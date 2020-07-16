Bank of North Dakota Small Employer Loan Fund recipients

Bank of North Dakota Small Employer Loan Fund recipients

Bank of North Dakota Small Employer Loan Fund recipients

Full Name BND Amount
1 PRIORITY TRANSPORTATION LLC $23,676.00
305 OILFIELD SERVICES LLC $6,336.38
360 SALES LLC $50,000.00
360 SOLUTIONS LLC $50,000.00
4 ELEMENTS ENTERPRISES LLC $34,400.00
4K EXCAVATING LLC $35,000.00
60 MINUTE ENTERTAINMENT LLC $25,000.00
701 APPAREL LLC $9,700.00
A & L LANDSCAPING INC $50,000.00
A&B CLOTHIERS LLC $50,000.00
ABEL HANDYMAN SERVICES LLC $10,421.00
ADVANCE CHIROPRACTIC CENTER $50,000.00
AFFINITAS PSYCHIATRIC CARE PC $16,631.00
AGVERIS INC $50,000.00
AJ PROPERTIES LLC $25,000.00
AK INVESTMENTS LLP $25,000.00
ALISON M KASOWSKI INC $25,000.00
ALL STAR SHEDS LLC $16,819.00
ALLEN R BERG $25,000.00
ALLIANCE STEAM CLEAN LLC $4,000.00
ALPHA ELECTRIC INC $25,000.00
AMANDA FINCK $50,000.00
AMERICAN HYDROTESTING LLC $25,000.00
AMVETS POST NO 9 $25,000.00
ANCO CORP $50,000.00
ANEW JULIE RIDDLE MSW LICSW PLLC $20,000.00
ANIMAL ELSKAN INN LLC $25,000.00
ANOVA FAMILY HEALTH CENTER INC $50,000.00
ANTHONY LAVOY REALTY INC $50,000.00
ANYWHERE TRANSPORT LLC $18,600.00
APOLLO ELECTRIC INC $50,000.00
APPLE GROVE 6 LLC $50,000.00
ARNDORFER CONTRACTING LLC $10,000.00
ART OF TOUCH SALON & SPA LLC $25,000.00
ASHLEY BERG $39,781.00
AT MOOS ENTERPRISES LLC $25,000.00
ATLAS ENGINEERING LLC $50,000.00
ATV INC $25,000.00
AVANT HAIR & SKINCARE STUDIO $50,000.00
B&N RALPH LLC $50,000.00
BACKROADS BAR & GRILL LLC $25,000.00
BADLANDS INTEGRITY GROUP LLC $25,000.00
BAJARANGI HOSPITALITY LLC $50,000.00
BAKKEN PRODUCTION INC $25,000.00
BALANCED RESTORED CHIROPRACTIC $19,395.00
BALLANTYNE LEGACY RESOURCES IN $25,000.00
BAMBINOS LLC $25,000.00
BARTSCH ELECTRIC LLC $50,000.00
BEANS COFFEE LLC $50,000.00
BEAUTIFIED BY CHRISTINA LLC $10,879.00
BENJAMIN HILLIUS $6,074.00
BF VENTURES LLC $25,000.00
BISON RENOVATIONS LLC $17,140.00
BIZ BROKER ND INC $17,638.50
BLACK LEG BREWERY LLC $50,000.00
BLACK LEG EVENTS $50,000.00
BLAKES MARINE & SPORTS LLC $25,000.00
BLUHM TRUCKING LLC $17,156.00
BLUSH BOUTIQUE LLC $25,000.00
BLUSHED BEAUTY BAR INC $50,000.00
BNC RE & INVESTMENTS LLP $31,701.00
BON VOYAGE TRAVEL INC $50,000.00
BOUTAIN INC $25,000.00
BOX J INC $50,000.00
BPS LLC $28,425.00
BRADLEY R STURN $7,841.00
BRADY'S TOWING & RECOVERY LLC $50,000.00
BRAEDEN E MATHERN $13,910.00
BRANDED LLC $37,393.00
