCORPORATED
|$25,000.00
|LA LANDSCAPING LLC
|$50,000.00
|LAKE REGION COIN & CURRENCY
|$50,000.00
|LAKE REGION HOTEL GROUP LLC
|$50,000.00
|LAKO DRILLING INC
|$50,000.00
|LARSON MARINE INC
|$49,990.00
|LASER RENEWAL PLLC
|$50,000.00
|LEERON JOHN PLANTE
|$25,000.00
|LEIGH KREFTING AT STUDIO SOUTH
|$17,225.00
|LEONARD A HUESKE
|$25,000.00
|LEOS POTATO DUMPLINGS LLC
|$25,000.00
|LEVI PETERSON
|$25,000.00
|LIBERTY DIRT WORK LLC
|$25,000.00
|LIDGERWOOD BAR AND LOUNGE INC
|$50,000.00
|LILLY DOG TRUCKING LLC
|$25,000.00
|LINDEMANN AVIATION LLC
|$21,812.00
|LISA HAGER
|$20,000.00
|LISA RISOVI
|$9,400.00
|LL SHADOWS INC
|$15,000.00
|LMD CONSTRUCTION INC
|$25,000.00
|LONE TREE DESIGNS INCORPORATED
|$50,000.00
|LONI L TRAPP INC
|$25,000.00
|LOUSER REAL ESTATE INC
|$25,000.00
|LOVDOKKEN AUTO & CONVENIENCE STORE LLC
|$25,000.00
|LOYAL KARGES
|$25,000.00
|LUCKY DOG RESOURCES INC
|$25,000.00
|LYNNE E CUCCIA
|$11,222.00
|M & W BEEF PACKERS INC
|$50,000.00
|M&J POWER & LIGHTS INC
|$50,000.00
|MAGIC CITY MANAGEMENT INC
|$25,000.00
|MAHLEN TRUCKING LLC
|$50,000.00
|MAIN STREET APPRAISALS LLC
|$50,000.00
|MAINSAVER-NORTH CENTRAL INC
|$50,000.00
|MALO ELECTRIC
|$37,975.00
|MARGARET KASTE
|$6,837.00
|MARK CAHOON
|$4,600.00
|MARK RALL
|$50,000.00
|MARSH PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|MARY ME BRIDAL & FRML WEAR INC
|$50,000.00
|MATTHEW D PEDERSEN CPA PC
|$25,000.00
|MCCABE ELECTRIC
|$25,000.00
|MCGEE MCHANICS TEAM LLC
|$16,000.00
|MCKINZEY & CO INC
|$50,000.00
|MELISSA L JOHNSEN
|$9,424.18
|MESSAGE CENTER INC
|$25,000.00
|METCALFE ELECTRIC LLC
|$24,500.00
|MICHAEL QUINN AGENCY LLC
|$25,000.00
|MID VALLEY AUCTIONS
|$5,157.00
|MID-STATES INFLOOR HEAT LLC
|$50,000.00
|MISSOURI CLUB LLC
|$50,000.00
|MODE TRAVEL AGENCY INC
|$25,000.00
|MOONLIT BAY LLC
|$17,650.00
|MOUSE RIVER AIR LLC
|$50,000.00
|MRL TRUCKING
|$50,000.00
|MSJ INC
|$25,000.00
|MUSIC THERAPY IN MOTION LLC
|$50,000.00
|MWILEY RESOURCES INC
|$25,000.00
|MY TURN PLAY SYSTEMS INC
|$50,000.00
|ND COUNTRY FEST
|$25,000.00
|ND REAL ESTATE BROKERS LLC
|$28,100.00
|ND TAN LLC
|$50,000.00
|NELSON & SONS INC
|$50,000.00
|NORTH COUNTRY AUTO SALES LLC
|$50,000.00
|NORTH RIVER IT SERVICES CO
|$25,000.00
|NORTHERN LIGHTS BROKERAGE INC
|$25,000.00
|NORTHERN ROOTS HAIR SALON
|$34,267.00
|NORTHERN TROPHY & SILK SCREEN
|$50,000.00
|NORTHWEST MARTIAL ARTS INC
|$50,000.00
|NUTRAVISE LLC
|$25,000.00
|OAKWOOD CO JR'S BAR
|$21,077.00
|ON-SITE AVIATION INC
|$50,000.00
|OUR GANG LIMITED PARTNERSHIP
|$8,496.50
|OXFORD INVESTMENTS LLP
|$50,000.00
|OXFORD REAL ESTATE LLC
|$20,727.46
|OXFORD REALTY LLC