BRENT BURGARD $7,100.50
BRENT'S PIT STOP LLC $50,000.00
BRIAN ARTMAN $25,000.00
BRICK OVEN BAKERY LLC $50,000.00
BRICKS INC $24,500.00
BRIDGE CITY PROPERTIES LLC $25,000.00
BRUCE A WIEBUSCH $25,000.00
BRY'S GUIDE SERVICE LLC $25,000.00
BTV LLC $50,000.00
BUECHE LLC $15,895.00
BULLARD CONSULTING & SOLUTIONS $14,527.00
BURCKHARD CUSTOM CONTRACTING $25,000.00
BURIAN & ASSOCIATES LLC $50,000.00
BURNS PLUMBING & HEATING INC $50,000.00
C & C PLUMBING AND HEATING LLP $25,000.00
C & M ERECTORS INC $50,000.00
CAPITAL CITY JUNCTION LLC $50,000.00
CAPITAL CITY SPORTING CLAYS LLC $25,000.00
CARL W DAVISON $23,000.00
CARL W DAVISON $23,000.00
CARLEEN ROERICK $9,000.00
CARMEL DEMARAY $24,809.00
CASSELTON DRUG INC $50,000.00
CASUAL LIVING INC $15,000.00
CAT BLAST INC $50,000.00
CATHERINE KARGES $25,000.00
CAULFIELD STUDIO INC $50,000.00
CENTRAL AVENUE CHIROPRACTIC $25,000.00
CENTURY EYEWEAR, INC. $50,000.00
CG RENTALS LLC $25,000.00
CHARLES CLOER TOOLS LLC $50,000.00
CINDY S WERLINGER $27,608.00
CIRCLE R LUMBER & FARM SUPPLY $25,000.00
CK DEVELOPMENT LLC $50,000.00
CLAY YOUR WAY INC $25,000.00
CLG ENTERPRISE INC $50,000.00
CONNOR ADV MKTG PUB & PROMO $25,000.00
CORRIGIDOR BAR LLC $50,000.00
COUGAR CORP $25,000.00
COVE INVESTMENT LLC $25,000.00
CRAIG N THOMAS $25,000.00
CRAZY 4 DAISIES LLC $50,000.00
CREATIVE CARDS & GIFTS LLC $40,000.00
CSP INSURANCE AGENT INC $25,000.00
CUSTOM 365 LLP $50,000.00
CUSTOM CUT AND FAB LLC $50,000.00
D & C HOME IMPROVEMENT $25,000.00
D & E FERGUSON, LLP $50,000.00
D & N CINEMATICS LLC $50,000.00
D AND M'S OFFICE INC $25,000.00
D&C LAB LLP $50,000.00
DAKOTA AWARDS INC $50,000.00
DAKOTA BUSINESS SOLUTIONS $24,900.00
DAKOTA BUSINESS SOLUTIONS EAST $25,000.00
DAKOTA IMAGING INC $50,000.00
DAKOTA PHYSICAL THERAPY $50,000.00
DAKOTA PLACE LLC $25,000.00
DAKOTA PREP ATHLETICS LLC $50,000.00
DAKOTA PRIME INVESTMENTS LLP $33,618.50
DAKOTA SILVER LLC $25,000.00
DAKOTA VINES VNYRD & WNRY LLC $45,131.50
DAKOTA WASH MASTER LLP $50,000.00
DAMMEN CONCEPTS LLC $50,000.00
DANA BRANDENBURG $9,334.00
DANIEL N CORUM $50,000.00
DAVID BROWN $25,000.00
DAVID WOLF TRANSPORT INC $50,000.00
DAVIS SINCLAIR LLC $50,000.00
DAWN TORBENSON $22,200.00
DCH CONSTRUCTION LLC $20,653.50
DECORATED WEARABLES LLC $50,000.00
DENALI DRYWALL INC $50,000.00
DESERAE WANNER $7,537.00
DEVILS LAKE CHAMBER OF COMMERC $25,000.00
DK FREEMAN LLC $25,000.00
DONALD E HOEPFER $50,000.00
DOUBLE J CONSTRUCTION & SNOW $50,000.00
DOWNTOWN COMMUNITY PARTNERSHIP $50,000.00
DR JAIME HAALAND OPTOMETRIST $50,000.00
DRIVEN INVESTMENT GROUP LLC $25,000.00
DRUMCONRATH BREWING CO LLC $50,000.00
DUFNER CONSTRUCTION INC $50,000.00
DYNASTY PERFORMANCE TRAINING $50,000.00
E SERVICES LLC $50,000.00
EDDIE & BARKUS INC HARWOOD CC $50,000.00
EDDIE AND BARKUS INC $50,000.00
EDGELEY & ELLENDALE VETERINARY $50,000.00
EDGELEY SERVICE & REPAIR INC $4,796.00
ELGIN VETERINARY SERVICE $50,000.00
ELITE DESIGNZ LLC $22,755.38
ELITE KICKBOXING FITNESS LLC $25,000.00
EMINETH PLUMBING LLC $19,000.00
EMPOWER PHYSICAL THERAPY LLC $25,000.00
EPIC NUTRITION LLC $15,000.00
EVERY EYE PC $50,000.00
EXECUTIVE PROPERTIES LLC $20,000.00
FARGO LODGE 260 ORDER OF ELKS $25,000.00
FARGO-MOORHEAD OPERA COMPANY $25,000.00
FETTS INC $25,000.00
FINDING NORMAL LLC $25,000.00
FINLEY ON THE ROOF LLC $36,301.00
FIRST CHOICE PROMOTIONS LLC $50,000.00
FISH FASHIONS LLC $35,000.00
FLEX FIBER LLC $50,000.00
FLOODWATER PROPERTIES INC $50,000.00
FLOW PRO INC $50,000.00
FLUGE ENTERPRISES LLC $50,000.00
FLYING B CONSTRUCTION LLC $50,000.00
FOUR STAR NINJA ACADEMY LLC $25,000.00
FRANK HOCKRIDGE $25,000.00
FROSETH PROPERTIES LLP $25,000.00
FULL CIRCLE STRENGTH SYSTEMS L $50,000.00
FULL LIFE CHIROPRACTIC PLLC $50,000.00
GENUINE DRAFT TRANSPORTATION $25,000.00
GERESZEK LAW PLLC $20,000.00
GESSNER IRON WORKS LLC $25,000.00
GFLIMO LLC $30,000.00
GLEN J EMINETH $50,000.00
GLITZ FABRIC OF WAHPETON LLC $20,785.00
GOCAKE LLC $50,000.00
GOOD SHEPHERD HOME IMPROVEMENT LLP $50,000.00
GOOD WATER COMPANY INC $25,000.00
GOODMAN ADDICTION SERVICES LLC $20,977.50
GOODWORKS LLC $45,000.00
GOOSE RIVER DENTAL ASSOCIATES $50,000.00
GRAND FORKS MOTOR VEHICLE BRAN $25,000.00
GREAT AMERICAN INN & SUITES INC $25,000.00
GREAT PLAIN DIVERSIFIED SERVIC $25,000.00
GREGORY JOHNSON $12,817.50
GREGORY WEIMER $25,000.00
GROUNDATION LLP $25,000.00
HAABY REAL ESTATE LLC $14,932.00
HAGER EXCAVATING LLC $12,374.56
HALEYS HOPE INC $50,000.00
HALT ENTERPRISES INC $50,000.00
HANNA TRUCKING & TRENCHING LLC $20,000.00
HANSANA-NGUYEN LLC $44,604.50
HARBOR BAR & GRILL INC $20,000.00
HARPER CONSTRUCTION LLC $50,000.00
HARVEY MOTOR SERVICE LLC $40,000.00
HAUTE YOGIS LLC $50,000.00
HEALTH PROS PERSONAL TRAINING $25,922.00
HIGH DREAMS INC $50,000.00
HIGH PLAINS CONCEPTS LLC $50,000.00
HI-LINE HOSPITATLITY LLC $25,000.00
HILLS 210 CAFE & SUBS LLC $25,000.00
HOLLY KEELEY $19,045.00
HOME FOR NOW PROPERTY MGMT LLC $14,597.83
HONEY HOLE $25,000.00
HONKER MACHINERY INC $25,000.00
HOPS AND BERRY LLC $50,000.00
HORIZON THERAPY INC $47,000.00
HPR LLC $26,117.50
HUSTLE PROOF CORPORATION $25,000.00