|$50,000.00
|PATRICIA MOORE
|$24,000.00
|PAUL HILLIUS
|$50,000.00
|PB PROPERTIES III LLC
|$25,000.00
|PB PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|PEAK MARKETING INC
|$25,000.00
|PET AGREE MOBILE GROOMING LLC
|$25,000.00
|PET DECK INC
|$50,000.00
|PET LAKE LLC
|$50,000.00
|PET SOUTH INC
|$50,000.00
|PHYNE PHOTOGRAPHY FRAMING ART
|$50,000.00
|PINKS BAR & GRILL LLC
|$50,000.00
|PINNACLE EMPLOYEE BENEFITS LLC
|$50,000.00
|PIONEER METAL SALES LLC
|$50,000.00
|PLATINUM SECURITY SOURCE INC
|$50,000.00
|POLAR SNOW AND ICE MGMT LLC
|$50,000.00
|POLISH OIL & GAS INC
|$25,000.00
|PRAIRIE DISTRIBUTING LLC
|$50,000.00
|PRECISION CONSULTING LLC
|$25,000.00
|PREFERRED TRAVEL INC
|$50,000.00
|PREMIER CHIROPRACTIC PC
|$25,000.00
|PREMIER MOVEMENT LLC
|$25,000.00
|PRODUCT ACQUISITION & INT SVCS
|$25,000.00
|PROVEN REALTY LLC
|$25,000.00
|PS HELLANDSAAS ENTERPRISES INC
|$50,000.00
|PURE COUNTRY INC
|$50,000.00
|PURPLE HAT PRODUCTIONS
|$50,000.00
|QD PIE LLC
|$50,000.00
|QUALITY SPECIALTY PROD & PRINT
|$25,000.00
|R & G MANUFACTURING LLC
|$25,000.00
|R&T INVESTMENTS 1 LLC
|$16,596.50
|R&T INVESTMENTS 2 LLC
|$5,163.00
|RAFTESETH TRUCKING LLC
|$50,000.00
|RALPH D KIELEY & SONS LLC
|$50,000.00
|REBECCA L ARMSTRONG
|$12,616.50
|RED RIVER SALES
|$50,000.00
|RENEE FISCHER
|$50,000.00
|REVIVE PROFESSIONAL MASSAGE
|$25,000.00
|RIVERDALE HIGH LODGE LLC
|$50,000.00
|RIVERWOOD CONSTRUCTION INC
|$50,000.00
|RJN PROPERTIES LLP
|$25,000.00
|RML LLC
|$50,000.00
|ROBERT EBACH
|$25,000.00
|ROBERTA L WILLIAMS
|$25,000.00
|ROCHELLE F PAULSON
|$7,346.00
|RODNEY KVALVOG
|$19,000.00
|RODNEY M VOLK
|$9,800.00
|ROLLING PLAINS ADVENTURES LLC
|$50,000.00
|RUTHERFORD & JOHNSON INC
|$24,006.50
|RW AUTO CENTER&MOTORSPORTS LLC
|$20,689.00
|RYNO PROCESSING LLC
|$38,990.00
|S & J HARDWARE INC
|$50,000.00
|SADDLE UP INC
|$50,000.00
|SAXON LLC
|$50,000.00
|SCHAAN OILFIELD CONSULTING LLC
|$25,000.00
|SCHLEHR UTILITY CONST LLC
|$50,000.00
|SCHOCKS SAFE AND LOCK SERVICE
|$25,000.00
|SCHUMACHER TRANSPORTATION INC
|$50,000.00
|SCOTT CONTRACTING INC
|$20,987.00
|SEVEN FIRES BUSINESS SOLUTIONS
|$50,000.00
|SHERI M EVANS
|$8,210.00
|SHEYENNE HOSPITALITY LLC
|$25,000.00
|SHEYWEST LLC
|$50,000.00
|SIMONSON OIEN TRUCKING INC
|$25,000.00
|SIMS VALLEY LLC
|$21,000.00
|SKY NAILS LLC
|$20,000.00
|SOLID SOLUTIONS LLC
|$50,000.00
|SOS CARPENTRY LLC
|$24,023.50
|SOUTH PARK PLACE LLC
|$25,000.00
|SPERLING LAND SERVICES INC
|$25,000.00
|SPILLWAY COFFEE HOUSE LLC
|$50,000.00
|SS & KR INVESTMENTS LLC
|$25,000.00
|STAR NAILS
|$25,000.00
|STEVEN KENNEDY
|$13,617.50
|STEVEN M AGNES O.D.