ICI PARTNERSHIP LLC $50,000.00
IGNITE CHIROPRACTIC PROFESSIONAL CORPORATION $25,000.00
INSTANT PRINTING & BUSINESS $50,000.00
INTEGRATIVE MEDICAL SOLUTIONS $50,000.00
INTEGRITY ENTERPRISES LLC $50,000.00
INTEGRITY ONE $25,000.00
INTEGRITY SERVICES & SALES INC $50,000.00
IVY REAL ESTATE GROUP LLC $25,000.00
J & G SCHATZ PROPANE INC $50,000.00
J E HOMES LLC $50,000.00
JAMES HOLWEGER $12,592.00
JAMES L FOCHT $25,000.00
James M. Kasper $50,000.00
JAMES RONNIE $25,000.00
JAMIESON CAPITAL FINANCIAL LLC $25,000.00
JASON E CONRAD $50,000.00
JASON MATHERN $50,000.00
JASON WISNIEWSKI $6,887.00
JAX CONTRACTING LLC $25,000.00
JAY J SCHLEHR $18,241.00
JAY SIMES $25,000.00
JBROS N ME $25,000.00
JCEE PROPERTIES LLP $25,000.00
JEFF DODDS INC $50,000.00
JEFFERY BOOTS $25,000.00
JET ENTERPRISES INC $50,000.00
JG TRANSPORT LLC $35,000.00
JH SEED & SOIL $25,000.00
JIM BUUS COMPANY $50,000.00
JLN ENTERPRISES LLC $50,000.00
JOE & BROS MOW FOR DOUGH $25,000.00
JOHN H AHRENS $21,080.00
JOHN NYGAARD $10,298.00
JORDAN BJERKE $6,502.50
JOSH JELINEK $25,000.00
JOSH STEINKE REAL ESTATE GROUP $25,000.00
JPKMBL LLP $44,650.76
JRP TRUCKING LLC $25,000.00
JS BRIDAL LLC $50,000.00
JTH PORTABLES LLC $25,000.00
JUDY'S TAVERN LLC $50,000.00
JUICE BLENDS FARGO LLC $25,000.00
JUICE IT LLC $25,000.00
JULIE A NESS $11,360.00
JUSTIN D ZICH $14,675.50
JUSTIN J SIMS $25,000.00
JUVEN TOURS & TRAVEL INC $25,000.00
JW EQUITY PARTNERS LLC $2,464.50
KAEREN ACCOMMODATIONS INC $50,000.00
KEITH A BONAGOFSKY $25,000.00
KELLER PLUMBING & HEATING LLC $25,000.00
KELLINGTON & OSTER PC $50,000.00
KENNELLY GUNKELMAN LTD $50,000.00
KENNEN HUCK $14,073.00
KERRY ANDERSON $15,000.00
KEVIN MAGSTADT $50,000.00
KEY BLISS BOUTIQUE LLC $30,000.00
KEYS PLEASE PROPERTIES LLC $25,000.00
KIM M FISCHER $24,370.50
KINERT AVIATION INC $25,000.00
KIRBY VOLTZ $10,000.00
KNIFE RIVER TRUCKING LLC $41,000.00
KOERBITZ VENTURES LLC $50,000.00
KRYSTAL D ABENTROTH $8,480.50
KRYSTLE C HILLIUS $17,935.00
KULM HARDWARE & HOME CENTER $25,000.00
KVALVOG VI LLP $50,000.00
KYLE LEIDHOLM $50,000.00
L & B ZAVALNEY INC $50,000.00
L & V INCORPORATED $25,000.00
LA LANDSCAPING LLC $50,000.00
LAKE REGION COIN & CURRENCY $50,000.00
LAKE REGION HOTEL GROUP LLC $50,000.00
LAKO DRILLING INC $50,000.00
LARSON MARINE INC $49,990.00
LASER RENEWAL PLLC $50,000.00
LEERON JOHN PLANTE $25,000.00
LEIGH KREFTING AT STUDIO SOUTH $17,225.00
LEONARD A HUESKE $25,000.00
LEOS POTATO DUMPLINGS LLC $25,000.00
LEVI PETERSON $25,000.00
LIBERTY DIRT WORK LLC $25,000.00
LIDGERWOOD BAR AND LOUNGE INC $50,000.00
LILLY DOG TRUCKING LLC $25,000.00
LINDEMANN AVIATION LLC $21,812.00
LISA HAGER $20,000.00
LISA RISOVI $9,400.00
LL SHADOWS INC $15,000.00
LMD CONSTRUCTION INC $25,000.00
LONE TREE DESIGNS INCORPORATED $50,000.00
LONI L TRAPP INC $25,000.00
LOUSER REAL ESTATE INC $25,000.00
LOVDOKKEN AUTO & CONVENIENCE STORE LLC $25,000.00
LOYAL KARGES $25,000.00
LUCKY DOG RESOURCES INC $25,000.00
LYNNE E CUCCIA $11,222.00
M & W BEEF PACKERS INC $50,000.00
M&J POWER & LIGHTS INC $50,000.00
MAGIC CITY MANAGEMENT INC $25,000.00
MAHLEN TRUCKING LLC $50,000.00
MAIN STREET APPRAISALS LLC $50,000.00
MAINSAVER-NORTH CENTRAL INC $50,000.00
MALO ELECTRIC $37,975.00
MARGARET KASTE $6,837.00
MARK CAHOON $4,600.00
MARK RALL $50,000.00
MARSH PROPERTIES LLC $25,000.00
MARY ME BRIDAL & FRML WEAR INC $50,000.00
MATTHEW D PEDERSEN CPA PC $25,000.00
MCCABE ELECTRIC $25,000.00
MCGEE MCHANICS TEAM LLC $16,000.00
MCKINZEY & CO INC $50,000.00
MELISSA L JOHNSEN $9,424.18
MESSAGE CENTER INC $25,000.00
METCALFE ELECTRIC LLC $24,500.00
MICHAEL QUINN AGENCY LLC $25,000.00
MID VALLEY AUCTIONS $5,157.00
MID-STATES INFLOOR HEAT LLC $50,000.00
MISSOURI CLUB LLC $50,000.00
MODE TRAVEL AGENCY INC $25,000.00
MOONLIT BAY LLC $17,650.00
MOUSE RIVER AIR LLC $50,000.00
MRL TRUCKING $50,000.00
MSJ INC $25,000.00
MUSIC THERAPY IN MOTION LLC $50,000.00
MWILEY RESOURCES INC $25,000.00
MY TURN PLAY SYSTEMS INC $50,000.00
ND COUNTRY FEST $25,000.00
ND REAL ESTATE BROKERS LLC $28,100.00
ND TAN LLC $50,000.00
NELSON & SONS INC $50,000.00
NORTH COUNTRY AUTO SALES LLC $50,000.00
NORTH RIVER IT SERVICES CO $25,000.00
NORTHERN LIGHTS BROKERAGE INC $25,000.00
NORTHERN ROOTS HAIR SALON $34,267.00
NORTHERN TROPHY & SILK SCREEN $50,000.00
NORTHWEST MARTIAL ARTS INC $50,000.00
NUTRAVISE LLC $25,000.00
OAKWOOD CO JR'S BAR $21,077.00
ON-SITE AVIATION INC $50,000.00
OUR GANG LIMITED PARTNERSHIP $8,496.50
OXFORD INVESTMENTS LLP $50,000.00
OXFORD REAL ESTATE LLC $20,727.46
OXFORD REALTY LLC $50,000.00
PATRICIA MOORE $24,000.00
PAUL HILLIUS $50,000.00
PB PROPERTIES III LLC $25,000.00
PB PROPERTIES LLC $25,000.00
PEAK MARKETING INC $25,000.00
PET AGREE MOBILE GROOMING LLC $25,000.00
PET DECK INC $50,000.00
PET LAKE LLC $50,000.00
PET SOUTH INC $50,000.00
PHYNE PHOTOGRAPHY FRAMING ART $50,000.00
PINKS BAR & GRILL LLC $50,000.00
PINNACLE EMPLOYEE BENEFITS LLC $50,000.00
PIONEER METAL SALES LLC $50,000.00
PLATINUM SECURITY SOURCE INC $50,000.00
POLAR SNOW AND ICE MGMT LLC $50,000.00