|$50,000.00
|STEVEN WELLS
|$25,000.00
|STEWART WELL SUPERVISION LLC
|$25,000.00
|STH ENTERPRISES INC
|$50,000.00
|STRONG ROOTS LLC
|$23,241.00
|STYLES BY STACEE LLP
|$5,000.00
|SUIT HAUS LLC
|$50,000.00
|SUKO & SUKO LLC
|$25,000.00
|SUMMERBUILT CUSTOM HOMES
|$25,000.00
|SUMMIT PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|SUNDBY FAMILY CHIROPRACTIC PC
|$25,000.00
|SUPER CUTS ND LLC
|$50,000.00
|SUPERIOR CARPET AND UPHOLSTERY
|$8,641.50
|SUPERIOR SUPPLY INC
|$48,219.78
|SUSAN FOSS
|$9,500.00
|SWEN PRODUCTS INC
|$50,000.00
|T & B PROPERTIES LLP
|$19,372.00
|TACO JOHNS OF VALLEY CITY INC
|$25,000.00
|TAG PROPERTIES LLC
|$25,000.00
|TASTEECOWZ LLC
|$46,008.00
|TBM LEASING LLC
|$25,000.00
|TDL INC
|$41,141.10
|TENNELE D KRUSE
|$15,999.50
|THE AESTHETIC ATELIER LLC
|$50,000.00
|THE BALL YARD LLC
|$50,000.00
|THE BIG ONE ART & CRAFT FAIR
|$25,000.00
|THE CRAFTCADE LLC
|$50,000.00
|THE CREATIVE TREATMENT LLC
|$25,000.00
|THE DOOR GUYS LLC
|$50,000.00
|THE EVENT COMPANY
|$46,000.00
|THE GARDEN HUT INC
|$25,000.00
|THE GLASS SHOP INC
|$25,000.00
|THE LAKER ZONE LLC
|$13,708.50
|THE MUFFLER SHOP INC
|$50,000.00
|THE RAINMAKER GROUP INC
|$50,000.00
|THE ROCK INC
|$25,000.00
|THE SHOULTS EXPRESS LLC
|$50,000.00
|THE SPORTS CAVE LLC
|$49,500.00
|THE TABLE LLC
|$4,250.00
|THE UNIFORM UNIT CO
|$50,000.00
|THESHRINKTANK.COM LLC
|$50,000.00
|THIRSTYS LLC
|$25,000.00
|THOMAS J RENE OD PC
|$50,000.00
|THORMAN INS & FINANCIAL SER
|$50,000.00
|THREE LYONS LLC
|$50,000.00
|THUNDER COFFEE
|$23,371.00
|TIFFANIE'S APIARIES & LOGI LLC
|$50,000.00
|TIM OSTENRUDE
|$50,000.00
|TIMBERCOVE LLC
|$13,700.00
|TIMOTHY A TIEDE
|$25,000.00
|TIMS PLUMBING LLC
|$25,000.00
|TIOGA MOTEL INC
|$24,969.08
|TITANIUM PLUMBING
|$25,000.00
|TMG FITNESS LLC
|$50,000.00
|TOASTED FROG LLC
|$50,000.00
|TONI R PARISIEN
|$23,982.50
|TOP HAT LLC
|$20,000.00
|TPC RESOURCES LLC
|$25,000.00
|TRACI ISSENDORF
|$22,627.50
|TRANSPORTME LLC
|$25,000.00
|TRIPLE C TREE SERVICE
|$15,340.00
|TRIPLE STAR TRUCKING LLC
|$50,000.00
|TRUEPOINTE THERAPEUTICS PLLC
|$47,800.00
|TS & CS LLC
|$25,000.00
|TURTLE MT FLORAL GIFT SHOPPE
|$50,000.00
|TYLER C PRESTWICH DDS MS PLLC
|$25,000.00
|TYLER WEBSTER
|$25,000.00
|UNCORKD BEVERAGE LLC
|$50,000.00
|UNFAIR ADVANTAGE ENT LLC
|$25,000.00
|UNIFORM UNIT OF DICKINSON LLC
|$50,000.00
|URBAN DENTAL HEALTH PLLC
|$50,000.00
|VERNETTE HILTON
|$8,046.00
|VETS CLUB INC
|$25,000.00
|VISCITO INVESTMENTS LLC
|$50,000.00
|VITALITY WELLNESS GROUP LL
|$25,000.00
|VOGEL ENTERPRISES LCC
|$50,000.00
|VOLDEN DENTAL STUDIO LLC
|$49,772.00
|VOSS GRAIN COMPANY
|$50,000.00
|WAGNER WINDOW CLEANING LLC
|$25,000.00
|WARD COUNTY RENTALS LLC
|$3,214.00
|WATFORD CITY BAR INC
|$50,000.00
|WELK'S LAWN CARE LLC
|$50,000.00
|WELSTAD HEATING LLC
|$50,000.00
|WENDELL R NICKERSON
|$24,200.00
|WESTEND SPINE & REHAB PLLC
|$25,000.00
|WESTERN SKIES CHIROPRACTIC PC
|$25,000.00
|WESTWIND CONSULTING CENTER INC
|$25,000.00
|WHITE KNIGHTS CROSSFIT LLC
|$19,468.00
|WIDE OPEN APPLICATION LLC
|$25,000.00
|WILCO LLC
|$50,000.00
|WILD PRAIRIE BAKERY LLC
|$25,000.00
|WILDCAT ROYALTY LLC
|$25,000.00
|WINKLER CONSTRUCTION
|$25,000.00
|WOMBAT CONSULTING INC
|$50,000.00
|YE OLDE TAVERN LLC
|$50,000.00
|ZIMNY OILFIELD SERVICES LLP
|$50,000.00
|ZIPPER ENTERPRISES INC
|$50,000.00
|Total
|$18,089,944.01
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!