POLISH OIL & GAS INC $25,000.00
PRAIRIE DISTRIBUTING LLC $50,000.00
PRECISION CONSULTING LLC $25,000.00
PREFERRED TRAVEL INC $50,000.00
PREMIER CHIROPRACTIC PC $25,000.00
PREMIER MOVEMENT LLC $25,000.00
PRODUCT ACQUISITION & INT SVCS $25,000.00
PROVEN REALTY LLC $25,000.00
PS HELLANDSAAS ENTERPRISES INC $50,000.00
PURE COUNTRY INC $50,000.00
PURPLE HAT PRODUCTIONS $50,000.00
QD PIE LLC $50,000.00
QUALITY SPECIALTY PROD & PRINT $25,000.00
R & G MANUFACTURING LLC $25,000.00
R&T INVESTMENTS 1 LLC $16,596.50
R&T INVESTMENTS 2 LLC $5,163.00
RAFTESETH TRUCKING LLC $50,000.00
RALPH D KIELEY & SONS LLC $50,000.00
REBECCA L ARMSTRONG $12,616.50
RED RIVER SALES $50,000.00
RENEE FISCHER $50,000.00
REVIVE PROFESSIONAL MASSAGE $25,000.00
RIVERDALE HIGH LODGE LLC $50,000.00
RIVERWOOD CONSTRUCTION INC $50,000.00
RJN PROPERTIES LLP $25,000.00
RML LLC $50,000.00
ROBERT EBACH $25,000.00
ROBERTA L WILLIAMS $25,000.00
ROCHELLE F PAULSON $7,346.00
RODNEY KVALVOG $19,000.00
RODNEY M VOLK $9,800.00
ROLLING PLAINS ADVENTURES LLC $50,000.00
RUTHERFORD & JOHNSON INC $24,006.50
RW AUTO CENTER&MOTORSPORTS LLC $20,689.00
RYNO PROCESSING LLC $38,990.00
S & J HARDWARE INC $50,000.00
SADDLE UP INC $50,000.00
SAXON LLC $50,000.00
SCHAAN OILFIELD CONSULTING LLC $25,000.00
SCHLEHR UTILITY CONST LLC $50,000.00
SCHOCKS SAFE AND LOCK SERVICE $25,000.00
SCHUMACHER TRANSPORTATION INC $50,000.00
SCOTT CONTRACTING INC $20,987.00
SEVEN FIRES BUSINESS SOLUTIONS $50,000.00
SHERI M EVANS $8,210.00
SHEYENNE HOSPITALITY LLC $25,000.00
SHEYWEST LLC $50,000.00
SIMONSON OIEN TRUCKING INC $25,000.00
SIMS VALLEY LLC $21,000.00
SKY NAILS LLC $20,000.00
SOLID SOLUTIONS LLC $50,000.00
SOS CARPENTRY LLC $24,023.50
SOUTH PARK PLACE LLC $25,000.00
SPERLING LAND SERVICES INC $25,000.00
SPILLWAY COFFEE HOUSE LLC $50,000.00
SS & KR INVESTMENTS LLC $25,000.00
STAR NAILS $25,000.00
STEVEN KENNEDY $13,617.50
STEVEN M AGNES O.D. $50,000.00
STEVEN WELLS $25,000.00
STEWART WELL SUPERVISION LLC $25,000.00
STH ENTERPRISES INC $50,000.00
STRONG ROOTS LLC $23,241.00
STYLES BY STACEE LLP $5,000.00
SUIT HAUS LLC $50,000.00
SUKO & SUKO LLC $25,000.00
SUMMERBUILT CUSTOM HOMES $25,000.00
SUMMIT PROPERTIES LLC $25,000.00
SUNDBY FAMILY CHIROPRACTIC PC $25,000.00
SUPER CUTS ND LLC $50,000.00
SUPERIOR CARPET AND UPHOLSTERY $8,641.50
SUPERIOR SUPPLY INC $48,219.78
SUSAN FOSS $9,500.00
SWEN PRODUCTS INC $50,000.00
T & B PROPERTIES LLP $19,372.00
TACO JOHNS OF VALLEY CITY INC $25,000.00
TAG PROPERTIES LLC $25,000.00
TASTEECOWZ LLC $46,008.00
TBM LEASING LLC $25,000.00
TDL INC $41,141.10
TENNELE D KRUSE $15,999.50
THE AESTHETIC ATELIER LLC $50,000.00
THE BALL YARD LLC $50,000.00
THE BIG ONE ART & CRAFT FAIR $25,000.00
THE CRAFTCADE LLC $50,000.00
THE CREATIVE TREATMENT LLC $25,000.00
THE DOOR GUYS LLC $50,000.00
THE EVENT COMPANY $46,000.00
THE GARDEN HUT INC $25,000.00
THE GLASS SHOP INC $25,000.00
THE LAKER ZONE LLC $13,708.50
THE MUFFLER SHOP INC $50,000.00
THE RAINMAKER GROUP INC $50,000.00
THE ROCK INC $25,000.00
THE SHOULTS EXPRESS LLC $50,000.00
THE SPORTS CAVE LLC $49,500.00
THE TABLE LLC $4,250.00
THE UNIFORM UNIT CO $50,000.00
THESHRINKTANK.COM LLC $50,000.00
THIRSTYS LLC $25,000.00
THOMAS J RENE OD PC $50,000.00
THORMAN INS & FINANCIAL SER $50,000.00
THREE LYONS LLC $50,000.00
THUNDER COFFEE $23,371.00
TIFFANIE'S APIARIES & LOGI LLC $50,000.00
TIM OSTENRUDE $50,000.00
TIMBERCOVE LLC $13,700.00
TIMOTHY A TIEDE $25,000.00
TIMS PLUMBING LLC $25,000.00
TIOGA MOTEL INC $24,969.08
TITANIUM PLUMBING $25,000.00
TMG FITNESS LLC $50,000.00
TOASTED FROG LLC $50,000.00
TONI R PARISIEN $23,982.50
TOP HAT LLC $20,000.00
TPC RESOURCES LLC $25,000.00
TRACI ISSENDORF $22,627.50
TRANSPORTME LLC $25,000.00
TRIPLE C TREE SERVICE $15,340.00
TRIPLE STAR TRUCKING LLC $50,000.00
TRUEPOINTE THERAPEUTICS PLLC $47,800.00
TS & CS LLC $25,000.00
TURTLE MT FLORAL GIFT SHOPPE $50,000.00
TYLER C PRESTWICH DDS MS PLLC $25,000.00
TYLER WEBSTER $25,000.00
UNCORKD BEVERAGE LLC $50,000.00
UNFAIR ADVANTAGE ENT LLC $25,000.00
UNIFORM UNIT OF DICKINSON LLC $50,000.00
URBAN DENTAL HEALTH PLLC $50,000.00
VERNETTE HILTON $8,046.00
VETS CLUB INC $25,000.00
VISCITO INVESTMENTS LLC $50,000.00
VITALITY WELLNESS GROUP LL $25,000.00
VOGEL ENTERPRISES LCC $50,000.00
VOLDEN DENTAL STUDIO LLC $49,772.00
VOSS GRAIN COMPANY $50,000.00
WAGNER WINDOW CLEANING LLC $25,000.00
WARD COUNTY RENTALS LLC $3,214.00
WATFORD CITY BAR INC $50,000.00
WELK'S LAWN CARE LLC $50,000.00
WELSTAD HEATING LLC $50,000.00
WENDELL R NICKERSON $24,200.00
WESTEND SPINE & REHAB PLLC $25,000.00
WESTERN SKIES CHIROPRACTIC PC $25,000.00
WESTWIND CONSULTING CENTER INC $25,000.00
WHITE KNIGHTS CROSSFIT LLC $19,468.00
WIDE OPEN APPLICATION LLC $25,000.00
WILCO LLC $50,000.00
WILD PRAIRIE BAKERY LLC $25,000.00
WILDCAT ROYALTY LLC $25,000.00
WINKLER CONSTRUCTION $25,000.00
WOMBAT CONSULTING INC $50,000.00
YE OLDE TAVERN LLC $50,000.00
ZIMNY OILFIELD SERVICES LLP $50,000.00
ZIPPER ENTERPRISES INC $50,000.00
Total $18,089,944.01
0
0
0
0
0

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News